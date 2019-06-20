20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. За прошедший месяц главным поступком, который совершил президент стал разгон Верховной Рады. И это избавило Зеленского от необходимости делать какие-то реальные шаги и начинать какие-то перемены до выборов.

На все вопросы о конкретных шагах Зе и его команда отвечают – "мы пока ничего не можем. Вот смотрите – Рада блокирует все наши инициативы. Правительство вообще из прошлой жизни. Вот давайте переизберем парламент, мы туда заведем свою большую фракцию, сформируем правительство и вот тогда уже и покажем всем на что способны".

И в итоге вместо каких-то конкретных дел президента страна обсуждает различные приколы. Ну вроде пробежки между струями фонтана в Мариуполе.

Однако, по некоторым признакам уже можно судить о контурах эпохи президента Зеленского и о том, что он намерен делать со страной.

Что это за признаки? В первую очередь – это публичные заявления Зе. Во-вторых, это кадровые решения. Включая назначения в Администрацию президента и, что важно, формирование списка Слуги народа на выборы. В-третьих, это уже озвученные планы Зе-команды.

Поэтому пройдемся по пунктам. "Страна" выяснила, что стало понятно о Зеленском и его политике за месяц президентства.

1. Мир на Донбассе

Есть три варианта развития событий на Донбассе. Первый – продолжение того же состояния вялотекущей войны, которое было при Порошенко. Второй вариант – переход войны в горячую стадию. Третий вариант – примирение и реинтеграция Донбасса.

На второй вариант – войну - не решался даже Порошенко с Турчиновым. Тем более никто не ждал, что на нее пойдет Зеленский. Он и не пошел. Вообще его риторика несколько смягчилась. Например, его пресс-секретарь признала, что украинские войска также обстреливают мирных жителей и что нужно это прекратить.

А сам Зеленский постоянно делает особый упор на мир. Начиная со своей инаугурационной речи, где он назвал прекращение войны своим главным приоритетом.

Видео: youtube.com

Однако, каких-то реальных шагов к остановке боев нет. Мир сейчас возможен только на основе выполнения Украиной политической части Минских соглашений – особый статус для Донбасса и амнистия. Только на это основе можно вести переговоры с Россией.

Но Зеленский уже неоднократно давал понять, что на это он идти не будет.

Вторым условием для примирения с Россией (без которого не будет и мира на Донбассе) является изменения внешнеполитического курса. А именно – отказ от вступления в НАТО. Но Зеленский и тут обозначил, что намерен идти след в след с Порошенко.

Если такие подходы сохранятся и в дальнейшем, то нас ждет пролонгация нынешней ситуации вялотекущей войны. Когда идет стрельба постоянная (сейчас, кстати, очередное обострение), гибнут люди, но линия фронта не меняется.

Правда, есть надежда на то, что после выборов риторика Зеленского поменяется. Он будет чувствовать себя более уверенно и может пойти на какие-то решительные шаги по миру. Тем более, что Франция и Германия активно намекают на это.

Но помимо позиции Франции и Германии есть позиция США. И американцы, судя по заявлениям Волкера, совершенно не настроены на какое-то примирение с Россией. США входит в большую торговую войну с Китаем. И Москва попадает под удар как союзник Пекина.

Поэтому позиция Вашингтона пока является для Киева определяющей. Тем более, что по многим моментам у Зеленского уже сейчас непростые отношения с командой Трампа. Новый президент не очень хочет помогать республиканцам топить в коррупционных скандалах вероятного кандидата от демократов Джо Байдена. Да и в Зе-команде немало людей, связанных с демократами. Кроме того, у американцев есть опасения, что на политику Зеленского оказывает большое влияние олигарх Игорь Коломойский, против которого в США расследуются уголовные дела. В таких обстоятельствах, усугублять свое положение рискнув пойти на примирение с Россией (что пока не в интересах Вашингтона) Зе вряд ли будет.

Кроме того, судя по составу списка "Слуги народа", там немного людей, которые готовы голосовать за мир на Донбассе через реализацию политической части Минска. Даже если на это решится сам Зеленский.

В списке представлена идеологически (за редким исключением) та же публика, что и сейчас в БПП и в "Народном фронте" - помощники Антона Геращенко, советники Арсена Авакова и Владимира Омеляна, а также многочисленные представители грантовых организаций.

2. Внутренний курс

Следование внешнеполитическому курсу Порошенко и продолжение войны на Донбассе предопределяет и неизменность курса внутри страны. Прежде всего экономического.

Зеленский уже заявил, что будет следовать линии МВФ. И выполнять условия фонда.

Правда, Зе-команда заявляет о том, что отменит печально известную формулу по определению тарифов на электроэнергию Роттердам+. Но она и так починет в бозе с 1 июля, когда заработает закон о рынке электроэнергии. Формула ценообразования поменяется радикально и вполне может привести к росту тарифов для промышленности и без всякого Роттердама+.

А наличие в списке "Слуги народа" большого числа представителей грантовых организаций, которые и планировали реформы во времена Порошенко говорит о том, что эти реформы плюс-минус продолжатся.

Тем более, что и оправданий этому можно найти немало. Например, в этом и следующем году нужно будет заплатить крупные суммы по внешнему долгу. И мол, без кредитов МВФ – никуда.

