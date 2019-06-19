Партия певца Святослава Вакарчука “Голос” на пути к выборам наращивает электоральную массу.

По последним замерам социологической конторы "Рейтинг", уровень поддержки новой политической силы составил более 8% среди определившихся с выбором респондентов. Еще две недели тому назад рейтинг "Голоса" был 6,4%. Тем временем, партия Вакарчука вступила в межпартийный конфликт и обрастает слухами о связях с крупным бизнесом и бывшей властью.

Подробнее о кадровом выборе "Голоса" и ее планах - в материале “Страны”

Музыка и гречка

Рейтинг партии Вакарчука продолжает рост. По данным социологов, он составил уже 8,1% среди участников опроса, которые уже определились с политическим выбором (6% среди всех респондентов), и может вырасти еще.

"Голос" - это "Слуга Народа" (партия президента Владимира Зеленского - Прим.Ред.) для Западной Украины и в целом для националистического и национл-демократического сегмента. На результат "Голоса" работает запрос на новые лица, некоррумпированных политиков, реформы. При этом партия базируется на поле "Европейской Солидарности" (партия бывшего президента Петра Порошенко - Прим.Ред.) и "Свободы", отбирая у них избирателей. Поэтому третье место "Голоса" на выборах вполне возможно", - объясняет политолог Руслан Бортник "Стране".

Тем временем, в разгаре - “Тур перемен” (укр. “Тур змін”) - кампания по раскрутке партии “Голос”. Судя по графику, агитбригада “Голоса”, усиленная группой Вакарчука “Океан Эльзы” (ОЭ), побывала уже в семи городах.

Интересно, что Львов, где мероприятие состоялось 18 июня, указан в маршрутном листе и на 17 июля. Причем в этот же день (и даже в одинаковое время) команда “Голоса” намерена выступить в Киеве.

Всего в расписание тура внесен 21 город. Но на сайте “Голоса” сказано, что Вакарчук со товарищи посетят более 300 населенных пунктов.

Отношение к этому туру неоднозначное даже в майданной оппозиции (сторонники реформ на либеральный лад), к которой принадлежит сама партия “Голос”.

“Вот я думаю о “новых партиях” и старых методах”. Скажите: бесплатные концерты - это еще старая проверенная “гречка” или уже новый продвинутый “продуктовый набор?" - прозрачно намекнул на своей странице в Фейсбуке народный депутат Виктор Чумак (внефракционный), который возглавляет партию “Хвыля”, принадлежащей к тому же идеологическому лагерю, что и “Голос”.

Однако, как писала “Страна”, Вакарчук еще на открытом съезде “Голоса” в Киеве дал понять, что не считает выступления ОЭ после агитационных партмероприятий подкупом избирателей на том основании, что они-де бесплатные.

“Мы не собираемся делать платные концерты и агитировать людей на концерты. Мне никогда не придет в голову агитировать людей со сцены”, - заявил Вакарчук на пресс-конференции.

“Он, конечно, может не считать это агитацией. Но вспоминается тур в поддержку будущего президента Ющенко в 2004 году, когда Вакарчук со своей группой, Скрипка (лидер группы “Вопли Видоплясова” Олег Скрипка - Прим.Ред.) и ряд других музыкантов также ездили по городам и весям. На фоне “засевания” гречкой это вроде бы мелочь, но показывает, как далеки мы по-прежнему от европейских стандартов избирательных кампаний”, - комментирует политтехнолог Андрей Золотарев.

По мнению бывшего заместителя главы Центризбиркома Андрея Магеры, нынешний концертный тур Вакарчука вписывается в тенденцию, заданную командой нынешнего президента Владимира Зеленского в победную для нее кампанию, в которой “Квартал 95” разъезжал с выступлениями по стране.

“Президент на прошлых выборах показал обществу, что так можно. Обществу это понравилось. Так почему Вакарчуку нельзя? Это, конечно, не признание мною того, что это нормально. Это бесполезное дело переубеждать кого-то в обществе, уровень правовой культуры в котором - ниже плинтуса”, - написал Магера в комментариях под постом на тему предвыборной активности Вакарчука.

Голос капитала

Много вопросов к Вакарчуку вызывает финансирование кампании “Голоса”. Сам он заявил, что партия не возьмет “ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами”. А расчет делается на “достаточно состоятельных людей”, которым “честно зарабатывают свой кусок хлеба”.

Как выяснилось позже, в их число входят специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, а также экс-президент компании мобильной связи “Киевстар” Петр Чернышев.

Новое упоминание компании Томаша Фиалы Dragon Capital в связи с кампанией партии “Голос” оживило разговоры о том, что Фиала - один из главных лоббистов политпроекта Вакарчука в бизнес-среде. Косвенных признаков этого достаточно и без вклада Фурсы.

