Зеленский в маске Порошенко

Со времени инаугурации Зеленский уже не раз разочаровывал своих избирателей. Но вплоть до последних дней это были отдельные эпизоды, которые не складывались в целостную картину. Основательные переговоры – сначала в Париже, а потом в Берлине – сложились именно в целостную картину. И картину удручающую.

Неизвестно, кто сейчас создает образ нового президента, но этот образ полностью противоречит тому, чего ждали 73%. Скорее наоборот – он соответствует ожиданиям представителей "25%-й элиты", которые все свои требования сводили к одному слову – преемственность.

В Париже и Берлине Зеленский был продолжением Порошенко. Причем не сравнительно адекватного Порошенко 2014-15 годов, который в Украине надевал одну маску, а на Западе – другую. Зеленский оказался продолжением позднего Порошенко, который в Украине изображал из себя ультрапатриотического диктатора, а на Западе – включал дурака. Именно такого дурака включал в последние два дня Зеленский.

Судя по всему, единственной целью украинского президента в зарубежном вояже было – хорошо выглядеть в глазах "патриотической" фейсбучной общественности. Ему, по большому счету, было даже наплевать на то, что чего ждали от него Макрон и Меркель. В результате оба раунда переговоров свелись к тому, что западные партнеры по "нормандской четверке" настаивали на необходимости выполнять "Минск-2" и, наконец, восстановить мир на Донбассе, а Зеленский фактически саботировал эту линию. И собственные предвыборные обещания.

Самый характерный пример – комментарий относительно переговоров с сепаратистами, к которым украинский президент оказался "не готов". Несколько месяцев назад он же говорил о необходимости вести переговоры "хоть с чертом", лишь бы заключить мир. И ведь тогда уже было ясно, кто имеется в виду под "чертом". А теперь готовность вдруг пропала.

И что бы теперь ни говорили самые трезвомыслящие представители новой власти (а они действительно есть), уже окончательно ясно, что трезвого мышления нет у того, кто определяет курс "Слуги народа". И до 73% неизбежно дойдет понимание того, что их опять нае…ли.

Госдеп выбрал куратора

Причем дальше, похоже, будет только хуже.

Своеобразное безвластие в Украине заканчивается: Госдепартамент США назначил временно исполняющего обязанности посла Штатов в Украине Тейлора. И пусть не смущает слово "временный" – для всей украинской власти это будет самый постоянный полпред со всеми его полномочиями.

Зеленский сам себя загоняет в угол, в котором не будет иного выхода, кроме как оказаться в полном подчинении Вашингтона. Вместо каких-либо шагов в сторону России – риторика об усилении санкций. Вместо конструктивных переговоров о Минских соглашениях с Парижем и Берлином – декларации а ля Порошенко.

При этом, отсекая по рецепту своего предшественника одновременно Москву, Париж и Берлин, Зеленский не является Порошенко для того, чтобы сохранять независимость хотя бы в шкурных вопросах вроде уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Если даже Порошенко, имея большинство в парламенте и свое правительство, решал через американское посольство такие вопросы как увольнение Коломойского и был вынужден подчиняться требованиям Байдена по генпрокурору, то Зеленский, не имея никаких рычагов власти, окажется в еще большей зависимости.

Не стоит удивляться, если скоро Тейлор будет собирать лидеров парламентских фракций, чтобы те согласились уволить министра иностранных дел или генпрокурора. И естественно, что за эти свои услуги посол Штатов будет брать свою плату.

И если Гройсман и Яценюк все-таки добьются своего и отменят через Конституционный суд досрочные выборы, то это будет очень плохая новость для Зеленского. Трех дополнительных месяцев хватит для того, чтобы большинство сегодняшних фанатов Зе взглянули на него другими глазами.

Вакарчук "съедает" Порошенко

Пока же социология показывает, что рейтинги "Слуги народа" зашкаливают. Вчера появился очередной рейтинг, и в нем у партии Зеленского снова почти 50%.

Люди просто пока еще хотят верить в хорошее и отметают от себя сомнения в правиьности своего выбора.

