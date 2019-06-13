Сегодня спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал депутатский (а не президентский) закон об импичменте, принятый 6 июня.

По своей форме это закон о временных следственных комиссиях. Но самое интересно там - это норма о специальной временной следственной комиссии Верховной Рады, которая может проводить расследование во время процедуры отстранения президента с его поста в порядке импичмента.

Этот закон фактически заполняет законодательные пробелы, которые раньше делали невозможной процедуру отставки президента. Для того, чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать Владимир Зеленский.

При этом, в парламенте уже сейчас зреет заговор против президента и строятся планы по его отстранению от должности еще до конца года.

Подробности анализирует "Страна".

Чья власть, того и закон

Всего один шаг отделяет принятый парламентом закон №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" от полного урегулирования процедуры импичмента президента - это необходимость, чтобы закон подписал действующий глава государства Владимир Зеленский.

Ранее в законодательстве был пробел, который не позволял отстранять президента от власти. Так, в соответствии со ст. 111 Конституции процедуру импичмента инициирует парламент, дело об импичменте расследуется Временной следственной комиссией, а устранение президента Украины в порядке импичмента возможно только по решению Верховной Рады.

При этом законодательных механизмов реализации этой процедуры не было.

Теперь же закон регулирует правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента.

Основаниями для образования ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции, законов Украины.

По иронии судьбы этот проект подавала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в соавторстве с тогда еще обычным нардепом Андреем Парубием, главой Радикальной партии Олегом Ляшко и другими депутатами еще в конце 2014 года фактически как предохранитель против узурпации власти тогдашним президентом Петром Порошенко.

Пять лет этот проект оставался невостребованным, а уже в конце апреля 2019 года, когда на выборах во втором туре победил Владимир Зеленский, Андрей Парубий достал его из закромов родины.

Все процедуры по принятию закона были пройдены менее чем за полтора месяца, включая рассмотрение более чем полутора тысяч поправок.

Вообще суть принятого закона именно в том, что временная следственная комиссия Верховной Рады будет расследовать обстоятельства возможного совершения президентом преступлений, если будет стоять вопрос о его импичменте.

Документ определяет, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - это коллегиальный временный орган парламента, который формируется из числа народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей.

Если для создания обычной ВСК требуется 150 голосов, то для создания специальной ВСК, чьей задачей станет проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, вследствие чего может встать вопрос об устранении президента с поста в порядке импичмента, требуется 226 голосов.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Специальная следственная комиссия подает парламенту выводы и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании импичмента.

Рада в 226 голосов принимает решение об инициировании вопроса импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного. О принятии такого решения спикер Рады срочно сообщает главе государства.

Специальная следственная комиссия имеет право:

- заслушивать президента Украины и защитника (защитников) его прав,

- требовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, СМИ,

- в случае необходимости назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств,

- приглашать и заслушивать граждан Украины (кроме судей и судей Конституционного суда Украины), которые могут сообщить об обстоятельствах совершения главой государства госизмены или иного преступления.

При этом сама процедура импичмента та же, что прописана в Конституции. Одних выводов ВСК будет недостаточно. Одобрить импичмент президента еще должны в Конституционном и Верховном суде. После чего отставку президента должны поддержать три четверти депутатского корпуса - то есть 338 депутатов.

"Говоря об импичменте. Если действующий президент обоснованно считается обвиняемым например, в убийстве, то для того, чтобы такое лицо привлечь к ответственности, предусмотрена очень сложную процедуру. Она предусматривает сначала инициацию этого вопроса, для этого нужна половина голосов парламента. Затем создание Временной следственной комиссии и заслушивание ее выводов, потом рассмотрение Конституционным и Верховным судами этого вывода. Только после этого, тремя четвертями парламента может будет принято решение об импичменте. То есть это должно быть абсолютно исключительная ситуация, когда абсолютно ни у кого не будет сомнений, что президент совершил преступление и после этого он будет отстранен и передано в уголовный внедрения", - пояснил нардеп Емец процедуру импичмента президента.

Он также сказал, что закон о ВСК является неотъемлемой ее частью.

