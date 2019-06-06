Крупнейшая партия "юго-восточной" оппозиции - "Оппозиционная платформа-За жизнь" вчера провела свой съезд и определила список на выборы. Его возглавил экс-кандидат в президенты Юрий Бойко.

Партия в качестве своих основных задач обозначила достижение мира на Донбассе и отмену законов о тотальной украинизации.

Сейчас рейтинг "Оппозиционной платформы" более 10% и она занимает второе место после "Слуги народа".

При этом накануне о присоединении к "Платформе" вели переговоры представители ахметовского крыла "Оппозиционного блока" (Вадим Новинский, Борис Колесников, Александр Вилкул). Однако они завершились неудачей.

Какой теперь расклад сил на "юго-восточном" фланге анализирует "Страна".

Есть такая партия

В четверг, 6 июня, партия "Оппозиционная платформа-За жизнь" провела съезд, на котором уже официально было заявлено о самостоятельной участии партии в досрочной кампании, а также представлен будущий избирательный список.

В его первую десятку вошли Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак. Все, кроме Медведчука, являются депутатами Верховной Рады.

Сейчас социология показывает, что по спискам партия заведет порядка 30 депутатов, но в политсиле рассчитывают минимум на 35, а то и 40 мест. А также на 30-40 мест по мажоритарке.

Такой список "Оппозиционной платформы" с минимальными правками (поменяли местами Юлию Левочкину и Михаила Папиева и внесли в список Илью Киву) утвердили на съезде

Съезд партии проходил на базе "Динамо" в Конча-Заспе. К слову, брат президента клуба Григорий Суркис (давний друг и партнер Медведчука) также идет по списку.

Первый номер списка Юрий Бойко в числе основных задач определил борьбу за отмену закона о тотальной украинизации, отмену закона об украинизации образовании, отмену закона о люстрации, отмену закона о декоммунизации и закона о переименовании церкви. Также Бойко говорит о снижении тарифов за счет заключения прямых договор с Россией о поставках газа (об этом Бойко говорил во время встречи с премьер-министром РФ Медведевым и главой "Газпрома" Миллером еще накануне парламентских выборов).

"Мы принесем в страну мир, мы улучшим жизнь людей, восстановим стабильность", - заявил Юрий Бойко.

Глава политсовета партии Медведчук также сказал, что главная задача партии "принести мир в Украину, прекратить боевые действия".

Он напомнил, что политическая сила на съезде 29 января представила мирный план для Донбасса.

"Мирный план, утвержденный нашей партией, поддержан и по его поводу выражено согласие обсуждать и договариваться, и в Донецке и Луганске, и в Москве. Ответ остается за Киевом. Но этот ответ мы не получили ни от клики Порошенко, ему не нужен был мир, ему нужна была война. Мы этот ответ не получили и от господина Зеленского и его команды. Мы слышим заявления, отговорки, дешевый популизм и не более", - заявил глава политсовета.

По его словам, еще одним заданием партия видит изменение экономического курса страны. "Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые опустили нашу экономику ниже плинтуса, условия договора о зоне свободной торговли с ЕС, мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ, мы должны восстановить транзитный потенциал, сделать экономику страны, которая бы служила мостом между западом и востоком", - сказал Медведчук.

Глава исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, заявил, что в команде "Оппозиционной платформы" есть кандидат в премьер-министры.

"Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это – Юрий Бойко, – сказал Сергей Левочкин. - Он прошел нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать".

Кто в списке

Основу проходной части списка составили соратники Юрия Бойко еще по "Оппозиционному блоку" (Левочкин и его сестра Юлия, Ларин, Скорик, Папиев, Павленко, Дунаев, Иоффе, Пузанов), а также команда партии "За жизнь" во главе с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, и соратники последнего (Козак, Нимченко, Шуфрич, Суркис и другие).

Вошли в список нардеп Наталья Королевская, партийный юрист Григорий Мамка (его в свое время оппозиция выдвигала в члены ЦИК), экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин. Кроме того, по списку идет известный эксперт-международник Олег Волошин (постоянный автор интернет-газеты "Страна").

Из неожиданных лиц - это 11 номер в списке Вадим Столар, бывший регионал, которому СМИ приписывают большое влияние на бизнес-процессы в столице и на мэра Виталия Кличко (в мэрии это называют домыслами).

Со Столаром связаны и несколько других кандидатов из проходной части списка. В частности депутат Киеврады от "Единства" Игорь Киселев, Наталия Приходько (она была помощницей Вадима Столара в Раде 6 созыва, а ныне член фракции "Солидарность" в Киевраде) и экс-глава "Киевзеленбуда" Михаил Наконечный, возглавлявший предприятие с августа 2016-го и до апреля 2018 года.

