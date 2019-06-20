"Cтрана" продолжает изучать работу т.н. социального лифта, анонсированного командой президентской партии "Слуга народа". Мы уже тестировали на личном опыте, как стать депутать депутатом от "Слуги народа" - пробовали подать заявку на сайте политической силы, подавали три законопроекта, записали видео-обращение и заполняли странные длинные анкеты. В итоге в партию нас не взяли.

На этот раз мы проверили, как работает разрекламированный командой ЗЕ механизм постпраймериз.

Напомним, в партии “Слуга народа” заявили, что теперь на сайте политической силы все желающие получат право поставить дизлайк тому или иному кандидату только после того, как оставят на него конкретный компромат.

“На третьем этапе (постпраймериз - При.ред.) мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" будет недоступной без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата”, - заявил лидер партии Дмитрий Разумков.

Однако, как убедилась “Страна”, еще вчера для дизлайка не требовалось прикреплять компромат на кандидата. Сегодня же этот механизм уже заработал, и без отзыва на кандидата дизлайк ему поставить нельзя. Лайк - можно.

Правда, чтоб совершить любое действие нужна теперь авторизация на сайте через соцсеть "Фейсбук". Система уверяет, что это анонимно. Правда, зачем тогда нужна авторизация?

Вчера для голосования против кандидата не требовалось прикреплять на него компромат

Сегодня поставить дизлайк кандидату уже нельзя, не отправив на него компромат

Весь полученный компромат на кандидатов в партии обещают тщательно проверять. И если информация подтвердится и кандидат окажется неблагонадежным, его исключат из списка. Причем Разумков подчеркнул, что приниматься к сведению будут только факты, отправленные через "отзыв" на официальном сайте партии.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что сбор компромата на кандидатов - скорее политтехнология, чем реальный инструмент “прочистки” партийных рядов.

“Попытка проведения постпраймериз (а это именно попытка) имела цель показать “народный” формат партии, открытой к обсуждению. Якобы мы не предлагаем кота в мешке. Хотя по факту список “Слуги народа” переполнен котами в мешке. Обратите внимание: до сих пор на сайте партии нет фотографий трети кандидатов! Даже фотографий! Складывается впечатление, что само руководство партии не знает, как выглядят эти люди”, - рассуждает политический эксперт Руслан Бортник.

В связи с этим вся акция по сбору компромата, который якобы потом тщательно будут проверять, выглядит натянуто.

“Иллюзия постпраймериз создана. Но вопрос в качестве проверки”, - соглашается политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его словам, помимо реального компромата на кандидатов сейчас черные технологи генерируют огромное количество заказных фейков против “слуг народа”. Это еще больше усложняет проверку.

“Мне кажется, в партии будут перестраховываться и исключать из списка на всякий случай. У меня есть информация как минимум о двух кандидатах в списке “Слуги народа”, на которых уже выкатили какие-то провокационные материалы. И от руководства партии они уже получили сигнал, что по ним будут разбираться”, - сообщает “Стране” Тизенгаузен.

К тому же, постпраймериз - попытка разделить с обществом ответственность за составление списка, считают эксперты.

“Потом всегда можно будет сказать: мы же вам показывали кандидатов, вы тогда, во время постпраймериз, ничего не сказали, а теперь какие к нам вопросы?”, - акцентирует Бортник, и уверяет: реальную проверку кандидатов в партии не проводили и не проведут.

“Исключение человека из списка не является настоящим постпраймериз. Потому что реального обсуждения кандидатур и реального принятия общественного мнения в этом процессе не было. Многие одиозные фигуры остались в списке. Выбыли только отдельные “случайные” люди. И те, кто категорически не устраивал людей, принимающих финальное решение по списку. Вот они и стали эдакими козлами отпущения, необходимыми для подтверждения технологии постпраймериз”, - полагает Руслан Бортник.

С помощью праймериз, по его словам, в партии хотели посмотреть, насколько большую волну негатива те или иные личности могут вызвать, и насколько они незаметны, чтобы их можно было спокойно включать в список.

Но главная интрига - не партийный список, а мажоритарщики. Их полный перечень, вопреки обещаниям, до сих пор не опубликован. Хотя регистрация кандидатов в депутаты в ЦИК заканчивается уже сегодня. В пресс-службе партии "Слуга народа" "Стране" заявили, что до окончания регистрации кандидатов по мажоритарным округам показывать не будут.

Их полный список вывесят на сайте только после того, как все кандидаты подадут документы в ЦИК.

"Соответственно после того, как мы сегодня подадим в ЦИК документы всех мажоритарщиков, вывесим на сайте их полный список с короткими биографиями. Когда это будет, сегодня или завтра, точно не могу сказать, потому что мы не знаем, как долго продлится регистрация. Вчера кандидаты по спискам от "Слуги народа" подавали документы до 10 часов вечера", - заявила "Стране" пресс-секретарь партии "Слуга народа" Татьяна Цыба.

Она также сообщила, что постпраймериз для кандидатов по мажоритарным округам не предусмотрен. Он касается только членов списка партии "Слуга народа".

То есть избиратели, обладающие доказанными фактами неблагонадежности мажоритарщиков, никак уже не смогут их "сбить", отправив на сайте партии компромат. Даже если уже после регистрации кандидатов по мажоритарным округам окажется, что не все из них благонадежны, исключать их из партии уже не будут.

В связи с этим эксперты предупреждают, что именно на мажоритарных округах от "Слуги народа" пройдут самые темные "темные лошадки".

“Социология по областям показывает, что кандидат от “Слуги народа” получает от +8 до +20% голосов на старте. Чисто за счет бренда. Вот там нужно особо внимательно смотреть на кандидатов. Список-то в партии показали, а вот по мажоритарке завести непроверенных людей очень легко. И мне кажется, что ряды мажоритарщиков в “Слуге народа” “чистить” уже не будут, как делают на постпраймериз со “списочниками”. Сегодня - последний срок подачи кандидатов в ЦИК. Что-то может поменяться, только если они сами снимутся с выборов”, - считает Борис Тизенгаузен.

В партии “Слуга народа”, в свою очередь, заявляют, что “во избежание возможных попыток дискредитации все факты, полученные через сайт, будут тщательно проверены”. Так ли это - узнаем не ранее 6 июля. Именно тогда будет сформирован окончательный список кандидатов, когда на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из перечня кандидатов, которые не прошли проверку.