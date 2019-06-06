Уволит ли Рада Авакова?

Трагическая история с убийством пятилетнего малыша в Переяслав-Хмельницком вчера имела продолжение. Самого маленького Кирилла вчера похоронили, а в Киеве тем временем набирает обороты кампания за увольнение министра внутренних дел Авакова, которого считают морально ответственным за преступление полицейских.

Сам Аваков вчера объявил, что добровольно в отставку не пойдет, однако у Верховной Рады есть полномочия его уволить. Вряд ли министр говорил об этом серьезно, однако практически в то же время в парламенте начался сбор подписей за его отставку. И существует вероятность, что в этом случае, в отличие от подписей за отставку Парубия, результат может оказаться в пользу подписантов.

Вполне возможно, что процедуру сбора подписей инициировали депутаты, которые действительно возмущены переяславским убийством. Однако это не исключает того факта, что отставка Авакова сегодня выгодна многим.

Во-первых, она выгодна Блоку Порошенко – точнее, той его части, которая осталась верна экс-президенту и перекочевала в "Европейскую солидарность".

Во-вторых, эта отставка может быть выгодна целому ряду фракций, которые предпочтут на выборах ловить рыбку в мутной воде безвластия, чем договариваться о нейтралитете со стороны министра внутренних дел. Кстати, бенефициаром в случае увольнения Авакова становится Гройсман – именно он наделен правом назначать "и. о.", если министра нет.

В-третьих, на отставке главы МВД могут громко попиариться все парламентские "активисты" – тем более что общество действительно готово поддержать максимальную ответственность всей вертикали полицейской власти за переяславскую трагедию.

Поэтому при таких раскладах 226 голосов за отставку может и насобираться. Причем, скорее всего, Парубий не будет в этот раз затягивать с голосованием – если он и правда идет в Раду по списку порошенковского "ЕСа", то для него увольнение недавнего однопартийца тоже будет выгодно.

"Слуга народа" на пике популярности

Вчера появились свежие данные социологического опроса, проведенного "Рейтингом" в конце мая и начале июня. Данные поразительные, поскольку они показали, что все еще виртуальная партия Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать почти 50% (если точно, 48,2% избирателей).

Можно с уверенностью сказать, что еще ни одна партия в Украине за полтора месяца до выборов никогда не имела такого рейтинга. Правда, нельзя с уверенностью сказать, что до выборов действительно осталось полтора месяца, но это уже другой вопрос.

Что же касается рейтинга "Слуги народа", то нынешние 48% – это вершина, которые никогда больше этой партии не покорятся. Опрос проводился через 7-10 дней после инаугурации – то есть в те дни, когда надежды на Зеленского сохраняет даже значительная часть тех, кто в первом туре президентских выборов за него не голосовал.

73% голосовавших во втором туре, правда, уже перешли либо к своему прежнему выбору, либо в разряд неопределившихся. Это видно и по рейтингу доверия к самому Зеленскому, который находится на уровне 50%. Очень высокий показатель, но даже он демонстрирует, что треть голосовавших за Зеленского уже сомневаются в его политике.

Хотя это и не значит, что та же треть жалеет о своем выборе – ведь еще никто не забыл, что альтернативой был Порошенко. Соответственно, в числе этих неопределившихся есть немало тех, кто готов дать Зеленскому второй шанс – если он сам окажется достойным такого доверия.

Зеленский полюбил НАТО

Пока же новый президент гораздо больше делает для того, чтобы заставить избирателей засомневаться в своем выборе. Вчера он в оперативном режиме после возвращения из Брюсселя появился в утреннем шоу "1+1" и начал делиться своими новыми мыслями, навеянными поездкой в столицу Евросоюза. Новые мысли оказались неприкрытым пиаром курса на НАТО.

Еще две недели назад такой спич показался бы издевкой. Даже когда новый президент начал обозначение своей международной политики с заявлений об усилении санкций против России, еще никто не думал, что и по остальным пунктам риторика Зеленского превратится в риторику Порошенко.

