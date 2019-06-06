В Украине затевается очередной эксперимент с ценами на газ для населения. Кабмин придумал новую формулу, по которой должны считать тариф. И это будет уже третий ценник за последние два месяца.

Напомним, что в мае "Нафтогаз" под давлением правительства снизил тариф для населения почти на 30 копеек - до 8,27 гривен за кубометр. Но на июнь снова их повысил на 5,2%. Причем, теперь цена для каждого региона своя, так как разная стоимость транспортировки. В итоге, некоторые украинцы будут платить по 8,8 гривен за куб, а это даже выше "социальной цены" в 8,55 гривен, которую "Нафтогаз", согласно постановлению Кабмина, превышать не должен.

В Кабмине обещают, что заставят НАК уже в этом месяце пересмотреть тариф и снизить его до 8 гривен. А с июля газ должен стоить не дороже 7,7 гривен за куб.

Отчасти логика в таких пересчетах есть, так как на европейских хабах газ сильно подешевел, и котировки стартуют со 120 долларов за тысячу кубометров, то есть, от 12 центов за куб. По нынешнем курсу это всего 3,24 гривны. Даже с учетом налогов и транспортировки цена в 8,8 гривен выглядит, мягко говоря, неадекватной.

Впрочем, некоторые эксперты, с которыми пообщалась "Страна", такие "пляски вокруг тарифа" считают подозрительными. И прогнозируют, что за скидками, которые, летом в общем-то не сильно бьют по кошелькам людей, ведь отопления все равно нет, а горячая вода идет с перебоями, последует осенний скачек цен.

Есть и другие версии, согласно которым, тарифы для населения - всего лишь часть большой газовой игры.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Украинские цены не успевают за европейскими скидками

Эпопея с ценами на газ для населения началась еще в апреле. Тогда из-за резкого снижения котировок в Европе, "Нафтогаз" дал хорошие скидки промышленности. В итоге тариф для бизнеса оказался ниже, чем для населения.

Последний регулируется постановлением Кабмина и зафиксирован на уровне 8,55 гривны за куб. Более того, по договоренности с МВФ, в мае он должен был повысится еще на 15%.

Но Кабмин своим постановлением поменял формулу тарифа. Согласно ей, цена на газ для населения устанавливается на таком же уровне, как и для промышленности в предыдущем месяце. То есть, в мае люди получили цену промышленного газа за апрель, в июне - за май и т.д.

Но уже в мае цены для промышленности подскочили. Следовательно, в июне подорожал и газ для населения - на 5,2%. А для бизнеса на июнь, наоборот, дали скидку. Поэтому тариф для населения снова оказался "непрезентабельным". Тем более, что котировки на европейских хабах еще больше просели и стартуют со 120 долларов за тысячу кубометров. Это в 2,5 раза дешевле, чем платят украинцы.

"Странные" цены на газ украинцы начали активно обсуждать в соцсетях.

"Ищу логику. На рынках Евросоюза цена газа (без налогов) вновь упала. Уже ниже 120 долларов за тысячу кубометров, на украинском рынке сделки проходят по 140-180 долларов. Оптовая цена для украинского населения (тоже без налогов и наценок) на июнь - 235 долларов, и она выросла", - написал на своей странице в Facebook экономист Андрей Блинов.

Газовую тему подхватил Кабмин. На последнем заседании 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман не скрывал своего раздражения. По его словам, НАК снизил цену "не так, как мог". А после манипуляций с транспортировкой, в отдельных регионах цена рекордно выросла - до 8, 8 гривен за куб. Такие тарифы на июнь установили в частности "Волыньгаз", "Винницагаз", "Закарпатгаз", "Лугансгаз" и другие.

При этом у "Харьковгоргаза" цена - 8,25 гривен, у "Черкассыгаз" - 8,3 гривны и т.д.

Возмущение Гройсмана понятны - дорогой газ бьет по его рейтингу как раз накануне парламентских выборов, на которые у премьера есть свои планы.

Поэтому он решил не церемониться с "Нафтогазом". НАКу выдали по итогам последнего Кабмина новую ценовую формулу. И пригрозили серьезными проверками. Уже в ближайшее время в "Нафтогаз" должна зайти комиссия Счетной палаты, которая проверит "все контракты и формулы, и откуда берется цена для потребителей".

"Не удивлюсь, если обнаружится большая наценка "Нафтогаза", зашитая в тариф. Ведь остальные составляющие очень легко посчитать - цена в Европе, 20% НДС, примерно 1 тысяча гривен с тысячи кубов за транспортировку", - говорит соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Новая формула

В правительство обещают: уже в июне (то есть, задним числом) цена для населения снизится до 8 гривен за куб, а с июля - до 7,7 гривен. Выйти на такие цифры, в правительстве предлагают за счет новой формулы цены на газ для населения.

