Несмотря на отсутствие крупных спонсоров и свои низкие рейтинги, лидер Радикальной партии Олег Ляшко все равно ведет свою политсилу на досрочные выборы. Хоть и надеется на то, что их отменит Конституционный суд.

Накануне Ляшко провел съезд, где представил список партии. Как будет проходить кампания Ляшко, анализирует "Страна".

Все свои и одна "из народа"

Оставшись без поддержки бизнесмена Рината Ахметова, лидер Радикальной партии Олег Ляшко так и не смог найти других крупных спонсоров.

Низкие рейтинги его партии (накануне Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, в котором Радикальная партия имеет поддержку всего в 1,9%) даже не дают ему шансов привлечь желающих попасть в Раду, купив места в списке. Поэтому входя в предвыборную кампанию сам Ляшко надеется на то, что досрочные выборы отменит Конституционный суд.

Если же этого не произойдет, помочь зайти в Раду ему может только Господь Бог. Символично, что уповая на последнего, незадолго до съезда Ляшко встречался с главой Православной церкви в Украине Епифанием, попросив у него благословение на борьбу против реванша. С молитвы "Отченаш" начался и съезд Радикальной партии, который проходил возле столичного памятника Тарасу Шевченко и больше напоминал обычный немногочисленный партийный митинг.

На этом съезде Ляшко показал первые 40 человек в своем списке, который он возглавил лично. Ранее ходили слухи, что он в последний момент сбежит баллотироваться на округ в Черниговской области. Хотя, в принципе, такая возможность у него будет аж до 8 июля, после этой даты нельзя будет вносить изменения в избирательные бюллетени.

После Ляшко в списке идут нардепы Виктор Галасюк и Андрей Лозовой. В первой пятерке также Инга Маковецкая (замглавы Черновицкого облсовета и руководитель партийной ячейки на Буковине). Замыкает пятерку нардеп от "Народного фронта" Иван Савка. Дальше в списке идут руководитель исполкома "Радикальной партии" Олег Аверьянов, народные депутаты-радикалы Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько (известный тем, что принимал непосредственное участие в фабрикации уголовного дела против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы), Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский. Двенадцатым номером списка "Радикальной партии" идет нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.

После него - еще трое радикалов - Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев.

"Это у меня лучшие из лучших. Посмотрите списки других партий. Кого вы там увидите? Одна столичная богема. Те, кто не вылазят с печерских холмов. Там нет людей с областей. Нет тех, кто знает жизнь. Выставляют яркие обложки, певцов, танцоров, юмористов. В парламенте пахать надо, а не петь и юморить. Я веду людей, которые знают жизнь, своим горбом всего добиваются... Этот тот социальный лифт, которые другие обещают, а партия Ляшко - дает", - описал свою команду Ляшко.

Даже если допустить, что Ляшко сможет преодолеть 5% проходной барьер в Раду, он завел бы не более 15-16 человек по спискам. Большинство из них - это его самые близкие соратники.

Но на съезде Ляшко больше хвалился тем, что, мол, он ведет на выборы команду, в которую входят люди из регионов, которые способны изменить страну и подняться на социальном лифте.

Хотя в условно проходной части списка других представителей "из народа" по-сути то и нет.

С надеждой на отмену выборов

Рассказывая о социальных лифтах, которые привезут простых людей из народа в Верховную Раду сам Ляшко больше всего надеется на то, что Конституционный суд отменит досрочные выборы.

Депутаты фракции выступили в числе подписантов обращения в КС относительно неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

А представитель фракции, 14 номер в списке Радикальной партии Олег Куприенко даже лично присутствует на открытом заседании Конституционного суда на эту тему. В своем выступлении он заявил, что коалиция существовала вплоть до момента выхода из нее в мае 2019 года фракции "Народного фронта".

И это при том, что фракция Радикальной партии эту же коалицию покинула еще в 2016 году, а новая так и была создана.

При чем процесс деятельности коалиции радикал неожиданно сравнил с анатомией человека, заслужив в свой адрес насмешки зала. "Ну извините, если щитовидная железа у кого-то не работает в организме, это не значит, что ее там нет в организме. Слова "не работает" и "не существует" – это немного разные категории. Так что я утверждаю, что коалиция, какая бы она ни была, она была", - пояснил депутат позицию своей фракции.

Собеседник "Страны" в Радикальной партии и условно проходной части списка в разговоре с изданием отмечает, что Ляшко серьезно настроен на то, что выборы пройдут не 21 июля, а осенью, и к тому времени он сможет поднять рейтинг своей политсилы.

Хотели войти в коалицию

Избежать досрочных выборов у радикалов планировали и по-другому. "У нас обсуждался вариант, чтобы была создана новая коалиция - БПП, "Народный фронт" и мы. Если считать пофракционно, это было бы 230 депутатов. Но дальше разговоров дело не пошло", - говорит собеседник.

По логике противников роспуска Рады, у парламента было 30 дней, чтобы создать новую коалицию. Этот термин отсчитывался от 17 мая, когда о выходе из большинства заявил "Народный фронт". Таким образом, создать новую коалицию в нынешнем составе Верховной Рады можно было только до 16 июня. В сессионном зале депутаты соберутся только 18 июня, а срок в 30 дней, когда могла быть создана новая коалиция, истекает в ближайшее воскресенье, 16 июня. И спасти Раду от роспуска таким путем уже не получится.

Также, очевидно, что в Радикальной партии нынче сложности не только с финансированием, но и с позиционированием в украинском политикуме.

"Ляшко одним из первых начал критиковать Зеленского, таким образом он пытается аккумулировать часть электората, которая настроена против нового президента. Но в этом же поле действует партия Порошенко "ЕС", "Голос" Вакарчука. Поэтому Ляшко борется за то, чтобы выиграть время. Чем позже будут выборы, тем больше будет шансов у него найти новых спонсоров, начать более яркую кампанию и пройти в парламент. Он готов бросить все силы на оттягивание выборов. Мы видим позицию депутата от Радикальной партии в суде, мы слышим заявления самого Ляшко. Его основной помощник - это время", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В том, чтобы Ляшко пока не канул в политическое небытие, заинтересован и бывший президент Украины Петр Порошенко. Пока Радикальная партия в деле, она будет отбирать голоса у конкурентов "ЕС", и в первую очередь у "Батькивщины". О том, что Ляшко нашел себе нового спонсора (после отхода от Ахметова) в лице Петра Порошенко и на его деньги будет троллить Зеленского, уже не первую неделю говорят в украинском политикуме. Сам Ляшко это отрицает.

Однако, в любом случае, вряд ли хоть что-то поможет ему попасть в новую Раду.