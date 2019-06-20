Конституционный суд Украины полностью расчистил дорогу к досрочным выборам в Раду. На своем закрытом заседании в четверг он принял решение о соответствии Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах. Теперь они точно состоятся 21 июля 2019 года. Что означает это решение Конституционного суда, анализирует "Страна".

Ветер переменился

Принятию положительного решения Конституционным судом предшествовало сразу несколько важных событий.

Во-первых, КС несколько раз запрашивал состав коалиции у парламентского руководства, но ни разу такой ответ не был предоставлен.

Во-вторых, накануне Окружной админсуд своим решением также констатировал, что коалиции в Украине не было, поскольку не смог получить информацию о ее существовании и составе у аппарата Рады.

Тем не менее, по информации "Страны", буквально накануне вынесения решения судья Николай Мельник (он был назначен 3 года назад по квоте парламента и считается близким "Народному фронту") раздавал коллегам проект решения, в котором предлагал признать указ Зеленского неконституционным.

В день заседания его призывы проигнорировали.

В тоже время у докладчика по делу судьи Виктора Кривенко была совершенно противоположная позиция, он несколько раз подчеркивал, что КС так и не получил от Рады убедительных доказательств существования коалиции до момента выхода из нее "Народного фронта". В итоге, большинство судей именно такую позицию и поддержали - указ о роспуске признали конституционным.

В момент принятия решения 11 судей проголосовали за признание указа конституционным. По информации "Страны", это сам докладчик Виктор Кривенко, шесть стародонецких судей (они были назначены в эпоху Януковича и у части из них полномочия истекают уже в нынешнем году), Владимир Мойсик (который ранее считал указ неконституционным, а в последний момент изменил свое решение), судья Ирина Завгородняя (она была назначена в КС последней, буквально осенью 2018 года, по квоте БПП и поддержке депутата Александра Грановского), а также двое судей, которые ориентируются на отстраненного главу суда Станислава Шевчука (их голоса, по сути, оказались решающими).

Пятеро судей были против, в том числе вышеупомянутый Мельник, а также другие судьи, которые ориентировались на НФ - Сергей Сас, Игорь Слиденко, Олег Первомайский (был назначен в КС в 2018 году как раз по квоте "Народного фронта")

Не голосовал только один судья - Сергей Головатый, который в данный момент находится на заседании Венецианской комиссии.

Ранее он выступал за неконституционность указа Зеленского.

Примечательно, что теперь поддержку указу Зеленского выказала группа судей, которая ранее ориентировалась на Петра Порошенко, и была настроена против роспуска Рады. Причин тому, что ветер переменился, было несколько - с одной стороны, сам Порошенко, рейтинг которого неустанно падает, теперь заинтересован в том, чтобы выборы прошли как можно скорее, ведь к осени он вообще может растерять остатки своего электората. С другой стороны, судьи сами не хотели рисковать своим положением и стать причиной продления политического кризиса.

"Если бы решение было о неконституционности указа Зеленского, это могло бы значительно углубить кризис. И в общественном мнении такое положение вещей связывали бы именно с судьями Конституционного суда. Поэтому решение не могло быть другим. Кроме того, позиция "Народного фронта" и судей, которые отстаивали его интересы, была очень слабой. Коалиции давно не было, это очевидный факт, и опровергнуть его не получилось", - отметил "Стране" политолог Вадим Карасев.

В окончательное решение КС планируется вписать призыв к депутатам точнее определить в Регламенте Верховной Рады процедуру создания и распада коалиции.

"Судьи Конституционного суда только трактуют Конституцию и правильность применения ее положений, и в силу своих полномочий не могут определять момент создания коалиции или момент ее развала, если в законодательстве дыра в этой плоскости. Определение момента начала работы коалиции или прекращения ее работы должны быть прерогативой самой Верховной Рады", - пояснил "Стране" собеседник, близкий к Конституционному суду.

Источник в судейских кругах так пояснил причины, по которым большинство судей проголосовали за решение о конституционности. "Во-первых, за признание конституицонным Указа была группа Станислава Шевчука. Во-вторых, дала свой голос ориентированная на Грановского Завгородняя. Грановский уже давно играет вместе с командой Зеленского. Наконец, в-третьих, за конституционность проголосовало 6 "стародонецких" судей. Причина банальна - им так и не сделали предложения от противников Указа, которое могло бы перевесить политические риски от того, что они его признают неконституционным. Несколько недель шли торги, но они ни к чему не привели. И "староднецкие" сочли для себя более безопасным поддержать в этой ситуации президента", - говорит источник.

Усилит Зеленского

Между тем, этому решению КС, хоть пока и не обнародованному официально, уже обрадовались в Администрации Зеленского. Его спикер Юлия Мендель написала на Facebook радостный пост, который, впрочем, быстро удалила, дабы избежать обвинений в получении информации негласным путем и вмешательства в работу Конституционного суда.

Тем не менее, это решение КС усиливает положение самого президента Владимира Зеленского. Теперь у его оппонентов не останется логических аргументов, чтобы обвинять главу государства в нарушении Конституции в связи с досрочным прекращением полномочий нынешней Верховной Рады.

"После этого решения очевидно, что влияние прежней власти на Конституционный суд остается в прошлом. Сегодня и порошенковская квота, и квота "Народного фронта" очень условны, они все меньше ориентируются на старых хозяев. А позиции Зеленского только усиливаются. К народной поддержке роспуска Рады добавляется то, что этот роспуск произошел законным путем. Я ожидаю, что это добавит рейтинг его партии", - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Я бы сказал, что решение КС сохраняет позиции Зеленского, но не думаю, что от этого рейтинги "Слуги народа" резко пойдут вверх. Поддержка Зеленского зависит от эмоциональной включенности людей. Да, роспуск был законным, итоги выборов уже нельзя будет оспорить. Но главный вопрос - а что потом, после этих выборов, что будет осенью? Что будут делать все те случайные люди, которые зайдут в Раду. Какими будут решения по Донбассу, взаимоотношениям с Россией и Западом. Что будет с блокадой, восстановлением территорий. Сейчас да, есть накатанные рельсы Порошенко, они стали на них и едут, а какие они рельсы будут пролагать, они еще не решили. Поэтому Зеленскому нужно не радоваться решению Конституционного суда по своему указу, а думать, что делать дальше", - считает политолог Вадим Карасев.

Правда, ряд оппонентов Зеленского еще до вынесения решения КС поспешили обвинить президента в узурпации власти и давлении на суд. Например, Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, которая по всем прогнозам не попадает в Раду из-за своего низкого рейтинга, заявил, что глава Конституционного суда Наталья Шаптала дважды посещала Администрацию Президента Владимира Зеленского, где ей и надиктовали такое решение. Шаптала, в свою очередь, обвинила Ляшко в клевете и давлении, заявив, что общалась с Зеленским только во время его инаугурации в Раде и во время открытого заседания суда, на котором президент находился менее 10 минут.

Впрочем, сложно представить, чтобы политики, чью карьеру досрочно оборвет решение Конституционного суда, были им довольны. Как емко на этот счет выразилась юрист, экс-замглавы Администрации президента Елена Лукаш: "На выход, черти".