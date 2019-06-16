"Из больницы на Печерске пришлось эвакуировать 700 человек...". "В Институте рака из-за псевдоминеров сорвались 30 неотложных операций...". "Из роддома столицы вывели рожениц".

В последнее время такими заголовками пестрят новостные ленты. Причем, как отмечают эксперты в правоохранительной сфере, если ранее сообщали о "минировании" одного объекта и делали это, как правило, с уличного таксофона либо sim-карты однодневки, то сейчас важнейшие точки инфраструктуры страны "минируют" пачками. Причем, специалисты по кибербезопасности отмечают, что лже-минеры это уже не пьяницы или душевнобольные.

Это хакерские структуры, которые чаще всего связаны со спецслужбами, очень подкованные в плане технической вооруженности. Они используют новейшие технологии в сфере почтовых сервисов,которые позволяют им сохранять анонимность даже в странах Европы, где очень щекотливо относятся к вопросам безопасности сограждан.

"С уличных таксофонов звонят теперь только подвыпившие граждане, ради развлечения. Вычислить их - дело техники - главное оперативно выехать на задержание,- рассказал нам на условиях анонимности один из сотрудников Киберполиции. - "Минеры" нового поколения - это целая технология. Они обеспечены не только технически, но и материально".

К примеру используют современный суперзащищенный почтовый сервер - ProtonMail - сервис веб-почты с шифрованием, созданный в 2013 году сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям). Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии. Владелец - Proton Technologies AG (Женева).

С этого почтового сервиса они регулярно рассылают на официальные почтовые электронные ящики МВД, СБУ, Нацполиции письма о "минировании" десятков и даже сотен объектов по всей Украине. То есть попросту берут данные из телефонного справочника с перечнем объектов и вставляют их в тело письма. Эта процедура занимает у них несколько минут, но по нормативным требованиям госорганы не могут игнорировать такие сообщения.

На проверку ложных сигналов затрачиваются колоссальные материальные и человеко-ресурсы, оттягивается специальная техника. Страдают и простые граждане-ведь часто "под огнем" лжеминеров оказываются больницы, родильные дома, где проводятся неотложные операции и такие действия ставят под угрозу жизни пациентов.

Из открытых источников о любимой почте "минеров" ProtonMail известно, что она использует два пароля для входа на сервис: один для идентификации пользователя (Password), а второй для расшифровки им хранящихся на сервере данных (Mailbox Password).

Вся процедура шифрования/дешифрования происходит непосредственно в браузере и на сервере ProtonMail сохраняются только зашифрованные данные. Первый пароль пользователя хранится на серверах ProtonMail (он может быть изменён по желанию пользователя), в то время как второй известен только самому пользователю, поэтому администраторы ProtonMail не могут восстановить или изменить этот пароль. Владельцы сервиса, по их утверждению, не могут расшифровать сообщения даже в судебном порядке.

ProtonMail обеспечивает возможность поставить дату истечения срока хранения писем. Сообщения могут быть подвергнуты самоуничтожению после определённого периода времени. Отследить отправителей этих писем практически невозможно.

По данным Ярослава Тракало,сотрудника пресс-службы МВД, с начала года полиция открыла 510 уголовных производств по статье 259 УК Украины – Заведомо неправдивое сообщение о взрывах. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По информации Тракало, задержанных по подозрению в подобных преступлениях в разы меньше - за последние полгода всего десяток, по некоторым из них досудебное расследование завершено, дело передано в суд, по некоторым еще продолжается.

Глава Нацполиции Сергей Князев даже предложил ужесточить уголовную ответственность за псевдоминирования, но пока не изобрели противоядие против рассылок таких угрожающих сообщений с защищенных почтовых сервисов,по мнению специалистов,такие меры будут малоэффективны. Ведь нынешняя санкция - тюремный срок до 6 лет их не останавливает.



"Это должны быть решительные шаги по системе Интерпола и Европола, чтобы в порядке издания специальных директив разрешить в судебном порядке, только в рамках расследования конкретного правонарушения или оказания международно-правовой помощи исключить анонимность почтовых отправлений с того же ProtonMail, - считают наши собеседники из Киберполиции. - Это позволит европейским коллегам идентифицировать отправителя и оперативно передать сведения о его местоположении коллегам в стране-участнице Интерпола или Европола для проведения задержания и привлечения к ответственности".

Также у правоохранителей есть версия,что за валом минирований стоят хакерские группировки в России и Украине, которые ведут свою кибервойну между собой.

Эту версию недавно озвучил нардеп Антон Геращенко. По его мнению, украинцы не остаются в стороне и также занимаются телефонным телефонным терроризмом в России в ответ на такие же действия россиян по отношению к Украине.

"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с РФ, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки. С другой стороны некоторые украинские граждане отвечают этой же монетой. И когда вы слышите, что минируются вокзалы и метро в Российской Федерации - иногда это бывают российские граждане, игногда - украинские", - объяснил депутат и добавил, что интернет позволил обезличивать людей, поскольку сидя в Нижнем Новгороде или Владивостоке можно "заминировать" объект в Киеве.

А вот бывший советник главы МВД Арсена Авакова - Илья Кива недавно заявил, что за войной минирований и вовсе стоят политтехнологи экс-президента Петра Порошенко. По мнению Кивы, таким образом они пытаются посеять панику перед выборами и создать впечатление неуправляемости в государстве после ухода Порошенко.