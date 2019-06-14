Президент Зеленский уволил пять начальников областных управлений СБУ, в том числе и в Одессе. Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что главным мотивом увольнений стала причастность уволенных глав облСБУ к контрабанде.

"Страна" выяснила, что происходило и происходит сейчас в Одесском управлении СБУ, а также как "контора" влияет на контрабанду в регионе.

Собственно, увольнение главы одесского УСБУ Александра Довженко мало повлияет на плачевную ситуацию с контрабандой в регионе.

По существу, увольнять необходимо практически весь личный состав нескольких подразделений одесского управления спецслужбы. Но в основном из управления "К" (управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – Прим. Ред.), которое осуществляет оперативную деятельность на таможне и в порту.

Хочешь контролировать? Возглавь!

Дело в том, что контрабанда в Одессе была всегда, а сотрудники СБУ с начала 90-х взяли на вооружение известную поговорку - "Если хочешь что-то контролировать, возглавь это".

Таможня и контрабанда всегда были самым денежным сектором теневой экономики в Одесской области.

Сотрудники СБУ еще со времен бандитского беспредела 90-х тесно сотрудничали с основными кланами контрабандистов. Впрочем, как и в любой государственной службе, сотрудники любого областного управления СБУ делятся на "белую" и "черную кость" - рабочих "лошадок", которые служат и тянут воз реальной работы за зарплату, и "заробитчан" из привилегированных подразделений.

"Департамент "К" - в Одессе всегда было местом, куда стремились те, кто пришли в "контору" зарабатывать, а не служить. Должности в управлении "К" продавались как горячие пирожки на Привозе. Даже что бы стать обычным опером в "К", необходимо было занести от десяти тысяч долларов ключевому начальству – в кадры, начальнику управления и заместителю начальника главного управления. Но помимо тех, кто купили должность, в "К" были и "позвоночные" - мажоры, детки влиятельных генералов и коммерсантов. Дети бизнесменов попадают в "К" в результате тесной "дружбы" руководства конторы с "подкрышными" коммерсантами, детей устраивают родители в СБУ для того, что бы они по-родственному крышевали семейные предприятия. При налаженных и ровных отношениях с начальством, расходы на устройство в департамент всегда можно было отбить за полгода – год. Дальше начиналась работа на свой карман. Единственное условие – делиться с начальством в пропорции 50/50. Впрочем, некоторые сектора работы – а именно, "обилечивание" контрабанды и откаты от контрабандных потоков, всегда были под полным контролем высшего начальства. Работая всего лишь "представителем "конторы" на таможне, можно заработать от десяти тысяч долларов в месяц – при этом сотрудник будет всего лишь принимать пакеты с деньгами и передавать их начальству. То есть, это должность посредника-курьера на основных потоках контрабанды", - рассказал бывший высокопоставленный сотрудник одесского управления СБУ.

"Достаточно посмотреть, на каких машинах приезжают сотрудники по утрам на работу. "Ка-шников", можно отличить сразу – по их автомобилям, стоимостью в десятки, а то и сотни зарплат обычных сотрудников. На фоне того, что в одесском управлении регулярно задерживают премии и отпускные, роскошь и наглость оперов из "К" зашкаливает", - утверждает экс-сотрудник спецслужбы.

Как выяснила "Страна", "смотрящим" по одесской таможне числится кум уволенного главы одесского управления СБУ Александра Довженко - сотрудник одесского управления "К" Александр Калюжный.

По словам источника "Страны" в СБУ, одесская таможня, порт и практически все основные одесские предприниматели, которые занимаются экспортом-импортом товаров широкого потребления, находятся под тотальным контролем управления "К" одесского СБУ.

"Калюжный подобрал "под себя" целый отдел, более десятка сотрудников, который занимается контролем "права первой ночи" на таможне. Все они занимаются исключительно "борьбой с контрабандой" на таможне, днюют и ночуют там. Весь отдел получает вторую зарплату у предпринимателей, в десятки раз большую чем оклад сотрудника Службы. Для "галочки" опера из этого отдела иногда задерживают инспекторов таможни на мелких взятках, от 200 до 500 долларов. Так как на таможне берут взятки все подряд, то заморачиваться оперативной разработкой и документированием взяточников там особо не нужно – ткни пальцем в первого инспектора ГФС, и попадешь во взяточника. Но попадает под раздачу только "мелочь", те инспектора, которые не задействованы в схемах, которые контролируют эти "К-шники". Таким образом, и отчетность в порядке". - утверждает бывший оперативник СБУ.

Поборами обложено до 90 процентов импорта. Стандартные ставки при "обилечивании" серых схем растаможки и ввоза импорта в Одессе – от 1 гривны до 1 доллара за килограмм груза.

