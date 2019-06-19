Кабмин 19 июня начался с более чем часовым опозданием и сразу - с предвыборной риторики.

Премьер-министр Владимир Гройсман обозначил свои новые приоритеты - завоевание максимальной поддержки на местах. По его словам, реформа по децентрализации сейчас под угрозой - "буквально одно решение парламента может ее отменить". Чтобы этого не произошло, премьер инициировал разработку изменений в Конституцию. Причем, задание №1 - обойти президента, который также намекал на необходимости переписать Основной закон. В частности, Гройсман собирается закрепить в Конституции норму об унитарном децентрализованном устройстве Украины, что, якобы, помешает попыткам "скрытой федерализации".

Еще одна уступка объединенным территориальным общинам - выведение их из-под контроля райгосадминистраций. Кабмин утвердил постановление о сокращении районных администраций вдвое. Причем, глава Минрегиона Геннадий Зубко такое решение раскритиковал. По его словам, лучше было бы расширить границы районов по европейскому стандарту - до 150 тысяч человек.

Отдельный бонус - для населенных пунктов, которые не успели создать ОТГ. Им хотят до 2020 года дать статус ОТГ и поддержку из бюджета на уровне 3 млрд гривен в год. Соответствующее решение может быть вынесено уже на следующее заседание Кабмина.

В то же время своевольничать местным властям не позволят. Правительство возмутило недавнее решение харьковского горсовета вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова (он был переименован в рамках декоммунизации). Мэру Харькова Геннадию Кернесу погрозили пальчиком из Кабмина, а местным депутатам посоветовали "пересмотреть незаконное решение".

Еще одна беспроигрышная предвыборная "фишка" - тарифы. Владимир Гройсман констатировал, что "Нафтогаз" он уже "дожал", заставив снизить цены на газ для населения. На очереди - теплокоммунэнерго, которым прикажут снизить тарифы на тепло и горячую воду. Минрегиону поручено уже на следующий Кабмин подготовить проект постановления об ограничении тарифов на тепло и горячую воду. Их, по подсчетам премьера, удастся сократить на 15-20%. Возражение главы Минрегиона Зубко, что в этом случае некоторые города вообще рискуют остаться без отопления, остались без внимания.

На заседание Кабмина также был вынесен кадровый вопрос - о назначении пяти глав областных госадминистраций с подачи Администрации президента. Интересно, что изначально в правительстве предлагали озвучить имена кандидатов, чтобы "обсудить их с общественностью" и утвердить уже на следующей неделе. Но в последний момент Владимир Гройсман такую "вольницу" не поддержал. "Что прямо он-лайн?", - отреагировал он на идею зачитать имена кандидатов от АП. Тему быстро замяли, а обсуждение кадровых вопросов перенесли в раздел закрытой информации.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 19 июня.

Днепру расширят границы

Кабмин решил перекроить карту Украины. На заседание правительства 19 июня было вынесено сразу несколько проектов, касающихся пересмотра границ населенных пунктов.

В частности, предложено увеличить площадь города Днепр за счет прилегающих сел. Как указано в пояснительной записке, необходимость расширения мегаполиса связана с его бурным ростом в последние годы. Сейчас площадь Днепра составляет порядка 40,5 тысяч гектар. А после переноса городской черты она вырастет еще на 1,5 тысячи гектар.

1450 гектар заберут у Новоалександровского сельсовета, 29,5 гектар - у села Авиаторское, около 32,3 гектара - у Южного. Днепр поглотит земли сельхозназначения, жилищной и коммерческой застройки, промышленные зоны, а также леса.

Также Кабмин согласовал перенос границ небольших населенных пунктов - Великих Мостов и Глинян (оба - Львовская область), Городка (Хмельницкая область). Причем, площадь Великих Мостов и Глиняна вырастет радикально - в первом случае с нынешних 492 гектар до 880 гектар, то есть, почти вдвое, во втором - с 456 гектар до 995 гектар или более чем в два раза. В обоих случаях расширение городской черты предлагается провести за счет собственных земель сельхозназначения, лесного фонда и пр.

Все законопроекты будут переданы в парламент, но, скорее всего, утверждать их будет уже новый состав Верховной Рады.

"Укрспирт" будет наливать

Правительство расширило полномочия государственного предприятия "Укрспирт", которое в последние годы прославилось не только как монополист отечественной спиртовой отрасли, но и многочисленными схемами по торговле "левым" алкогольным сырьем.

Кабмин уполномочил "Укрспирт" осуществлять экспорт этилового ректификованного спирта, без дополнительного согласования условий поставок с правительством (что было обязательно ранее).

