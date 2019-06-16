31 мая судья Шевченковского райсуда столицы Татьяна Левицкая утвердила сделку, которую заключила с военными прокурорами 27-летняя киевлянка Илона Богук.

Она признала свою вину в подделке документов (ч.2 ст.358 УК Украины) и по "угоде" получила наказание, не связанное с лишением свободы. Суд "отмерял" девушке 24 месяца тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на год.

Уже на следующий день она, в компании мужа и друзей, рассекала по волнам на Оболонской набережной столицы.

Источник фото: facebook.com/Ярослав Богук

Ее, казалось бы, рядовая история не выступала бы предметом интереса "Страны", если бы не одно но. Все дело в том, что буквально за месяц до заседания суда на улице Дегтяревской высшее руководство Службы безопасности Украины и Главной военной прокуратуры окрестило Богук членом террористической организации, на счету участников которой - два убийства высокопоставленных сотрудников отечественных спецслужб и неудачное покушение на третьего "спеца".

По стечению дальнейших обстоятельств именно рапорт о раскрытии этого дела, по сути, оказался "лебединой песней" написавшего вскоре после инаугурации Владимира Зеленского заявление об отставке главы СБУ Грицака.

Однако в этой истории столько тумана (по крайней мере в отношении украинских гранждан-фигурантов), что она вполне может стать в один ряд с печально известным "делом Бабченко" и другим громкими делами, о раскрытии которых отчитывались силовики, а на поверку там все оказывалось "немного не так".

Взрывная волна инцидента на улице Вильямса

Для начала напомним, в рамках какого дела изначально привлекалась к ответственности Илона Богук.

Речь идет о нашумевшей истории незадачливых диверсантов, один из которых подорвался в ночь с 3 на 4 апреля 2019 года при попытке установить самодельное взрывное устройство на парковке супермаркета "Ашан" по улице Вильямса в Голосеевском районе Киева.

Изначально силовики зарегистрировали ЧП как покушение на убийство (ч.2 ст.115 УК Украины), но вскоре дело переквалифицировали на теракт (ч.3 ст.258 УК Украины).

Как позднее выяснит "Страна", причины этого оказались связаны с персоной предполагаемой жертвы злодеяния - майора сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Именно его данные вносились в ЕРДР, как потерпевшего лица изначально. Но в дальнейшем в таком статусе был допрошен военнослужащий с другими паспортными данными (на этом мы остановимся чуть позже).

Как бы там ни было, но по "горячим следам" через СМИ вбросили дезинформацию о том, что подрывник разведчика - мужчина с паспортом гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако, скончался от полученных травм. И хотя собеседники автора этих строк в силовых структурах не подтверждали такого исхода, именно такая версия принялась гулять на страницах Интернет-изданий и в сюжетах телеканалов.

Позднее люди в погонах заявили: именно благодаря такой "дезе" спецслужбам спустя неделю и удалось задержать сообщника подорвавшегося диверсанта. Им оказался мужчина с паспортом гражданина Киргизии на имя Руслана Кирика, с которым Ломако посещал Киев как минимум дважды за последний год. А также установить целую группу их сообщников из числа граждан Украины.

Всем им было объявлено о подозрении в организации теракта (ч.3 ст.258 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде безальтернативного ареста.

Именно в эту "пеструю компанию" и входила Илона Богук.

Последняя гастроль Грицака

Что инкриминируется девушке, а также ее "подельникам" детально объясняли 17 апреля Грицак с военным прокурором Матиосом. С их слов, в разных городах Украины сотрудники контрразведки выявили группу пособников заезжих диверсантов.

А также рассекретили самих подрывников: оказалось, что выживший Ломако и его приятель Кирик на самом деле являются гражданами России - жителем Москвы Алексеем Комаричевым и ингушем Тимуром Дзортовым.

Журналистам были представлены два видео. На одном из них Комаричев во время избрания ему меры пресечения называет свои анкетные данные, лежа в больничной палате.

Источник видео: youtube.com/Служба безпеки України

Что же касается второго видео, то оно более содержательно. Здесь Дзортов рассказывает о себе, и дает признательные показания о том, как на протяжении последних лет в составе ДРГ выполнял задачи, которые ставил перед ними куратор в военной разведке "северного соседа".

Источник видео: youtube.com/Служба безпеки України

На брифинге Грицак с Матиосом сообщили - на счету кураторов дуэта Дзортов/Комаричев, а также других участников боевых групп, направляемых из России и временно неподконтрольной территории Донбасса, как минимум два резонансных преступления и покушение на осуществление третьего.

В частности, речь идет о подрывах офицеров украинских спецслужб Александра Хараберюша (был подорван в своей машине в марте 2017 года) и Максима Шаповала (был взорван в июне того же года), а также попытке ликвидации Кирилла Буданова.

В интерпретации СБУ, все эти злодеяния были осуществлены по команде из единого центра. Его руководителем отечественные спецслужбы называют генерал-лейтенанта ФСБ РФ Дмитрия Минаева.

Следующий в цепочке организаторов серии терактов на территории Украины - некий "Рустем", помощник руководителя ГУР Генштаба России. А уже ниже по иерархии находятся двое жителей Донецка - Василий Евдокимов ("Ленин") и Олег Шутов. Как раз последний, среди прочего, якобы и заложил "адскую машинку" под авто, на котором едил по Киеву Шаповал.

