Конституционный суд во вторник продолжил рассмотрение обращения депутатов от "Народного фронта" относительно соответствия Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах.

После открытой части заседания КС перешел к закрытой, где анализируются документы и идут дебаты. Вынести решение по этому обращению в Конституционном суде должны в сжатые сроки - не позднее 29 июня.

Но в украинском политикуме ожидают, что вердикт судей будет объявлен уже в течение недели. Сам Зеленский считает, что суд примет решение о том, что его указ соответствует Конституции, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала президенту не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если КСУ признает его неконституционным.

Какое решение может принять Конституционный суд, анализирует "Страна".

А был ли мальчик?

О роспуске парламента новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил прямо в день своей инаугурации. Уже на следующий день он провел консультации с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, а затем подписал указ о роспуске и назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.

С этим решением не согласились 62 нардепа, преимущественно, из "Народного фронта", обратились в Конституционный суд с обращением, соответствует ли решение президента букве Основного закона. Суд признал это обращение безотлагательным и 11 июня провел открытое заседание по этому вопросу. Дебаты велись вокруг вопроса, а была ли в Раде коалиция. Команда президента настаивает, что ее не существует с 2016 года, когда из нее вышли три фракции - "Батькивщина", "Самопомощь" и "Радикальная партия". Обращенцы в КС в свою очередь утверждают, что коалиция развалилась только после выхода из нее "Народного фронта" 17 мая 2019 года.

Камнем преткновения в этом деле являются два момента. Первый - была ли коалиция до 17 мая 2019 года. Второй - когда именно коалиция прекратила свою деятельность.

В нынешнем украинском законодательстве нет нормы, которая бы четко указывала моменты формирования и прекращения деятельности коалиции. С другой стороны, в полномочия Конституционного суда вообще не входит установление таких фактов, как момент создания или момент развала коалиции.

Поэтому каким бы не было решение суда, но оно будет лежать в политико-правовой плоскости.

Судья Конституционного суда в отставке Василий Нимченко говорит "Стране", что в данном вопросе КС вообще не может оценить указ президента с точки зрения соответствия Конституции, не будучи при этом вовлеченным в избирательный процесс.

"Будь я сейчас судьей по этому делу, я бы рекомендовал прекратить производство", - говорит он "Стране".

Отстраненный от должности Глава Конституционного суда Станислав Шевчук полагает, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады можно считать конституционным, так как с весны 2016 года в двух фракциях коалиции было менее 226 голосов.

При этом Шевчук уточнил, что Конституционный суд должен изучить представленные материалы о коалиции.

Стенограммы не горят

Но о каких материалах идет речь?

Судья-докладчик по этому делу Виктор Кривенко еще в момент открытого заседания Конституционного суда заявил, что Верховная Рада так и не предоставила список депутатов, которые, якобы, входили в коалицию до 17 мая 2019 года.

Эти же материалы у Верховной Рады неоднократно запрашивали суды более низких юрисдикций, но в аппарате Рады каждый раз находятся аргументы, почему такие материалы не могут быть предоставлены.

Поэтому единственными материалами по этому делу можно считать стенограммы Верховной Рады, которые находятся в открытом доступе, и которые передал суду представитель президента в КС Федор Вениславский.

Речь идет о стенограмме заседания Верховной Рады 29 марта 2016 года.

Во-первых, это заявление тогдашнего спикера Владимира Гройсмана, который зачитал обращение депутатов от Радикальной партии об их выходе из коалиции "Европейская Украина".

Но о том, что отныне коалиция "Европейская Украина" окончательно перестала существовать, в этот день заявлял не только спикер.

Из выступлений лидера "Народного фронта" Максима Бурбака также следует, что депутаты пытались создать новую коалицию. Но так и не создали.

О том, что Верховная Рада именно в этот день, 29 марта 2016 года, только начинает процесс возобновления коалиции, говорил и тогдашний вице-спикер, а ныне глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Теперь и Бурбак и Парубий, не взирая на то, что говорилось 29 марта 2016 года, настаивают на том, что коалиция "Европейская Украина" все это время существовала. Мотивы политиков очевидны - политсила "Народный фронт", которая привела их обоих в нынешний парламент, имеет рейтинги менее 1% и не сможет преодолеть проходной барьер на выборах в Раду.

