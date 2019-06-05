На прошлой неделе Кабмин не собирался — его отменили в ожидании решения парламента по отставке премьер- министра Владимира Гройсмана. Тогда премьера в отставку так и не отправили. А в порядке дня Кабмина скопилась целая кипа нерассмотренных проектов, которые пачкой были вынесены на заседание 5 июня.

Но начали заседание с ЧП, которое всколыхнуло всю Украину — тяжелого ранения полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла, которого врачам так и не удалось спасти. Правда, вопрос об отставке министра МВД Арсена Авакова, активно обсуждаемый в соцсетах, не поднимался (уже после Кабмина Аваков отверг возможность отставки), как и возможность наказания полицейского руководства. Судя по всему, дело ограничится, в лучшем случае наказанием самих убийц, для которых Кабмин потребовал "высшую меру", то есть, пожизненный срок.

Сигнал от Кабмина получили международные инвесторы. Их успокоили — дефолта не будет. Правительство утвердило трехлетнюю стратегию управления госдолгом, пообещав снизить к 2022 году долю долга с нынешних почти 61% до 43% от ВВП. Похоже, Владимир Гройсман хочет попиариться на долгах —распорядился провести аудит займов до 2014 года и разобраться , "кто и куда их растратил".

В остальном Кабмин 5 июня оказался практически полностью "энергетическим". И прошел буквально вдогонку СНБО, которое состоялось на прошлой неделе и переложило решения по энергетике (рынок электроэнергии, электроэнергии, кризис в угольной отрасли, цены на газ и др.) на правительство.

Короткая выжимка почти двухчасовых обсуждений: рынок электроэнергии, который предлагалось отложить, минимум, на три месяца, все же заработает уже с 1 июля этого года. Но правительство обещает, что тарифы для населения не вырастут. Хотя эксперты утверждают, что рост цен для бюджетных организаций и промышленности может оставить 40-50%, что автоматически потянет рост цен на все товары и услуги.

Будут очередные изменения и по газу: Кабмин обязал "Нафтогаз" пересмотреть цены для населения уже в июне, и снизить их на этот месяц до 8 гривен за кубометр, а на следующий - до 7,7 гривен. Параллельно в НАК направят проверяющих, в частности, Счетную палату. И заставят "Нафтогаз" раскрыть ценовую формулу и данные всех закупочных контрактов. Правительство возмутил тот факт, что тарифы на газ для украинцев снижаются не так быстро, как закупочные цены в Европе.

"Страна" разбиралась, что утвердил Кабмин 5 июня.

Рынок электроэнергии уже с 1 июля: что будет с ценами

На "последнем заседании" Кабмина Гройсмана 22 мая правительство приняло в тайном режиме — без внесения документов в порядк дня — ряд решений по энергорынку. В частности, о возложении спецобязтельств на государственные компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго". То есть, именно они будут отвечать за то, чтобы тариф для населения после запуска рынка с 1 июля не вырос.

Еще тогда представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус заявил, что из под спецобязательств вывели компанию Рината Ахметова ДТЭК, что нарушает все законы конкуренции.

Разбирательства по этому вопросу продолжились на заседании правительства 5 июня. Но прежде премьер-министр Гройсман заявил, что никаких отсрочек по введению рынка (в парламенте зарегистрирован законопроект о переносе запуска на три месяца) не будет. То есть рынок заработает уже фактически через три недели.

Как будут запускать новую систему — до конца непонятно даже самим экспертам, поскольку часть законодательной баз еще "сырая". Непонятно, в частности, как будут проходить электронные аукционы. Теоретически они должны проводиться через "Прозорро", но IT-платформа для этого еще не готова (на ее разработку дали три месяца).

Неясно также, как будут получать электроэнергию коммунальщики, в частности, водоканалы. И что делать с огромными долгами коммунальных служб и населения за электроэнергию.

Но, как заверил Владимир Гройсман, цены для населения расти не будут. НКРЭ, по его словам, должна сделать все, чтобы не было роста цен и для промышленности. Правда, глава Минтопэнерго Игры Насалик заявил, что ранее для промышленности рассматривался вариант роста тарифов на 5-8%.

По ДТЭКу Насалик пояснил: они будут учавствовать в ПСО только через так называемый тариф диспетчеризация, то есть, перечисляя средства оператору магистральных сетей. А компенсировать тариф людям не станут из-за высокой себестоимости электроэнергии — 1,4 гривны за киловатт.

Дошло до прямой стычки Геруса с Гройсманом. "Что вы хотите — чтобы решение было завалено и люди вдвое дороже покупали электроэнергию", — парировал премьер на все обвинения Андрея Геруса в создании тепличных условий для ДТЭКа. В итоге все энергетические решения были приняты.

