Досрочные выборы в Раду, которые еще могут не состояться из-за решения Конституционного суда, уже обрели скандальный оттенок.

Старая история, что партии в Украине продают места в своих списках и право баллотироваться на мажоритарном округе под своим брендом, опять повторяется.

В слухах упоминаются почти все политсилы, способные преодолеть 5%-й проходной барьер. Причем, суммы звучат фантастические для простых людей.

Подробности - в материале “Страны”.

Страсти по Смешко

Короткая кампания по досрочным выборам уже подарила несколько громких скандалов с обвинениями в адрес партий-участников выборов о тайных аукционах. Доказательств обычно нет (или косвенные), на что упирают обвиняемые, но круги по воде уже пошли.

Бурное обсуждение тем более гарантировано, если политсила имеет реальные шансы пройти в парламент.

Первым заметный случай связан с партией “Сила и честь” (СЧ) экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко. В продаже мест СЧ обвинила со своей страницы в Фейсбуке журналистка телеканала “1+1” Ольга Василевская (которая будет баллотироваться по мажоритарному округу от партии "Слуга народа"), ссылаясь на несколько источников. То ли в шутку, то ли всерьез она утверждает, что предложения публикуются даже в “газете бесплатных объявлений”, однако цены “немного кусаются”.

“Нынешний депутат от БПП (“Блок Петра Порошенко - Прим.Ред.) Александр Домбровский приобрел себе место в проходном списке партии “Сила и честь” за 3 миллиона долларов”, - написала журналистка.

По ее словам, таким же образом досталось место в списке и бывшему руководителю Государственной таможенной службы и экс-замглавы Государственной фискальной службы Анатолию Макаренко. “За проходное место бывшего начальника таможни Макаренко его спонсорам Хомутыннику (сопредседатель депутатской группы “Видродження” Виталий Хомутынник - Прим.Ред.) и Фуксу (влиятельный бизнесмен Павел Фукс - Прим.Ред.) якобы пришлось поторговаться. Начали с 3 миллионов долларов, сошлись на полтора”, - утверждает журналистка.

При этом заинтересованность Хомутынника в СЧ якобы очень велика, и не только у него. “Вообще, по моей информации, Хомутынник купил 15 проходных мест (в списке СЧ - Прим.Ред.), потому что оптом дешевле - за 15 миллионов долларов. Кого-то туда протолкнут также Столар с Кличко (бизнесмен Вадим Столар, которого за глаза называют серым кардиналом в структурах управления Киева, мэр столицы Виталий Кличко - Прим.Ред.) Кассир партии, говорят, Сацюк (бывший первый заместитель главы СБУ Смешко Владимир Сацюк - Прим.Ред.) Вот тебе и сила, вот тебе и честь… Интересно, как будут “отбивать” деньги”, - задается вопросом Василевская.

Скрин "Страны"

Упомянутый Макаренко действительно оказался на потенциально проходном десятом месте в списке СЧ. При этом партия официально представила только первую десятку.

Домбровского там нет, и, как утверждает глава избирательного штаба СЧ Дмитрий Гордон, и не было. Опровергает Гордон и влияние Хомутынника или вообще кого-либо со стороны на составление списка.

Как писала “Страна”, первым номером идет сам Смешко, далее по порядку - член фракции “Самопомощи” Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров, другой член фракции “Самопомощи” Иван Мирошниченко, бывший начальник Генерального штаба Владимир Замана, экс-замминистра по вопросам ЖКХ (в правительстве Николая Азарова) Ольга Романюк, бывший зампредседателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий, еще один народный депутат от “Самопомощи” Ирина Сысоенко, бывший первый заместитель главы СБУ и руководитель Госслужбы по контролю за оборотом наркотиков (во времена Януковича) Владимир Тимошенко.

В прессу также попала информация, что места далее по списку получили (не по порядку) бывший представитель правительства в Раде, народный депутат от БПП Вадим Денисенко (по слухам в нынешнюю Раду его завел агроолигарх Бахматюк), экс-мэр Мариуполя, народный депутат четырех созывов Михаил Поживанов, экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам (также в правительстве Азарова Владимир Семиноженко), депутат трех созывов Владимир Семиноженко, а также певцы Виталий и Светлана Белоножки.

До этих выборов этих людей ничего не объединяло (во всяком случае, в публичной плоскости). Общим знаменателем для них стал Смешко. Ну или заплаченные деньги.

По крайней мере, как минимум в отношении троих участников первой десятки такое подозрение может возникнуть. О Макаренко уже говорилось выше. Кроме того, Иван Мирошниченко - известный аграрный лоббист, а Владимир Тимошенко также занимал весьма хлебную должность в Госслужбе по наркотикам.