При этом, опять же, при неизменности внешнеполитического курса непонятно как решать проблему-2020. Когда 1 января прекращает действовать контракт на транзит российского газа через Украину. И, с большой долей вероятности, транзит может быть полностью остановлен. Что может вызвать очень мощный рост тарифов.

Зато, что точно скорее всего будет сделано – это откроется рынок земли. То, что уже давно требует МВФ. В интервью "Стране" глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что фракция будет голосовать за снятия моратория на куплю-продажу земли. И это пожалуй пока самое конкретное заявление о будущих действиях, которое успела сделать команда Зеленского за месяц его президентства

3. Гуманитарная сфера

Единственная сфера, где, по крайней мере поменялась риторика – это язык и церковь. Зеленский, в отличие от Порошенко избегает конфронтационных заявлений на эти темы.

О церкви комментарии от власти очень осторожные, прекратилось давление госаппарата и спецслужб на священников УПЦ с целью заставить их перейти в ПЦУ. Также члены Зе-команды дают понять, что намерены поменять закон о тотальной украинизации в сторону его смягчения.

Но пока непонятно, когда это будет сделано и будет ли сделано вообще. Опять же, учитывая какой контингент собрался в списке Слуги народа.

То же, кстати, можно сказать и относительно церкви. В списке есть, например, Станислав Юраш, сын Андрея Юраша из Минкульта – одного из основных двигателей Томоса и создателей ПЦУ. Разумков уже заявил, что он является одним из претендентов на главу комитета по делам религий Рады.

4. Коррупция

Одной из главных причин почему люди голосовали за Зеленского была надежда на то, что он приведет новых, некоррумпированных людей.

И внешне этому образу Зе-команда пыталась соответствовать. И администрация президента, и список Слуги народа были показательно сформированы из новых лиц. Которые не были ни депутатами, ни министрами.

Однако, как уже писала "Страна", на поверку список "Слуги народа" оказался списком детей чиновников эпохи Порошенко, помощников нардепов эпохи Порошенко и советниками министров эпохи Порошенко.

Ну и это еще не все.

В список затесалось большое количество людей, которые выглядят там очень случайно. Это жены прокуроров, помощники депутатов многих созывов, бизнесмены, политтехнологи. Например, в первой сотне есть сразу два человека бизнесмена Вилена Шатворяна – Дарина Володина и Ольга Кавун. Шатворян – известный бизнесмен. При Викторе Януковиче был в Партии Регионов, после Майдана оказался возле Авакова, решая вопросы по Укрзализныце. А теперь, судя по его людям в списке (причем, не исключено, что их больше, чем мы обнаружили), и с Зеленским контакты устаналивает.

Всего же, таких странных людей в списке из 200 фамилий около 50. С учетом того, что расценки на покупку места в проходной части списков партий сейчас находятся в районе 3 миллионов долларов, общая сумма может составлять до 150 миллионов долларов.

И это только по партсписку. А есть еще и мажоритарка. Полный список кандидатов по мажоритарке "Слуги народа" до сих пор не обнародован. Но, по слухам, там людей, которые коммерческим образом пришли – огромное количество.

Конечно, нельзя утверждать, что лично Зеленский брал деньги за участие в списке. Но для страны это и не важно кто ворует – лично президент или же его окружение, которому он потакает. Важно другое – в плане коррупции Зе-команда мало чем отличается от обычных украинских политиков.

5. Отношения с олигархами

Когда Зеленский шел к власти много говорилось о его отношениях с олигархом Игорем Коломойским.

Они давние и близкие бизнес-партнеры. Коломойский и его медиа-ресурсы активно помогали Зе-команде во время выборов президента. Помогают и сейчас. Тем более, что по спискам "Слуги народа" и по мажоритарке от партии президента идет целый десант работников телеканала 1+1 включая его гендиректора Александра Ткаченко.

Андрей Богдан, адвокат Коломойского, стал главой администрации президента. Также с Коломойским связан его заместитель Кирилл Тимошенко, который курирует медиа-направление.

Коломойский потихоньку выигрывает нужные себе суды. Например, Конституционный суд вынес в его пользу недавно решение, отменив право НАБУ расторгать коррупционные сделки. Только на этом решении олигарх заработал 10 миллирадов гривен.

Но идут и другие процессы.

Коломойский – человек очень токсичный. Против него настроены американцы, как уже писалось выше. У него большие планы относительно реванша по национализации "Приватбанка". Что имиджево сильно бьет по Зеленскому.

Поэтому у Зе-команды есть желание минимизировать влияние Коломойского.

Отсюда и встречи с другими олигархами, которые проводит президент. И с Пинчуком, и с Ахметовым.

Оба пытаются наладить свои каналы коммуникаций с президентом, минуя Коломойского. Это, как говорят источники "Страны" и в команде Зеленского, и в окружении олигарха, является сейчас точкой напряжения в их отношениях.

Впрочем, для страны нет принципиальной разницы – имеет ли влияние на президента один олигарх или же сразу три олигарха.

Важно другое – что воспроизводится прежняя олигархическая модель управления государством. Когда есть сфера публичной политики – в которой Зеленский бегает между струйками фонтанов. И есть сфера политики непубличной в которой он и его команда тоже бегает между струйками. Струйками денежных потоков.