Теперь "Нафтогазу" предлагается на выбор четыре варианта ценообразования. Он должен будет использовать тот, который в данный момент окажется более дешевым.

Первый вариант - в качестве базовой берется средняя стоимость импортного газа с учетом таможенного оформления (плюс 20% НДС) за предыдущий месяц

Второй - средневзвешенная цена газа по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже.

Третий - средняя цена газа для промышленности (при условии предоплаты) за прошлый месяц (то есть, схема, которая действует сейчас).

Четвертый - социальная цена на газ в 8,55 гривен за куб.

Официальной реакции от "Нафтогаза" пока нет."Интерфакс-Украина" ссылается на комментарий НАКа в котором сказано, что он и так снизили цены в соответствие с изменением европейских котировок. А в июле стоимость газа для населения составит от 7,6 до 8,2 гривен за куб. То есть, судя по всему, пересматривать тарифы прямо сейчас НАК не особо расположен.

И возможность проигнорировать очередную формулу от Кабмина у "Нафтогаза" есть.

"Суд, в котором оспаривалось еще первое повышение цены на газ, установил, что решения Кабмина о любом ценообразовании являются по своей юридической природе регуляторным актом. Это означает, что проект такого постановления должен быть опубликован, минимум, за месяц до его принятия, пройти общественное обсуждение и лишь после этого выносится на утверждение. Это значит, что оперативно Кабмин цену устанавливать не может и последнее решение можно легко оспорить в суде", - пояснил "Стране" президент Ассоциации энергетики Украины и управляющий партнер правовой группы "Трохимец и партнеры" Александр Трохимец.

"Нынешняя методика определения цены на газ для населения четко не определена, поэтому каждый - и Кабмин, и "Нафтогаз" - может трактовать ее в свою пользу", - считает руководитель проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Тарифный козырь

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что отчасти очередная попытка переписать газовый ценник вполне логична, так как газ в Европе действительно подешевел. "На газовых хабах котировки опускались даже до 110 долларов, в среднем же варьируются от 120 до 140 долларов за тысячу кубов. Это связано со скоплением больших запасов, которые Европа не израсходовала с зимы и сейчас пытается распродать", - говорит экономист Алексей Кущ.

Впрочем, не все так просто. По его мнению, газовый ценник - лишь предлог в противостоянии Кабмина и "Нафтогаза".

"Сейчас идет борьба за модель анбандлинга (разделение добычи, транспортировки и продажи газа - Прим. Ред.). "Нафтогаз" продвигает так называемую "модель управления", по которой новый оператор ГТС не получит актив в собственность, а будет просто управлять "трубой". Такая схема интересна, в частности, американским или европейским инвесторам. Кабмину более интересна схема собственности, когда новый оператор получает на баланс активы (такую модель Кабмин рекомендовал принять на своем заседании 22 мая - Прим.Ред.) Это открывает доступ местным элитам к газотранспортной системе страны и даже в перспективе может привести к ее приватизации", - уверен Кущ.

"Сопротивление снижению цены на газ для населения, которая уже выше, чем для промышленности, может быть обусловлена в том числе, и бенефициарами газодобывающих компаний, среди которых - олигарх Игорь Коломойский, лоббисты которого сейчас активно заполняют властные кабинеты", - не исключает Трохимец.

Такие "газовые баталии", по мнению экспертов, будут наблюдаться все лето.

Осенью же придется по новой договариваться с МВФ о кредите и вопрос повышения цен на газ для населения снова актуализируется.

Тут, по словам Куща, возможно несколько сценариев.

Первый: в Украине не будет серьезных скачков курса доллара, а в Европе не произойдет большого роста газовых котировок. В этом случае МВФ, скорее всего, удастся убедить не повышать цены для населения.

Второй вариант: гривна обвалится, а цены на газ в Европе сильно вырастут. Все предпосылки для такого сценария есть. Курс доллара, по прогнозам экспертов, к осени вырастет до 29,5 гривен, а газ в Европе может подорожать до 11-13 гривен за куб.

Тогда правительство может попытаться уговорить МВФ не повышать цены прямо сейчас, а прописать в новом меморандуме очередной график повышения цен на весь 2020 год.

Правда, не факт, что Фонд на это поведется и предоставит кредит. По крайней мере даже в предвыборном 2018 году он на компромисс в этом вопросе не шел.