Однако вчера это уже окончательно состоялось. Президент в утреннем шоу канала Коломойского рассказывал, какая замечательная организация это НАТО и что когда все украинцы поймут натовские прелести, вопрос будет вынесен на референдум, и вот тогда Украина точно окажется в Альянсе.

Правда, из этого спича выяснилось, что Зеленский в облаках витает даже больше, чем Порошенко. Петр Алексеевич тоже вешал лапшу на уши относительно того, что стоит украинцам проголосовать на референдуме, и нас примут в НАТО с распростертыми объятиями. Но он хотя бы не строил иллюзий насчет того, что когда-то все украинцы захотят в НАТО.

Между тем, социология "Рейтинга" показала, что как раз электорат "Слуги народа" больше всего поляризирован по вопросу НАТО: 49% за, 34% против. И поскольку Зеленский однозначно показал, что он за вступление в Альянс, то этим 34% уже следует задуматься о новом выборе – том, который против НАТО.

Зачем Кабмин увольняет губернаторов?

Главным событием в жизни исполнительной власти вчера было заседание Кабмина. После одного пропущенного заседания, которое понадобилось Гройсману для определения позиций в отношении политики Зеленского и собственного будущего на выборах, премьер собрал правительство и дал понять, что собирается вести против президента тихую войну.

Одним из действий в этой тихой войне стало вчерашнее решение Кабмина дать добро на увольнение сразу 13 губернаторов. Причем далеко не все из этих глав обладминистраций подавали заявления на увольнение сами.

Хитрость этого решения состоит в том, что, с одной стороны, премьер открывает президенту дорогу для смены руководства половины областей. С другой, Зеленский все равно не сможет назначить нужных ему сменщиков без Гройсмана – поскольку представления на губернаторов утверждает именно премьер.

А значит, либо президенту нужно входить в торги с премьером (условно 50% губернаторов тебе, 50% мне), и тогда Гройсман получит шесть областей, где может назначить своих людей, либо конфликт, никаких назначений, и полстраны остается без полноценных губернаторов.

А значит, никакого админресурса на выборах. Но и никакой продуманной политики по развитию регионов, и никакого быстрого реагирования на всевозможные вызовы. С точки зрения честности выборов такое безвластие, безусловно, является плюсом. Но возможное ухудшение социально-экономического положения положительным моментом назвать нельзя. При этом не нужно объяснять, что ответственность в глазах электората будет нести Зеленский.

Зачем 1 июля запускают рынок электроэнергии?

И еще одно неоднозначное решение правительства – запустить с 1 июля пресловутый рынок электроэнергии, который должен поставить эту отрасль экономики на коммерческие рельсы. Правда, в этом рынке будет столько ограничений и неравных условий для участников, что о реальных рыночных отношениях можно говорить очень условно.

Правительство клянется, что обычные люди не почувствуют на себе последствий коммерциализации рынка. То есть тарифы для населения расти не будут. Однако всем известно, что существует еще и понятие непрямого роста цен – того, который сначала происходит для промышленных потребителей, а потом закладывается в стоимость продукции, покупаемой все тем же населением. А промпотребители производят и продукты питания, и многие другие жизненно необходимые отвары.

Следует также отметить, что и в этом решении правительства есть не только экономика, но и политика. Поскольку при переходе на рыночные рельсы (по крайней мере, на первом этапе) в выигрыше окажутся производители электроэнергии, а в проигрыше – промышленные потребители, то, соответственно, в выигрыше оказывается Ахметов, а в проигрыше – Коломойский и Пинчук. В себестоимости продукции их предприятий электроэнергия составляет около 50%.

Так что Кабмин вовсю включился в предвыборную кампанию, и тихие войны теперь будут главным содержанием его деятельности. А поскольку Гройсман заинтересован в том, чтобы такое положение сохранялось как можно дольше, то теперь следует ждать 11 июня, когда Конституционный суд рассмотрит вопрос о законности досрочных выборов. Возможны любые варианты.