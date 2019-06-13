Сериал НВО "Чернобыль", который бьет рекорды по популярности во всем мире, спровоцировал настоящий туристический бум в зоне отчуждения ЧАЭС.

По словам главы Ассоциации чернобыльских туроператоров, руководителя агентства "Чернобыль тур" Ярослава Емельяненко, поток туристов начал расти сразу после показа трейлера "Чернобыля".

Сейчас зона принимает до 2 тысяч посетителей в день. И, судя по всему, это только начало.

"Сформировался своего рода отложенный спрос. Пока люди определятся с отпуском, пока закажут билеты. Думаю, настоящий бум будет через месяц-два. Спрос на туры увеличится еще на 30-40%", - считает Емельяненко.

Если в прошлом году на экскурсии в зону отчуждения съездило 70 тысяч человек, то в этом году будет не менее 150 тысяч, а то и все 200 тысяч, - рассчитывают в агентствах.

Турагентства уже разработали специальный маршрут "по мотивам сериала". Пока в него входят отдельные объекты зоны, но вскоре добавится "лайт вариант" для тех, кто боится радиации - по чернобыльским местам в Киеве.

Средний бюджет иностранного туриста, который под впечатлениям "Чернобыля" решит приехать в зону - порядка тысячи долларов, - подсчитала глава парламентского подкомитета туризма и курортов Анна Романова.

Впрочем, пока за свои деньги туристы получают не так много.

"Пропускная способность КПП "Дитятки" слишком низкая, процесс допуска в зону забюрократизирован. В итоге туристы простаивают в очередях по 2 часа. Нет нормальной инфраструктуры, даже туалетов. Пять биокабинок на 2 тысячи человек - это просто несерьезно. Уже появились негативные отзывы об экскурсиях в соцсетях. То есть, бум, на котором Украина имеет все шансы неплохо заработать, может попросту сойти на нет", - говорит Романова.

"Страна" разбиралась за чем туристы едут в Чернобыль и что они там могут увидеть.

Штаб ликвидации на ЧАЭС, мост смерти и Москва на Подоле

Больше всего в нашу зону отчуждения рвутся иностранцы.

"Если раньше соотношение наших и заграничных туристов составляло 30 к 70, то сейчас цифры смещаются в сторону 20 к 80. В топовой пятерке - граждане Великобритании, Польши, Нидерландов, США и Канады. Треть туристов приезжает исключительно в Чернобыль, остальные задерживаюсь в Украине, то есть, потенциально их могут заинтересовать и другие наши достопримечательности. Это - хороший шанс увеличить турпоток, который после 2014 года рухнул вдвое", - считает Анна Романова.

Агентства уже отреагировали на запросы рынка.

"Мы оперативно организовали подготовку гидов по сериалу. Люди интересуются, как было на самом деле, просят прокомментировать фактаж из фильма. Сделали маршрут по мотивам сериала. Туда включили штаб ликвидации на ЧАЭС (специально договорились с администрацией станции, в классические туры он не входит, только в дорогие экскурсии на станцию по 300 долларов), локации по Припяти, которые есть в фильме", - рассказал "Стране" Ярослав Емельненко.

Например, можно посетить мост смерти (с него люди наблюдали как горит атомная станция, не догадываясь, что получают смертельную дозу облучения), больницу в Припяти, куда свозили пожарников-ликвидаторов и пр.

Специально для фанатов "Чернобыля" в тур включили поездку на бронированной ликвидаторской технике - один в один как в сериале. Она собирала данные о фоне, на основании которых потом составлялись карты радиационного загрязнения. Внутри встроен внушительного вида дозиметр.

Правда, поездка, скорее, демонстрационная - круг в 3 километра по территории бывших ликвидаторских лагерей. Но туристам все равно нравится. Они готовы платить за маршрут по сериалу дороже, чем за классические туры в зону отчуждения.

Для украинцев он стоит 140 долларов, а для иностранцев - 185 долларов. Отдельно можно арендовать дозиметр за 10 долларов в день и подкрепиться в местной столовой за 5 долларов с человека. Ближайшая доступная дата - на 4 июля.

Паломничество туристов уже заинтересовало и киевские власти. Департамент туризма КГГА поручил агентствам разработать тур по сериалу в столице.

"Это будет лайт-тур, для тех, кто боится радиации. В него включат как объекты связанные с ЧАЭС (к примеру, музей Чернобыля), так и локации съемки сериала НВО. Москва ведь снималась в Киеве, на Подоле, а припятьская медсанчасть - на Оболони", - рассказал Емельяненко. Такие туры планируется запустить в течении ближайших двух недель. Правда, с ценой пока не определились.

Представители агентств, которые возят туристов в Чернобыль, рассказали "Стране", что бум заметили и в Администрации президента. Очевидно Владимир Зеленский как опытный продюсер просто не мог не заметить выгоды, которые можно извлечь из ситуации.

