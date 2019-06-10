Партия “Батькивщина” экс-премьера Юлии Тимошенко дотянула со своим съездом по выдвижению кандидатов в депутаты до последнего оговоренного Центризбиркомом дня 10 июня.

Правда, представлена была только первая пятерка из списка политсилы на досрочные выборы, что выглядит странно на фоне партий-конкурентов, например, пропрезидентской “Слуги народа”, показавшей целую сотню “списочников” и даже нескольких партийных выдвиженцев на мажоритарные округа, или “Голоса” Святослава Вакарчука, презентовавшего хотя бы первую двадцатку.

Эксперты “Страны” подозревают, что в партии Тимошенко продолжаются споры о местах в списке, о чем сообщают и источники в политсиле.

Чужие среди своих

На XIV съезде в понедельник “Батькивщина” показала первых пять кандидатов в партийном списке на досрочные выборы в Верховную Раду. Как и ожидалось, первым номером идет сама Тимошенко.

Второй - бизнесмен и бывший глава партии “Основа” Сергей Тарута, который в ходе недавней президентской кампании поддержал Тимошенко, правда, перед этим выдвинув свою кандидатуру. Что ему достанется место в проходной части списка, в партии неофициально говорили давно.

“Хотя на самом деле его поддержка перед первым туром мало что дала Юле (Тимошенко - Прим.Ред.). В Донецкой области меньше 4% избирателей за нее проголосовало. В том числе - в Мариуполе, на который возлагались некоторые надежды. Однако Юля все равно поставила его высоко в списке”, - утверждает собеседник из числа членов фракции “Батькивщины”.

Тарута родом из Мариуполя, его карьера в бизнесе связана с расположенным там меткомбинатом “Азовсталь”, а в 2014 году он возглавлял Донецкую областную государственную администрацию, переехавшую в приморский город из занятого сепаратистами Донецка.

Замыкает первую тройку “Батькивщины” - экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии своего имени Валентин Наливайченко. В президентскую кампанию он также демонстрировал поддержку Тимошенко, хотя признаки их сотрудничества были видны и раньше.

И только на четвертом месте следующий после Тимошенко член “Батькивщины”, заместитель главы партийной фракции Сергей Соболев. Это ветеран украинской политики и верный соратник Тимошенко.

Если партия таки пройдет в парламент 9-го созыва, он в седьмой раз получит депутатское удостоверение. Кстати, на досрочных выборах в Раду 2014 года у Соболева также был на четвертой строчке списка.

Пятым номером списка идет народный депутат от “Батькивщины” Елена Кондратюк. Она супруга директора телеканала ІСТV Александра Богуцкого. Именно она в партии занимается постановкой публичных мероприятий. На минувших президентских выборах ей также поручили курировать медийную часть кампании Тимошенко, визуальные образы, внешнюю и телевизионную рекламу.

Судя по высокому месту в списке, Тимошенко по-прежнему ценит Кондратюк (и даже более, чем в 2014 году, когда ей досталось только 18 место, и она зашла в Раду только после того, как стоявший выше по списку Игорь Жданов ушел в правительство).

Но в парламентских кулуарах Кондратюк всегда считалась в “Батькивщине” представителем квоты бизнесмена Виктора Пинчука, владельца ІСТV. И ее высокое место в нынешнем списке может быть не только благодарностью Тимошенко за хорошую работу на выборах, но и реверанс в адрес олигарха.

Вклад Кондратюк в кампанию действительно высоко ценят во фракции.

“Она очень много сделала для результата Юлии Владимировны в президентской кампании. И то, что наш кандидат не прошла во второй тур, не вина в данном случае Кондратюк. Недоработали на местах. А еще Кондратюк является наиболее эффективным депутатом во фракции, если брать соотношение зарегистрированных законопроектов и принятых”, - прокомментировал народный депутат от “Батькивщины” Алексей Рябчин “Стране”.

Горячий список

По данным “Страны”, далее места в списке занимают (в произвольном порядке) старые соратники Тимошенко - первый заместитель Тимошенко в партии, парламентарий Иван Кириленко, глава парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, председатель комитета Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко, руководитель комитета Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, последний зашедший по списку партии в этом созыве Валерий Дубиль, политтехнолог и парламентарий Александр Абдуллин, народный депутат Иван Крулько.

Расстановка во второй десятке вообще гораздо интереснее. Из-за мест здесь в партии вспыхнули острые споры. На них претендовали депутаты фракции, но воспротивились руководители ряда областных организаций.

“Люди из нескольких ячеек просто вынесли Юле мозг. Для них эти выборы - последний шанс зайти в Раду. И они пообещали заблокировать съезд, если “высокие” места достанутся не им или их выдвиженцам”, - утверждает собеседник издания в окружении Тимошенко.

О сложностях с руководством областных парторганизаций говорили журналисту “Страны” и другие источники в партии. Среди возмутителей спокойствия называют председателей Киевской облпарторганизации Константина Бондарева (кстати, весьма близкого к Тимошенко), Житомирской - Анжелику Лабунскую, Львовской - Михаила Цымбалюка и Харьковской - Виталия Данилова.

Официально это не подтверждается.

Но примечательно, что аккурат перед съездом появилось заявление народного депутата от “Батькивщины” Александры Кужель, что она отказывается от места в первой двадцатке партийного списка. “Для того, чтобы молодые и дерзкие, с новым модерновым мышлением и новым видением, имели возможность воплотить свои таланты и профессионализм на благо Украины”, - написала Кужель на своей странице в Фейсбуке отметив, что она остается в команде “Батькивщины”.

По информации издания, она в итоге переместилась в конец четвертой десятки списка. Детали говорить в беседе со “Страной” она не захотела.

Отметим: в комментарии телеканалу ZIK Сергей Соболев сообщил, что во второй десятке будут руководители парторганизаций в областях, где Тимошенко достался высокий результат. “Например, как мы могли забыть тех, где мы получили первое место во время первого тура президентских выборов (Ивано-Франковская область – Прим.Ред.)” – сообщил парламентарий.

Парторганизацию в последней области возглавляет бывший народный депутат Дмитрий Шлемко, который в свое время отказался от мандата, чтобы в Раду прошел его коллега Дубиль (и не стал конкурентом близкого к Порошенко Сергею Березенко на довыборах в Черниговской области). Однако, по данным издания, он не планирует возвращаться в Раду.

Непонятно, когда партия вообще обнародует избирательный список и перечень кандидатов в мажоритарные округа. Впрочем, это обычная политическая уловка, чтобы чувствовать себя свободнее с кандидатурами.

“Конечно, все фамилии будут обнародованы на сайте Центризбиркома, но одновременно! Внимание прессы, активной части общества не будет сосредоточено на ком-то одном. А до 20 июня - последний срок сдачи списков в ЦИК еще можно спокойно их править в угоду спонсорам или партийным интересам”, - прокомментировал “Стране” руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Впрочем, во фракции есть насчет списка и другое мнение. "Велика вероятность, что не будет выборов 21 июля. А к новому сроку у нас будет иной список", - комментирует собеседник в окружении Тимошенко.