Зеленский испугался деблокады Донбасса

Одной из ключевых тем вчерашнего дня стало сделанное накануне в Минске Кучмой предложение о снятии экономической блокады с Донбасса. Заявление очень разумное, особенно на фоне всего, что вытворяла предыдущая власть. И неудивительно, что у представителей старой власти слова Кучмы вызвали агрессивное неприятие. Так, вчера генпрокурор Луценко даже сказал, что за снятие блокады полагается уголовная статья "Финансирование терроризма".

Однако понятно, что если этот процесс от слов перейдет к делу, то мнение Луценко не будет иметь никакого значения. Значение имеет то, насколько готова новая власть делать шаги, которые логично вытекают из таких заявлений, как сделанное Леонидом Даниловичем.

Снятие экономической блокады будет иметь значение в том случае, если предприятия на территории сепаратистских "республик" будут возвращены в украинскую юрисдикцию – то есть своим предыдущим собственникам. А на этот шаг в Донецке и Луганске согласятся только в том случае, если получат гарантии политического существования внутри Украины.

То есть снова всплывает тема выполнения политической части Минских соглашений – выборов и предоставления особого статуса. А по этим направлениям не произошло никакого прогресса – наоборот, судя по новостям из Минска, работу по политическому направлению Кучма заблокировал.

Что означает подобная половинчатость, можно только предполагать. Логичнее всего предположить, что предложение о снятии блокады – только пиар для нынешней власти в преддверии парламентских выборов и в глазах западных партнеров, которые хотят видеть хоть какой-то прогресс на Донбассе.

И это же подтвердили вчерашние события. Кучма вышел на специально сощданный брифинг, где принялся оправдываться в духе "я ничего такого не предлагал". И мол это все напутали и он вообще против отмены блокады Донбасса до тех пор пока он не вернется в правовое поле Украины.

И тут есть два варианта. Либо действительно кто-то что-то напутали и Кучма не предлагал отменить блокаду. Либо Зе-команда, как это уже не раз бывало, столкнувшись с накатом националистов и криками о "зраде" решила отречься от ранее заявленных позиций.

Впрочем, и тот, и другой вариант показывают, что реальных шагов к миру Зеленский совершать не готов.

Почему провалились отставки Климкина и Грицака

У парламента вчера был традиционный день голосований. И он принял несколько законов, однако, когда дело дошло до вопроса отставки министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ, голоса закончились.

Первое голосование – по увольнению Климкина – набрало хотя бы 140 голосов, а остальные и вовсе были провалены, поскольку даже сторонники Зеленского разуверились в возможности получить нужный результат.

Но в целом эти голосования показали, что ситуация в Верховной Раде превратилась в полный хаос. Уже невозможно понять, по какому принципу распределяются голоса и кто является сторонником или противником президента.

Завидную дисциплинированность показывает только фракция Ляшко, дружно голосующая против всех предложений Зеленского. Все остальные фракции просто развалились, и за предложения Зеленского вдруг голосуют те, кого еще недавно считали преданными сторонниками Порошенко, а те, кого считали базой поддержки новой власти, наоборот, голосов не дают.

Скорее всего, подобный разброд означает, что многим уже известно, попадают они в новые партийные списки или нет. Список бывшего Блока Порошенко ("Европейской солидарности") формально еще не опубликован, однако уже понятно, что он существует, – поскольку десятки депутатов из БПП проголосовали за отставку Климкина, что явно противоречит стратегии их вождя. Вернее, уже бывшего вождя.

Сложно объяснить почти полный саботаж инициатив Зеленского со стороны группы "Видродження". И его причины, скорее всего, нужно искать не в самом парламенте, а за его пределами – во взаимоотношениях президента и Коломойского. Ведь "возрожденцы" все-таки ориентировались именно на олигарха, а не на Зеленского, с которым они до мая вообще дела не имели.

Но, так или иначе, никакой организации в нынешнем парламенте уже нет – ни за нового президента, ни против него. И даже если выборы вдруг перенесут на октябрь, из этого хаоса уже ничего не родится.

"Оппозиционная платформа": на выборы с Медведчуком и Кузьминым

Организованность нынче вынесена за пределы Верховной Рады. Вчера состоялся съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая первой опубликовала свой предвыборный список.

Главной интригой этого съезда был вопрос – присоединится ли к объединенной оппозиции Бойко и Рабиновича "ахметовская" группа из Оппозиционного блока. Не присоединилась. Проблема, как обычно, оказалась в квотах предвыборного списка: группа Колесникова-Новинского хотела получить больше мест, чем позволяет ее нынешний электоральный вес. И потому длившиеся две недели переговоры были прекращены непосредственно перед съездом.

