Кто мог подумать, что в Украине подросло поколение чемпионов мира по футболу? Пусть не взрослых, а в возрастной категории U-20, но все же чемпионов мира. Раньше мы могли похвастать лишь победой на чемпионате Европы 2009 года в категории U-19 (поколение Дениса Гармаша, Евгения Шахова, Богдана Бутко и других), но мировой трофей - это особый случай.

На предыдущих чемпионатах мира U-20 сборная Украины трижды прекращала свое выступление на стадии 1/8 финала. В 2001 году команда Анатолия Крощенко проиграла Парагваю, в 2005-м команда Алексея Михайличенко проиграла Нигерии, а в 2015-м украинские футболисты в серии пенальти уступили Сенегалу. Той сборной четыре года назад тоже руководил Александр Васильевич Петраков - наставник нынешних триумфаторов.

На одной из пресс-конференций он и сделал отсыл к ЧМ-2015 (U-20) - мол, принял решение о ротации состава с учетом полученного в Новой Зеландии опыта. Можно не сомневаться, что работу над ошибками, которые были допущены во время того чемпионата мира, Петраков провел основательную. И не для галочки, не для того, чтобы просто отчитаться перед ФФУ, а, в первую очередь, для себя.

Секрет №1. Тренер и его штаб

Не нужно быть большим специалистом в футболе, чтобы понимать, насколько велика роль тренера. А мы сейчас говорим о лучшем тренере в украинском юношеском футболе как минимум последнего десятилетия. Он выводил юношеские сборные Украины в финальные турниры чемпионатов Европы (U-17 и U-19) 2014, 2016 и 2018 годов, причем в 2018-м его подопечные дошли до полуфинала и стали бронзовыми призерами. Он выводил сборную Украины на ЧМ-2015 (U-20).

Даже без триумфа на ЧМ-2019 (U-20) Петраков превосходил многих своих коллег и предшественников по стабильности результата. Медали чемпионатов Европы добывали Владимир Киянченко (1994), Анатолий Крощенко (2000), Павел Яковенко (2004) и Юрий Калитвинцев (2009). На чемпионатах мира с подопечными побывали Анатолий Крощенко (2001) и Алексей Михайличенко (2005). На два чемпионата Европы свои команды выводили Валентин Луценко (1996, 2001), Павел Яковенко (2002, 2004), Юрий Калитвинцев (2007, 2009) и Александр Головко (2013, 2015).

На три чемпионата Европы выводил только Петраков, при этом он побывал и на ЧМ, и выигрывал медали европейской чеканки, а, значит, был самым продуктивным. А после триумфа в Польше равных ему в Украине нет вообще.

При этом Петраков на фоне многих тренеров юношеских сборных Украины изначально выглядел не так ярко. Он не играл за киевское "Динамо и сборные СССР или Украины, как многие, кому поручали работу с лучшими украинскими юношами. Его игровая карьера в 1970-1980 годы прошла в скромных командах - винницком "Локомотиве", киевском "СКА", черкасском "Днепре", ровенском "Авангарде" и никопольском "Колосе". Карьера тренера началась в аматорской команде из Иванкова в Киевской области, продолжилась в запорожском "Торпедо", киевском "ЦСКА-2", сумском "Спартаке", ФК "Винница". По большому счету, ничего выдающегося. Особенно, если сравнивать с Яковенко, Михайличенко, Кузнецовым, Калитвинцевым...

Зато Петраков нашел себя в юношеском футболе. Сначала работал в школе киевского "Динамо", потом перебрался в Республиканское высшее училище физической культуры, где занимался с футболистами 1990 и 1995 годов рождения. Тренировал удачно - настолько, что был замечен Семеном Альтманом, который тогда возглавлял в ФФУ комитет по работе со сборными командами Украины.

В юношеских сборных Петраков себя и раскрыл. Он умеет найти подход к юным футболистам и нужные слова. Собственно, его же подопечные называют своего тренера сильным мотиватором. Возможно, человеком жестким, строгим и требовательным, но справедливым. А, кроме того, мастером выстраивать игру своих команд так, чтобы добиваться побед. Иногда - на характере. Как это было с разными сборными в отборочных матчах. Как это было в финале ЧМ-2019 (U-20) после гола, пропущенного с пенальти в дебюте встречи.

Петраков умеет прививать своим футболистам психологию победителя и развивать ее на практике. Этого не купишь ни в одном магазине.

И ассистентов себе он подбирает таких же - грамотных, рассудительных, анализирующих. Андрей Анненков и Вячеслав Кернозенко (ранее - еще и Виталий Левченко) в футболе, особенно юношеском, разбираются очень глубоко и составляют отличную группу поддержки для главного тренера. Невозможно себе даже представить, чтобы у них могла получиться эпическая ошибка с неучтенными желтыми карточками, как это было у другой юношеской сборной Украины в элит-раунде Евро-2018 (U-17).