С такой инициативой выступил сам "Укрспирт". Предприятие еще в феврале обратилось в Кабмин с просьбой упростить условия экспорта, так как компания получила ряд заманчивых предложений от иностранных покупателей (из Канады, Белиза, Словении, Черногории, Болгарии, Греции и др.). Они, якобы, заинтересованы в приобретении украинского 80-градусного спирта. Предприятия "Укрспирта" могут производить такого сырья 30 млрд декалитров в год, но вот реальные объемы из-за снижения спроса на внутреннем рынке упали, по сравнению с 2010 годом, на 70%, - говорится в пояснительной записке.

Деньги на новый аэропорт

С подачи Мининфраструктуры Кабинет министров согласовал порядок использования бюджетных средств на строительство аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Напомним, решение о строительстве нового аэропорта в поселке Соленом - как раз на стыке Днепропетровской и Запорожской областей - в свое время спровоцировало волну критики. Эксперты утверждали, что новая площадка будет мешать уже существующим аэропортам в двух областях и оттянет у них пассажиропоток.

Тем не менее Мининфраструктуры смог выбить под этот проект 200 млн гривен в бюджете на 2019 год. И только теперь появился порядок использования этих денег. Собственно, сама сумма небольшая. Ее хватит только на разработку проектной документации, подготовку территории строительства и строительство взлетно-посадочной полосы. Прописаны также требования к будущим подрядчикам. Компании должны иметь профильный опыт работы не менее двух лет, производственный потенциал (транспорт, персонал и пр.), бездефицитный финплан, не иметь долгов и просроченных кредитов, а также предложить оптимальное соотношение цены и качества.

Минфин расширяется

В Украине намечается перераспределение чиновничьих вакансий. Так, Минфин выбил себе расширение штатного расписания на 31 позицию (до 873 человек) за счет сокращений в Минэнерго (там предлагается закрыть 21 ставку).

Как указано в пояснительной записке, эти чиновничьи пертурбации нужны не просто так, а ради очередного транша МВФ в миллиард долларов. Одним из условий получений кредита является реформирование сферы энергетики, в частности, предприятий "Укрэнерго", "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". В рамках этого процесса, "Укрэнерго" еще в прошлом году было передано под контроль Минфина. То есть, работы у министерских чиновников явно прибавилось, для чего, собственно, и нужны дополнительные специалисты.

Доплаты чиновникам

Чиновникам светит повышение зарплат. Минсоцполитики инициировал пересмотр надбавок за ранги. Теперь служащему первого ранга будут доплачивать 1 тысячу гривен в месяц, второго - 900, третьего - 800 и так далее по нисходящей. Каждая ступенька в рангах - минус 100 гривен надбавки. В итоге служащие 15 ранга будут получать всего по 200 гривен доплаты.

В пояснительной записке указано, что 20 лет назад служащие первого ранга получали доплату 190% от минимальной зарплаты, а 15 ранга - 60%. Сейчас же доплаты упали до 3,8% и 1,08% соответственно. То есть, максимальная надбавка едва превышает 158 гривен, а минимальная и вовсе смешная - меньше 50 гривен в месяц.

То есть, теперь доплаты чиновникам вырастут в 4 - 6 раз.

В постановлении Кабмина есть также обновленная сетка должностных окладов. Так, самая высокая ставка у киевского городского головы - почти 17, 8 тысяч гривен. Его замам положено от 13,9 тысяч до 15,5 тысяч. Начальники столичных управлений будут получать по 9700 гривен, специалисты - от 3800 гривен (то есть, меньше минималки). В сельсоветах специалистам положено еще меньше - от 3400 гривен, а председатели могут рассчитывать на 7-8 тысяч гривен в месяц.

Кадровые зачистки в райсоветах

Пусть и небольшой, но рост зарплат одних чиновников будет проходить за счет сокращения других. Кабмин принял постановление о сокращении районных госадминистраций на 50%. Не тронут лишь райсоветы в Донецкой и Луганской областях, а также управления соцзащиты населения, куда люди ходят за оформлением субсидий и соцвыплат.

Как указано в пояснительной записке, уже в следующем году такая кадровая чистка позволит сэкономить 3,1 млрд гривен бюджетных средств. Отмечается также, что в ходе реформы по децентрализации было создано более 700 ОТГ, соответственно, работы у райсоветов поубавилось. Как будут трудоустраивать уволенных чиновников в документе не сказано, чем уже возмутились профсоюзы. В Минрегионе идею также раскритиковали. По мнению главы этого ведомства Геннадия Зубко, логичнее было бы просто расширить территории, подконтрольные райсоветам по европейским нормам (150 тысяч населения в одном районе). Впрочем, эти замечания учтены не были.

Опорные школы

Кабмин согласовал создание в Украине образовательных округов и опорных школ. Предложения по их формованию будут совместно разрабатывать Минрегион и Минобразования. Но есть нюанс - в опорной школе должно учиться не менее 200 человек. Только в этом случае она сможет получить собственный счет в банке и финансовую независимость.