Однако и без "ахметовцев" список "Оппозиционной платформы" хранил немало интриг. Так, долго было не ясно, кто возглавит список – поскольку существовала договоренность, что на президентские выборы идет Бойко, а Рабинович возглавит партийный список (кстати, такая же договоренность была и в "ахметовской" группе – так Мураев снимался с выборов в обмен на первое место в списке).

В итоге, как уже известно, список возглавил Бойко, и это показало прагматизм участников "Оппозиционной платформы" и готовность идти на компромисс ради достижения цели. Ведь очевидно, что Бойко, уже прошедший президентские выборы, избирателям более известен и понятен, чем Рабинович.

Сюрпризом стало появление в списке ОПЗЖ бывшего первого замгенпрокурора Кузьмина, который считается жесткой и неудобной даже для союзников фигурой. Однако, Кузьмин известен жесткой оппозиционной позицией, которую он занимал все годы после Майдана. И это для избирателей сильный плюс.

В отличие от другой неожиданности - появление в списке на 11-м месте экс-регионала и столичного предпринимателя Вадима Столара, которого называют "теневым мэром" Киева за его огромное влияние на бизнес-процессы в столице. Также Столара называли куратором "Сетки" Порошенко на выборах в столице и обвиняли в куче других прегрешений.

В общем, появление такого персонажа вряд ли добавит очков "Оппозиционной платформе".

С другой стороны, на всем юго-восточном фланге это единственная сила, которая способна пройти в будущую Раду. То есть единственная из всех тех, кто декларирует готовнось выполнять политическую часть Минских соглашений (особый статус, амнистия) ради мирной реинтеграции Донбасса и окончания войны.

У "ахметовской" части "Оппозиционного блока", даже если она, как поговаривают, объединится с "партией мэров" Труханова и Кернеса, нет шансов попасть в будущую Раду. Совокупный рейтинг двух партий сейчас не дотягивает и до 3%.

Зачем атаковали дом Порошенко?

Еще один виток политической борьбы вчера проходил возле домов бывшего президента Порошенко и бывшего замсекретаря СНБО Гладковского. Частные владения бывших подверглись атаке со стороны националистов, причем атаке, в результате которой пришлось вызывать спасателей.

Что это было? В принципе, ответ очевиден. Позавчера последовала мощная атака на министра внутренних дел Авакова в связи с переяславским убийством, а вчера последовала ответка в адрес тех, кто стоит за позавчерашней атакой. Правда, "Нацкорпуса" на акциях возле домов Порошенко и Гладковского не было, но, видимо, просто потому, что Авакову не нужно делать свой ответ слишком явным.

Что касается сути протеста, то вопросы, в общем-то, были поставлены правильно. Всего три месяца назад вся страна бурлила вокруг коррупции в "оборонке", а фамилия Гладковского-Свинарчука даже стала нарицательной, однако спустя эти три месяца правоохранительные органы будто забыли о существовании нашумевшей коррупции.

А потому, хотя сама акция является политической технологией, ее положительный эффект несомненен: власть (хоть старая, хоть новая) должна знать, что ей не дадут спустить скандальные истории на тормозах – как это часто бывало в последние пять лет.

Дело Гандзюк: о заказчиках забыли?

Одним из примеров такого спускания на тормозах стало завершившееся вчера дело об убийстве херсонской активистки Гандзюк. Приговор непосредственным исполнителям и даже непосредственным организаторам вынесен – они получили сроки от трех до шести с половиной лет, – однако точку в этом деле нельзя считать поставленной.

Всем известно, что в нем были и другие фигуранты. В период, когда дело об убийстве Гандзюк было у всех на устах, звучали фамилии как руководства города и области, так и народных депутатов. Однако приговор вынесен – и о заказчиках преступления ни слова.

Конечно, можно считать достижением уже тот факт, что хотя бы исполнители и непосредственные организаторы получили сроки, – ведь, к примеру, дело об убийстве Бузины так и не закончилось даже этим. Однако все это означает, что высший эшелон власти даже регионального уровня в Украине по-прежнему находится вне зоны действия законов. В лучшем случае преступники из элиты сбегают за границу, но гораздо чаще – просто вносят залог и живут себе спокойно дальше. Некоторые даже участвуют в президентских выборах, как Насиров.

По большому счету, неподсудность элиты – главный фактор, который мешает построить из Украины что-то цивилизованное. И пока не видно, кто мог бы сломать эту систему.