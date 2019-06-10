Партия президента Владимира Зеленского “Слуга народа” (СН) на предвыборном съезде в киевском ботсаду им. Гришко представила первых сто кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка.

А вот партийных выдвиженцев на мажоритарные округа были названы лишь единицы.

При этом глава СН и первый номер ее списка Дмитрий Разумков проанонсировал, что всего политсила закроет 199 округов, но пока список кандидатов “дорабатывается”. Тем не менее, даже обнародованные партией фамилии дают представление, на кого делает ставку Зеленский на досрочных парламентских выборах.

Тонкости отбора

Выбор необычного для партийных форумов места проведения сам Зеленский и объяснил в краткой речи перед делегатами, кандидатами и гостями. Дескать, ботсад - это символично. “Благодаря этим людям (кандидатам в депутаты от партии - Прим.Ред.) Украина расцвет, ну и будем сажать”, - заявил президент, намекнув на один из лозунгов своей избирательной кампании “Весна придет — сажать будем”.

Другое дело, что весна уже прошла, а громких посадок так и не было. Хотя времени, конечно, прошло еще мало и Луценко все еще генпрокурор.

В самом кандидатском списке Зеленский выделил три группы. Первая - это эксперты по самым разным вопросам. Как говорит сам президент, с этим людьми его команда прошла “большой путь в кампании”.

Во второй группе - представители команды Зе в регионах.

Третью составили отобранные через ее онлайн-проекты люди. Времени на проверку кадров было мало, а потому качество отбора может страдать, в чем признался сам президент.

“Возможно, кому-то, мягко говоря, не добропорядочному удалось нас немного обмануть. Но мы точно знаем, что общественность и честная журналистика укажут нам на ошибки, и мы их исправим”, - пообещал Зеленский. В устах главы его партии Разумкова это прозвучало как постпраймериз, то есть отбор по-новому.

Правда, его механизм непонятен, ведь перечень кандидатов для списка и в мажоритарные округа партия должна передать в Центризбирком до 24.00 10 июня. Утвержденных партией можно только через новый съезд отозвать.

Сделать это сложно, но теоретически, конечно, можно...

Лицевая десятка

Впрочем, даже при беглом анализе “списочников” видишь несколько иное деление, чем у Зеленского.

В первую десятку списка вошли, прежде всего, люди, известные по избирательной кампании гаранта. После первого тура они были представлены в качестве представителей или экспертов Зе-команды.

Это еще недавно его главный спикер, а ныне председатель СН Дмитрий Разумков (№1), представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук (№2), заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского нацуниверситета им. Каразина Ирина Венедиктова (№3), эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко (№5), руководитель направления цифровых технологий в СН Михаил Федоров (№6), руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко (№7).

Кроме них, в начале списка также волонтер Давид Арахамия (№4), который также известен под псевдонимом Дэвид Браун. В его послужном списке - работа советником председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова (ставленник команды Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но должность получил уже при президенте Петре Порошенко), а также в одной из волонтерских групп при Министерстве обороны.

Арахамия - "привет" ВСУ и волонтерам от Зеленского, который старается быть в тренде и не слишком отставать на этом поле от Порошенко.

Некоторые наблюдатели его связывают с Аваковым (неоднократно защищал его в сетевых битвах), но, скорее, это просто типичный представитель майдановской "тусовки", который успел поработать со многими политиками этого спектра.

Анастасия Красносельская (№8) ранее работала юристом в грантовом Центре противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина (любопытно, что еще одна представительница этого же центра - Александра Устинова идет по списку партии "Голос" на 5 месте).

ЦПК активно поддерживает деятельность Национального антикоррупционного бюро и ее руководителя Артема Сытника. Недоброжелатели связывают этот Центр с американкими структурами, которые ориентируются на Демократическую партию США. В частности, с фондом Сороса, который предоставляет ЦПК гранты.

Знаковая фигура в первой десятке - Александр Ткаченко (№9), генеральный директор телеканала “1+1” бизнесмена Игоря Коломойского, которому приписывают влияние на нового президента.

О Ткаченко сейчас ходят слухи, что он метит на место мэра Киева. И телевизионщик косвенно их подтвердил в своем посте на тему съезда: в политике его интересуют главным образом вопросы местного самоуправления и гуманитарная политика.