Но самая большая неожиданность, это присутствие на 31 месте лидера Социалистической партии Украины и соратника Арсена Авакова Ильи Кивы (по информации "Страны" его рекомендовал к включению в список Вадим Рабинович).

Кива так пояснил свое внезапное появление в списке "Оппозиционной платформы".

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее", - заявил "Стране" Илья Кива.

Почему не получился союз с "ахметовцами"

Еще с конца мая "ахметовская" часть "Оппозиционного блока" вела переговоры о присоединении к "Оппозиционной платформе-За жизнь". И стороны были довольно близки к соглашению, но, буквально в последний момент, оно сорвалось.

Обе стороны называют разные причины провала переговоров (правда, неофициально).

В "Оппоблоке" говорят, что лидеры "Оппозиционной платформы" не хотели делится с ними местами в списке и вышли из переговоров.

В "Платформе" же утверждают, что "ахметовцы" вели двойную игру пытаясь "продавать" свое неучастие в объединении Зеленскому и его команде (для которого "Оппозиционная платформа" является главным конкурентом на юго-востоке).

Так или иначе, но объединение не состоялось. И теперь, по данным "Страны", "Оппозиционный блок" ведет переговоры об альянсе с так называемой "партией мэров" - "Доверяй делам", которую сейчас создают мэры Одессы и Харькова Труханов и Кернес, к которой также собирается примкнуть и партия "Видродження" Виталия Хомутынника.

Народный депутат Татьяна Бахтеева (ОБ) в беседе со "Страной" подтвердила, что переговоры идут.

В "Доверяй делам" пока воздерживаются от комментариев о возможном объединении.

Трудности прохождения

В тоже время источник в Раде, близкий к переговорному процессу говорит, что этот альянс еще вилами по воде писан.

"Пункт первый. "Доверяй делам - это проект, который менеджирует Игорь Коломойский. И мэры в него идут, чтоб договариваться с новой властью, как они раньше договаривались с Порошенко, которого и Труханов, и Кернес на выборах, кстати, поддерживали. Поэтому объединение с "ахметовской" частью "Оппозиционного блока" может состояться только в случае если Ахметов найдет общий язык с Коломойским и с Зеленским. А это пока выглядит очень проблематично. Пункт второй. Рейтинг "Оппозиционного блока" сейчас около двух процентов, а "Доверяй делам" и вообще близок к нулю. Даже объедившись они вряд ли возьмут проходной барьер. Конечно, это будет повод поторговаться с тем же Коломойским или Зеленским - даже если не пройти в Раду, то отобрать голоса у "Оппоплатформы". Но на это все равно нужно будет потратить деньги, причем в пустую - партсписок в будущую Раду не пройдет. Не уверен, что Ахметов готов пойти на такую предвыборную благотворительность. Не уверен даже, что "Оппоблок" и "Доверяй делам" вообще пойдут по спискам. Более логично для них сосредоточиться на мажоритарке", - говорит источник.

Сомневаются в предвыборных перспективах гипотетического объединения и политологи.

"Судя по рейтингам, только "Оппозиционная платформа-За жизнь" проходит в парламент с довольно неплохим результатам - ей прочат второе место", - говорит "Стране" политолог Петр Олещук.

По его мнению, союз может не принести полного объединения рейтингов.

"Мы хорошо помним историю президентских выборов, когда Мураев (лидер партии "Наши", внефракционный народный депутат Евгений Мураев - Прим.Ред.) снялся в пользу Вилкула (народный депутат Александр Вилкул - Прим.Ред.), но в рейтинговом плане это мало что дало. Полного перетекания поддержки от одного к другому не было", - отметил Олещук.

Однако в "Оппозиционной платформе-За жизнь" тогда обвинили бывших коллег в игре против Юрия Бойко и работе на результат кандидата от прошлой власти Петра Порошенко, который, в том числе, за счет этого сумел обойти Бойко и попасть во второй тур. Кандидат "Оппозиционной платформы" занял четвертое место, набрав почти 12% голосов избирателей. Результат Вилкула составил чуть более 4%.

"Показательным будет избирательный список общего проекта ахметовцев и "Доверяй делам", если он, конечно, будет. Отсутствие в нем раскрученных политиков вроде Новинского, Вилкула, Колесникова (бывшего вице-премьера - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, близкого к Ахметову - Прим.Ред.) будет означать, что они не верят в шансы партсписка и нацелились на мажоритарные округа", - поясняет политолог Вадим Карасев.

В целом же, на данный момент, очевидно, что из всего "юго-восточного" лагеря только "Оппозиционная платформа" заходит в будущую Раду. Причем, скорее всего, со вторым результатом после "Слуги народа".

Если "Доверяй делам" и ахметовская часть Оппоблока все-таки пойдут на выборы списками они смогут отобрать у "Оппоплатформы" какой-то процент голосов, но принципиально это на предвыборный расклад уже не повлияет.