"Была встреча в АП по вопросам чернобыльского туризма. Обещали взять проблемы на контроль", - говорит Емельяненко.

С КПП могут завернуть всю группу, а в очереди приходится стоять часами

Проблем, о которых говорят туроператоры - целый список. Одна из главных - сложность доступа в зону отчуждения.

"Доступ регулируется нормативными актами 80-90-х годов прошлого века, которые уже давно устарели и не учитывают изменившейся ситуации. По основным маршрутам радиационный фон давно нормализовался, но приходится соблюдать старые инструкции. Очень много бюрократии. Скажем, до недавнего времени приходилось ждать разрешения на въезд в зону до 10 дней. Только недавно этот срок сократили до трех дней. Но и сейчас процедура очень сложная. Проверяют по несколько раз. На КПП "Дитятки" есть отдельная группа, в которую входят представители СБУ и полиции. Есть случаи, когда туристов разворачивают уже с КПП. Собираются длинные очереди - приходится ждать по 2-3 часа. И это при том, что люди платят немалые деньги. В прошлую субботу я ездила с группой туристов в зону. за день прошло 2 тысячи экскурсантов, администрация получила с них за вход 500 тысяч гривен. Думаю, за такую сумму можно было бы быть и более гостеприимными", - отмечает Романова.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна" также рассказывают, что туристов на КПП "Дитятки" мучают "странными" вопросами, типа того, знают ли они о силе радиации и зачем вообще туда едут, а то и откровенно хамят. И могут завернуть всю группу по любому поводу и даже без него. У туристов уже есть свои приметы. Скажем, если вдруг в группе - белорус или россиянин - экскурсии точно не будет. Поговаривают также о коррупционной составляющей. Если гиды не заплатили за группу - ей устраивают "темную".

"Как только появляется денежный рынок, сразу налетают разного рода проверяющие", - говорит Анна Романова.

Бюджет чернобыльских маршрутов в прошлом году составил порядка 50 млн долларов. Если прогнозы о 200 тысячах туристов в этом году подтвердятся, то сумма вырастет уже до 160 млн долларов. Правда, сюда входят не только экскурсии, но и весь пакет проживанием, проездом и пр.

По словам Романовой, нынешняя пропускная способность КПП зоны может не выдержать туристического бума. "Нужно строить еще КПП и причал со стороны Припяти, чтобы можно было подключить речной транспорт. Иначе люди вместо двух часов будут стоять в очереди по 4 часа. Многих это отпугнет", - говорит Анна Романова.

При этом зайти в зону отчуждения мимо КПП не так сложно - по обходным маршрутам ходят не только сталкера-одиночки, но и гиды с группами туристов по "экстремальным турам", - добавила Романова.

Экспонаты или "радиоактивные отходы"?

Отдельный вопрос - туристическая инфраструктура зоны, а, точнее, ее полное отсутствие.

"Нет элементарного - мусорных баков, туалетов. На 2 тысячи туристов стоит пять био- кабинок, где такое видано", - возмущается Романова. Есть три гостиницы, но все в плачевном состоянии. Понятно, что "звезд" никто не ждет, но хотя бы туалет в номере должен закрываться", - иронизирует Ярослав Емельяненко.

Эксперты говорят, что на сегодняшний день нет механизма передачи денег между госпредприятиями, ведающими зоной. То есть, получая неплохие деньги с туристов, там не могут даже отремонтировать дороги.

"Без инфраструктуры - дорог, гостиниц - никакого бума не будет. По большому счету, 200 тысяч туристов, которые, может быть, приедут в Чернобыль - это далеко не рекорд в масштабах страны. Но этот тот "якорь", который можно использовать, чтобы продавать наши другие достопримечательности, убедить туристов вернуться в Украину еще раз и посоветовать нас друзьям и знакомым. Но для этого государство должно обеспечить базовые условия, хотя бы дороги и доступ к маршрутам без бюрократии о очередей", - считает руководители сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Мы сейчас добиваемся, чтобы объекты зоны отчуждения включили в список наследия ЮНЕСКО. Еще в 2016 году отобрали десяток таких объектов. Например, антенна Чернобыль-2. Она на территории постсоветского пространства бона такая осталась, и американцы только ради нее готовы к нам ехать - их этой антенной в детстве пугали как "оком" СССР, которое за ними следит. Но сейчас эта антенна по статусу - радиоактивные отходы, ее могут попросту распилить на металлолом. Только ЮНЕСКО может защитить, как и другие объекты. Петиция об инициировании включения чернобыльских объектов в список наследия ЮНЕСКО вскоре должна появится в АП. А дальше уже государство должно действовать", - подытожил Емельяненко.

И Украине стоит поспешить, Ведь свою долю прибыли от чернобыльского бума хотят получить и другие страны. В частности, Беларусь открывает для посещения два маршрута в зоне отчуждения на своей территории - в Гомельской и Могилевской областях. На первом этапе экскурсии планируется проводить дважды в месяц, в дальнейшем их число могут увеличить.