Для многих сельских школ такие цифры просто недосягаемы. Поэтому, скорее всего, набирать нужное число учеников будут за счет закрытия учебных заведений с небольшим количеством учащихся и их перевода в опорные школы.

Претендовать, чтобы именно их школа стала опорной, смогут местные власти, способные обеспечить нужную материально-техническую базу, педагогические кадры, развозку школьными автобусами и др. В любом случае отбор на опорные школы будет проводиться на конкурсных основаниях.

Массовые проверки медицинских деклараций

Минфин намерен проверить всех украинцев, которые зарегистрировались в электронной системе здравоохранения и претендуют на бюджетные 370 гривен в год. В пояснительной записке указано, что декларации с семейными врачами подписало уже около 28 млн граждан, а это более 65% всего населения страны.

В этом году на их лечение из бюджета будет перечислено большее 15 млрд гривен.

Но, как сказано в пояснительной записке, такое большое число пациентов и немалая сумма на их лечение требуют проведения верификации. Ею займется Минфин. То есть, будут проверять точность внесения данных в электронную базу и, если обнаружат ошибки, деньги, уже выделенные Нацслужбой здоровья, могут попросту отозвать. Подобные примеры уже есть. Не так давно НСЗУ приостановила 10 тысяч деклараций в Ирпене. Причем, всего проверяли 17 тысяч деклараций, то есть, претензии были к большей доле договоров. Основные недочеты - отсутствие номера мобильного телефона пациента, ошибки в персональных данных и пр. Врачи парируют - заполнять декларации их не учили, более того, эту обязанность на медперсонал повесили в нагрузку к основной работе. Поэтому ошибок действительно много.

Сложно даже представить размах кампании по "деактивации" деклараций, если за дело возьмется Минфин. И главный вопрос - что делать украинцам, которым договор с врачом отменят или приостановят. Ведь до выяснения обстоятельств финансирование прекращается, а медики отказываются лечить пациентов без договоров бесплатно.

Бензиновые разборки

Правительство включило в порядок дня проект о создании единого реестра владельцев лицензий на торговлю и хранение спирта и нефтепродуктов. Сами новации прописаны в изменениях в Налоговый кодекс. Они предусматривают более жесткий контроль за оборотом этилового спирта и нефтепродуктов. Но до сих пор не регламентировано создание единого госреестра. То есть, фискальная служба не может полноценно мониторить работу всех субъектов рынка.

Нововведения в свое время пролоббировали крупные операторы нефтерынка. Они утверждали, что за счет более жесткого контроля удастся если не ликвидировать, то, как минимум, уменьшить, серый сегмент, в котором оборачивается более 50% нефтепродуктов.

Впрочем, отдельных нюансов они не учли. Так, недавно подняли скандал аграрии, которым теперь тоже придется получать лицензии на хранение топлива для своего парка техники. Многие попросту не смогут их получить, так как не имеют складов и резервуаров, соответствующих новым требованиям.

Кабмин ссорится с аграриями в разгар сельхозработ не решился. Проект отложили, пока на три дня, до внесения правок, но обещают обратиться в парламент с просьбой откорректировать закон.

Студенты без стипендий

Глава Минобразования Лилия Гриневич отчиталась о стипендиальном обеспечении украинских студентов. Правда, в отчете речь шла о 2016-2017 годах, но разница все равно впечатляющая. Так, если в 2016 году академические стипендии получало около 69% студентов, то уже в 2017 году была установлена планка - не больше 40-45%.

Размер стипендии при этом вырос с 825 гривен до 1300 гривен в месяц, но исчезли ежегодные индексации на процент инфляции. То есть и сейчас, спустя два года, студенты получают все те же 1300 гривен, хотя жизнь в стране постоянно дорожает.

При этом только в 2017 году экономия стипендиального фонда составила около 38 млрд гривен, которые вернули обратно в бюджет. А 25-28% студентов, которые в принципе хорошо учатся, но не попали в рейтинг 45% лучших по успеваемости, денег вообще не получают.

В то же время подорожало проживание в общежитии (50% от размера стипендии), поэтому финансовое положение студентов заметно ухудшилось, констатировали в Минобразования. В ведомстве предложили пересмотреть систему начисления стипендий.

Впрочем, в Минфине парировали: в большинстве стран ЕС стипендии получает гораздо меньше учащихся, чем у нас, к примеру, в Чехии - всего 7%, в Болгарии - 12,2%, в Польше - 8%. Поэтому в Минфине полагают, что нужно, наоборот, ужесточать критерии отбора. А еще лучше - платить стипендии за счет "средств физических и юридических лиц".