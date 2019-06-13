Отечественный авиарынок рискует уйти в крутой пике. В разгар туристического сезона из полетной сетки могут выключиться сразу две компании - YanAir и SkyUP.

Первой Госавиаслужба с 7 июня по результатам инспекции приостановила сертификат эксплуатанта, то есть, временно - до ликвидации нарушений - запретила летать.

Со Sky UP - вообще скандальная история. Ей лицензию приостановил даже не регулятор, а Барышевский хозяйственный суд, якобы, по жалобе клиента на плохое обслуживание (задержку рейса). Причем, в SkyUP сразу же заявили, что истец никогда не летал на их самолетах.

Все это заставило экспертов подозревать заказной характер дела.

"На рынке есть уверенность, что это - банальный "заказ" конкурентов. Кто заказал - неясно, но это выгодно всем авиакомпаниям, а крупным - больше всего", - говорит руководитель сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Другие эксперты открыто говорят о лоббистской активности олигарха Игоря Коломойского, который, якобы, освобождает небо для своей авиакомпании МАУ.

Между тем, война между перевозчиками может испортить отпуск сотням тысяч украинцев.

"Только у Join Up за границей сейчас - несколько десятков тысяч туристов, которых нужно вернуть на родину. А SkyUP - это их базовый перевозчик. Я уже не говорю о том, что больше 100 тысяч людей пока никуда не улетели, но купили туры или билеты на рейсах SkyUP", - говорит Олег Кулик.

По мнению эксперта авиарынка и главы консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, даже временная приостановка работы двух авиакомпаний лишает рынок 8 самолетов.

Компенсировать такой дефицит практически невозможно. Для сравнения: прошлым летом, когда украинские туристы сутками сидели в аэропортах в ожидании своего рейса, рынку не хватало 1-2 самолетов.

"Страна" разбиралась, почему YanAir и SkyUP подрезали крылья и как это скажется на отпусках украинцев.

Запретное небо

О приостановке сертификата эксплуатанта YanAir Госавиаслужба сообщила на своей странице в Facebook, посоветовав украинцам учитывать этот факт при планировании полетов.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" Госавиалужба обнаружила ряд замечаний (часть которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. В связи с этим постоянная комиссия по вопросам сертификации эксплуататор Госавиаслужбы приняла решение о приостановке сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 07.06.2019", - говорится в сообщении регулятора.

Сертификат может быть восстановлени после исправления недочетов, но сколько на это понадобится времени - пока неясно.

У этой авиакомпании 8 самолетов, но в Украине летает только два (остальные - за границей). Поэтому, по словам Ланецкого, ситуация не такая критическая, как могла бы быть.

Со SkyUP все намного запутаннее. Барышевский суд приостановил их лицензию по жалобе одной из пассажирок, которая, как утверждают в компании, никогда не числилась в списке их клиентов.

Госавиаслужба, в полномочиях которой отмена или восстановление разрешительных документов авиакомпаний, ситуацию пока особо не комментирует. Но она отравила запрос с Барышеский суд, в надежде получить разъяснения. Зато не скупятся на комментарии в Кабмине и Минифраструктуры.

Проблемы авиаперевозчика оказались настолько важными, что ему уделили время на Кабмине 12 июня. Причем премьер-министр Владимир Гройсман неоднозначно дал понять, что решение Барышевского суда кажется ему "неправильным". Об этом заявил и Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Решение Барышевского районного суда - более чем странное. Во-первых, этот вопрос вообще был не в компетенции суда. Выдать и аннулировать лицензию может только Госавиаслужба. Данное решение уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде. SkyUp Airlines работает в обычном режиме!

Во-вторых, для предотвращения таких рейдерских атак в дальнейшем, мы разработали механизм, который позволяет авиакомпании нормально работать, Но мы считаем, что то, что происходит сейчас, - это четкое намерение вмешаться в созданный нами механизм свободной конкуренции. Это точно не конкурентные методы борьбы. И это опять попытка вернуться к авиационной монополии в небе", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

Впрочем, тут не все так просто. Формально не только Барышевский суд, но и Мининфраструктуры не могут запретить или разрешить авиакомпании летать. По логике, если есть жалобы, суд мог бы обязать Госавислужбу зайти со внеплановыми проверками в авиакомпанию. А уже по их итогам принимать решение. Но этого сделано не было.

С другой стороны, если есть судебный запрет, Госавиаслужба не может его игнорировать.

"Это может плохо сказаться на международной репутации Украины. В прошлом году нескольким авиакомпаниям из постсоветского пространства запретили летать в ЕС из-за "непонятного статуса". Никто не будет разбираться справедливо ли суд приостановил лицензию перевозчика или это был заказ. А, если ставят запрет на полеты, то он касается все страны, а не одной авиакомпании. Поэтому ситуация очень скользкая", - пояснил "Стране" один из экспертов авиарынка.