6 июня этот закон был принят 279 депутатами практически из всех фракций. Блок Петра Порошенко дал 93 голоса, "Народный фронт" – 67, "Оппозиционный блок" – 26, "Самопомощь" – 13, Радикальная партия – 14, "Батькивщина" – 17, "Воля народа" – 1, "Видродження" – 9, внефракционные - 39.

"Действенный институт импичмента президента - это тот дамоклов меч, который будет висеть на стене у президента, и при принятии каждого решения он должен оглядываться и смотреть, не переместился ли он уже на потолок, чтобы упасть на голову, - победно заявил замглавы Комитета по вопросам регламента, радикал Олег Куприенко, представляя этот проект в Раде. - Этот законопроект усилит роль парламентаризма в нашей парламентско (сделав особое ударение на этом слове)-президентской стране".

Предохранитель для Зеленского

Примечательно, что принимая этот закон, парламент отказался включить в повестку дня законопроект самого президента об импичменте.

Между тем, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук ушел от конкретного ответа на вопрос, подпишет ли принятый депутатами закон Зеленский: "Будем изучать", пообещав только, что следующий созыв начнут со снятия неприкосновенности со всех, кто ею наделен.

"Уже в следующую каденцию Верховной Рады внесем новую норму Конституции о снятии иммунитета со всех трех категорий, о которых мы говорили. Тогда не будет нужно импичмента или чего-то другого", - отметил Стефанчук.



Тем не менее, опрошенные "Страной" эксперты считают, что если Зеленский подпишет этот закон, то он может рано или поздно выстрелить против него самого.

"Приняв этот закон, Верховная Рада наделила ВСК функциями следственного органа, тем самым расширив полномочия парламента. ВСК смогут по сути проводить следствие, вызывать людей на допросы, установлена уголовная ответственность за неявку на допрос. Таким образом, значительно расширяются возможности самих депутатов. По своей сути - это закон против нынешнего президента. Это подготовка нынешней власти к работе в оппозиции. Потенциально оппозиция может создать очень большие проблемы Зеленскому при любом его шаге, который им не понравится. Если Зеленский подпишет этот законопроект, он рискует стать первым президентом в Украине, который пройдет путь от власти к импичменту, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По словам политолога Андрея Золотарева, после принятия этого закона оппоненты президента будут под микроскопом рассматривать каждое из его заявлений и искать в нем повод отправить Зеленского в изгнание.

"Применить этот закон против Зеленского рада была бы уже эта Рада, простите за тавтологию. Как повод - заявления о прямых переговорах с РФ, или еще что-нибудь можно найти. Но пока у них карты не складываются. Как знать, что будет в следующей Раде. Учитывая весьма чудный состав списка Зе, его команда может оказаться весьма рыхлой, и как знать, не обернется ли этот закон против самого Зеленского, - говорит "Стране" Золотарев. - Теперь у него есть сложная дилемма - показать что "мы из бедной, но интеллигентной семьи" и подписать этот закон или пойти по пути внесения правок, подачи предложений к закону, сделав невозможным преодоление вето ни в этом, ни в следующем парламенте".

Отметим, что повод для импичмента может дать уже совсем скоро Конституционный суд. Если он признает Указ президента о роспуске парламента неконституционным, то это, теоретически, откроет дорогу к обвинению президента в целом букете преступлений - попытка госупереворота, узурпация или злоупотребление власть.

И может стать основой для запуске процедуры отстранения от власти еще при этом составе парламента. Тем более, что тогда нынешняя Рада (предельно враждебная Зеленскому) будет работать еще минимум до ноября.

Найти 226 голосов для начала процедуры импичмента и для создания временной следственной комиссии в ней легко найдется. Верховный и Конституционные суды также сейчас пока что подконтрольны прежней власти. То есть они могут вынести нужный вердикт. А после этого и 338 голосов за импичмент, вполне вероятно, найдутся.

И все это, теоретически, можно успеть сделать еще до плановых выборов Рады в конце октября.

О том, что такой план существует "Стране" подтвердили сразу несколько собеседников как среди нардепов БПП, так и "Народного фронта". "Дело за малым - за решением Конституционного суда о признании Указа президента о роспуске Рады неконституционным. При этом, даже если Зеленский наложит вето на закон, то, я полагаю, оно будет преодолено и закон все равно заработает", - сказал один из депутатов.