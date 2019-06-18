В этом году у Украины есть все шансы получить рекордный урожай. Причем, как по зерну, которое обеспечивает приток валюты в страну, так и по овощам и фруктам.

Рекордные цены на лук, капусту и морковь заставили фермеров расширить площади под этими культурами. И первые результаты уже есть - если цены на лук весной в Украине зашкаливали, то сейчас они едва ли не самые низкие в Европе.

Впрочем, ситуация еще может измениться.

"Если судить по площадям, то у нас действительно будет переизбыток тех же овощей. Но урожай зависит от погоды. В отечественной практике уже были годы, когда потенциально рекордные урожаи оказывались мизерными", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Эти опасения подтверждают нынешние природные катаклизмы - жара в центральной Украине и ливни в западных регионах и на юге.

Так что по ряду культур "гасить" ценовые пожары по-прежнему придется за счет импорта. Причем, что интересно, активно отгружает нам свой урожай Россия, которая, как считалось ранее, кормилась нашей едой. Украинцы уже год как едят российскую гречку, а недавно появились подозрения о реэкспорте к нам через Беларусь и картофеля из РФ.

"Страна" разбиралась, что по итогу вырастет в наших полях и сколько будут стоить хлеб, крупы, овощи и фрукты.

Рекордный урожай и дорогой хлеб

Главный показатель для украинского аграрного сектора - урожай зерна и подсолнечника. От него зависят не только цены на муку, хлеб и подсолнечное масло в отечественной рознице, но и поступления доллара в страну. К примеру, по итогам прошлого года, аграрный экспорт обеспечил 40% всех валютных поступлений. Скажем, кукурузы продали более чем на 3,5 млрд долларов, пшеницы - на 3 млрд, рапса - на 1 млрд, подсолнечного масла - на 4,1 млрд и так далее.

Если верить майскому прогнозу Минсельхоза США (USDA), в этом маркетинговом году (с июля 2019 года по июнь 2020-го), Украина продаст на мировом рынке прядка 50,7 млн тонн зерна, что на 300 тысяч тонн больше, чем в предыдущем сезоне.

Должен вырасти и общий урожай - на 2,6 млн тонн, до 72,1 млн. Если эти прогоны оправдаются, Украина получит рекордный вал зерна.

Так, производство пшеницы, согласно ожиданиям USDA, увеличится на 4 млн тонн, до 29 млн. Соответственно, мы сможем экспортировать ее больше на 2,5 млн тонн, до 19 млн тонн в целом.

Ячменя Украина должна собрать больше на 1,4 млн тонн - до 9 млн тонн. Его экспорт может вырасти на 300 тысяч тонн, до 4,5 млн тонн.

Негативные прогнозы американское сельскохозяйственное ведомство дало по кукурузе. Украина получит минус 2,8 млн тонн к урожаю (всего 33 млн тонн) и сократит экспорт на 2,5 млн тонн (до 27 млн).

Но украинские эксперты настроены менее оптимистично, чем их американские коллеги. Так, Национальная академия аграрных наук не исключает снижения сбора яровых зерновых на 9,9%. В эту группу входит кукуруза и высококачественная продовольственная пшеница. По кукурузе в академии наук не исключают снижения сбора почти на 4 млн тонн (до 31,6 млн тонн), что связано с уменьшением урожайности.

При этом, по словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексея Дорошенко, цены на зерно и продукцию из него (мука, корма) будут зависеть исключительно он котировок на мировом рынке.

Они же сейчас растут на 2-3% в месяц.

По данным Украинской аграрной конфедерации, фьючерсы на кукурузу на июль составляют 173,6 долларов за тонну, на сентябрь - уже больше 176 долларов, а на декабрь - почти 179,3 доллара. По пшенице цены должны вырасти со 196,7 долларов в июле до 202,1 доллара в декабре, по рапсу - с 414 до 420,4 долларов и т.д.

А если на эти цены наложить еще и ожидаемое проседание гривны до 30 гривен за доллар уже осенью этого года, то прогнозы аналитиков об очередном подорожании хлеба на 10% выглядят вполне логичными.

Гречка с наценкой, пшенка - со скидкой

Точно подорожает также гречка, заверил "Страну" Алексей Дорошенко. По его словам, уже в этом году гречка будет стоить 19-20 гривен за килограмм вместо нынешних 16 гривен.

"В последние полтора года цены на гречку только падали, что заставило аграриев сократить площади под этой культурой", - поясняет эксперт. По данным Национальной академии аграрных наук, посевные площади под гречихой в этом году уменьшатся на 10,6%, а ее производство может сократиться до 122,4 тысяч тонн.

Впрочем, ситуацию может спасти импорт гречки. Уже сейчас ее закупки идут более активно.

"С начала этого года поставки импортной гречки в нашу страну выросли более чем вполовину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысили 7 тысяч тонн. Список импортеров возглавил Казахстан, но много крупы к нам завозят также из России, - говорит Дорошенко. - В прошлом году Кабмин, опасаясь резкого подорожания гречки, вывел ее из запретного списка российской продукции, которой закрыли доступ на наш рынок. И цены сразу стабилизировались. Думаю, в этом году импорта, в том числе, российского, тоже будет много".

