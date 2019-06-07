Прошла неделя с момента шокирующей трагедии на Киевщине, где 31 мая стрельба по банкам отдыхавшей компании из четырех человек (двое из них - действующие сотрудники полиции) обернулась тяжелым ранением пятилетнего мальчика.

Дальнейшая смерть Кирилла Тлявова вызвала шок у абсолютного большинства украинцев, а также четкий "политический крен" в истории. Ряд активистов потребовали немедленной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, но тот отказался уходить.

Как следствие, в сухом остатке, самой "громкой" кадровой ротацией стало смещение с должности начальника областного главка Дмитрия Ценова и его перевод для несения службы на Донбасс. А также "чистка" отдела превенции, где числились подозреваемые в осуществлении фатальных выстрелов "копы" - лейтенант Иван Приходько и старший сержант Василий Петровец.

Оба этих подозреваемых в убийстве Тлявова 4 июня были арестованы решениями Голосеевского райсуда, и в настоящее время находятся под стражей.

При этом многие обстоятельства скандального дела до сих пор покрыты тайной.

Восстанавливая хронологию произошедшей трагедии "Страна" выясняла, почему так произошло, действительно ли правоохранители пытались скрыть преступление и кто ответит за смерть ни в чем не повинного ребенка.

Как менялись версии происшествия

Напомним, что изначально инцидент с травмой Кирилла Тлявова подавался в СМИ и людьми в погонах, как досадная случайность. Якобы во время прогулки в последний день весны мальчик оступился/поскользнулся, и в результате падения получил травму головы.

В полиции "Стране" говорят, что такая версия развития событий была записана со слов родственников Кирилла.

"Они, не дожидаясь приезда скорой, отвезли его в больницу Переяслав-Хмельницкого, где сказали - нашли ребенка с разбитой головой около камня. Такая версия была, пока не провели рентген и обнаружили, что в голове у мальчика есть посторонний предмет. Вот тогда к нам от врачей и поступила информация. Наши сотрудники выехали на место, и начали прочесывать территорию. Самому Кириллу тогда вызвали нейрохирурга из Киева", - поясняет спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

В протоколе указано - неподалеку от места, где был ранен Тлявов, сыщики обнаружили стаканчики, банки, стрелянные гильзы и патроны.

Жукович уточняет: параллельно был установлен владелец дома, где отдыхала компания из четырех лиц, развлекавшаяся стрельбой по мишеням. Но ружье, из которого был сделан фатальный выстрел, к тому моменту кто-то спрятал.

"Думаю, там все просто - скорее всего, это незарегистрированное оружие. И его припрятали, чтобы не было дополнительной квалификации по ст.263 УК Украины", - допускает один из собеседников автора этих строк в прокуратуре.

В полиции дают понять, что непричастны к исчезновению "ствола".

"Никто никого не собирался прикрывать. Наши сотрудники сразу вышли на неотложные обыски и в дальнейшем задержали двух человек, доставили их в райотдел. Следственные действия, тем временем, продолжались. Думаю, что мы нашли бы и орудие преступления тогда же, если бы не поступила команда передать дело в Госбюро расследований. Буквально пары часов не хватило", - отмечает Жукович.

В полиции говорят "Стране", что широко растиражированная в дальнейшем по СМИ версия о том, что "стрелки" из дома по Героев Днепра стреляли по импровизированным мишеням маломощными "патронами Флобера", пошла не из МВД.

В ГБР также отмежовываются от авторства такой трактовки. И поясняют - изначально лишь суммировали данные из больницы и полиции.

В Госбюро "Стране" рассказали: действительно, допускали вероятность того, что один из "копов" у себя во дворе пристреливал ружье и случайно попал туда, где играли дети. Но в дальнейшем, изучили ситуацию более предметно.

Итогом этого стало увеличение числа вероятных подозреваемых. Соответствующие документы были вручены не только хозяину дома Петровцу, но и его гостю Приходько. Кроме того, вплоть до настоящего времени не отбрасывается версия о том, что фатальный выстрел в пятилетнего Кирилла могли совершить и прочие лица, находившиеся в компании полицейских.

Речь идет о жителе села Цибли Дмитрие Кривошее, а также несовершеннолетнем сыне Петровца - 15-летнем Станиславе. Последний якобы тоже мог стрелять по мишеням...

На момент подготовки этого материала "пидозры" Петровцу-младшему и Кривошее не объявлялись, они по-прежнему проходят по делу как свидетели. Впрочем, близкие к следствию собеседники автора этих строк дают понять, что "более чем предметный интерес" как минимум к Кривошее у оперативников имеется.

