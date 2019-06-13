Война за губернаторов

Вслед за президентом премьер тоже озаботился вопросом назначения губернаторов. Стоило Зеленскому уволить полтора десятка руководителей областей и назначить дюжину временных "и. о.", как Гройсман вчера тоже объявил, что в ближайшее время будут кандидатуры губернаторов и уже на следующем заседании правительства (то есть через неделю) представления на них он подпишет.

Не вдаваясь в детали, можно было бы подумать о том, как дружно и слаженно работают две ветви исполнительной власти. Но на самом деле в спиче Гройсмана все было наоборот, и он это усиленно демонстрировал.

Говоря о кандидатурах на посты в регионах, премьер ни разу не упомянул о том, что собирается согласовывать их с президентом. И о назначенных Зеленским временных губернаторах в этом контексте не сказал ни слова. Больше того, этим врио Гройсман передал привет и пожелание "не расслабляться", а чиновникам Кабмина дал команду мониторить ситуацию в регионах.

В общем, перетягивание каната в борьбе за контроль над регионами началось. Судя по событиям последних дней, Зеленский пытается показать свою независимость в назначении губернаторов, отстранив Гройсмана от процесса. Гройсман, в свою очередь, напоминает Зеленскому о процедуре, по которой именно он является ключевой фигурой в подборе кандидатур, которые президент лишь утверждает. В понимании премьера это дает ему право претендовать на половину регионов, однако президент делиться не хочет.

И потому следует ожидать, что на следующем Кабмине Гройсман подпишет представления на людей, выбранных лично ним. Зеленский их, естественно, отвергнет, что приведет к новому конфликту.

Введет ли Зеленский двухпалатный парламент?

А у Зеленского тем временем ищут способы, как обуздать парламент. Его представитель в Верховной Раде Стефанчук вчера достал из исторических архивов идею сделать парламент двухпалатным. Причем сослался сразу на Кучму, который не только являлся инициатором этой реформы, но даже провел по ней референдум почти 20 лет назад - в 2000 году.

По мнению Стефанчука, двухпалатный парламент будет более конструктивным по отношению к президенту, чем нынешний. Определенный смысл в этом заявлении есть, однако совсем не в том контексте, который вкладывал в него представитель Зеленского.

Стефанчук подразумевал, что наличие верхней палаты помогло бы провести через парламент кадровые назначения, которые блокирует нынешняя Рада. Однако проблема в том, что даже в двухпалатных парламентах (вроде российского и американского) кадровые назначения проводятся через нижнюю палату, аналогом которой и является нынешняя Рада. То есть никакой помощи от подобной реформы президент не получил бы.

Верхняя палата, как правило, является элементом федеративного государства, и ее цель – обеспечить интересы регионов на фоне нижней палаты, которая в теории меряет все интересами страны в целом. Такая верхняя палата действительно не помешала бы в нашей стране, где целый ряд регионов действительно вынужден подчиняться не самой разумной политике Киева, особенно в гуманитарных вопросах. Однако это совсем не то, о чем говорил Стефанчук.

А кроме того, представитель президента толком не объяснил, как провести такую конституционную реформу в ситуации, когда у Банковой нет даже 226 голосов за снятие старых чиновников. Опять всплыла тема референдума, которая является абстракцией в отсутствии закона о референдумах.

Так что все это вместе только привело к выводу, что у команды Зе сегодня нет аргументов, которые заставили бы Раду сотрудничать. Выводу не самому лучшему для Банковой, потому что его сделали все. В том числе и Конституционный суд.

Нужна ли еще одна Госслужба религии?

Кабмин вчера решил, что в Украине слишком мало бюрократов и создал новую госслужбу – по вопросам этнической политики и религии. Службу планируют создать с размахом – 57 чиновников, средняя зарплата которых будет составлять 22 тысячи гривен.

Чем они будут заниматься? В пояснительной записке все написано: разруливать конфликты, которые происходят на национальной или религиозной почве.

Проблема, как оказалось, стала очень серьезной: в 2014-м таких конфликтов было всего три десятка, а в 2018-м – уже две сотни.