Так, партия Вакарчука зарегистрирована в столичном бизнес-центре “Евразия”, которым владеет Dragon Capital.

Формальный председатель политической силы - бывший заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко (№2 в избирательном списке партии), которая, кроме того, работала коммерческим директором в Dragon Capital.

За политической (а ранее общественной) деятельностью Вакарчука внимательно следят СМИ, входящие в холдинг "Новое время", принадлежащий Фиале.

“Если люди не финансируют политические партии, которые разделяют правильные ценности, то платить будут олигархи, и ценности будут совсем другие. Поэтому важно участвовать в процессе, в том числе финансово”, - прокомментировал сотрудник Dragon Capital на своей странице в Фейсбуке.

Примечательно также, что команда Вакарчука находится в фокусе внимания каналов группы StarLightMedia бизнесмена Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, "Новый"), подтвердив давние слухи об их сотрудничестве.

“Очевидно, что Пинчук оказывает Вакарчуку информационную поддержку”, - констатирует политтехнолог Золотарева в беседе со “Страной”.

Важен в этом плане также фактор американского миллиардера Джорджа Сороса. Сороса и его структуры также считают "группой поддержки" Вакарчука.

“Только речь идет не о персональном влиянии, как в случае Пинчука, а о роли структур Сороса в Украине, которые, в числе прочих, взрастили прослойку людей, безбедно живущих на западные гранты. Этой системе они верны, а не конкретно Соросу, которого они конечно, в глаза не видели. Впрочем, идеологему Сороса они в себе несут”, - комментирует политолог Руслан Бортник.

По словам собеседника издания, вхожего в посольство США в Украине, состав команды Вакарчука получил высокую оценку тамошних экспертов по украинской политике.

“Там считают, что если проект Вакарчука с активистами “выстрелит”, значит, не зря вкладывались в них столько лет. Все эти люди получили лифт в виде грантовых проектов. Их приход в Раду будет рассматриваться как успех американской кадровой политики в стране в целом”, - говорит источник, который сам работает в организации, существующей на гранты.

Хороший пример в этом плане - Александра Устинова (№5), которая работала в грантовом Центре противодействия коррупции Виталия Шабунина.

“На счет Сороса - безосновательные слухи. Все деньги, которые заходят, мы публично демонстрируем”, - ответил “Стране” политический консультант Николай Давыдюк (№27 в списке "Голоса").

Не менее интересен адвокат, один из управляющих партнеров адвокатской компании "Кисиль и партнеры" Олег Макаров (№6). Ведь там же работал до перехода на должность заместителя главы Администрацию президента Петра Порошенко Алексей Филатов, который курировал проведение неоднозначной судебной реформы в стране.

Под номером 9 вошла в список Соломия Бобровская, которая была заместителем главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, под номером 16 - бывший замминистра образования и науки Сергея Квита Инна Совсун.

Нашлось место в списке и крымским татарам - управляющему директору компании в сфере информационных технологий ASTEM Рустему Умерову (№18) и координатору инициативы KRYM-SOS Тамиле Ташевой (№26).

В квоте военных - майор СБУ Роман Костенко (№14), которого называют участников боев за Донецкий аэропорт, правда, в качестве добровольца, и актер и режиссер Андрей Шараскин (№20), который одно время выступал спикером "Правого сектора".

Везде свои люди

Главное действующее лицо в кампании - несомненно, сам Вакарчук.

В руководящее звено входят еще несколько человек, часть из которых включена в избирательный список “Голоса”. Прежде всего, это Ярина Ключковская, которая отвечает, помимо прочего, за информационную стратегию партии.

В списке “Голоса” она фигурирует под номером 32. Дочь народного депутата трех созывов Юрия Ключковского ранее возглавляла коммуникационные подразделения Microsoft Ukraine, Group DF, UMC (оператор мобильной связи, который сегодня называется Vodafone Украина) и Metro Cash & Carry Ukraine.

Вместе с Ключковской работают руководитель агентства Postmen Ярослав Ведмидь, отвечающий за цифровое направление. Он известен тем, что в президентскую кампанию сотрудничал со штабом Петра Порошенко. Руководителем пресс-службы партии числится бывший сотрудник Администрации президента Порошенко Ярема Дух. Стоит также вспомнить, что под номером 8 в списке идет известный журналист газеты "Зеркало недели" телеведущий Сергей Рахманин.

По данным “Страны”, экс-глава организации Transparency-Украина Ярослав Юрчишин (№7) ответственен за состав избирательного списка (хотя собеседования проводил и сам Вакарчук). Он был помощником на платной основе и на добровольных началах депутатов Игоря Криля, Леси Оробец и Николая Княжицкого в парламентах 6-7 созывов, а ныне он числится помощником без зарплаты спикера Андрея Парубия. На прошлых выборах президента перед вторым туром он публично поддержал Порошенко.