Они по-прежнему склонны верить в то, что проголосовали за АнтиПорошенко. Хотя сам Зеленский даже не особо старается этим ожиданиям соответствовать.

Впрочем, основная интрига выборов состоит не в первом и даже не во втором месте партрейтинга – их прочно заняли соответственно "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Основная интрига начинается с третьего места: вчера появился первый рейтинг, в котором "Батькивщина" обошла "Европейскую солидарность". Проще говоря, Тимошенко обошла Порошенко.

Но характерно то, что третье место Тимошенко является не ее заслугой, а Вакарчука. Схожесть идеологических позиций "ЕСа" и "Голоса" привела к тому, что последний стал отбирать голоса у партии Порошенко. Причем для сторонников бывшего гаранта Вакарчук выглядит предпочтительнее как новое лицо без катастрофического бэка последних пяти лет.

Поэтому вполне вероятно, что перетекание электората продолжится. Сегодня у Порошенко 8%, а у Вакарчука – 5%, но уже через пару недель может быть наоборот. А к выборам может оказаться, что у Порошенко уже и 5% нет.

Правда, для этого Зеленский должен все-таки выполнить еще одно свое предвыборное обещание - и активизировать через правоохранительные органы работу по раскрытию преступений Порошенко и его окружения. Но пока здесь все идет очень туго. Даже в деле о хищениях в оборонном комплексе Свинарчука-Гладковского, о которых так много говорили накануне выборов президента, никаких видимых для широкой общественности подвижек нет.

ZIK в руках Медведчука

Самая скандальная тема двух последних дней – приобретение нардепом от Оппоблока Козаком телеканала ZIK. Точнее, звучит эта тема в медийном пространстве немного иначе – как приобретение третьего (после NewsOne и 112) телеканала кумом Путина Медведчуком.

И потому звучат то сожаления со стороны Парубия, то призывы к бойкоту со стороны гендиректора "1+1" Ткаченко (он идет в первой десятке "Слуги народа").

Между тем, даже если принять версию о "третьем канале Медведчука" за основу, все равно остается вопрос: а в чем, собственно говоря, преступление?

Медведчук – гражданин Украины, он не признан судом ни изменником Родины, ни коррупционером, ни каким-либо еще преступником. Все "основание" вести кампанию против его телеканалов – это демонизация образа, которая произошла еще в начале нулевых, да так и закрепилась за этим политиком.

Да, и еще его близость к руководству России и политические взгляды. И то, и другое многим не нравится, но и то, и другое – не преступление.

Что касается реальности, то достаточно посмотреть эфиры NewsOne и 112, чтобы понять, что существенно на них ничего не изменилось. Там по-прежнему присутствуют все основные политические силы, причем никого из них не ставят в неравные условия, как это регулярно происходит на "Прямом". Правда, в эфирах стало больше Медведчука, но на этом все изменения и заканчиваются.

Так является ли концом света то, что теперь в эфирах ZIK появится Медведчук?

Осудят ли Платини?

Погасший было коррупционный скандал в мировом футболе вчера вновь разгорелся, причем сразу взорвался мощной бомбой, которой стал арест бывшего президента УЕФА и легендарного капитана сборной Франции Платини.

Упомянутый скандал затронул все верхи мирового футбола. Но одно дело, когда он касался даже таких зубров футбольной политики как Блаттер, другое – когда речь идет о Платини, заслуги которого на футбольном поле делают его неприкасаемым. По крайней мере, в глазах болельщиков.

Причем формальная причина для ареста действительно непонятна. Конечно, все понимают, что Катар дал на лапу всем ведущим футбольным функционерам мира, чтобы заполучить чемпионат мира 2022 года. Но расследование никаких фактов подкупа не выявило, а потому, по идее, не может быть никаких претензий и к Платини.

Не исключено, конечно, что следствие обнаружило какие-то новые факты, которые могут привести к обвинению бывшего капитана сборной Франции. Однако это тот случай, когда большинство болельщиков предпочтет, чтобы следствие ничего не нашло. Платини не должен сидеть. Потому что Платини.