И с цифрами, пожалуй, не поспоришь. Ведь в 2014-м еще не было Православной церкви Украины и задания власти отжимать храмы УПЦ в пользу обладателей томоса. Пять лет назад еще не была актуальной тема цыганских погромов, да и вообще тогда все говорили о "единой стране", не делящейся на нации.

Почему же ситуация в Украине настолько ухудшилась? Тут можно вспомнить и спикера Парубия, и министра Нищука, которые за эти пять лет отметились оскорбительными характеристиками в адрес жителей Юго-Востока, и возросшую свободу для радикализма. Но на самом деле все национальные и религиозные конфликты зашиты в одном предвыборном слогане: "Мова, вера, армия".

Именно националистическая политика Порошенко привела к кризису в этом вопросе. И именно проект Порошенко "Поместная церковь" привел к нарастанию конфликта в религиозной среде. Так что, если власть решила, что для устранения последствий правления Порошенко нужно тратить десятки миллионов гривен, то нужно подать в суд на автора этой политики и, как минимум, взыскивать эти миллионы с него.

Почему Зеленский смеялся над тарифами?

Главная цитата вчерашнего дня стала мемом в соцсетях: "Зеленский шутил о тарифах, но снизить их не обещал". Произнес ее представитель президента в Кабмине Герус, который наглядно продемонстрировал, что является неплохим критиком власти, но не годится в качестве ее спикера. Потому что сказанное им вообще ни на какую голову не налазит.

По словам Геруса, Зеленский шутил насчет тарифов, считал их высокими, но снизить не обещал. И в этой фразе уже заложен весь абсурд: то есть кандидат в президенты понимал, что народ не справляется с тарифами, установленными старой властью, но ничего менять при этом не собирается.

Правда, у Геруса все-таки есть альтернативное объяснение позиции нынешнего президента: мол, тарифы снизить можно, если увеличить собственную добычу. Объяснение вроде бы логичное, но…

Но на самом деле является образцом некомпетентности. Поскольку уже нынешние объемы внутриукраинской добычи позволяют снизить цену газа для населения и теплокоммунэнерго в полтора-два раза. Для этого нужно только отказаться от принятого в 2015-16 годах принципа единой цены для украинского и импортного газа.

Но, похоже, представитель президента в Кабмине о таком варианте не слышал. В его понимании, видимо, внутреннюю добычу нужно довести до 30 млрд кубов (нынешний объем потребления Украины в год), и тогда на нее можно будет устанавливать внутренние цены. И никак иначе.

Хотя есть и другие способы. К примеру, перестать гонять российский газ по европейским трубам и закупать его сразу у "Газпрома". Об этом совсем недавно вели переговоры глава "Газпрома" Миллер и лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь". По их подсчетах, цена импортного газа для Украины при таких раскладах снизится на 25%.

В команде Зеленского, кстати, это услышали. И предложили лидерам оппозиции… создать компанию-посредника, которая будет поставлять газ в Украину по сниженным ценам. То есть, по сути, Банковая расписалась в своей неспособности договориться с русскими о цене газа.

Но если они не могут договориться о газе, как они договорятся о мире?

ЕС продлевает санкции

Послы Евросоюза еще раз утвердили решение о продлении на год санкций, введенных в 2014 году против России за Крым. Сам этот пакет санкций не самый тяжелый из всех, введенных против Москвы, однако все же удивительно, что в этот раз не возникло даже слухов о том, что их могут не продлить.

Естественно, это удивляет, прежде всего, исходя из позиции правительства Италии. Пришедшая там год назад к власти коалиция одним из своих программных пунктов записала отмену антироссийских санкций. Прошлым летом Рим этого сделать не успел, ожидали осенью, но и осенью ничего не произошло, а теперь о прошлогодних планах никто уже не вспоминает.

Правда, впереди еще голосование Совета министров, но и на нем сюрпризов не ожидается. И это значит, что еще в течение года Крым будет изолирован от Евросоюза. Впрочем, как известно, в этом режиме экономической изоляции слишком много прорех, на которые все закрывают глаза, так что нельзя сказать, что реально полуостров очень страдает. Но сам факт того, что санкции продолжаются, безусловно, является поражением Кремля.