После разгромного поражения на президентских выборах бывший глава государства Петр Порошенко идет с обновленной партией на парламентские выборы, надеясь занять пост премьер-министра.

О своих амбициозных планах Порошенко рассказал сам на съезде "Европейской солидарности", которая представила в воскресенье свою первую десятку.

"Страна" уже анализировала, кто вошел в этот перечень. Это ближайшие идеологические соратники Порошенко и лояльные к нему волонтеры. Примечательно, что трое человек из десятки - это "львовское лобби".

Очевидно, Порошенко делает Львовскую область своим предвыборным плацдармом в силу того, что это единственный регион, где он победил на президентских выборах во втором туре. Видимо поэтому интернет-пользователи стали прибавлять к названию партии "Европейская солидарность" слово "Львовская", из-за чего получается забавная аббревиатура "ЛЕС". Как организована работа в партии Порошенко, кто составлял списки и с какими месседжами на выборы идет бывший президент, анализирует "Страна".

В борьбе за избирателя

Отказавшись от традиционного формата пышных съездов в дорогих локациях, экс-президент Украины Петр Порошенко официально вошел в предвыборную кампанию по досрочным выборам в Раду со своей переименованной партией "Европейская солидарность" прямо в собственном партийном офисе. Том самом "прозрачном офисе", в который он переехал в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

По сути, место проведения съезда было единственным отличием "нового" Порошенко от "прежнего".

Все остальное - пафосные речи, патриотические лозунги, сарказм по отношению к оппонентам и дорогие суфлеры, с которых он читал свою речь, - как казалось, переехали с Банковой вместе с бывшим президентом. На этот съезде "Европейская солидарность" показала только первую десятку своего списка. Распределение остальных мест все еще неизвестно даже ближайшим соратникам экс-президента.

Как и имена его выдвиженцев по мажоритарным округам. Дело в том, что подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов от партий заканчивается 14 июня (выдвижение по спискам должно пройти до 10 июня включительно). А регистрацию кандидатов по мажоритарке ЦИК заканчивает 19 июня. То есть, еще есть время подумать.

Последние рейтинги политических сил показывают, что шансы на прохождение в Раду у партии Порошенко тают на глазах. По данным группы "Рейтинг", если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то партия Порошенко завела бы по спискам 22 кандидата.

Правда, динамика говорит не в пользу Порошенко. Уже сейчас рейтинг его политсилы понемногу падает, а избиратели перетекают в проект Святослава Вакарчука "Голос".

Но если до воскресенья часть симпатиков "Европейской солидарности" утекали в "Голос", то сейчас у бывшего президента появился новый серьезный конкурент.

Это блок националистических политсил - "ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Государственная инициатива Яроша", "Организация украинских националистов" и "Конгресс украинских националистов", которые идут на выборы в Верховную Раду общим списком. Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Также в первую пятерку националистов вошли лидер "Национального корпуса", внефракционный депутат Андрей Билецкий (в Раду нынешнего созыва он прошел с довольно высокой поддержкой из округа на столичной Оболони, таким образом, его бывший округ остается обезглавленным), командир "Украинской добровольческой армии", внефракционный депутат Дмитрий Ярош, председатель "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Поэтому борьба за формирование второй десятки списка "ЕС" будет куда более ожесточенная, чем за вхождение в первую десятку. Ведь если "Голос" и "Свобода" еще больше понадкусывают рейтинги партии Порошенко, то в лучшем случае он заведет по спискам в Раду до 20 депутатов. В худшем для него - вообще не пройдет в Раду.

"Прозападный электорат, на который ориентируется Порошенко, рассеивается между 5-6 партиями. Поэтому есть есть риск непрохождения в парламент этого политического проекта", - считает политолог Руслан Бортник.

Поэтому сам Порошенко еще больше ужесточает свою предвыборную риторику. "Мы идем в парламент, чтобы защищать фундамент украинской государственности... Мы идем, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - заявил Порошенко на съезде, пытаясь закрепить за собой имидж главного борца с реваншистами.

Уже традиционно он пообещал, что Украина получит план действий относительно членства в НАТО не позже 2023 года, а в 2024 году наша страна сможет подать заявку на членство ЕС. "К концу следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать членом этих двух организаций", - заявил Порошенко.

Кстати, по информации "Страны" месседжами "ЕС" теперь занимается бывший спичрайтер Порошенко Олег Медведев. А вот бывший технолог политсилы Игорь Грынив отошел от дел.

Список не резиновый

Вести "ЕС" в ЕС бывшему президенту поможет спикер Рады Андрей Парубий, который, как ранее сообщала "Страна", также хочет взять под знамена обновленной партии своих соратников.

Так, на съезде "Страна" заметила "квоту" Парубия в "Народном фронте" - нардепов Николая Величковича и Владимира Соляра.

Были на съезде и другие нардепы из НФ - например, Татьяна Чорновил (собеседники "Страны" в "ЕС" отмечают, что она пойдет в списке партии), Николай Княжицкий (он будет пробовать свои силы на округе во Львовской области), Виктория Сюмар (она, по информации "Страны" занимается в "ЕС" медийной составляющей).

