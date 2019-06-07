В Украине станет больше пенсионеров. Конституционный суд по представлению 48 депутатов (в основном - представителей Оппозиционной платформы За жизнь и Оппозиционного блока) отменил скандальные нормы об увеличении пенсионного возраста и трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию.



В пенсионном законодательстве эти нововведения появились еще в 2015 году, и, по словам экономиста Алексея Куща, преследователи одну цель — уменьшить выплаты из Пенсионного фонда.



В итоге многие украинцы, которые рассчитывали выйти на заслуженный отдых по выслуге лет (такое право имели учителя, врачи, летчики, шахтеры, работники химического и других вредных производство и др.) были вынуждены или дорабатывать до достижения нужного возраста.



КС признал эти требования неконституционными и такими, что нарушают основные права граждан.



Решение Конституционного суда уже вступило и силу и не подлежит обжалованию. То есть, теоретически украинцы уже могут начать оформлять пенсии по новым правилам.



Впрочем, как показывает практика других судебных решений, для многих чиновников они не указ. Поэтому и с пенсиями могут быть нюансы, — считает старший партнер адвокатской компании "Кравец партнеры" Ростислав Кравец.



"Страна" разбиралась, как теперь украинцы будут выходить на пенсию.

Пенсионерам недоплатили миллиарды

Ранее в отечественной пенсионной системе было предусмотрено две схемы. Для одних граждан (их большинство) для выхода на заслуженный отдых нужно было достичь определенного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Для других — достаточно было одного стажа, без учета возрастной планки. В эту льготную категорию попадали учителя, врачи, летчики, работники вредных производство и др. Для большинства "льготных" профессий необходимый стаж для выхода на пенсию составлял 20 (для женщин) - 25 (для мужчин) лет. То есть, если человек начал работать, скажем, в 22 года, то в 42- 47 лет он уже мог выйти на пенсию.



Но уже с 2015 года власти постепенно начали закручивать гайки.



Необходимый для пенсии стаж стали постепенно повышать. Каждый год набрасывали по полгода. То есть, в 2016 году для выхода на пенсию женщинам нужно было отработать уже 20,5 лет, а мужчинам 25,5 — для мужчин. На 31 марта этого года стаж для женщин вырос до 22 лет, для мужчин — до 27 лет.



А дальше по графику до 2024 года для женщин предусмотрено увеличение стажа до 25 лет, для мужчин — до 30 лет.



То есть, в общей сложности приплюсовали лишние пять лет.



Для работников образования, здравоохранения, социальной сферы независимо от пола необходимый стаж вырастал с 25 до 30 лет.



Плюс появился возрастной ограничитель — 50 лет для летного состава, 55 — для работников здравоохранения, образования, артистов и др.



После старта пенсионной реформы в 2017 году пенсию по выслуге лет в Украине фактически отменили (для всех, кроме артистов), — говорит руководитель управления социального страхования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Украины Владимир Максимчук.



Согласно ей, планка пенсионного возраста для всех украинцев будет постепенно повышаться и должна достигнуть до конца 2022 года 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Плюс нужен определенный трудовой стаж (15-25 лет), который также будет повышаться (к 2028 году — 35 лет). Если пенсионный возраст уже наступил, а стажа не хватает, его можно докупить.



Но для некоторых граждан ставили небольшие преференции.



Скажем, работники транспорта, геологи, специалисты, занятые в лесном хозяйстве и т.д, могут выйти на пенсию при достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при этом стаж должен составлять 20-25 лет из них 10-12 лет по "льготной" специальности.



На необходимости повышения пенсионного возраста настаивают международные кредиторы. Их главный аргумент — растущий дефицит Пенсионного фонда. В прошлом году он составляв 139 млрд гривен, а в этом вырастет до 157 млрд.



За счет нехитрых манипуляций с возрастом и стажем Пенсионный фонд, по подсчетам Алексея Куща, экономил несколько миллиардов гривен в год. А потенциальные пенсионеры, следовательно, их недополучили деньги.

Что решил суд

Авторы представления в Конституционный суд, как говорится в решении КС, считают, что новые законодательные нормы нарушили принцип юридической определенности, а это — составляющая верховенства права. Также нарушены социальные гарантии отдельных категорий граждан, и право на равенство перед законом.



В решении Конституционного суда также сказано, что так как Украина, по Конституции, является социальным государством, защита прав и свобод граждан является главной обязанностью. При принятии новых законов не допускается сужение существующих норм. Кроме того, граждане имеют право на социальную защиту в случае потери трудоспособности. К тому же, ратифицировав Европейскую социальную хартию, Украина обязалась постепенно повышать уровень социальной защиты населения.



Также КС резюмировал, что утрата профессиональной трудоспособности не связана с достижением определенного возраста. То есть, главная цель пенсии по выслуга лет — обеспечить нужные условия жизни гражданам, которые рискуют потерять здоровье на работе.



Поэтому для установления дополнительно возрастной планки нет объективных причин, и ограничения являются посягательством на суть прав о пенсионном обеспечении.



При этом сама пенсионная реформа, запущенная в 2017 году, остается неизменной. "То есть, так как секс пенсия по выслуге лет отменена, воспользоваться решением КС могут украинцы, которые имели основания для выхода на пенсию на октябрь 2017 года", — пояснил Максимчук.



Но никаких компенсаций за два «лишние» года работы они не получат, так как решения Конституционного суда начинают действовать с момента их принятия и не распространяются на прошлые периоды, — говорит Ростислав Кравец.

Можно ли уже оформлять пенсию по-новому?

Решение КС уже вступило в силу и не может быть обжаловано. То есть, теоретически те украинцы, которые еще вчера не могли оформить пенсию по выслуге лет, сейчас могут спокойно выходить на заслуженный отдых, — говорит Ростислав Кравец. Учителя, врачи, шахтеры и другие категории работников получат "приятный бонус", — добавил Кущ.



"Но сюрпризы могут быть. К примеру, многие военные через суд добились права на пересчет пенсий, но в ПФ им ничего так и не пересчитали. Есть также решение КС, запрещающее верификацию получателей социальных выплат, но «отсев» претендентов активно идет. То есть, решения судов разных инстанций в Украине нарушаются постоянно. Не удивительно, что количество дел административной юрисдикции, то есть, когда граждане снятся с государством, у нас намного больше, чем в хозяйственной юрисдикции", — отмечает Ростислав Кравец. По его словам, в случае отказа в назначении пенсии по выслуге лет, теперь украинцы смогут подавать в суд, ссылаясь на решение КС. И шансы выиграть такие дела — весьма высоки.



По словам Владимира Максимчука, для того, чтобы решение КС заработало на практике, парламент должен внести соответствующие изменения в действующее пенсионное законодательство. "У нас уже есть прошлогодние решения КС о досрочных пенсиях и возобновлении выплат чернобыльцам, но они так и не действуют", — говорит Максимчук.

Когда полностью восстановят пенсии по выслуге лет

6 июня в парламенте уже зарегистрирован законопроект №10373 "О внесении изменений в некоторый законы Украины относительно пенсионных прав граждан" (подали депутаты Наталия Королевская и Юрий Солод из "Оппозиционной платформы За Жизнь"). Сам текст проекта, а также сопроводительные документы, в частности, пояснительная записка, пока недоступны, но, скорее всего, речь в них идет именно о законодательных изменениях, связанных с решением КС.



Впрочем, учитывая близость парламентских выборов, непонятно как скоро народные избранники могут заняться решением пенсионных вопросов украинцев.