След Коломойского или месть конкуренту

Между тем, рынок сейчас живо обсуждает, кто заказал Sky UP. Основных версий несколько. Главная - "автор" блокировки конкурента - крупнейшие украинский перевозчик, ходящий в бизнес-империю олигарха Игоря Коломойского, - МАУ.

Эти подозрения еще больше укрепились после того, как тот же Барышевский суд запретил заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой исполнять свои обязанности.

"Выгодно прежде всего МАУ. Потому что МАУ против конкуренции. И потому что лоукостеры сделали перелеты в Украине гораздо дешевле, что делает МАУ убыточным. И по какому пути всегда идет Коломойский? Убирает конкуренцию. Вот и убрал. С помощью суда в Барышевке, которому пожаловались на плохое обслуживание. Может быть оно и не очень хорошее. Но если опираться на такой критерий, то МАУ можно было бы лишить лицензии лет 10 назад. И поводов для этого было предостаточно. Но самый справедливый барышевский (черт, где это?) суд решает забрать лицензию у конкурента МАУ. Кто знает, еще немного, и может и иностранные лоукостеры судья запретит. Зачем украинцам эти дешевые перелеты? Ведь есть МАУ. И Коломойскому надо закончить его личную эпоху бедности", - написал в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

И добавил: "уже два дня этот суд генерирует решения, которые очень выгодны Игорю Коломойскому, но противоречат здравому смыслу, верховенству права и экономическим интересам украинцев".

О заинтересованности МАУ говорит и аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов: "Выиграет однозначно эта компания", - считает он.

Дела у МАУ в последнее время идут, мягко говоря, не очень хорошо. Компания, по итогам прошлого года, получила убыток почти в 2,7 млрд гривен.

Но есть ли в этом "вина" SkyUP - большой вопрос. "Это как супермаркет и бабушка, торгующая рядом", - пошутил один из экспертов.

Впрочем, на самом деле SkyUP - не такой уж и мелкий перевозчик. У компании сейчас 8 самолетов, но большие планы на будущее - до 2022 года планируется увеличить парк до 18 бортов. Кроме того, перевозчик начинает активно играть на рынке не только чартерных, но и регулярных перевозок, "уводя" клиентов у МАУ.

"Пост поддержки. Решили полететь в Париж на эти выходные.

Выбора по времени было два:

- МАУ.

- SkyUp.

На сайте МАУ.

Билет туда обратно на человека стоил 14’000 грн.

На сайте SkyUp.

Аналогичный билет стоил всего 5000 грн.

В один момент, из одного аэропорта, в одном направлении две украинские авиакомпании - разница в три раза.

Конечно.

Тут без Барышевского суда никуда.

Я естественно купил SkyUp", - написал в Facebook предприниматель Алексей Давыденко.

Источник "Страны" утверждает, что Коломойский сейчас торгуется с властями за Приват, и авиация может оказаться одним из аргументов олигарха.

"Мол, не решите проблемы с Приватом, получите коллапс на авиарынке", - говорит эксперт.

Вторая версия - конкурентная война между самими "пострадавшими" - YanAir и SkyUP.

"Один занес за сертификат, другой - за лицензию", - предположил один из экспертов. Хотя эксперты считают эту версию сомнительной.

Отпуск под вопросом

Впрочем, для большинства украинцев неважно, кто кого заказал. Главное - как теперь улететь в отпуск и вернуться из него без приключений. На рынке еще живы прошлогодние воспоминания, когда сотни туристов сутками просиживали на чемоданах в заграничных аэропортах. А самолетов, чтобы вернуть их на родину, не было.

В этом году, если "проблемные" авиакомпании не будут летать, ситуация рискует оказаться еще хуже.

"На рынке будет дефицит. А ведь с прошлого года рынок вырос на 20%. То есть, если остановят этих двоих - буде истерика, которую можно использовать накануне выборов", - считает Коновалов.

Проблемы с отпуском могут возникнуть, по оценкам экспертов, минимум, у 100 тысяч украинцев.

В Join Up "Стране" рассказали, что работают в нормальном режиме - туры, как и ранее, продают. Кроме того, в компании отметили, что работают не только со Sky UP, но и с рядом международных перевозчиков, поэтому туристы могут не переживать. Впрочем, нервозность на рынке все равно есть.

Причем, если в прошлом году эксперты говорили о возможностях временной аренды самолетов за границей (вопрос был лишь в деньгах), то нынешним летом такой вариант - под вопросом.

Из-за проблем с Boing (300 самолетов просто не летает, а еще 100 не поставлены по предварительным заказам) на международном рынке также сформировался дефицит бортов.