Еще не известна участь Андрея Левуса, Сергея Высоцкого и Хвичи Мепаришвили из НФ, которые также были на съезде. Последнему, по информации "Страны" предлагали пойти в Раду от "ЕС" по одному из округов в Киевской области, но однажды "проба округом" для него уже оказалась безуспешной.

Третье место в списке "Европейской солидарности" занимает первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Ранее источники "Страны" во фракции Порошенко говорили о том, что именно она поведет партию в Раду. Но вести "ЕС" на выборы захотел сам Порошенко. А вот что будет дальше - неизвестно.

О том, что Порошенко еще не принял окончательного решения, будет ли оставаться работать в парламенте следующего созыва в качестве народного депутата, на днях рассказал в интервью "РБК-Украина" народный депутат от БПП, глава избирательного штаба "Европейская Солидарность" Сергей Березенко.

"Порошенко возглавит список "Европейской Солидарности". Он не принял решения оставаться работать в Парламенте... Все-таки Порошенко как президент Украины имеет свои победы и свои поражения, но это государственный деятель, который уже безусловно оставил след в истории. И оставаться в парламенте, дискутируя с большим количеством популистов, которые там будут, было бы неправильным", - отметил Березенко.

Да и сам Порошенко на съезде ушел от ответа на вопрос, станет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат. При этом он заявил, что в случае победы своей партии на выборах готов возглавить правительство.

Поэтому все еще не исключено, что именно Ирина Геращенко возьмет бразды правления в потенциальной фракции "ЕС" в случае преодоления партией проходного барьера в Раду.

"Все же Геращенко сам Порошенко доверяет больше. Не раз публично уговаривал ее уже сейчас начинать готовиться к президентским выборам 2024 года", - говорит "Стране" собеседник в политсиле бывшего президента.

Интересно, что, по словам нашего собеседника, кастинг в список и на округа обновленной политсилы Порошенко проводит лично.

Многие нынешние депутаты от БПП в частных беседах признаются, что им Порошенко пообещал места в четвертом, а то и пятом десятке списка.

"После разговора с президентом показалось, что он действительно искренне верит, что в Раду зайдет по списку минимум 25 депутатов, и из них минимум пятеро уйдут в Кабмин. Но реальность в том, что все хотят попасть в список не ниже 15 места", - говорит "Стране" один из депутатов из партии Порошенко.



Даже простая математика показывает, что взять во вторую десятку всех желающих не получится.

Например, минимум десять нынешних нардепов из БПП были на съезде "ЕС" - это Ирина Луценко, Нина Южанина, Мария Ионова, Владимир Арьев, Александр Бригинец, Игорь Артюшенко, Максим Саврасов, Артур Герасимов, Александр Черненко и Сергей Алексеев. Кроме того, в первых рядах сидели вице-премьеры Степан Кубив и Павел Розенко, а также министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Большинство из них прошли так называемые "праймериз" на сайте "Общее дело громад", получив одобрение электората. Но в итоге в первой десятке оказались люди, которые вообще не выставлялись на праймериз.

"Первая пятерка выбиралась, исходя из того, кто из людей достиг больше других и может представлять партию как можно лучше", - пояснял журналистам наличие в списке тех, кто не прошел праймериз, депутат Владимир Арьев.

Но еще более примечательно, что некоторые политики, которые прошли праймериз, вообще оказались за бортом "ЕС".

Как это произошло с депутатом Алексеем Мушаком, который накануне съезда призвал своих сторонников не искать его ни в списке "ЕС", ни среди мажоритарщиков от этом политсилы.

Отметим, что Мушак - это двоюродный брат владельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского, который много лет активно поддерживал Порошенко. Взамен "Кернел" был одним из лидеров по возмещению НДС от государства.

Например, только в 2018 году агрохолдинг "Кернел" получил из бюджета 6,7 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость. Да и в нынешнем году, в силу того, что Кабмин изменил порядок бюджетных дотаций, предусмотрев, что сельхозпроизводители смогут получить дотации на реконструкцию и строительство мощностей по хранению и переработке зерна, а "Кернел" объявил о том, что планирует ввести в эксплуатацию два современных элеватора, агрохолдинг мог бы получить многомиллионные средства из бюджета.

Правда, к осени договариваться о дотациях и возмещении НДС агрохолдингу придется уже с новой властью, а посему смысл сотрудничества с партией бывшего президента отпадает.

Впрочем, все эти договоренности и недоговоренности еще могут претерпеть значительные пертурбации, если Конституционный суд, где часть судей по-прежнему ориентируется на Порошенко, вынесет решение о несоответствии Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах.

Рассматривать дело по сути Конституционный суд начнет 11 июня. Если КС к концу июня примет решение, отменяющее досрочные выборы, тогда плановые выборы состоятся в конце октября.

В таком случае процедуру выдвижения кандидатов партиям придется проходить в августе, а значит нынешние списки будут подвергнуты ревизии в зависимости от новой политической конъюнктуры.