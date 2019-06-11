Чем ближе к запуску рынка электроэнергии со "свободными" тарифами (а дата "Х" намечена уже на 1 июля этого года, то есть, всего через три недели), тем больше противников у этой реформы.

Напомним: предлагается кардинально поменять схемы продажи электроэнергии — ее можно будет приобретать у разных поставщиков на аукционах, и за счет этого тарифы должны снизиться. Но это будет не сразу, а как-нибудь потом, когда вырастет импорт электроэнергии в Украину и ее производство внутри страны. А в обозримом будущем украинцев пугают ростом цен не только на электроэнергию, но и на многие другие товары и услуги, в себестоимости которых заложена электроэнергия, в частности, проезд в метро, воду и др.

10 июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №10376, которым предлагает отложить "дату Х" еще на год — до 2020 года. Это уже второй проект об отсрочке рынка за последний месяц. В мае похожий документ, правда, с предложением отложить реформу на три месяца, подал глава парламентского комитета по топливно- энергетическому комплексу Александр Домбровский.

Впрочем, в Раде много и сторонников немедленного запуска нового рынка. Такую же позицию занял Кабмин.

На последнем заседании 5 мая премьер-министр Гройсман заявил, что никаких отсрочек не будет. Якобы, у всех участников было достаточно времени для подготовки.

Тогда же правительство приняло очередную порцию документов для запуска рынка, в частности, назначило "ответственных" за социальные тарифы для населения.

"Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго" должны будут отпускать украинцам электроэнергию по старым ценам (средневзвешенный тариф — 1,06 гривна за киловатт, но цена может доходить до 1,68 гривен в зависимости от объемов потребления).

Хотя сами энергетики нашли в этой схеме много слабых мест и пророчат, помимо роста тарифов до 40%, еще и другие проблемы — вплоть до блэкаута отдельных регионов.

Поэтому, по мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, прохождение президентского законопроекта через сессионный зал будет непростым. Тем более, что все "страшилки" некоторые эксперты списывают на происки лоббистов.

В частности, есть мнение, что отсрочка запуска рынка выгодна олигарху Игорю Коломойскому, которого некоторые СМИ называют "покровителем" президента Зеленского. В орбиту его влияния входит Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, являющиеся крайне энергоемкими предприятиями. Дорогая электроэнергия может если и не убить, то заметно подкосить ферросплавный бизнес Коломойского.

"Страна" разбиралась, заработает ли рынок электроэнергии с 1 июля, и к чему готовиться рядовым потребителям и бизнесу.

Нерабочая схема

На сайте Верховной Рады президентский законопроект №10376 уже появился, но ни его текста, ни сопроводительных документов пока нет. Указано лишь, что проект определен как первоочередной и передан на рассмотрение парламенту. Но представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус коротко анонсировал проект Зеленского.

"#10376 — изменения в ЗУ "О рынке электрической энергии" — отсрочка введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года. К сожалению, за два года не была проделана соответствующая работа относительно подготовки к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем — разработка и внедрение в жизнь помесячного плана подготовки к соответствующим изменениям", — написал на своей странице в Facebook Герус.

Он упомянул и о другом энергетическом законопроекте Зеленского, который также подан в парламент.

"#10375 - изменения в ЗУ "Об альтернативных источниках энергии". Предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС (солнечные электростанции — прим. Ред.) мощностью до 30 кВт. Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо", — написал Герус в Facebook.

Напомним: отмена "зеленых" тарифов для населения стала "последним приветом" украинцам от экс-президента Петра Порошенко, который подписал соотвествующий закон буквально в последние дни пребывания на должности. При этом для крупных владельцев СЭС льготы остались.

Но проект о "зеленых" тарифах идет, скорее, как "фоновый". Главное сейчас — запустят ли рынок электроэнергии с 1 июля.

Примечательно, что эту тему обсуждали на недавнем "энергетическом" СНБО, и еще тогда анонсировали "решения в течение двух недель". Так что, скорее всего, черновик будущего законопроекта был готов уже на тот момент.

При этом Зеленский посоветовал участникам процесса "договариваться". Но найти компромисс, как видно не удалось.

Здравый смысл или война лоббистов?

