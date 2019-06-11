Удержит ли Зеленский выборы 21 июля?

Сегодня Конституционный суд планирует начать рассмотрение представления о законности указа президента по роспуску парламента. И Зеленский уже объявил, что лично собирается присутствовать на заседании судей.

Такая активность президента не случайна. Все настойчивее слухи о том, что парламентские выборы все-таки состоятся в октябре, – а значит, от КС следует ждать решения о признании указа неконституционным.

Но для Зеленского выбор между выборами в июле или в октябре – это, по сути, выбор между шансом на подконтрольный парламент и отказом от этого шанса.

Вчера были опубликованы результаты сразу двух социологических опросов, которые сходятся в одном: на сегодняшний день преимущество "Слуги народа" над остальными конкурентами просто подавляющее, доходящее почти до 50%.

За полтора летних месяца такое преимущество сохранить можно, но к середине осени оно неизбежно будет растеряно. Хотя бы просто потому, что ничем реальным не подтверждено сейчас и ничем реальным не будет подтверждено через месяц. А это значит, что за выборы 21 июля Зеленскому нужно цепляться изо всех сил.

Но та же статистика показывает, что у "Слуг народа" вообще нет союзников, заинтересованных в ускорении выборов. Единственная партия (кроме партии Зеленского), которая не уронила рейтинг в сравнении с результатом ее лидера на президентских выборах, – это "Оппозиционная платформа – За жизнь", но у нее есть все основания рассчитывать, что к осени результат будет еще выше и она будет не только на твердом втором месте, а и поборется за первое.

Для всех остальных рейтинги просто катастрофические. "25%-я элита" растворилась, оставив осадок в виде 8%, выбирающих "Европейскую солидарность" Порошенко, "Батькивщина" Тимошенко недотягивает и до 8%. Вакарчук со своим "Голосом", правда, резко прибавил в популярности на Западе, но и он вполне может ожидать, что осенью его голос будет звучать еще громче.

А остальные просто не попадают в парламент, причем практически все – без шансов. И уж они точно не будут союзниками Зеленского в борьбе за досрочные выборы.

Сюрпризы предвыборных списков

Правда, несмотря на всеобщую убежденность, что выборы будут в октябре, вчера целый ряд партий опубликовал свои предвыборные списки. Даже те, кто имеет крайне мело шансов на прохождение в парламент.

К примеру, Ляшко озвучил первую двадцатку списка, который оказался симбиозом нынешней его фракции и осколков "Народного фронта". Гриценко опубликовал весьма громкую топ-пятерку "Гражданской позиции" – с Добродомовым, Томенко и Катеринчуком, – однако рейтинг его партии находится в настолько низкой позиции, что даже звездная пятерка не поможет.

Неожиданную топ-пятерку "Батькивщины" опубликовала Тимошенко, включив в нее бывшего донецкого губернатора Таруту и бывшего председателя СБУ Наливайченко. В отличие от Ляшко и Гриценко, Тимошенко не волнуется насчет прохождения своей партии в парламент (и даже уже нацелилась на коалицию с партией Зеленского), однако и ожидать приварка от присутствия Таруты с Наливайченко ей не стоит.

Опубликована ведущая пятерка и от объединенной партии мэров, "ахметовской группы" Оппоблока, "Видродження" и Мураева. В двух словах это – Мураев в окружении мэров. Насколько удачным будет такой проект, сказать сложно. По крайней мере, свежая социология фиксировала рейтинги трех частей объединения (Оппоблока Вилкула, "Видродження" и "Наших" Мураева) – и суммарно получилось менее 2%. Так что вопрос в том, что добавят Кернес с Трухановым.

Наибольший интерес, безусловно, был к списку "Слуги народа", поскольку никто вообще не мог представить, кем его заполнят, – особенно с учетом того, что проходная часть может составить больше сотни.

Впрочем, после опубликования списка интерес к нему значительно снизился, поскольку известных имен в нем немного. Среди малоизвестных присутствие Коломойского и Авакова заметно, однако подавляющим оно не является. Зато очень много представителей грантовых организаций и тусовки "еврооптимистов" и "младореформаторов", а также различного рода экспертов и помощников представителей нынешней правящей элиты, которые, во-многом, и формировали повестку дня последние 5 лет.

То есть, по списку "Слуги народа" идут условные "дети" нынешних правителей Украины. А иногда и не условные, а настоящие дети. Например, на 27 месте устроился Святослав Юраш – сын главы департамента по делам религий Минкульта Андрея Юраша. Один из главных идеологов создания ПЦУ.

