Тымчук: самоубийство или убийство?

Драма дня – гибель народного депутата от "Народного фронта" Тымчука, более известного как создатель "Информационного сопротивления" – одного из самых известных источников информации с Донбасса во время боевых действий в 2014 году.

Версия, которую собираются сделать, официальной – гибель по неосторожности во время чистки наградного оружия. Она уже многократно подвергнута сомнению, поскольку в здравом уме трудно поверить, что офицер запаса будет чистить заряженное оружие, да еще и направляя его на себя.

Однако отсутствие логики в самой официальной версии все же не является причиной, чтобы ее сходу отмести. Потому что все остальные версии, хотя и являются более логичными, но страдают другой слабостью – отсутствием мотива.

Версия, популярная в среде однопартийцев Тымчука, – месть со стороны Кремля, – весьма сомнительна. Погибший нардеп не был для россиян триггером, который заставлял их глаза наливаться кровью. Сферой работы Тымчука являлась пропаганда, причем исключительно фейсбучная, и этого явно недостаточно для того, чтобы устраивать "самоубийство", причем настолько профессиональное, что даже советник главы МВД Геращенко отстаивает версию о несчастном случае.

По той же причине – отсутствия мотива – сомнительно выглядит и другая версия – об убийстве по заказу "соратников". И в этом случае фейсбучная пропаганда мотивом выглядеть не может, разве что для конкурентов вроде Олешко, но это, понятно, не всерьез.

Однако последнюю версию напрочь отметать нельзя, поскольку широкой публике неизвестно, какие дела были у Тымчука, помимо депутатства и фейсбучной страницы. И, соответственно, кому в этих делах нардеп мог перейти дорогу. Либо он просто мог знать о ком-то из "соратников" нечто, что не должно всплыть.

В пользу последней версии говорит время гибели Тымчука – фактическое межсезонье между реальным уходом старой власти и настоящим началом новой власти. В такой ситуации вспоминаются трагедии и 2005-го, и 2014-15 годов. Ведь и Кирпа, и Кравченко, и Чечетов ушли из жизни именно потому, что много знали. И сейчас, когда многие опасаются, что за 2014-19 годы придется отвечать, свидетели тоже становятся лишними.

Наконец, есть еще версия сознательного самоубийства. Наиболее реальная на данный момент. Тымчук перестал быть кумиром для фейсбучной публики и не нашел своего места в политике, а в скором времени должен был потерять депутатский мандат. Плюс к этому наложлись и личные мотивы. Подробнее о версиях можно прочитать здесь.

Вакарчук "съел" Порошенко

Еще одна драма вчера произошла на электоральном поле. "Рейтинг" опубликовал результаты свежего соцопроса, в которых – впервые со времен президентских выборов – произошли серьезные перемены. Суть их в том, что "Голос" Вакарчука и "Европейская солидарность" Порошенко поменялись местами.

О том, что такая тенденция наблюдается, было известно еще из рейтингов, публиковавшихся накануне: в них "Голос" был пятым, но подрастал, а "ЕС" переместился на четвертую строчку, но все еще был рядом с "Батькивщиной". Теперь же партия Вакарчука третья с 8%, партия Порошенко – пятая с 5%. То есть на самой грани.

Сколько бы Порошенко ни рассказывал, что его конкурент на выборах – "Оппозиционная платформа – За жизнь", реальный его конкурент – "Голос". Который, в свою очередь, является более современным клоном "Гражданской позиции".

Пинчук правильно понял тенденции президентских выборов: Галичине тоже нужен свой Зеленский, без коррупционного бэка, как у Порошенко, и без имиджа неудачника, как у Гриценко. Понял бы перед президентскими выборами, и Вакарчук "съел" бы рейтинг не у лидера "95 квартала", а у гаранта, и второй тур вполне мог бы быть противостоянием Зеленского с Вакарчуком.

Но момент упущен. Поэтому Вакарчук зашел в уже устоявшуюся нишу, созданную президентскими выборами. И его потолок даже не 25%, а 16% Порошенко в первом туре. Что, конечно, немало для искусственного проекта, созданного впопыхах, но мало для победы.

Зато достаточно для катастрофы Порошенко, "элита" которого рассыпается на глазах. Даже без подталкивания со стороны Зеленского и Коломойского. Партия президента и спикера с большой вероятностью не наберет и нынешние 5%, что станет позором даже в сравнении с результатом Ющенко в первом туре выборов 2010 года.