И главная неожиданность начала списка - темнокожий борец Жан Беленюк (№10). Его, вероятно, теперь будут предъявлять Западу как признак того, что Украина движется по пути расовой терпимости и европейской политкорректности.

Хотя, конечно же, следует признать, что Жан - человек сам по себе достойный. О нем мы уже подробно писали.

Принцип телефонной книжки

В остальной части списка кандидаты сгруппированы по нескольким признакам. Представительство в списке получил аналитический центр “Украинский институт будущего” (УИБ), соучредителем которого является народный депутат Антон Герщенко ("Народный фронт").

В частности, из УИБ вышел Зе-эксперт по вопросам образования Сергея Бабака (№11) и Зе-эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский (№19). Последний также является помощником на добровольных началах депутата Геращенко, близкого к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Впрочем, в УИБ отрицают связь Авакова с Институтом.

“Арсен Аваков не имеет никакого отношения к Украинскому институту будущего. Это я привел в институт Антона Геращенко, которого знаю более 20 лет”, - ответил в комментарии “Стране” еще один сооснователь института Юрий Романенко. Он также сказал, что сожалеет, что в списке партии Зе - только двое экспертов УИБ.

“Поскольку наши эксперты очень хороши”, - ответил он на вопрос журналиста через мессенджер. Раньше в комментарии к своему посту в Фейсбуке о списке СН он отметил, что в УИБ изначально ставилась задача “как-то влиять на государственную политику.

“И с беспощадной настойчивостью это делаем”, - написал он, имея в виду экспертов института в числе списочников.

Вообще-то к ним можно в определенной степени отнести и представителя первой десятки списка Янченко, которая является женой директора УИБ Виктора Андрусива.

Еще недавно последний был участником общественной инициативы “Люди важны” (укр."Люди важливі"). Из нее так и не получилось политической партии, но ее координатор, директор Офиса эффективного регулирования (BRDO, грантовая организация, которая разрабатывала для украиснкого правительства проекты реформ) Алексей Гончарук стал заместителем главы Администрации президента.

Несколько экспертов BRDO также вошли в список Слуги народа. Это эксперт в области строительства Елена Шуляк (№13), эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель (№16), председатель правления юрист Денис Малюська (№21). А также Виталий Безгин (№80), который в BRDO работал дизайнером.

Появление в списке партии кандидатов, связанных с одним из членов политической команды называют "принципом телефонной книжки". Это когда тянут людей, с которыми близко знакомы по работе или по бизнесу.

Но вернемся к Авакову. Еще одного человека из списка связывают с главой МВД. Это Владислав Криклий (№12), который руководит Главным сервисным центром МВД, а до этого был советником министра.

Интересен в первой двадцатке также юрист и международник Дмитрий Наталуха (№14). Он муж народного депутата от “Батькивщины” Алены Шкрум.

После назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем Одесской области Наталуха возглавил Коминтерновскую (Лиманскую) районную госадминистрацию в ней, где и проработал до февраля 2017 года.

Замыкают первую двадцатку известный эксперт по вопросам энергетики и борец со схемой “Роттердам+”, представитель президента в Кабмине Андрей Герус (№17), сооснователь медклиники “Борис” Михаил Радуцкий (№18), который считается близким к бывшему главе Администрации президента Борису Ложкину, а также юрист, специализирующийся на налогах, Даниил Гетманцев (№20), который в прошлом был соучредителем одной из крупнейших лотерей в Украине – МСЛ. И уже успел прославиться неоднозначной идеей о введении в Украине всеобщего декларирования доходов.

Вообще в списке довольно много юристов.

Это, например, ассоциированный партнер компании Hillmont Partners Сергея Кальченко (№24), который представлял кандидата Зеленского в Центризбиркоме, юриста той же компании Вадим Галайчук (№45), директор фирмы “Гелон”, представлявшей интересы “Квартала 95”, Сергей Ионушас (№39), доктор юридических наук, доцент Киево-могилянской академии Галина Михайлюк (№48).

Еще один интересный персонаж - Роман Бабий (№49) - бизнесмен и юрист, связанный с Игорем Пукшиным, по данным СМИ, работавшего с бизнесменом Василием Хмельницким. Также с Пукшиным ранее был связан глава Администрации президента Андрей Богдан.

В 2014 году Бабий баллотировался в Раду по спискам партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко.

