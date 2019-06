Вокруг бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал.

Государственный "Приватбанк", уже не первый год пытающийся через международные суды получить хотя бы часть средств, которые, как предполагается, были выведены из финучреждения накануне его национализации, в конце мая подал иск в суд штата Делавэр (США).

Помимо основных фигурантов - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - как соответчики по делу проходят граждане Соединенных Штатов и 19 компаний. Их обвиняют в построении глобальной схемы по отмыванию средств, за счет которой удалось с 2006 по 2016 год прокачать через офшор рекордную сумму - 470 млрд долларов. Это, как указано в иске Приватбанка, приблизительно вдвое больше, чем ВВП Кипра за данный период.

Дело тянет на мировой рекорд: столь громадные цифры в судах по отмыванию денег до сегодняшнего дня еще не фигурировали.

И, хотя сам иск - сугубо гражданский, он уже заинтересовал ФБР и спровоцировал широкий общественный резонанс в США.

"Оказалось, идеальная "антиотмывочная" американская система не такая уж безупречная", - говорит старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Проблема в том, что США позволяют создавать сотни тысяч анонимных компаний, который пропитали эту страну отмытыми деньгами. Дело Приватбанка показывает, что грязные деньги не обязательно оседают в больших городах и в недвижимости, они могут проникнуть в реальную экономику. Дело Приватбанка наглядно демонстрирует необходимость запрета анонимных компаний в Соединенных Штатах раз и навсегда", - считает старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Страна" изучила подробности этого дела.

Кредитная пирамида Коломойского

Как пишет Андерс Аслунд, "национализированный Приватбанк подал чудесный гражданский иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Генналдия Боголюбова в штате Делавер".

"Чудесный иск" содержит более сотни страниц с подробным описанием схем, через которые фигуранты, якобы, за десять лет - с 2006 по 2016 годы - перекачали через кипрскую дочку Привата рекордную сумму в 470 млрд долларов.

"Приват провел настоящее детективное расследование", - пишет Аслунд.

"Это огромная работа команды юристов. Банк предоставлял только ту информацию, которая была ему известна и доступна", - пояснила "Стране" представитель пресс-службы Приватбанка Инна Музычук.

В иске указано, что с 2006 по 2016 год кредитный портфель Приватбанка увеличился на 700% - с 27 млрд гривен до 195 млрд.

А совокупные обязательства банка перед клиентами выросли с 24 млрд до 192 млрд гривен.

"Финансировать такое увеличение Приватбанк мог за счет привлечения средств путем выпуска долговых облигаций и привлечения новых депозитов как от розничных, так и от корпоративных клиентов. Приватбанк привлекал новые депозиты, предлагая процентные ставки на в долларах США и евро, которые были значительно выше, чем в среднем по рынку", - говорится в иске. А "невинные украинские граждане и компании", которые хотели защитить свои средства, послушно несли их в Приватбанк.

Но параллельно в Приватбанка работал так называемый "теневой" банк - выдавались кредиты на подставные (преимущественно офшорные) компании, затем, когда те не могли их погасить, кредиты переуступали другим компаниям и т.д.

В иске пошагово описана схема.

Шаг первый: финансирование по фальшивым документам. Так, были выданы корпоративные кредиты на сотни миллионов долларов некой компании Optima, которая впоследствии обросла большим количеством "дочек" и покупала за эти деньги предприятия в США.

Шаг второй: отмывание средств. Деньги, полученные компаниями, перебрасывались на счета Приватбанк Кипр в течение нескольких минут или часов с момента получения кредита.

В иске перечисляются десятки компаний, через которые отмывались средства. Так, Коломойскому приписывают контроль долю в Divot Enterprises Ltd, Effentery Holdings Ltd, Querella Holdings, Боголюбову - в Bonique Ltd, Chemstar Products LLC, Palmary Enterprises Ltd и пр. Ни украинскому, ни мировому бизнес -сообществу эти названия ничего не говорят, между тем, через компании просодии огромные деньги.

"Субъекты хозяйствования имели миллиарды долларов на счетах, но не имели бизнеса, активов, операций и даже работников", - утверждается в исковом заявлении.

Шаг третий: незаконное присвоение и использование. Теневой банк и "Оптима" в итоге перевели средства зарегистрированной в США компании Optima, а уже та приобретала за них коммерческую недвижимость и металлургические заводы в России и США.

Шаг четвертый: Утилизация займа. Старые кредиты погашались за счет их, якобы, переуступки новым заемщикам, которые имели непосредственное отношение к бенефициарам Приватбанка.

