Премьер-министр Владимир Гройсман представил первую десятку избирательного списка собственной партии “Украинская стратегия Гройсмана” (УСГ). Судя по количеству представителей партии “Народный фронт” (НФ) в ней, УСГ для них станет одной из спасательных шлюпок, которая унесет от их собственной тонущей политической силы.

Правда, скорее всего, унесет недалеко.

Подробности читайте в материале “Страны”.

На половину с “Народным фронтом”

Первый съезд партии Гройсмана, которая недавно добавила в свое название его фамилию, состоялся в столичном Мыстецком арсенале. Место знаковое: здесь любит проводить свои съезды Петр Порошенко.

“Это явно намек на то, что Гройсман хочет застолбить за собой ту же политическую нишу, что и у Петра Алексеевича”, - комментирует “Стране” политолог Руслан Бортник.

При этом премьер демонстративно отстраняется от бывшего президента и патрона, с партией которого он зашел в парламент нынешнего созыва, а потом по ее квоте получил кресло главы Кабмина.

“Я сказал себе: я больше не хочу и не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я тратил очень много времени на то, чтобы преодолевать многие препоны, которые удаляли нас или не приближали быстро к тем изменениям, которые хотели ощущать люди”, - прозрачно намекнул Гройсман на съезде.

Сам он собрал, наоборот, "настоящую команду украинской стратегии, приоритетом которой будет реальность изменений", которая, надо полагать, вошла в избирательный список УСГ. Правда, на съезде показали только первую десятку.

Но она показательна.

Почти половину составили представители одной из двух бывших партий власти "Народный фронт".

Это министр юстиции Павел Петренко, министр образования и науки Лилия Гриневич, первый заместитель главы фракции НФ Андрей Тетерук и его коллега по фракции Виктор Еленский, известный по лоббированию законов против Украинской православной церкви.

Их всех можно назвать близкими к лидеру НФ, экс-премьеру Арсению Яценюку. Интересно, что Тетерука в свое время относили к группе влияния министра внутренних дел Арсена Авакова в НФ.

Но, как утверждают источники “Страны”, в последние годы он тяготеет к Яценюку, который одно время, сам не желая баллотироваться на президентских выборах, рассматривал Тетерука или Гриневич в качестве кандидатов от НФ, чтобы напомнить о растерявшей рейтинг партии, но передумал.

Остальные в первой десятке - “правительственная” квота. Компанию Гройсману составили его близкие соратники - министр Кабинета министров и сооснователь УСГ Александр Саенко и секретарь Винницкого горсовета Павел Яблонский, который возглавлял эту партию, когда она была активна лишь в границах Винницы, а также министр культуры Евгений Нищук, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Особняком стоит бывший заместитель главы администрации президента Порошенко Сергей Марченко, который, впрочем, тоже работал в Кабмине Гройсмана на должности заместителя министра финансов.

Появление последних трех в списке Гройсмана стало в определенной степени сюрпризом: их никогда не считали особо приближенными к премьеру.

“На самом деле ничего удивительного. Гройсман решил подтянуть тех, с кем близко работал и кто имеет политические амбиции, но не шансы попасть в списки других политических сил”, - объясняет один из членов правительства на правах анонимности.

Нищука вообще относили в группу влияния Порошенко в Кабмине. Но он не нашел себе место в партии экс-президента. "Он вел переговоры с премьером. А в ЕС (партия Порошенко "Европейская солидарность" - Прим.Ред.) ему предложили только мажоритарку. Думаю, все равно для Порошенко это (переход Нищука к Гройсману - Прим.Ред.) будет неприятной неожиданностью", - полагает источник в Кабмине.

В комментарии "Стране" Сергей Марченко объяснил, что у него был выбор между командами Порошенко и Гройсмана.

"У меня был разговор с Порошенко насчет будущего, и он сказал, что будет рад меня видеть в своей партии. Однако конкретного предложения не последовало. А Гройсман оказался настойчивее. Он прямо сказал, что я буду в десятке, что он меня знает и верит мне. Думаю, что смогу быстрее до него достучаться со своими идеями, чем к Петру Алексеевичу, хотя у меня с ним были (во время работы в администрации президента - Прим.Ред.) нормальные рабочие отношения", - сказал Марченко.

Вопрос только, скажется ли со временем тот факт, что в Кабмине Марченко работал под руководством нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, у которого с Гройсманом перед уходом из правительства случился серьезный конфликт.

Марченко уверяет, что Данилюк с пониманием отнесется к его решению, ведь нужно разделять "личное и политику".

"Я выбрал Гройсмана, потому что не хотел бы вскочить в политический проект с высоким рейтингом. В этой партии нужно будет пахать на ее результат, и это большой челлендж", - сказал Марченко "Стране".

Головная боль для Порошенко

Наличию министров в первой десятке есть и другое объяснение. “Гройсман решил консолидировать союзную себе часть Кабмина перед оставшимися перед сменой правительства месяцами ”, - объясняет политолог Бортник.

Правда, странно, что из его собственной квоты в Кабинете представлен только Саенко. Возможно, вице-премьер-министр Владимир Кистион и министр социальной политики Андрей Рева будут ниже по списку, хотя собеседник издания в правительстве говорит, что если бы они вообще шли на выборы, то попали бы в первую десятку.

Еще один важный сигнал: не "засветился" сам Яценюк, как и другие центры влияния в НФ - экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков. Спикер Андрей Парубий, который зашел в Раду по списку НФ, присоединится, по информации “Страны”, к ЕС Порошенко.

Собеседник издания во фракции НФ напоминает, что уровень поддержки УСГ не превышает одного процента (по замерам социологической группы “Рейтинг”) при 5%-м проходном барьере.

"А с Яценюком якобы и того меньше. Он не прибавляет, а отгоняет избирателей - во всяком случае, так говорят в нашей партии. Поэтому Арсений попытался пристроить хотя бы часть своих людей", - говорит источник во фракции НФ.

“В “Народном фронте” увидели в партии Гройсмана спасательную шлюпку. Но рейтинг ее такой, что эта “шлюпка” пойдет ко дну, не доплыв до берега”, - говорит политтехнолог Андрей Золотарев “Стране”.

При этом партия вообще не будет выставлять своих кандидатов в мажоритарных округах, о чем на съезде прессе сказал Саенко. Аргументировал он отсутствием времени на добросовестный отбор. “Они действительно могут не успевать или же не хотят конкурировать с ЕС Порошенко”, - рассуждает эксперт Бортник.

Но даже если существует такая договоренность, партия Гройсмана остается для бывшего президента серьезной проблемой.

"Она отщипывает кусок электората Порошенко за счет общей принадлежности к бывшей власти. А ведь у ЕС будут и другие конкуренты на избранном партией электоральном поле, и они могут быть успешнее, чем Гройсман, например, партия Вакарчука ("Голос" - Прим.Ред.). Все это создает проблемы для партии экс-президента при прохождении в будущую Раду", - резюмирует Золотарев.