В то же время, по его словам, другие крупы, в частности, пшенная, будут дешеветь. В последнее время пшенная крупа бьет все рекорды по подорожанию - ценник прибавляет по 6-7% в месяц. В рознице за нее просят уже до 30 гривен за килограмм, то есть, больше, чем за рис.

Эта тенденция не прошла мимо аграриев.

По данным Национальной академии аграрных наук, площади под просом увеличились на 5,1%, а урожай может вырасти на 17,1% - до 94,2 тысячи тонн. Что, по словам Дорошенко, собьет цену до 22 гривен за килограмм.

На 1,5% больше соберут также овса (424,9 тысячи тонн). Впрочем, цены на него, скорее всего, останутся стабильными.

Луковое горе

В этом году цены на лук в Украине побили все рекорды. В мае ценник подскочил до 45 гривен за килограмм. А, по итогам сезона, наша страна стала едва ли не крупнейшим импортером лука в Европе. К примеру, за январь-февраль 2019 года поставки выросли в 60 раз, до 34,2 тысяч тонн, констатируют в агентстве EastFruit.

Распродавая последние запасы "золотого" лука, фермеры весной начали массово раскупать семена этой культуры на посадку. К примеру, на львовском оптовом рынке "Шувар" посевной лук подорожал в 1,5 раза, но за ним все равно выстраивались очереди.

Еще тогда эксперты спрогнозировали, что в нынешнем сезоне лук станет любимой культурой овощеводов. Так и произошло.

В итоге уже первый урожай раннего лука резко обвалил цены. В EastFruit говорят, если на прошлой неделе лук продавали по 10-12 гривен за килограмм, то уже в понедельник, 17 июня, появились предложения по ценам 5-8 гривен. То есть, всего за неделю ценник понизился вдвое.

"Сейчас украинские цены на лук стали самыми низкими в регионе. Даже в Таджикистане и Узбекистане лук можно купить не дешевле 27-30 центов за килограмм, в то время как в Украине можно найти продукцию даже по 20-22 цента", - отмечают в EastFruit. При этом в Европе особой "луковой инфляции" не наблюдается - к примеру, в Польше за килограмм просят до 93 центов. По идее, наши фермеры могли бы массово отгружать лук в ЕС, что, в частности, делает Турция, продавая лук от 350 долларов за тонну. Но из-за обильных дождей на юге Украины, качество нашего лука оставляет желать лучшего. Экспорт идет в Молдову, где цены вдвое выше, чем у нас, и в Беларусь. Но при этом "качели", когда цены на лук то взлетают до небес, то падают ниже себестоимости, по-прежнему не исключены. Так что многие фермеры в нынешнем сезоне рискуют разорится на еще недавно "золотой" культуре.

Переизбыток производства лука ожидается не только в Украине, но и в Польше, Нидерландах, Италии, Египте, Турции, Узбекистане, Казахстане, России, Молдове, Грузии и др. Увеличить потребление практически невозможно, даже за счёт низких цен (это продукция с низкой эластичностью спроса. Потребитель не купит "лишний" лук даже за копейку). Поэтому фермеры могут попасть в своего рода ловушку, и не смогут продать урожай ни на внутреннем, ни на внешних рынках.

"Но если мы начнём экспортировать лук на Ближний Восток, то с ним мы можем нарастить поставки также и моркови, свеклы и картофеля. А это приведёт к удешевлению логистики и сокращению времени транзита. И позволит существенно нарастить наши позиции на этих рынках по другим позициям, таким как свежие ягоды, особенно голубика, а также черешня и яблоки. Мы сразу станем очень конкурентными по цене. По мере роста отгрузок на экспорт, будет расти и качество лука на внутреннем рынке, ведь эта продукция будет поставляться и в наши сети. А это позволит вывести с рынка большое количество участников, которые не будут готовы инвестировать в качество", - отмечает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Борщевая распродажа

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, с июня 2018 года по апрель 2019 года мы импортировали более 13 тысяч тонн картофеля, что тянет на рекорд.

К Египту, традиционному поставщику этой продукции в нашу страну, в этом году добавились Беларусь, прием, эксперты подозревают, что часть картофеля, который идет к нам под видом белорусского, на самом деле завозится из России.

В Украину также начали ввозить молодой картофель из Узбекистана, который продается по оптовой цене в 15-17 гривен за килограмм и отличается хорошим качеством, отмечают аналитики EastFruit.

Интересно, что импортный картофель из Средний Азии вначале был своего рода "нагрузкой" к луку, который активно импортировали из этого региона в начале весны. Но, так как молодой картофель в том же Узбекистане собирают еще в марте, когда на нашем рынке его еще нет, поставки оказались более чем выгодными.

Но, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, по итогам сезона, урожай картофеля в нашей стране может резко вырасти.

Высокие цены (они доходили до 10 гривен за килограмм, что в 2-3 раза дороже, чем годом ранее) соблазнили многих фермеров, и они увеличили площади под картошкой.