На последнем Кабмине 5 мая было принято несколько последних документов для старта рынка. В частности, правительство окончательно утвердило список компаний, которые будут отпускать электроэнергию населению по действующим на сегодняшний день тарифам.

Ими стали "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", а также опосредованно — оператор магистральных сетей "Укрэнерго".

При этом Андрей Герус поднял вопрос о "несправедливом" распределении социальных обязанностей. Дескать, частные компании, к примеру, ДТЭК Рината Ахметова, такой нагрузки на свой бизнес не получили.

Глава Минэнерго Игорь Насалик парировал: только "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" могут уложиться в себестоимость тарифа 1,06 гривен за киловатт, у остальных она заметно выше. Но они все равно опосредованно будут участвовать в ПСО, отчисляя обязательные для всех производителей электроэнергии взносы на балансирование, — заявил Насалик.

Впрочем, этот аргумент общественность не убедил. Некоторые эксперты говорят, что быстрый запуск рынка лоббируют производители дорогой электроэнергии, в частности, структуры Рината Ахметова.

У них, якобы, появилась возможность хорошо заработать на новом рынке. Ведь оперативно наладить импорт электроэнергии, что помогло бы снизить тарифы за счет конкуренции, можно разве что из и России, а это, скорее, политическое решение, которое вряд ли примут, — считает экономисты Алексей Кущ. Чтобы начать поставки из ЕС, Украине нужно "встроить" свою энергосистему в европейскую. Этот процесс идет, но медленнее, чем планировалось. А значит пока на рынке будут делать погоду монополисты.

Кроме того, отпуск на волю тарифов поддерживают западные партнеры, которые все еще надеются, что в украинскую энергетику смогут зайти транснациональные корпорации.

Отсрочку рынка якобы лоббирует другая группа, в частности, олигарх Игорь Коломойский, в бизнес-империю которого входит Никопольский ферросплавный завод.

"Это достаточно энергоемкое производство. Все зависит от уровня технологий на конкретном предприятии, но в любом случае основные составляющие себестоимости там — сырье и электроэнергия. Поэтому новый рынок может сделать продукцию никопольского предприятия неконкурентной", — говорит Кущ.

Именно поэтому, по его мнению, "лоббисты спешат", а первое СНБО Зеленского стало именно "энергетическим", при том, что это далеко не главная угроза нацбезопасности страны на сегодняшний день.

Дорогую электроэнергию заложат в ценник на все товары

Впрочем, постановление о ПСО раскритиковали и сами энергетики. "Укрэнерго" направила в парламент и Кабмин письмо, в котором, в частности, говорится, что возложение спецобязательств на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" приведет к росту тарифов для промышленности , минимум, на 40%. Плюс — может привести к финансовой дестабилизации "Укрэнерго" и ставит под угрозу операционную безопасность всей энергосистемы страны.

Текущий уровень расчетов за электроэнергию за 4 месяца этого года, по данным ГП "Энергорынок", составляет 97,5%, а общая задолженность — более 1,8 млрд гривен. "Это означает, что в случае возложения на ГП "НЭК "Укрэнерго" специальных обязательств по компенсации поставщикам универсальных услуг, есть риск несвоевременных расчетов со стороны потребителей. В этом случае "Укрэнерго" будет вынужденно проводить эту компенсацию за счет других видов деятельности оператора системы передачи. Это в свою очередь поставит под угрозу операционную безопасность функционирования ОЭС (объединенных энергосистем — прим. Ред) Украины", — утверждает глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Он также отмечает, что ПСО можно будет выполнить лишь за счет тарифов на услуги передачи электроэнергии, так как остальные тариф уже утверждены НКРЭ и не предусматривают "социальной" нагрузки. А это приведет к увеличению стоимости электроэнергии для всех категорий потребителей, кроме населения.

В частности, для промышленности тариф вырастет минимум на 40%, подсчитали в НКРЭ. Регулятор также говорит о неготовности отрасли в новым правилам. Это приведет к дополнительной нагрузке на бизнес в размере 37 млрд гривен в год. Регулятор также говорит о неготовности отрасли в новым правилам.

Резкое увеличение тарифов на электроэнергию не выдержит не только ферросплавный завод Коломойского. Это будет заметный удар по большинству промышленных предприятий, считает Кущ.