Вопросы экспертиз и плавающей квалификации

Адвокат самого хозяина дома - Андрей Козаций, в свою очередь, акцентирует внимание "Страны": его клиент вообще не брал в руки оружие, из которого был ранен Тлявов.

"Я читал протоколы допросов всех фигурантов, ни один из них не показал на Петровца-старшего", - пояснил защитник.

Подтвердить или опровергнуть эти слова оперативно могли бы данные экспертизы смывов с рук вероятных "стрелков", но правоохранители не осуществили их сразу после задержания Петровца и Приходько.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что этот тест, а также освидетельствование на алкоголь добровольно задержанные проходить отказались. А сами силовики, не вышли за санкциями в суд, поскольку посчитали что в выходной день некому будет рассматривать такое ходатайство.

В итоге, "де-юре" доказательства того, что в момент развлечения с оружием днем 31 мая "копы" находились в нетрезвом состоянии, опираются исключительно на показания свидетелей...

Неоднозначно в юридическом сообществе была воспринята и квалификация действий арестованных копов по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК Украины).

Большинство опрошенных авторов этих строк адвокатов по уголовным делам указывают - логически верным было бы вменить фигурантам статью об убийстве по неосторожности (ст.119 УК Украины) и "тяжелую хулиганку" (ч.4 ст.296 УК Украины).

Защищающий Петровца юрист Козацкий с этим согласен лишь наполовину.

"Мы же не можем себе представить, что мой клиент и его приятели собрались вместе и задумали убить мальчика? Поэтому там чистая ст.119 УК Украины, по поводу хулиганства есть вопросы", - говорит адвокат.

Козацкий описывает, как неоднократно менялась трактовка инцидента с ранением пятилетнего мальчика со стороны силовиков.

"Сначала проводили все как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины), затем по второй части ст.128 (как неумышленные тяжкие повреждение) и как хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК Украины). Именно в такой диспозиции было объявлено о подозрении, и нам вручены ходатайства об избрании домашнего ареста в виде меры пресечения. Но когда ребенок скончался в больнице, генеральный прокурор Юрий Луценко вышел и однозначно сказал - "это убийство", и в итоге ни у кого не осталось выбора", - описывает эти перипетии юрист.

По словам одного из спикеров ГБР Анжелики Ивановой, новый вариант "пидозры" Петровцу и Приходько, где их действия квалифицированы сквозь призму ч.2 ст.115 УК Украины, был вручен в 05:40 4 июня.

"Мы могли бы волынить, забрасывать суд отводами и затягивать заседание. Тем более, что даже по сфальсифицированному протоколу задержания Петровца (их "приняли" в ночь на 1 июня, а написали, что в 13:00 того дня), можно было просто дотянуть нерассмотрение ходатайств до обеда. Но мы с клиентом, напротив, заинтересованы в установлении всей правды в этом деле. В нем уже есть масса нарушений, где главное - за смерть ребенка должен отвечать кто-то один, нельзя двоих подозревать в одном и том же", - резюмирует Козацкий.

Его коллега Андрей Чичиркин, который в Голосеевском суде представлял интересы Приходько, отказался от каких-либо комментариев по делу. По некоторой информации, данный защитник может "выйти" из процесса. Но 4 июня и он настаивал на неверной квалификации действий "копов".

"Одно могу сказать, пока квалификация преступления предварительная. Она может изменяться в одну или другую сторону, все покажет расследование", - говорит на этот счет адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина.

В Госбюро расследований, тем временем, продолжают стоять на том, что верно интерпретировали деяния "стрелков", ранивших Кирилла Тлявова, как умышленное убийство.

"Почему так? Задержанные - это лица, которые в силу выполнения своих должностных обязанностей были в курсе правил и последствий использования оружия.... По результатам изучения обстановки и показаний свидетелей были сделаны выводы, что подозреваемые понимал и могли знать, что рядом находятся дети", - заявил на заседании парламентского комитета директор "украинского ФБР" Роман Труба.

Дальнейшее расследование покажет, "доживет" ли такая квалификация до времени передачи обвинительного акта в суд. В ГБР заявлили, что планируют уложиться в полгода расследования резонансного дела.

"Никого отмазывать мы не будем", - сквозит во всех заявлениях высокопоставленных правоохранителей постфактум смерти Кирилла Тлявова. Будут ли соотноситься их громкие обещания с фактическими делами, покажет время.

Пока же можно констатировать, что даже спустя неделю после осуществления роковых выстрелов на улице Героев Днепра в Переяслав-Хмельницком, полной ясности в произошедшей трагедии нет.