То есть, с 1 июля рынок электроэнергии все же начнет работать. Скорее всего, старт продет не гладко — подстраиваться под новые условия всем участникам процесса придется буквально с колес. Плюс как такового рынка, то есть, свободной конкуренции, которая должна сбить цены, пока не будет, ведь условия для увеличения импорта электроэнергии в нашу страну так и не создали.

Ранее эксперты прогнозировали, что с введением рынка электроэнергии тариф может вырасти, как минимум, вдвое, то есть, превысит 3 гривны за киловатт. Скептики не исключали, что предприятиям придется платить и по тройному тарифу. А это кране невыгодно многим энергоемким заводам, в частности, Никопольскому ферросплавному комбинату Игоря Коломойского. Эксперты подозревают, что именно с его подачи лоббируется идея отсрочки введения рынка в надежде на то, что новый состав парламента может и вовсе его отменить.

Война с "Нафтогазом"

Владимир Гройсман не забывает о парламентских выборах, поэтому решил извлечь максимальную пользу из темы газовых цен. С его подачи Кабмин недавно уже принял несколько решений по тарифам на газ для населения. В частности, поменял формулу цены — разрешил НАКу давать людям цены такие же, как и для промышленности за предыдущий месяц, если стоимость газа в Европе падает. А если цена для промышленности окажется выше 8,55 гривен за кубометр, то тогда население платит по этой граничной ставке.

Но теперь премьер возмущается — цены на газ для населения в июне снова оказались выше, чем для промышленности. С 1 июня НАК установил тариф для бизнеса на уровне 6,9-7,7 гривен за куб, а для населения с начала этого месяца цена выросла против майского показателя на 5,2% и составляет почти 8,4 гривны. А так как по разным регионам тарифы сейчас отличаются в зависимости от стоимости транспортировки, то в некоторых областях цены достигают и 8,8 гривен за куб.

По формуле, которую утвердил Кабмин все правильно: люди в июне платят по тем ценам, что бизнес в мае. А более низкий тариф население должно получить с июля (то есть, через месяц после промышленности).

Но если не внедрять в тонкости формул, разница в ценах для людей и бизнеса бросается в глаза, эту тему украинцы уже активно обсуждают в соцсетях. А с учетом того, что цена на газ в Европе снова обвалилась и не превышает 120 евро за тысячу кубов, вопрос и вовсе становится пикантным: как "Нафтогаз" умудряется продавать газ с такими накрутками. Ведь нынешняя цена в Украине — почти 300 евро за тысячу кубов, то есть в 2,5 раза выше, чем на европейском хабе.

Поэтому в этом раз Кабмин решил не ограничиваться приказом НАКу снизить цены для населения до 8 гривен в июне и 7,7 гривен с июля, а и начать масштабные проверки в "Нафтогазе". Счетная палата уже получила соответствующее распоряжение. НАК заставят раскрыть все контракты и показать — откуда взялась цена.

Долговые разборки

Счетная палата получила еще одно поручение от Кабмина — проверить внешние долги Украины. Но не все, а только те, которые взяли до 2014 года. По словам премьер-министра, речь идет о сумме более 50 миллиардов долларов, которые "непонятно кто и куда потратил". Также, по его словам, в прежние годы была пробита брешь в ПФ, и, если бы не она, то всем украинским пенсионерам сейчас можно было бы повысить пенсии на 60%. То есть, премьер наметил себе еще одну перспективную тему для предвыборной кампании. По теме долгов Кабмин утвердил трехлетнюю стратегию управлению долгами, целью которой является снижение общей долговой нагрузки к ВВП, а это приоритетный показатель для Международного валютного фонда.

Принятие этого документа теоретически должно успокоить как системных инвесторов, так и покупателей украинских ОВГЗ, которые начали спешно избавляться от наших долговых бумаг, что и спровоцировало скачек курса доллара. Помогут ли остановить исход инвесторов успокоительные речи Кабмина — пока неясно. Эксперты уверены, что гривна продолжит падать и к осени достигнет курса в 29-29,5 гривен за доллар.

Большая инвентаризация земли

Кабмин утвердил план проведения инвентаризации всей государственной и коммунальной земли Украины. Планируется упорядочить информацию о местонахождении, площади, правового статуса участков, выявить "гуляющие" земли или те, которые используются не по назначению, а также оценить их качество (плодородность почвы, степень загрязнения и пр.). Обновленная информацию будет внесена в земельный кадастр.

Министерство агрополитики, которому и принадлежит идея о тотальной инвентаризации, планирует таким образом получить больше доходов от платы за землю, так как сегодня многие участки используются в обход закона и деньги за них в бюджет не поступают. роме того, хотят повысить эффективность охранных мер. К примеру, в Украине действуют нормы севооборота, регламентирующие какие культуры нужно сеять, чтобы не истощать почву. Но зачастую аграрии, особенно арендующие землю, эти правила игнорируют, и сеют то, что приносит больше дохода. Скажем, подсолнечник, который, если его засеивать из года в год на один участок, буквально "убивает" черноземы.

