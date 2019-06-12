Конституционный суд: презентация перед торгами

Вчера Конституционный суд провел презентацию своего закрытого заседания по делу указа о роспуске Верховной Рады и возможного решения по этому вопросу.

Формально это называлось "открытое заседание", но фактически было именно презентацией для двух сторон конфликта – чтобы показать, что приняты могут быть оба варианта вердикта.

Если подходить с юридической точки зрения, то больше досталось стороне Зеленского. Судьи КС, по сути, просто троллили представителя президента Станиславского, показав, насколько один из лучших юристов нынешней Банковой слаб в конституционном праве. С другой стороны, и стороне Верховной Рады было указано, что списка коалиции до сих пор нет – а значит, есть основания и признать указ законным.

И теперь, начиная с сегодняшнего дня, начинается самое главное – торги. Стороны конфликта должны доказать, что их аргументы весомее, чем у конкурентов. Причем есть основания подозревать, что аргументами станут не юридические документы или списки коалиции, а обыкновенные зеленые бумажки и другие их эквиваленты.

Особенность нынешней ситуации в том, что практически отсутствуют какие-то другие аргументы.

У Зеленского в руках есть разве что СБУ, да и то лишь с недавнего времени, а потому еще вряд ли готовая выполнять любые приказы новой власти.

У противников есть ГПУ, но и она не готова выполнять любые приказы старой власти в ожидании новой.

Аваков и его МВД, скорее всего, просто будут в стороне, поскольку сам министр вроде бы союзник новой власти, но ускорять выборы ему как члену "Народного фронта" ни к чему.

Вчера возле здания КС имитировали протест радикалов против роспуска парламента, но выглядел он не очень убедительно. С другой стороны, в защиту указа вообще не было ничего.

Так что обеим сторонам придется участвовать в аукционе, который может продлиться до конца июня. И присутствие на стороне противников указа таких фигур как Гройсман делает аргументы этой стороны более весомыми.

С последующими последствиями для указа.

Банковая берет регионы под контроль

При том, что перспективы Зеленского по защите его указа выглядят не очень оптимистично, на других направлениях он достигает относительных успехов. Первым таким успехом было взятие фактического контроля над СБУ, где власть удалось сосредоточить в руках первого зама Баканова, являющегося соратником нового президента. Теперь тот же метод применен к губернаторским должностям.

Вчера Зеленский уволил 15 губернаторов – то есть даже больше, чем ему рекомендовал Кабмин. А вслед за этим были назначены 12 временно исполняющих обязанности губернаторов.

Законны ли такие рокировки? Мягко их можно назвать сомнительными. В тех случаях, когда правительство рекомендовало уволить губернаторов, президент имел полное право это сделать. И, соответственно, назначить временных глав обладминистраций – до того момента, пока не удастся договориться с премьером о постоянных губернаторах.

"Временные", конечно, должны работать недолго, но пример и. о. главы СБУ Наливайченко в 2007-09 годах показал, что "временность" может быть постоянной. Тем более что Зеленскому даже не нужны два года, нужно лишь дождаться замены Гройсмана своим премьером. Или хотя бы союзным.

Так что, несмотря на сомнительность с точки зрения процедуры, уже сам факт того, что половиной регионов руководят не люди Порошенко, является несомненным завоеванием новой власти. Осталось взяться за вторую половину.

Куда поведет Украину МИД Зеленского?

Проводя независимые от парламента назначения, президент одновременно пытается провести и те, которые зависят от Рады. Или хотя бы сымитировать процесс этих назначений. Вчера в парламент поступило представление на увольнение генерального прокурора Луценко – то есть произошло то, чего ждет значительная часть электората Зеленского, но чего не хочет Коломойский.

То, что это увольнение не пройдет, понятно по провалам голосований за отставки на прошлой неделе. Нет никаких оснований полагать, что через неделю будет лучше. Тем не менее, президент повторно внес представление на увольнение министра иностранных дел Климкина и, что наиболее интересно, внес на рассмотрение Рады замену.

Заменой оказался Пристайко, который уже успел получить должность зама главы Администрации президента при новой власти, – то есть человек для Зеленского уже не чужой. Однако станет ли он тем, кто сможет действительно изменить политику новой власти так, как хотят этого ее избиратели, – большой вопрос.

У дипломатов политическая позиция часто определяется тем, где проходит их карьера. В этом плане у Пристайко все однозначно: Австралия, Канада, НАТО, США, Канада, НАТО (и плюс первый зам Климкина). После такой карьеры вряд ли кто-то вспомнит, что потенциальный министр родился в Одесской области. Тем более что Климкин и вовсе был родом из России.

В оправдание такого представления можно сказать, что, в принципе, в МИДе вообще уже не осталось дипломатов, способных вести разновекторную политику. Однако за пределами МИДа они остались, и туда Банковой стоит обратить свой взгляд.

Филарет восстанавливает свой патриархат

Православная церковь Украины уверенно движется к своему расколу. Вчера бывший (и теперь уже понятно, что будущий) патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет объявил о созыве Синода этой церкви. Цель собрания – отказаться от вхождения в Православную церковь Украины во главе с Епифанием.

Формальным поводом для такого маневра Филарет избрал тот факт, что Синод, одобривший вхождение в ПЦУ, не проводился – члены Синода голосовали методом опроса, что, в принципе, тоже легитимно, однако не полноценно. А потому повод действительно есть.

Разрыв уже неизбежен. Филарет открыто называет Епифания и его сторонников марионетками Константинополя, представляя себя единственным поборником действительно независимой украинской церкви.

Правда, сам Филарет признает, что отколоть сможет небольшой кусок. Все-таки слишком для многих иерархов играет роль та хотя бы относительная каноничность, которую они обрели благодаря томосу Варфоломея. И если для Филарета выбор между УПЦ КП и ПЦУ – это выбор между властью и пенсией, то для многих других нет разницы, кому подчиняться, важно то, что дает это подчинение.

Но значимость нынешнего шага Филарета в том, что ПЦУ потеряет ореол поместной и независимой церкви. Когда рядом с ПЦУ будет УПЦ КП, церковь Епифания закрепится в сознании масс как филиал Константинопольского патриархата – то есть станет совсем не тем, чего от нее ожидали.

Но для всего украинского православия это, безусловно, положительное явление. Поскольку оно снижает градус того противостояния, которое искусственно внес в него Порошенко. А мир в обществе, в том числе религиозный, – это то, что сегодня больше всего нужно Украине.