А еще очень интересно, что Петраков сумел отстоять право на собственную тактическую схему для этой сборной Украины. Андрей Шевченко, главный тренер национальной сборной, настаивает на том, что все сборные, включая молодежную и все юношеские, должны играть по единой тактической схеме. Петраков выбрал собственную игровую модель, исходя из подбора кадров (с тремя центральными защитниками, которая в зависимости от ситуации трансформируется с 3-4-3 на 5-4-1), и добился успеха.

Секрет №2. Личности

В составе свежеиспеченных чемпионов мира подобралась очень серьезная компания ярких личностей. Самый звездный футболист - безусловно, вратарь Андрей Лунин, которого прошлым летом 2018 мадридский "Реал" забрал из "Зари" за рекордную для луганского клуба сумму в 8,5 млн евро. Этот трансфер оказался одним из самых крупных в истории Королевского клуба, если говорить строго о вратарях.

Лунин к тому времени уже два года был основным кипером клуба Премьер-лиги, несмотря на юный возраст, а весной 2018-го стал самым юным вратарем в истории сборной Украины. В сезоне-2018/2019, учитывая статус "Реала" и покупку знаменитого Тибо Куртуа (за 35 млн у "Челси"), ему пришлось отправиться в аренду в "Леганес" - команду из пригорода Мадрида, где он играл хоть и мало, но старательно. На ЧМ-2019 (U-20) Лунин был одной из самых главных звезд еще до старта. И неудивительно, что в итоге именно его признали лучшим вратарем чемпионата мира.

Команда начинается с вратаря, а хороший - это половина команды. Это все прописные футбольные истины. Но даже самый лучший вратарь не сможет вечно спасать, если оборона работает плохо. У сборной Украины в этом плане был полный порядок, хотя самого звездного на данный момент защитника - Виталия Миколенко из "Динамо" - команда недосчиталась. Из-за травмы он не мог сыграть в первых двух турах группового раунда, потом должен был оказаться в лагере сборной Шевченко, поэтому в заявку на ЧМ-2019 игрок стартового состава киевского гранда не попал.

Зато получил свой шанс Даниил Бескоровайный из словацкого "Земплина", который и составил тройку центральных защитников с Валерием Бондарем ("Шахтер") и Денисом Поповым ("Динамо"). Последнего после полуфинального удаления в финале заменил Александр Сафронов ("Днепр-1"), но стройность обороны особо не пострадала. Хотя продолжить результативность Попова, забившего три гола на этом чемпионате мира, Сафронову и не удалось, специалисты помнят, как он выручал сборную во время отборочных матчей в элит-раунде чемпионата Европы.

Тогда, к слову, команду Петракова защитники вытащили фактически за уши в финальный турнир, а решающий мяч забил капитан Бондарь, который этой весной дебютировал в основе "Шахтера". На этот раз Бондарь был сосредоточен на том, в чем особенно силен - в умении руководить обороной, выбирать позицию, вести единоборства и начинать атаки. А голы забивали Попов и игроки группы атаки.

Невероятно сильную игру на правом фланге показал Ефим Конопля ("Шахтер"), который стал автором ряда голевых передач. Такими темпами он может стать еще одним претендентом на позицию правого защитника "горняков", ведь ее в последнее время закрывал номинальный полузащитник Сергей Болбат. По крайней мере, чемпион мира заслуживает получить шанс проявить себя в составе "Шахтера".

Очень важную роль в игровой модели Петракова занимают полузащитники. Два - центральных (там мы видели и Алексея Хахлева из испанского "Алавеса", и Максима Чеха из "Шахтера", и Кирила Дрышлюка из "Александрии", и Николая Мусолитина из "Черноморца") и два фланговых атакующих (справа - Георгий Цитаишвили из "Динамо" или Алексей Кащук из "Шахтера", слева - Сергей Булеца из "Динамо").

О фланговых атакующих хотелось бы поговорить отдельно. Ведь Булеца - лучший бомбардир в истории сборной Украины, составленной из футболистов 1999 года рождения, а Кащук, несмотря на то, что на год младше, входит в тройку лучших бомбардиров этой же сборной. На ЧМ-2019 Кащук сыграл не настолько результативно, как хотелось многим. И Цитаишвили, который мог оказаться в знаменитой академии "Барселоны", но попал в школу киевского "Динамо", тоже только в финальной игре наконец-то смог забить. Правда, очень важный гол, который снял все вопросы.

А вот Булеца заставил задуматься поклонников "Динамо" над вопросом, почему тренеры киевской команды до сих пор не дали ему шанса показать себя в основном составе (в отличие от того же Цитаишвили). Воспитанник закарпатского футбола забивал важные мячи - и на Евро-2018 (U-19), и на ЧМ-2019 (U-20). Например, открыл счет в игре против США (2:1), поставил точку в матче с Панамой (4:1) в 1/8 финала, принес победу в полуфинале с Италией (1:0). Говорят, следующий сезон он, обладатель "Серебряного мяча" ЧМ-2019 (U-20), проведет на правах аренды за "Днепр-1".