Кроме того, в пояснительной записке говорится о "повышении инвестиционной привлекательности" украинской земли и привлечении иностранных инвесторов. Является ли инвентаризация первым шагом к открытию рынка земли — пока неясно. Но в последнее время в профильной среде активизировалось движение за снятие моратория на продажу земель, так что не исключено, что новый состав правительства рассмотрит соответствующие законопроекты, которые пылятся в Раде уже несколько лет.

Компенсации за некачественную коммуналку

С 1 мая вступила в силу очередная порция норм нового закона о ЖКХ, в частности, ввели пеню за просроченные платежки. Но многие подзаконные акты до сих пор не готовы. 5 июня Кабмин принял один из них — постановление, регламентирующее перерасчет за некачественно предоставленные коммунальные услуги.

В пояснительной записке мазано, что по закону жители украинских многоэтажек имеют право не платить или платить со скидкой за услугу, которая не была предоставлена или же оказалась некачественной.

Для проверки качества услуг будут привлекать управителей многоэтажек. Они должны проверять жалобы жильцов и составлять соотвествующие акты. Перерасчет будет проводиться в течение месяца с момента подачи акта и войдет уже в следующую платежку.

Получить перерасчет по данному постановлению Кабмина, можно будет за коммунальные услуги — уборку дома и придомовой территории, работу лифтов и пр. Скажем, коммунальщики обязаны платить компенсации, если лифт не работал более суток.

Управители также будут обязаны показать жильцам структуру тарифа — сколько реально стоит та или иная услуга.

Украина в Дубаи

Правительство согласовало достройку павильона Украины в Дубаи (ОАЭ) к всемирной выставке "Экспо-2020". Сама стройка стартовала в прошлом году и должна закончиться в октябре 2019 года. К участию в выставке власти готовятся с размахом — украинский павильон расположится на участке более 1,6 тысяч квадратных метров и, помимо самого экспозиционного помещения, предусматривает еще и сопутствующую инфраструктуру.

Как указано в пояснительной записке. "Экспо-2020" — это своего рода "олимпийские игры" в мировой выставочной индустрии. Выставка длится 6 месяцев и собирает инвесторов со всего мира. Поэтому участие в ней Украины должно способствовать "укреплению имиджа" нашей страны и привлечению инвестиций.

Проблема лишь в том, что профинансировать нужно не только строительств и работу павильона, но и его последующую утилизацию. Снос сооружения и очистка территории продлятся до 2021 года, но оплатить 90% стоимости работ требуется уже сейчас.

Но таких полномочий у распорядителя бюджетных средств на сегодняшний день нет, как, собственно, не прописана и процедура строительства госообъектов за пределами страны. Поэтому Минэкономразвития предложил внести соответствующие изменения в законодательную базу. В частности, правки внесены в постановление Кабмина №1764. Распорядитель строительства получит на свое содержание 2,5% от стоимости работ.

Инспекторы по труду выходят на охоту

Минсоцполитики решило позаботится о трудоустройстве граждан с инвалидностью. Правительство на своем заседании 5 июня утвердило соответствующее постановление.

Планируется, в частности, дать больше полномочий Гоструда, который отныне будет следить выполняют ли предприятия нормы по трудоустройству инвалидов. Это ведомство получило право проводить как плановые, так и внеплановые проверки, а также собирать и мониторить отчетность предприятий. Пишем, плановая проверка может длиться от 5 дней (для небольших предприятий) до 10 дней. Сумарно Гоструда может проверять предприятие от 15 дней до месяца в год.

Предприятие должно будет предоставлять контролерам доступ к штатному расписанию, информации о всех подразделениях компании, трудовые книжки работников с инвалидностью, трудовые договора с ними и пр. По итогам проверок Гоструда будет выдавать предписания, в том числе, определять штрафы, которые за нарушения трудового законодательства просто огромные и могут достигать 300 тысяч гривен и более. Правда, в Минсоцполитики такие штрафы обещают направлять на благие цели, в частности, на поддержку, реабилитацию, обучение детей с инвалидностью.

Примечательно, что только недавно предприниматели добились запретов тотальных проверок Гоструда. Апелляционный суд отменил постановление №295.

"Это фактическая реанимация инспекционных проверок, которые были отменены судом, признавшим недействительным постановление №295. Это издевательство, беззаконие и преступление. Проект не прошел согласование Государственной регулярной службы и несет те же противозаконные вещи, что и ранее, даже хуже. Это скотство высшей пробы - мы выиграли суд, а они нам новое такое же постановление, чтобы мы снова судились два года", — написал на своей странице в Facebook глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.