Гройсман снижает тарифы

Пока Вакарчук подминает под себя бывшую нишу Порошенко, Гройсман изо всех сил пытается вырваться из этой ниши. Правда, отбросить "патриотический" угар у него не получается, однако на первый план премьер выдвигает свою резко усилившуюся социальную направленность.

Вчера Гройсман – тот самый, который в 2016 году повысил тарифы на газ и отопление в два раза, – провел через Кабмин постановление о снижении цены отопления. Согласно заявлению премьера, оно должно подешеветь на 20% – это далеко не полный откат в 2016 год, но достаточно серьезная цифра. Настолько серьезная, что региональный вице-премьер Зубко даже вступился за "некоторые регионы", где при такой скидке не будет покрываться даже себестоимость отопления.

Однако весь этот спор Гройсмана с Зубко и само решение не стоят выеденного яйца. Премьер уже явно понимает, что в случае выборов в июле его "Стратегия" попадет в парламент только чудом. И, естественно, даже при наличии чуда не сможет рассчитывать на что-либо серьезное в правительстве (даже если партию Гройсмана возьмут в коалицию). А значит, все принимаемые ныне решения – это уже чистый популизм того, кто не будет отвечать за их выполнение.

В реальности же решение по газу и отоплению будет приниматься в сентябре уже новым правительством. И варианта у него всего два: или продолжать двигаться по колее МВФ (а в этом случае газ и отопление не подешевеют, а подорожают минимум на 20%), или отказаться от курса последних пяти лет и пойти на прямые соглашения с "Газпромом". Учитывая тот факт, что за второй вариант из проходных партий выступает только "Оппозиционная платформа" Бойко и Медведчука, выглядит он не очень реалистичным. А значит, остается только первый – с подорожанием.

Ефремов: два месяца СИЗО от новой власти

Еще одно драматическое событие вчерашнего дня, оставшееся незамеченным на фоне других драм, – продление ареста бывшему лидеру парламентских регионалов Ефремову еще на два месяца.

Сложно уже даже подсчитать, какое это по счету продление с того момента, как Ефремов был арестован в июле 2016 года. Теперь его арест продлен до августа, и это значит, что он три года просидит в СИЗО по явно сфабрикованному обвинению.

И это означает, что в Украине по-прежнему ничего не изменилось. В последний раз Ефремову продлевали арест в апреле, перед вторым туром, и уже тогда казалось странным, что Старобельский суд принял заказное решение, хотя ясно, что дни режима Порошенко сочтены. Теперь же Зеленский накануне месячного юбилея инаугурации, но суд по-прежнему выполняет непонятно чей уже заказ.

Вряд ли администрация Зеленского имеет отношение к продлению ареста оппозиционного политика. Скорее всего, она просто ничего не предприняла в этой ситуации – в отличие от решения по Саакашвили. Хотя свобода для Ефремова была бы более явным признаком восстановления демократии.

Что же теперь влияет на решение суда? Наиболее вероятная версия – судьи являются заложниками военных, которые фактически правят в Луганской области. И потому единственно правильным решением было бы сейчас ходатайствовать о переносе суда над Ефремовым в Киев. Несмотря на проблемы с радикалами в столице, здесь старобельский беспредел будет невозможным.

Жуков возвращается

На карте Харькова вскоре вновь появится проспект Жукова. Горсовет решение уже принял, и осталась только подпись мэра, за которой, понятно, дело не станет. Однако война пока на этом не закончится.

Вчера Институт Вятровича и его союзники по борьбе с коммунизмом подвергли массовой обструкции решение Харьковского горсовета. Харьковчанам угрожали прокуратурой и одновременно сами себя успокаивали месседжем, что суд все равно отменит обратное переименование проспекта.

Однако, если исходить из закона, шансов у вятровичей нет. Антикоммунисты упирают на то, что имя Жукова нельзя присваивать ничему, поскольку маршал был министром обороны и членом президиума ЦК (высшего органа реальной власти в СССР), и это отменяет его заслуги в годы "борьбы с нацизмом". Но на самом деле все наоборот.

Сначала был принят закон о декоммунизации, который действительно запрещал скопом память о всех советских вождях. Но потом парламент опомнился и принял поправку: закон не касается тех, кто имел заслуги в Великой Отечественной. И эта поправка отменяет все запреты, касающиеся Жукова, Ватутина или Ковпака. Кстати, если исходить из буквы закона, то отменены и запреты, касающиеся Сталина как верховного главнокомандующего времен войны.

Но о Сталине речь, понятно, не идет, а вот о Жукове и Ватутине споров еще будет много. И важно, чтобы Харьков в этом споре победил. Потому что за ним пойдут другие.