В то же время Парубий получил место в первой пятерке обновленной партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Нынешние рейтинги "ЕС" на данный момент позволяют завести политсиле в парламент порядка 15-20 депутатов, но ее поддержка постепенно снижается, а голоса избирателей перетекают в партии "Голос" Святослава Вакарчука и объединенное движение националистических проектов под брендом "Свободы".

Максим Бурбак будет баллотироваться в парламент по округу №204 в Черновицкой области, и уже подал документы для регистрации кандидатом в депутаты в ЦИК в качестве самовыдвиженца. Примечательно, что гражданская сеть "Опора" неоднократно обращала внимание, что этот округ - один из самых щедро финансируемых государством. Например, в 2018 году наибольший объем субвенций на социально-экономическое развитие территорий было направлено именно на округ Бурбака - более 122 млн гривен.

Но не смотря на свои личные политические амбиции, "фронтовики" все еще надеются на то, что Конституционный суд отменит выборы.

Законодательный пробел

"Единого мнения по этому вопросу до сих пор нет даже внутри самого суда. Часть судей считают, что необходимо встать на сторону президента, тем более, что нет никаких доказательств существования коалиции после весны 2016 года. Другая часть соглашаются с нардепами, так как нет никаких доказательств, что коалиция развалилась весной 2016 года", - говорит "Стране" информированный собеседник в Конституционном суде.

По его словам, в КС одним из рабочих вариантов было предложение, чтобы суд вынес весьма размытое решение, которое все же позволит провести досрочные выборы.

"Было предложение, чтобы ответить депутатам, что в законодательстве существует пробел в сфере определения момента распада коалиции, поэтому рекомендовать Верховной Раде принять изменения в Регламент в части норм, регулирующих деятельность коалиции. Такой формальный ответ дал бы возможность проводить досрочные выборы в парламент. Но 10 голосов на данный момент нет. Точно так же, как и пока нет голосов за признание неконституционным указа президента о роспуске Рады", - говорит "Стране" собеседник.

В тоже время, источник в судейских кругах говорит, что с судьями продолжают работу противники досрочного роспуска Рады. "Ключевой вопрос - это позиция так называемых "стародонецких" судей - тех, кто назначен был во времена Виктора Януковича. Они реагируют только на материальные стимулы. И сейчас для них философский вопрос - что лучше: сорвать сразу большой куш на решении о признании Указа неконституционным и навлечь на себя обвинения в провоцировании политического кризиса, либо не признавать неконституционным и получить возможность и дальше потихоньку зарабатывать на различных решениях вроде "Укррудпрома" и ферросплавного завода. Какое решение они примут станет понятно в течение недели", - говорит источник.

Подчинится ли Зеленский вердикту Конституционного суда?

В случае, если бы КС признал указ неконституционным, были бы утеряны основания для проведения досрочных выборов в Раду и ЦИК должна была остановить избирательный процесс. Интересно, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже рекомендовала президенту в таком случае проигнорировать это решение.

"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - заявила она.

Сам же президент Владимир Зеленский, комментируя это предложение Тимошенко, уже заявил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", – сказал Зеленский.

При этом он не ответил на прямой вопрос - будет ли он признавать решение Конституционного суда, если оно будет не в его пользу.

С другой стороны, вариантов действий у него будет немного. В ЦИКе уже заявили, что прекратят избирательный процесс, если КСУ объявит указ неконституционным.

В таком случае выборы прошли бы в конце октября, как и было запланировано ранее. А новая избирательная кампания стартовала бы уже в конце июля. Например, выдвижение кандидатов было бы возможным уже с 29 июля.

"Все игроки политической системы, кроме Зеленского, заинтересованы в переносе выборов на осень. Оппоненты Зеленского рассчитывают, что в случае выборов осенью их роль усилится. Те политические силы, которые на словах поддерживают Зеленского, также убеждены, что они наберут осенью выше проценты, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но с политико-правовой точки зрения отмена выборов означает продлить кризис во времени. А в таком случае ответственность за продление кризиса ляжет как раз на судей КСУ".

Кроме того, важным фактором, который влияет на ситуацию в Конституционном суде является рассмотрение дела в Окружном административном суде Киева о восстановлении в должности Станислава Шевчука. В случае, если его восстановят, на теме о признании Указа президента неконституционным можно будет поставить жирный крест. Так как Шевчук еще до своего увольнения неоднократно показывал, что на стороне интересов уходящей власти играть не намерен.