Причем, как говорят в профильной ассоциации, картофелем увлеклись даже многие крупные производители, которые, в принципе, понимают, что из-за перепроизводства цены могут обвалиться.

Поэтому уже сейчас они ищут каналы для экспорта излишков нового урожая.

По словам, экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, в новом сезоне фермеры увеличили площади не только под луком и картофелем, но и практически под всеми овощами борщевой группы.

В 2018-2019 годах именно они стали лидерами по подорожанию. К примеру, цены на капусту за год выросли втрое (до 15 гривен за килограмм), а на морковь и свеклу - вдвое (до 30 гривен и 12 гривен соответственно).

"Так что в этом году ожидаем перепроизводства и низких цен", - говорит Андрей Ярмак. По мнению же Дорошенко, цены на многие овощи борщевого набора - картофель, лук, капусту, могут обвалиться, минимум, вдвое.

Впрочем, по словам эксперта плодоовощного рынка Татьяны Гетьман, ситуация еще может кардинально поменяться.

"У нас уже было подобное в 2010 году, когда площади под овощами были рекордными, а урожай мы получили один из худших. Все зависит от погоды, а она уже сейчас "капризничает" - на юге и Закарпатье льют дожди, осложняя сбор первого урожая овощей, а в центральных регионах страны - засуха. Все это ухудшает качество продукции. Поэтому надежды на дешевые овощи, особенно весной следующего года, могут и не оправдаться", - пояснила эксперт "Стране".

Ягоды: заморозят и вывезут

По данным аналитического отдела оптового рынка "Шувар", большинство ягод в этом году стоят дороже, чем в прошлом. Главная причина - прохладная весенняя погода, которая сдвинула сроки поступления ягодного урожая на рынок, а также ухудшила качество плодов.

Спрос же на ягоды остается высоким, что позволяет продавцам завышать ценники.

Так, по данным "Инфо-Шувар", с начала мая по 10 июня на их рынке было продано более 2,5 тысяч тонн клубники и около 350 тонн черешни. Это на 20% ниже, чем годом ранее, по клубнике, и вчетверо - по черешне. В итоге, к примеру, если в прошлом году на 11 июня килограмм черешни стоил 28 гривен, то в этом - 45 гривен. Вишня стоит дороже, чем в минувшем году, на 7 гривен - 30 гривен вместо 23, малина - на 50 гривен (150 вместо 100 гривен за килограмм). При этом клубника, наоборот, подешевела - ее продают по 25 гривен вместо прошлогодних 30 гривен.

Впрочем, жителям мегаполисов, которые покупают ягоды в розничных магазинах и на рынках, такие цены только снятся. Клубнику хорошего качества в супермаркетах реализуют по 50-60 гривен, а цены на черешню доходят до 100 гривен. Дешевле можно купить ягоды не лучшего вида - мелкие и с дефектами.

Рассчитывать на ягодные скидки украинцы вряд ли смогут, так как отечественные фермеры массово вывозят свою продукцию за границу. Так, в прошлом году было импортировано 1,2 тысячи тонн свежей клубники на более чем миллион долларов и около 3,7 тысяч тонн замороженной на 6,2 млн долларов. В этом году из-за проблем у польских фермеров, наши поставщики клубники имеют все шансы еще больше увеличить экспорт.

Эксперты уже отмечают, что производители замороженных ягод заметно увеличили закупки. К слову, за последний год зафиксировано рекордное увеличение мощностей по заморозке, так что борьба за сырье, а, следовательно, и цены на него, могут вырасти. Так, уже есть прогнозы, что ценовой минимум по малине поднимется с прошлогодних 15 гривен до 30 гривен за килограмм.

Молдавские производители ягод уже бьют тревогу. В местной профильной Ассоциации Pomusoarele Moldovei утверждают, что до трети их клубничного рынка заполнено нелегальной продукцией из Украины.

Яблочное изобилие

Зато украинцам обещают много яблок. По данным Украинской плодоовощной ассоциации, производство качественных яблок в нынешнем сезоне должно вырасти из-за увеличения урожайности новых садов, заложенных уже по современным технологиям в 2013-2018 годах. Они как раз начинают активно плодоносить. Это должно нивелировать потери садоводов в западных регионах страны, связанные с плохой погодой.

В то же время промышленного яблока, которое идет на концентрат, в этом году будет меньше, прогнозируют эксперты. Фермерам гораздо выгоднее инвестировать в "свежий" рынок, так как мировые обороты рынка концентратов в последнее врем снижаются - сказывается мода на свежие соки, смузи и пр. Следовательно, падают и цены на сырье. Скажем, украинские садоводы могли сдать яблоки на переработку не дороже 1 гривны за килограмм. По этой причине многие даже не захотели собирать урожай, оставив его гнить в садах.

При этом, Андрей Ярмак прогнозирует рекордный экспорт яблок и их подорожание в новом сезоне.

"Польские садоводы уже спрогнозировали, что нынешний сезон может оказаться для них одним из худших за последние пять лет. В Польше производится порядка 4,5 млн тонн яблок за сезон, поэтому плохой урожай тут же скажется на яблочных поставках во всей Европе", - добавила Татьяна Гетьман.