Руководитель адвокатского бюро “Качура лоэрс” Александр Качура идет под №50.

Отдельную группу в списке составляют бывшие представители кандидата Зеленского в регионах, связанных с “Кварталом 95” по творческой линии. Это продюсер и организатор концертов, представлявший Зе в Луганской области Максим Ткаченко (№25), в Харьковской области кинопродюсер Павел Сушко (№28), в Сумской - Михаил Ананченко (№35), у которого сильные связи с местной ячейкой “Батькивщины”, в Закарпатской - бывший КВНщик Игорь Кривошеев (№38), в Донецкой - брендменеджер Владимир Воронов (№42), в Волынской - молодежный деятель и участник проекта Зеленского “Лига смеха” Валерий Стернийчук (№47).

СН поведет на выборы и бизнесменов.

“Страна” обнаружила серьезное лобби в списке. Ресурс Youcontrol называет Александра Курбакова (№30) руководителем компании по обслуживанию жилого фонда “Город для людей”, к которой, по данным СМИ, имел отношение бывший заместитель главы Киевского городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

Александр Завитневич (№40) руководит Смелянским литейным заводом.

Юрий Аристов (№43) - это владелец нескольких компаний по продаже рыбы.

Имеются в первой пятидесятке и земляки Зеленского. Под №37 баллотируется Владлен Михайлович Неклюдов. Человек с таким именем, отчеством и фамилией работал одно время прокурором в Кривом Роге. Юрий Кисель (№44) в базе Youcontrol фигурирует как руководитель строительной компании “Биант”.

Вообще вне групп списка расположилась бывший мэр Равы-Русской, президент Международного центра балтийско-черноморских исследований Ирина Верещук (№29). Это очень известный эксперт по вопросам Восточной Европы, “Страна” часто публикует ее комментарии. Также Ирина Верещук является координатором инициативы бывших президентов стран Восточной Европы, в рамках которой Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, а также бывшие руководители Беларуси, Литвы, Польши, Словакии, Болгарии и других стран обсуждают различные региональные проблемы.

“Сегодня состоялся съезд, на котором делегаты предоставили мне среди многих мандат доверия! Вся моя энергия, весь мой опыт и багаж знаний будут использованы в парламенте на благо нашей Украины”, - написала Верещук на своей странице в Фейсбуке.

Стоит выделить также общественного деятеля и телеведущего канала NewsOne одессита Дмитрия Спивака (№33).

Еще один член Зе-команды - Святослав Юраш (№27) приходится сыном руководителю департамента Минкульта по делам религии Андрею Юрашу, одному из главных идеологов автокефалии и создания ПЦУ на основе УПЦ.

В биографии советник главы Госслужбы специальной связи и защиты информации Анна Коваленко (№36) есть упоминание о работе экспертом института Кеннана в Вашингтоне, специализирующегося на изучении России и всего постсоветского пространства.

Юрий Гусев(№41) работал замминистра обороны и советником ряда других министров, но примечательно, что в 2002 году он пробовал пройти в Раду по спискам партии “Озимое поколение” - политического проекта бизнесмена Виктора Пинчука.

В целом можно отметить огромное количество в списке СН людей, учившихся в западных вузах и работавших за гранты, а значит, более чутким к его, Запада, пожеланиям и мнениям.

Атака в округах

Из первых кандидатов в мажоритарные округа показательны Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), который будет баллотироваться по округу №31 в Кривом Роге, популярный блогер-"адекватник" Максим Бужанский, приметивший себе округ №25 в Днепре, и журналист “1+1” Александр Дубинский, который избрал себе округ №94 в Киевской области. Последний известен тем, что именно там будет баллотироваться известный соратник бывшего президента Петра Порошенко первый заместитель фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко.

Еще одна журналистка "1+1" Ольга Василевская идет по округу 96 в Киевской области, где ее основным противником будет Ярослав Москаленко, экс-регионал и глава депутатской группы "Воля народа" в нынешней Раде.

Кандидаты от партии в другие округа малоизвестны, а подавляющее большинство из них еще и не названы (их обещают определить сегодня на второй, закрытой, части съезда).

Тем интереснее будет наблюдать, как будут развиваться там события, ведь по слухам в политической тусовке бренд Зе-команды с самого начала серьезно добавляет, независимо от персоны баллотирующегося.

Но правда ли это, покажут выборы.