Почему объединились националисты?

Еще одна предвыборная новость вчерашнего дня – объединение националистов. Не бутафорское, как перед президентскими выборами, а настоящее.

Перед президентскими, как известно, "объединенный" национализм остался без "Нацкорпуса" Белецкого – не самой популярной, но самой действенной структуры. Да и выдвигали от "объединенных националистов" Кошулинского, который даже в собственной партии не является вождем.

В этот раз первую тройку списка составили Тягнибок, Белецкий и Ярош – действительно три самых популярных "провидныка" националистического крыла. Однако их объединение показало, что популярность эта очень ограничена, – потому что только опасение остаться за бортом парламента могло заставить Белецкого стать в список после Тягнибока. Больше того, даже такое мощное объединение не гарантирует суммарных 5%.

Однако с самой большой проблемой это объединение столкнется на местах. Не секрет, что многих местных организаций "Нацкорпуса" главным врагом всегда была именно "Свобода", которую "настоящие националисты" считают продавшимися предателями. Больше того, на Западной Украине обе партии, имея поддержку, уже подготовили своих кандидатов на округа. А теперь кому-то придется уйти.

Довольно плохая новость объединение националистов и для Порошенко, у партии которого этот альянс может откусить некоторое количество голосов. А учитывая, что у "Европейской солидарности" уже сейчас активно уводит электорат "Голос" Вакарчука, то партия экс-президента может и не преодолеть 5% барьер.

Пойдут ли танки на молдавский парламент?

В 2019 году многие ожидали серьезного политического кризиса в Украине. Но вместо этого он произошел в соседней Молдавии, которая на нашем фоне казалась вполне стабильной и даже обошла Украину по уровню доходов граждан. Но происходящее сейчас в Кишиневе может привести к тяжелым последствиям для страны.

Вся нынешняя молдавская ситуация напоминает одновременно украинский кризис 2007 года и российский кризис 1993 года. Точнее, она уже хуже, чем была в Украине в 2007-м, но еще не дошла до стадии России 1993 года. Но даже этой стадии исключать нельзя.

Вся суть конфликта состоит в том, что олигарх Плахотнюк очень хочет остаться у власти, а конкуренты очень хотят его убрать. Причем не просто убрать, а посадить. Это единственная причина, которая смогла объединить победителей выборов – пророссийскую Соцпартию – и проевропейский блок ACUM.

Однако, при всей противоестественности такой коалиции, она все же полностью законна, и Плахотнюк задействовал Конституционный суд, чтобы перекрутить нормы закона на свой лад. В результате на сегодняшний день у Молдавии два президента и два правительства.

Причем одно правительство – от новой коалиции – поддерживают и Запад, и Россия, а другое – от Плахотнюка – имеет в своих руках все рычаги власти, которые позволяют совершить переворот.

При таких раскладах возможен любой вариант. Самый мягкий из них – что Плахотнюку удастся развалить новую коалицию и все-таки договориться с одной из ее частей. Однако все может дойти и до танков, стреляющих по парламенту.

Трамп ведет мир к новому кризису?

А мир тем временем стал еще на один шаг ближе к глобальному мировому кризису – возможно, не такому жуткому, как в 2008-м, но весьма ощутимому. И причиной его станут пошлины, которые Штаты введут на китайские товары. Вчера Трамп объявил, что эти пошлины будут введены, если вождь КНР Си Цзинпинь не приедет на саммит "Большой двадцатки" в Осаку.

Почему президент США ставит такой ультиматум, знает только он. До сих пор не было никаких сигналов относительно бойкота саммита со стороны Пекина. Однако после ультиматума Си Цзинпинь десять раз подумает над тем, стоит лететь в Японию или нет, – потому что мировая держава №2 не может совершать какие-либо шаги, поддаваясь на шантаж мировой державы №1.

А это значит, что Трамп сознательно накаляет обстановку, что он хочет ввести пошлины и ищет для этого повод. То, что ожидаемое в 2019-м замедление мирового экономического роста превратится в стагнацию, а та может перейти в падение, хозяина Белого дома не очень интересует. Наоборот, для экономики Штатов подобный шаг может принести кратковременный положительный эффект, который будет нивелирован общим кризисом позже.

Но остальной мир серьезно ощутит последствия. И Украина в первых рядах, поскольку за 11 лет у нас не было создано ничего, чтобы сделать экономику менее зависимой от мирового кризиса.