Вторым по узнаваемости футболистом в этой команде до чемпионата мира был нападающий Владислав Супряга, которого "Динамо" после чемпионата Европы 2018 года (U-19) выкупило у "Днепра-1" за 6,5 млн евро. Огромная сумма, учитывая, что воспитаннику одесского футбола тогда было всего 18 лет. В киевском клубе Супряге, впрочем, заиграть не удалось. Минувший сезон получился для него не очень удачным, не очень хорошим вышли и первые игры чемпионата мира. Зато выстрелил суперталант очень вовремя - двумя голами в финале, которые получились поистине золотыми.

А пока Супряга искал свою игру, на первый план вышел самый юный игрок этой сборной - единственный представитель поколения 2001 года рождения в ее составе (напомним, что базовое поколение - 1999 года рождения) Даниил Сикан. Уникальный парень из Житомира, который прошел обкатку в академии львовских "Карпат", ездил на стажировку в знаменитый "ПСЖ", год назад в 17 лет дебютировал в Премьер-лиге, а зимой перешел в "Шахтер", откуда после сборов отправился за игровой практикой в "Мариуполь". Очень талантливый бомбардир показал, что не зря обратил на себя внимание скаутов донецкого клуба и в итоге получил "Серебряную бутсу" на ЧМ-2019 (U-20), забив четыре мяча. Он забил Нигерии в группе (1:1), дважды Панаме в 1/8 финала (4:1) и победный мяч Колумбии в четвертьфинале (1:0).

Секрет №3. Команда

Набор личностей - это еще не команда. Тоже хорошо известная истина, но в нашем случае мы увидели настоящий коллектив, где каждый знал свою роль, но при этом мог подстраховать и выручить товарища. Огромная роль в этом, к слову, принадлежит тренеру, который отсеивал футболистов, игнорировавших общие интересы и превозносивших свое значение.

Начиная с 2014 года, когда сформировалась эта команда, через ее состав прошло около 70 футболистов. Из числа тех, кто попал в обойму еще в первый год существования сборной 1999 года рождения, на чемпионате мира играли девятеро: Валерий Бондарь, Алексей Кащук, Ефим Конопля, Владислав Кучерук, Андрей Лунин, Николай Мусолитин, Денис Попов, Александр Сафронов, Максим Чех. В 2015-м к ним присоединились Сергей Булеца, Денис Устименко и Алексей Хахлев, в 2016-м - Виктор Корниенко, в 2017-м - Олег Веремиенко, Кирилл Дрышлюк и Владислав Супряга. Последним пришел Даниил Сикан, уже в 2019-м.

Вот так, постепенно, выстраивалась команда. Кто-то приходил и уходил. Кто-то возвращался, кто-то исчезал и растворялся. Но в итоге мы получили сборную, монолитный коллектив, способный держать удар и больно бить самостоятельно.

Поколение 1999 года рождения и раньше демонстрировало свою уникальность. Оно - одно из пяти, которое играло на чемпионатах Европы и в категории U-17, и в категории U-19 (раньше этим отметились парни 1981, 1985, 1990 и 1996 годов рождения). А также одно из трех, которое вдобавок к этому завоевало право сыграть и на юношеском ЧМ U-20 (раньше - 1981 и 1985 годов рождения), и одно из четырех, выигрывавших медали Евро (1981, 1985, 1990).

Опыт успешной борьбы в отборе Евро-2016 (U-17), когда на первом этапе остались за спиной Молдова (1:1), Эстония (2:0) и Босния (3:0), а на втором - Финляндия (3:0), Турция (3:0) и Англия (1:1), помог подопечным Петракова и в отборе Евро-2018 (U-19). Особенно в элит-раунде в Румынии в марте 2018-го.

А уроки, полученные в Азербайджане в финальном турнире Евро-2016 (U-17), когда после боевой ничьей с могучей Германией (2:2) юноши потерпели поражения от Австрии (0:2) и Боснии (1:2), помогли ударно выступить в групповом турнире чемпионата Европы 2018 года. Там уже были повержены Франция (2:1) и Турция (1:0), осталась с носом Англия (1:1), но в полуфинале была жесткая встряска от Португалии (0:5).

Однако все вместе это закалило команду, сплотило ее, обогатило опытом, который удалось использовать на практике. А Украина получила поколение игроков, от которого теперь все будут ожидать подвигов на более высоком уровне. Сначала - в молодежной сборной Украины, потом - в главной команде. И обязательно - в клубах. Причем не только отечественных, но и зарубежных. Спрос на чемпионов мира всегда очень велик.

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" под бой барабанов сотни болельщиков встретили сборную Украины U-20, ставшую чемпионом мира. В финале чемпионата мира U-20 Украина обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

Напомним, что сборная Украины с проблемами слуха стала чемпионом Европы.