"В США, к примеру, стоимость электроэнергии снизилась до 6-8 центов. Это — один из пунктов стимулирования промышленности по программе Трампа. В последующем цена упадет до 4-6 центов. Наша промышленность платит по 11 центов. Но если мы нацелены на рост промышленности, то нужно обеспечивать ее недорогими энергоносителями. Другое дело, что снижать цены нужно за счет рыночных механизмов, в частности, баланса спроса и предложения. Если увеличить производство электроэнергии (а у нас на сегодняшний день простаивает 6 атомных реакторов) или наладить переточки из Европы, то цены можно снизить в 1,5 раза. Если же тариф вырастет, он спровоцирует очередной виток инфляции и рост цен на все товары и услуги. Потребительские цены дополнительно вырастут на 1-2%", — подсчитал Алексей Кущ.

"Увеличение стоимости электроэнергии для промышленного производства от 40% автоматически повлечет за собой рост остальных цен. Ведь это супермаркеты, школы, больницы, детские сады троллейбусы, трамваи и электрички и др. Потому вполне резонно ожидать к 1 сентябрю скачок цен на товарную корзину, в первую очередь — на продукты питания. Плюс — потребителей ожидает рост тарифов на холодную воду до 25%, поскольку 65% составляющей в цене — это электроэнергия. Немного подорожает и горячая вода. Также вырастет стоимость проезда в общественном транспорте на 1-1,5 гривны — в метро, трамваях и троллейбусах, электричках", — говорит Олег Попенко.

Свет для людей

Населению, на первый взгляд, ничего не грозит. Тариф для людей останется прежним, по крайней мере, до конца 2020 года, обещают в Кабмине. Хотя, как считает Попенко, уже с начала следующего года тарифы для населения начнут расти, и к концу 2020 года они уже будут вполне рыночными. "За ближайшие три года тарифы для населения вырастут на 50%", — уверен и Алексей Кущ.

Есть и другие подводные камни. По словам Олега Попенко, может появиться доплата для жителей многоэтажек.

"В январе 2019 года НКРЭ внесла изменения в постановление, где прописано, что электроэнергия для лифтов и мест общего пользования оплачивается по тарифу для населения, но при этом потери в сетях внутри дома согласно нового закона "О ЖКУ" сейчас оплачивают жители. И это скажется на суммах в платежках. Рост незначительный, но если брать в масштабах всей Украины, то это десятки миллионов гривен", — считает он.

Но, кроме финансовых, есть и другие риски, говорят эксперты.

В частности, по словам Геннадия Рябцева, непонятно как будет поступать электроэнергия населению, проживающему в регионах, на которые зона покрытия "социальных поставщиков" не распространяется. "Энергоатом" ведь достает не везде. Скажем, нет возможности электроснабжения в западных регионах", — говорит эксперт. "Для населения, проживающего на территории острова Бурштынской ТЭС невозможно выполнить решение, так как он не имеет электросвязи с основной частью ОЭС Украины", — отмечают в "Укрэнерго".

Для остальных регионов наладить подачу электроэнергии для населения по старым ценам можно не раньше октября. А к тому времени, поставщики, которым приказали быть "социальными", могут и обанкротиться.

"По законодательству, должников (а это, прежде всего, коммунальная сфера, скажем, водоканалы) будут обслуживать так называемые поставщики последней надежды. Но не определено, как эти поставщики будут "утилизировать" эту токсичную задолженность. И как они вообще будут существовать. Где гарантия, что за пару месяцев они не обанкротятся. Проект об особенностях ликвидации задолженности на оптовым рынке электроэнергии в парламенте есть, но когда его смогут рассмотреть и примет ли его вообще нынешний состав Рады — неясно. То есть, законодательная база для нового рынка делается в буквальном смысле "на коленках". И отраслью попросту пытаются управлять в ручном режиме", — считает Рябцев.

По мнению Алексея Куща, возможно несколько сценариев. Как отсрочка старта рынка, так и его введение с 1 июля.

"Не исключено, что рынок таки запустят с 1 июля. Но уже в июле- августе мы видим много проблем, в том числе, рукотворных. Таким образом западным партнерам, настаивающем на запуске рынка, покажут, что мы, мол, старались, но пока не получилось. И реформы отложат", — не исключает Кущ.