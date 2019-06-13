Сегодня, спустя три дня после съезда, партия "Слуга народа" наконец-то опубликовала полный список кандидатов в народные депутаты по списку партии - 201 человек, в том числе и те кандидаты, кто оказался в списке после последних скандалов с так называемым постпраймериз, когда некоторые кандидаты снялись, а некоторых исключили после публичных скандалов. "Страна" прозвонила оставшихся по списку, чтобы задать им всего два вопроса:

1. Как они попали в партию президента Владимира Зеленского?

2. И как планируют жить на депутатскую зарплату?

И вот, что из этого получилось.

Эксперт по образованию Сергей Бабак (11-й номер в списке "Слуги народа") удивился, и даже несколько оскорбился вопросу "Страны" о том, как он очутился в партии. "А вы что, не знаете? Я был знаком с Владимиром Зеленским до того, как он стал кандидатом в президенты", – заявил Бабак. А на вопрос о том, хватит ли ему депутатской зарплаты, кандидат ответил, что сумма в 30 тысяч гривен его вполне устраивает. И уточнил: будет подрабатывать лекциями.

Ирина Верещук, 29-й номер в списке "Слуга народа", сообщила, что вошла в ЗЕ-сотню после собеседования у главы партии Дмитрия Разумкова. На традиционный вопрос "Страны" о зарплате она отметила, что жизнь в Киеве очень дорогая. "Но надеюсь, что депутатской зарплаты будет достаточно, чтобы покрыть все расходы", – добавила она.

В отличие от будущих коллег юрист Вадим Галайчук (№ 44) не захотел рассказывать о том, как очутился в списке. С деньгами, говорит, проблем не будет - есть сбережения. "Есть финансовая подушка, чтобы поддерживать свой привычный уровень жизни", – заявил "Стране" Галайчук.

А вот сотрудник Офиса эффективного регулирования (BRDO) Виталий Безгин (№77) признается, что цифра заработной платы его не обрадовала. Он считает, что зарплаты нардепам нужно повышать.

Его коллега по BRDO, юрист Денис Малюська (№21 в партсписке) согласен, что оклад депутата в 30 тысяч гривен – это проблема.

"В принципе, народный депутат имеет право заниматься научной или преподавательской деятельностью. Но и это не сможет в полной мере обеспечить мою семью. Вообще это стало проблемой, и решение вступать в партию принималось не так легко. У нас есть сбережения, которых хватит на пару лет. В том числе моя жена продолжит работать, ничего не изменится. Потом буду уже что-то думать. Надо или повышать зарплату, или придется экономить", – добавил Малюська.

Сотрудники BRDO признались "Стране", что решение вступить в партию "Слуга народа" приняли коллективно, вместе с коллегами. В партию их пригласили (отметим, что руководитель организации Алексей Гончарук был недавно назначен заместителем главы Администрации президента).

"Сразу несколько человек из офиса эффективного регулирования BRDO решили пойти по спискам партии "Слуга народа". Прошли собеседование с представителями штаба. Президента не было на этой встрече. А за день до оглашения списка узнали, под каким номером мы пойдем", – рассказал Виталий Безгин.

На вопрос, как собирается жить на депутатскую зарплату в 30 тысяч гривен, еще один эксперт BRDO Алексей Оржель (№16) ответил, что на первое время ему хватит личных сбережений. Если придется, то его семья сможет продать что-то из имущества.

"Но будем говорить откровенно: человеку, живущему на 30 тысяч гривен, сложно сконцентрироваться на вопросах страны. Да, действительно, это зарплата выше среднего, но и ее мало для жизни в Киеве. Надо говорить о повышении зарплаты", – считает Алексей Оржель.

А вот Елизавета Богуцкая, 95-й номер в партии "Слуга народа", уверяет, что умеет жить скромно. Депутатский оклад в 30 тысяч гривен ее даже обрадовал. "Я три года не путешествовала, но теперь у меня есть большие надежды, что я, наконец, смогу себе это позволить. А у моих детей появится возможность учиться за границей", – добавила Елизавета, не уточнив, где именно за такие деньги она сможет обучать детей.

"Стране" Богуцкая заявила, что участие в списке Слуги народа стало для нее неожиданностью. “Дмитрий Разумков позвонил мне вечером накануне съезда партии и пригласил меня быть просто гостьей. А потом со сцены огласили мое имя! Как оказалось, удивилась не только я, но и Дмитрий Наталуха, который тоже пришел как гость, но попал в список”, – рассказывает Богуцкая.

Финансовый эксперт Галина Третьякова, которая проходит 54-м номером по списку "Слуги народа", рассказала "Стране", что в партию попала после собеседования с Дмитрием Разумковым. Для нее включение в список, так же, как и для Елизаветы Богуцкой, стало сюрпризом. "Узнала об этом на самом съезде партии, очень удивилась", – призналась Галина "Стране".

Третьякова заявила, что депутатская зарплата в 30 тысяч гривен не отличается от ее нынешнего дохода, поэтому такой оклад ее вполне устраивает. "А если что, буду подрабатывать с помощью преподавания", – добавила Галина.

Эксперт по вопросам аграрной политики Марьян Заблоцкий (№82) заявил "Стране", что не проходил собеседование, а в партию "Слуга народа" попал благодаря личным рекомендациям. "Руководству партии очень понравились мои законопроекты", - похвастался Заблоцкий.

Он отметил, что никогда не вел шикарный образ жизни, так что депутатской зарплаты ему хватит с лихвой: "Я думаю, что мне будет достаточно этих денег, но если что, то у меня жена работает в IT, и мы будем жить за ее счет".