“Юрчишин отвечает также за политические смыслы и наполнение”, - прокомментировал “Стране” Давыдюк, которого знакомые политтехнологи издания выделяют в списке “Голоса” в связи с выборами.

За кандидатов в мажоритарные округа отвечает Ярослав Железняк (№4). Он также был помощником на добровольных началах депутата Алексея Плотникова в Раде 6 созыва и, что важно, нынешнего внефракционного депутата Виктории Пташник, которая намерена баллотироваться от “Голоса” по одному из столичных округов.

Как указано в одной из публичных анкет Железянка, с июля 2017 года он является советником премьер-министра по связям с парламентом.

По информации “Страны”, Железняк и Клименко вместе с Вакарчуком участвуют в переговорах, которые ведет “Голос” с другими партиями на предмет согласования кандидатов в мажоритарных округах.

Не всегда они проходят гладко, как в случае с “Самопомощью”. Как утверждает источник в партии, близкий к ее лидеру мэру Львова Андрею Садовому, с Вакарчуком договорились обсудить вопрос кандидатов.

“Садовой встретился с Вакарчуком в Киеве и договорились начать согласовывать кандидатов чтобы избежать борьбы друг с другом. Вопрос спустили на уровень партийных функционеров. У нас это был Лаврик (народный депутат от “Самопомощи”, глава исполкома партии - Прим.Ред.), у них - Клименко и Железняк. Это было еще до последней программы “Право на власть” (выходит на телеканале “1+1” - Прим.Ред.). Но разговора не получилось. Они стали сыпать претензиями к нашим кандидатам. А после программы на “Плюсах” они вообще выдали заявление об отсутствии вообще каких-либо договоренностей”, - рассказал источник.

Отметим: партия “Голос” официально опровергла информацию о договоренностях с “Самопомощью”. “Политические игры и договоры за спиной избирателей - эта старая политика, которая должна уйти в прошлое”, - говорится в заявлении.

А Железняк в комментариях под постом Садового, описывающего ситуацию, заявил, что “в отличие от многих других партий, партия “Голос” выполнила требования законодательства и сразу на съезде утвердила и обнародовала всех своих кандидатов, в том числе на одномандатных (мажоритарных) округах”. “Будем благодарны, если не будете выдавать желаемое за действительность”, - отметил Железняк.

“Вакарчук, в том числе, видит во Львове основной ресурс для рейтинга партии, потому он дважды сюда приедет в ходе своего тура. Они в “Голосе” поймали звезду, а нас спешат списать, мол, о чем с нами можно договариваться?! Но это не мешает им переманивать наших людей”, - комментирует собеседник издания, близкий к Садовому.

Впрочем, с “Самопомощью” напрямую связана только кандидат от “Голоса” в мажоритарный округ №155 Виктория Войцицкая, которая остается членом фракции партии Садового в Верховной Раде.

Гораздо серьезнее представлена в политпроекте Вакарчука Украинская Галицкая партия (УГП) - проект, получивший наибольшую известность в пределах Галичины (Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области). Под номером 15 баллотируется по списку “Голоса” глава политсовета УГП Роман Лозинский, под номером 36 - депутат Львовского горсовета от УГП Юлия Гвоздович, под номером 49 - член политсовета УГП Богдан Панкевич.

Пять представителей УГП во главе с лидером фракции в Львовском горсовете Тарасом Чолием идут на мажоритарные округа.

“Само появление этой партии приветствовал Андрей Садовой, который даже выступал на их съезде. Тогда сложилась определенная иллюзия, как мне кажется, и у Садового, что это будет карманная партия Львовской мэрии.... Но она не стала стопроцентно лояльной к Садовому, как и заметным явлением в местной политике, хотя своих депутатов на местном уровне она имеет… В период между турами президентской кампании я лично наблюдал в студии телеканала “Прямой”, как глава партии Лозинский твердо стоял за поддержку кандидата Порошенко”, - комментирует политолог Тарас Чорновил (близкий к Порошенко) “Стране”.

Тут стоит сказать, что активно агитировал за провластного кандидата также один из ключевых участников команды Вакарчука - Юрчишин. Да и сам певец, как писала “Страна”, дал понять, что во втором туре отдает предпочтение Порошенко. Плюс - присутствие в штабе “Голоса” технологов, в прошлом завязанных на АП. На этом основании в истеблишменте появилось мнение о возможном влиянии Порошенко на партию “Голос”.

Собеседник издания в окружении экс-президента на вопрос “Страны” на эту тему ответил лаконично: “Не влияем”.

Собеседник издания из избирательного списка партии Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС) называет “Голос” “главным конкурентом” ЕС на досрочных выборах в Раду.

По замерам “Рейтинга”, уровень поддержки политсилы Порошенко - только 5%, при том что за неделю до этого социсследования он составлял 7,9%. Очевидно, что в первую очередь у него отксывает рейтинг "Голос".