"Корпоративный портфель Приватбанка поддерживался за счет того, что по сути, новые кредиты выдавались новым контролируемым Приватом сторонам, чтобы выплати старые кредиты", - говорится в иске. То есть, использовать схема перекрестного кредитования, - говорит экономист Алексей Кущ.

Скупал заводы и дорогую недвижимость

Собственно наличие "теневого банка", схемы по отмыванию денег и работа по принципу финансовой пирамиды - давно не новость. Все это выявило еще несколько лет назад международное агентство Kroll, которое привлекли к расследованию в Приватбанке.

Но теперь всплыли подробности освоения отмытых денег. Через различные структуры пачками скупались объекты недвижимости и действующие предприятия (в основном, металлургические и ферросплавные).

Это, к примеру, бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскребов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Техасе в 100 тысяч квадратных метров, зарегистрированная в Делавере компания Felman Production Inc, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, делаверская компания CC Metals and Alloys, LLC, контролирующая завод по производству феросилиция, многочисленные отели и пр.

Часть этих компаний проходят как соответчики по иску. В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют "заграничными агентами" Коломойского. Это, в частности, Мордехай Корф (Маями, Флорида), являющийся партнером компании Optima International компанії Miam и одним из акционеров "Приватбанк Латвия" (через который, к слову, перекачивалось не меньше денег, чем через кипрскую "дочку" Привата). "Именно латвийским подразделением пользовались многие представители украинской власти", - говорит Ростислав Кравец.

В деле также зять Корфа Хаим Шошет, который курировал приобретение недвижимости через фирму Optima Ventures LLC.

Еще один фигурант из списка - Уриэль Яви Лабер, он занимался сталелитейным бизнесом.

Провальное дело или крючок для олигарха?

Вопрос в том, как решится дело по иску Приватбанка.

По мнению Алексея Куща, в самом иске есть "слабое место".

"Непонятно, зачем акцентировать внимание на сумме - 470 млрд долларов. Ведь понятно, что это брутто, сальдовые показатели. В реальности никто столько денег никуда не выводил - это просто невозможно. Реальный вывод капитала составил порядка 4 млрд долларов. То есть, защитники Коломойского могут утверждать, что эти 470 млрд - попросту финансовые транзакции, и будут правы. Фактически Приватбанк сам дал козырь адвокатам олигарха", - считает Кущ.

Но, даже если дело и развалится в суде, его вряд ли спустят на тормозах американские власти. Получивший огласку иск Приватбанка широко обсуждается в США. Для многих стал откровением тот факт, что грязные деньги вот так легко можно вкладывать в американскую промышленность.

"Коломойский и Боголюбов купили несколько ферросплавных компаний в США Felman Production Inc., в Западной Вирждинии, Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings в Огайо, Steel Rolling Holdings Inc., Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки. Это небольшие компании средней руки. На этих предприятиях работали реальные люди. Почему никто не поднял вопрос о сомнительных собственниках", - удивляется Аслунд.

И добавляет: "кажется слишком просто отмывать огромные суммы в США даже любителям. Схема Приватбанка была настолько простой, насколько это возможно. К сожалению, правоохранительные органы не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, потому у вас есть хорошие шансы".

Поэтому, скорее всего, эту историю будут максимально раскручивать.

"Власти США нацелены на борьбу с несистемными олигархами и применяют против них так называемую тактику "рыболовных крючков", то есть, даже зацепившись за какой-то незначительный факт, раскручивают дело до масштабного процесса. С другой стороны, они хотят контролировав украинские политические элиты. Думаю, тут возможны два сценария: если американцы увидят, что Коломойский не пытается влиять на президента и политику в Украине, то все ограничится "последним китайским предупреждением". Если же олигарх продолжит "давать советы" президенту, то дело будут раскручивать дальше. Но в любом случае Коломойскому придется умерить аппетиты относительно Приватбанка и других своих активов в Украине, а также умерить лоббистскую активность", - считает Алексей Кущ.

При этом, по словам Кравца, логичной была бы реакция на происходящее и со стороны украинской власти.

"Ведь понятно, что Нацбанк попросту не мог не знать о всех этих схемах. Скорее всего, все делалось не только с ведома регулятора, но и с участием должностных лиц. В свое время мы обращались в Нацкомфинуслуг и в НБУ с вопросов о переоформлена кредитов на офшоры, о чем нам стало известно от заемщиков. Но получили в ответ отписки, что регулятор не вмешивается в хозяйственную деятельность финучреждений", - отмечает Ростислав Кравец.