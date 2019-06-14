Вятровича – в Раду. И побыстрее

Вчера партии продолжали раскрывать свои закрытые предвыборные списки. Наибольшее внимание, безусловно, вызвала публикация первых 50 номеров списка партии Порошенко "Европейская солидарность". В отличие от списка "Слуги народа", этот оказался заполнен известными именами. Вот только смогут ли эти известные имена привлечь хоть какое-то количество избирателей, кроме нынешних 8%, – большой вопрос.

Самое радостное событие списка бывшего БПП – появление в нем директора Института нацпамяти Вятровича, причем под вполне проходным 25-м номером. А это означает, что, даже если Зеленский забудет уволить Вятровича до конца парламентских выборов, он все равно уйдет сам. И эта дата будет еще одним общенациональным праздником.

Еще одним любопытным событием стало 15-е место в списке жены генпрокурора Луценко – при том, что самого генпрокурора там нет. То ли в семействе третьего тысячелетия обнаружилась трещина, то ли оно просто решило раскладывать яйца в разные корзины. Будет особенно весело, если Юрий Витальевич вдруг останется во главе ГПУ, а его супруга окажется в ряду главных критиков "режима Зеленского". Хотя нельзя исключать и варианта, что генпрокурор просто пойдет на выборы по мажоритарному округу.

В партийном же списке в основном оказались те, кому победа на округе не светит. Поэтому, собственно, зарабатывавший пять лет на "оборонке" Пашинский идет по "мажоритарке", а его соратница Черновол получила проходное 27-е место в "Солидарности".

А вот тех, кто может привлечь избирателей, в списке нет. Самые известные имена – спикер парламента Парубий и первая вице-спикерша Геращенко, которые идут сразу следом за Порошенко. Однако у Верховной Рады, как известно, рейтинг составлял 4%, и эти 4% скорее всего уже входят в нынешний рейтинг экс-БПП.

Могли бы привлечь голоса крымских татар попавшие в первую десятку Джемилев и Чийгоз, да вот проблема в том, что большинство крымских татар получили российское гражданство и голосовать не будут.

Так что, пожалуй, весь расчет этого списка на 5-й номер – прошедшую праймериз Софию Федину. Она хотя бы петь умеет.

Керченский пролив: инциденты закончились?

Хотя заявления нынешней власти часто выглядят противоречиво, некоторым из них очень хочется верить. Именно таким было вчерашнее заявление нового начальника Генштаба Хомчака о том, что вопрос о новых попытках прорыва через Керченский пролив не стоит.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", – объяснил Хомчак, и это было самое здравое заявление на данную тему со стороны власти со времен Керченского инцидента.

Нынешняя власть, в отличие от прошлой, смогла признать, что попытка прорыва через Керченский пролив – это в сложившейся ситуации не нечто, обусловленное требованиями обороны страны, а просто желание подразнить тигра и заработать политические очки. И можно было бы простить даже такое желание прошлой власти, если бы жертвами ее игр не становились украинские граждане.

"Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", – напомнил начальник Генштаба о ключевом итоге спецоперации ноября 2017 года. Именно это главное, а не то, что Порошенко получил возможность ввести военное положение и обратиться ко всему миру с призывом ввести новые санкции против России. Кстати, и с военным положением, и с санкциями вышло так себе, а вот моряки до сих пор в плену.

Можно быть сторонником компромисса с Россией или холодной войны с ней. Но в обоих вариантах нужно одно – здравый смысл. И хочется надеяться, что у новой власти он будет.

Климкин разгромил евролозунги Порошенко

Неожиданное проявление здравого смысла в последние дни произошло у пока еще министра иностранных дел Климкина. Еще совсем недавно он рассказывал о надвигающейся на Украину евроинтеграции и шантажировал Евросоюз отказом от выполнения Минских соглашений.

Нынешняя его позиция по "Минску" неизвестна, но вот насчет евроинтеграции Климкин вдруг заявил, что это перспектива на 2035 год.

Теперь министр уже честно говорит, что настроения в Евросоюзе в отношении его расширения скептические. Об этом уже много говорилось независимыми экспертами, и Климкин просто подтвердил то, что раньше говорили его критики.

Что касается обозначенных министром сроков, то они, конечно, очень условны. Ни на чем не основан прогноз, что скептицизм в Евросоюзе закончится к 2025 году и что к 2035 году ЕС будет готов принять Украину, а Украина будет готова ко вступлению туда. С таким же успехом можно назвать соответственно 2035 и 2045 годы или еще на десяток лет позже.

Но конкретные даты – вопрос второстепенный. Первостепенно то, что Климкин признал: разговоры о скором вступлении в Евросоюз – от лукавого. И этим дезавуировал своего недавнего шефа, который хочет уже в 2025 году стать депутатом Европарламента. Так что если Порошенко и станет евродепутатом, то только от Испании.

СБУ без российского гражданства невозможна?

У новой власти – очередной скандал: вчера стало известно о том, что жена временного главы СБУ Баканова имеет российское гражданство. Причем имеет его до сих пор, а в Украине у нее лишь постоянный вид на жительство.

Глобальным скандалом это, конечно, не назовешь. "Проступок" жены главного спецслужбиста выглядит преступлением лишь в глазах "25%-й элиты", которая в последние недели скукожилась до 8%. Всем остальным понятно, что жизнь состоит не только из черных и белых красок.

Все мы прекрасно понимаем, что российские паспорта в Украине имеет не так уж и мало граждан. И если сохраняют их, то вовсе не в ожидании российской оккупации, а по чисто бытовым причинам.

"Стена" идет под суд

Проект "Стена" движется к завершению. Пока, правда, не на украинско-российской границе, где до сих пор выполнена только треть работ, а потому никто не рассчитывает на завершение вообще. Зато проект "Стена" близок к завершению в стенах правоохранительных органов. Вчера Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила, что передает дело по коррупции на "Стене" в суд.

Правда, нужно отметить, что накопала САП не так уж много и не на тех. К примеру, виновными оказались сотрудники Госпогранслужбы, которые на деньги, выделенные для "Стены", отремонтировали собственное помещение в Харькове. Хотя за это стоило бы объявить благодарность, поскольку хотя бы 13 миллионов из всех выделенных были потрачены с умом.

Еще 10 миллионов были выведены через "липовые" фирмы. Тут уже, конечно, вина на лицо, но она все равно меньше, чем вина тех, кто решил потратить 1,3 млрд гривен на сетку от кабанов.

Кстати, в своей пародии на "Игру престолов" "95 квартал" весьма остроумно высмеял и сам проект, и тех, кто его лоббировал. Так что теперь, когда "95 квартал" стал властью, самое время превратить шутки в реальные расследования и реальные приговоры.