Ставки колеблются в зависимости от дороговизны товара и быстроты реализации. Выше всего стоит контрабанда медикаментов из Индии – этот товар вообще не исчисляют на килограммы, а считают по единицам упаковок, за короб препаратов – аналогов известных лекарств из Индии на таможне берут от десяти до двадцати долларов за короб. Чуть дешевле стоит ввезти груз элитного алкоголя из-за рубежа.

Счет на килограммы/доллары начинается с обуви, одежды, тканей, детских игрушек и метизов.

Не секрет, что в Одессе действует несколько крупнейших кланов контрабандистов и несколько десятков чуть менее крупных. Промышленный одесский рынок "Седьмой километр" торгует исключительно контрабандными товарами, но это лишь верхушка айсберга – товары, ввезенные через одесскую таможню по серым и черным схемам, заполонили все украинские прилавки.

Три основных клана и десятки мелких

Среди основных кланов, промышляющих контрабандой, чаще всего звучат одни и те же фамилии. Которые уже засвечивались в таможенных скандалах.

Например – одесского предпринимателя Вадима Альперина, холдинг которого занимается крупным импортом товаров самых разных наименований. Альперина упоминают в связке с начальником Киевской таможни Сергеем Тупальским, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника Одесской таможни. Дескать, Тупальский крышевал Альперина и по сути был его бизнес-партнером. В кругах одесских предпринимателей этот союз часто называют кланом "Вадика".

Также в Одессе известен клан под условным названием "Мелвилл". Этот клан якобы возглавляют сотрудник Генпрокуратуры Сергей Сердюк и бывший исполняющий обязанности главы Государственной Фискальной службы Мирослав Продан. У бизнесменов с "7-ки" этот клан проходит под названием "Продановского".

Третий крупный клан контрабандистов якобы контролирует бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов, предприниматель Александр Кисиль. Его по утверждению источников "Страны" в Генпрокуратуре, напрямую крышуют сотрудники управления "К" СБУ. Этот клан называют в Одессе "Кисилевским".

Около десятка более мелких кланов контролируют украинские воры в законе, в том числе номинально "смотрящий" по Одессе вор по кличке Антимос, а также несколько других криминальных авторитетов и… бывших сотрудников УБОП МВД и СБУ. Кстати, именно этим кланам принадлежат прибыльные "темы" (направления – Прим. ред.) контрабанды – импорт автомобилей из США, вывоз янтаря с Волыни через морской порт и аэропорт.

Отдельная тема – топливные грузоперевозки, это "святая корова", к телу которой допущены избранные сотрудники СБУ. Потому, что экспорт и импорт нефтепродуктов непосредственно курируются представителями Киева – на уровне министерств, и крупнейших украинских финансово-промышленных групп.

"На схемах импорта – экспорта топлива – нефтепродуктов и угля, зарабатываются не миллионы, а десятки миллионов долларов в месяц. Но одесситов к этим схемам не пускают. Эта контрабанда происходит на уровне руководства СБУ страны, а руководство одесского управления СБУ лишь осуществляет оперативную поддержку. Но свой процент от импорта топлива получают и они", - пояснил источник "Страны" в энергетической таможне Украины.

Интересно, что в лицах людей, которые контролируют крупнейшие контрабандистские кланы, прослеживается очевидная закономерность – в качестве "бизнес-партнеров" предпринимателей выступают чиновники государственных ведомств и спецслужб.

К слову, несмотря на то, что первые два клана контролируют руководящие сотрудники ГФС и таможни, их деятельность была бы невозможна без сотрудничества с СБУ. Делиться со спецслужбой необходимо даже тем контрабандистским кланам, во главе которых стоят руководители фискального ведомства.

По информации источников "Страны" на таможне, ежемесячный доход СБУ с "серых" потоков импорта ширпотреба – а на самом деле, контрабанды, составляет от 700 тысяч до миллиона долларов. И это всего лишь около двадцати процентов дохода – остальное идет в карман главам контрабандистских кланов и их покровителей во власти.

Но главная проблема все-таки заключается не в стремлении коммерсантов ввезти товар без оплаты акцизов, налогов и таможенных податей, а в сложности украинского таможенного законодательства, запутанности внутренних налоговых и таможенных инструкций.

По сути, увольнения и кадровые рокировки в СБУ и на таможне на самом деле это война с ветряными мельницами – для системной ликвидации контрабанды необходимо принять новые фискальные и таможенные законы и ликвидировать внутриведомственные подзаконные инструкции ГФС, таможни и СБУ. По которым эти службы вольны трактовать законы в свою пользу, щемить предпринимателей и "не пущать" товары дачи без взяток и откатов в обе стороны от границы.

Также необходимо выполнить предвыборное обещание Зеленского и лишить СБУ возможности заниматься экономическими преступлениями. В том числе и на таможне. А также ликвидировать печально известное управление "К".