“Судя по составу списка, составлялся он кулуарно-договорным путем, по непонятному принципу. Мы видим перебежчиков из БПП и “Самопомощи”, а также персонажей с мутным прошлым и неопределенным будущим. И этот набор бьет по его имиджу. Смешко поднялся за счет определенного флера загадочности вокруг него, размытости образа. В нем видели украинскую реинкарнацию Путина: такой же суровый силовик, но украинский патриот. Конкретика списка должна была следовать заданной логике, а она противоречит. Думаю, ближайшая социология рубанет по Смешко”, - комментирует политтехнолог Андрей Золотарев “Стране”.

Отметим: по последним замерам социологической группы “Рейтинг”, уровень поддержки СЧ состав 3,3% среди всех избирателей. В первом туре президентских выборов 31 марта результат Смешко был чуть более 6% голосов избирателей, что стало сенсацией выборов (первое место нынешнего президента Владимира Зеленского прогнозировалось еще до голосования).

Версия команды Смешко: их лидера и саму партию “сбивают” в политических целях.

“К целенаправленному вбрасыванию фейков против Игоря Смешко подключилась вся медийная машина Игоря Коломойского (бизнесмен - Прим.Ред.), который пытается убрать основного конкурента политической силы его очередного подопечного. В данном случае Анатолия Гриценко, чья партия “Гражданская позиция”, в теории прохождения 5%-го барьера, должна будет войти в коалицию со “Слугой народа” Владимира Зеленского”, - написал в блоге Михаил Поживанов, намекая, что Смешко может начать тяжбу судиться с сотрудницей “1+1” Василевской.

Рейтинг партии Гриценко, по последним данным, составляет 1,8% среди всех респондентов. Собеседник в партии говорит о уровне поддержки чуть более 3%, правда, не уточняя, это среди всех участников опроса или только определившихся.

Сам Смешко в комментарии телеканалу “Наш” объяснил слухи о политических взятках происками соперников и олигархата. “Нас боятся. И никакого списка так не боятся олигархи и старые политические игроки, как нас”, - заявил глава СЧ.

Цены зашкаливают

Наиболее популярной партией в стране остается “Слуга народа” (СН). “Рейтинг” сулит ей 37% среди всех респондентов и почти 50% от определившихся с выбором, что дает хорошие шансы завести солидную часть избирательного списка. А это автоматически повышает цену места на черном политическом рынке.

В беседе со “Страной” председатель СН Дмитрий Разумков уверяет, что в список за деньги не попасть, однако признает, что слышал о негласных расценках за место от 200 тысяч долларов до 6 миллионов долларов. “Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать”, - контраргументирует он.

Хотя историй о покупке партийного места в СН ходит много, но не факт, что правдивых. Якобы есть даже такса на участие в выборах на мажоритарном округе под партийным брендом, которая составляет 300 тысяч долларов. “И за тебя все делают, чтобы не выбивался из рамок единой кампании”, - утверждает народный депутат из числа политтехнологов.

Вообще цены на проходные места не только в СН, а в большинстве потенциально парламентских партиях кусаются. “От 1 миллиона долларов до 3-х - у тех, кто на грани 5%, не считая услуг посредников”, - говорит собеседник издания, знающий ситуацию на политрынке.

Насколько это выгодная инвестиция, можно долго рассуждать.

“Если кто-то решил обезопасить себя депутатским значком, то это глупо. Неприкосновенность уже ничего не дает. Образцово-показательные порки устраивались в этой Раде и в новой будут тоже. Особенно, если большинство сможет сфомировать "Слуга народа" единолично. Если возьмутся серьезно, мало того, что снимут иммунитет, так перед этим еще “пополущут” в регламентном комитете перед прессой, а потом и в сессионном зале на всю страну”, - говорит один из народных депутатов от БПП.

Даже если удастся отсидеться, все равно нужно подавать декларации, которые будут изучать через увеличительное стекло.

Поэтому подходы меняются.

“Серьезные люди без особой нужды сами в парламент не идут, а направляют “помощников помощников”. Важно, что у всех, кроме “Слуги народа” - очень маленькая проходная часть, и затесаться может один-два спонсора или их люди, а большинство мест отдается однопартийцам, старым депутатам”, - говорит собеседник среди влиятельных политтехнологов.

Принципиально другой алгоритм - составить список из политически свежих лиц, что хорошо продается желающему обновления власти обществу.

“Зачем олигархам лоббировать напрямую с ними связанных людей. Проще помочь с кампанией, а в список завести юношей и девушек с горящими глазами и взять их на содержание. Получишь целую фракцию, которая будет голосовать как надо”, - резюмирует собеседник.