Кроме этой четверки, действия "диверсантов" также курировал уроженец Ингушетии Башир Куштов.

Какие доказательства связи этой пятерки с эпизодом о подрыве авто на улице Вильямса 4 апреля, правоохранители пока не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Зато известно, что постфактум ЧП в Голосеевском районе было арестовано восемь подозреваемых. Это, собственно, Дзортов, Комаричев и шесть граждан Украины.

Источник видео: youtube.com/Служба безпеки України

Вот как рассказывал о пятерых из них, описывая распределение ролей, главный военный прокурор: "Задержано лицо, которое обеспечивало членов ДРГ документами для беспрепятственного и залегендированного неоднократного посещения Украины; лицо, которое обеспечивало диверсионную группу автомобильным транспортом для ведения негласного наблюдения и перемещения; лицо, которое обеспечивало диверсионную группу оружием и взрывчатыми веществами; лицо, которое обеспечивало ДРГ несанкционированным доступом к базам данных правоохранительных и контролирующих госорганов. Также благодаря феноменально совершенной работе контрразведки установлено и задержано лицо, которое организовывало и обеспечивало экстренную эвакуацию. Тимура Дзортова с территории Киева".

Террористы или случайные люди?

"Стране" удалось установить личности большинства этих граждан, которым вменялось/ется соучастие в осуществлении теракта в Голосеевском районе. Рассказы их адвокатов позволяют усомниться в том, что именно они "опекали" Дзортова с Комаричевым, будучи посвященными в преступный умысел "диверсантов".

А скорее речь может идти о цепи случайностей и совпадений, либо банальной попытке подтасовки фактов со стороны силовиков.

Итак, первой они "приняли" сотрудницу ООО "Би Фри" Илону Богук, компания которой занимается оказанием туристических и юридических услуг для иностранцев в Украине.

Именно Богук с помощью своей подруги Марии Пархоменко дважды выписывала и заверяла у нотариуса приглашения для псевдокиргизов "Кирика" и "Ломако" на посещение Украины у нотариуса Оксаны Майдыбуры.

В суде, где рассматривалась ее сделка со следствием, Богук рассказала - таких "приглашений" по роду своей деятельности за последний год выписала около двух сотен. И понятия не имела о роде занятий и интересов абсолютно всех визитеров в Украину: выписка и нотариальное заверение "пригласительных" является одной из услуг компании ее супруга Ярослава, где ранее она трудилась.

Защищавший интересы девушки адвокат Сергей Комлев не скрывал своего недовольства тем, что Илона после снятия с нее подозрений в терроризме согласилась на "угоду", признав себя виновной в подделке документов.

"В деле вообще нет состава преступления с ее стороны. Уже давно все забыли про терроризм, это же вообще просто ржач был... Хотя это и чудо, что Илону удалось вытащить, ее отпустили и отказались от затеи "закрыть" всех поручителей, которые от себя давали приглашения другим иностранцам - тогда бы таких "террористов" было с пару десятков. Потом вменили подделку - вот вы слышали, как судья зачитала обвинительный акт, где говорится об этом?! А у меня вопрос: так где эта подделка со стороны Богук, если подпись лица, которое оформляло приглашение - настоящая, виза нотариуса - тоже?", - говорит юрист "Стране".

Он рассказывает, что после переквалификации действий клиентки на подлог и ее выхода на свободу предлагал Богук не признавать вину и в этой части обвинений. "Но там, насколько я понял, ее припугнули, пообещав, если будет упираться, взяться за мужа. И уже ему "шить" терроризм. Вот девушка и согласилась", - резюмирует Комлев.

В один день с Богук был задержан другой вероятный пособник псевдокиргизов Кирика и Ломако - ром из Житомирщины Артур Казимиров.

"Вся его вина в том, что его телефон дважды бился "в соте" поезда, на котором эти "диверсанты" приезжали в Украину - осенью прошлого и весной нынешнего года. Никто из них на Казимирова не указывал, его просто "сгребли" в общую кучу", - описывает злоключения рома собеседник "Страны" силовых структурах на правах анонимности.

С его слов, под аналогичную "раздачу" попал и харьковчанин Олег Сиренко, который занимается продажей автомобилей (его контакты выдает поисковая выдача на профильном сайте объявлений RST). Именно к нему обратились Комаричев и Дзортов, когда искали нужное им транспортное средство по прибытии в украинскую столицы.

"На Сиренко покупатели вышли через сайт объявлений. Сказали, какую машину хотят, Олег позвонил товарищу в Киев, и им нашли "колеса". После того, как один из этих покупателей подорвался, Сиренко задержали и избили, вменили терроризм. Точно так же - страховщику, который оформлял полис на проданную "тачку. Поймите, они в глаза не видели и никогда не были знакомы с этими "диверсантами", никак не контактировали ранее, и якобы их причастность - бредовые фантазии людей из контрразведки СБУ и военной прокуратуры", - добавляет наш собеседник.

Со слов адвоката Александра Шадрина, который защищает интересы Сиренко, следует: в настоящее время его клиенту следователи предложили пойти на сделку. Суть "угоды", как и в случае с Илоной Богук, предусматривает признание харьковчанином вины в подделке документов при одновременном снятии "пидозры" в терроризме.

По данным "Страны", аналогичный вариант начали "забрасывать" прокуроры и для страховщика, а также еще одного арестованного подозреваемого в пособничестве "терроризму".

Речь идет о курьере Константине Петрове, которого "повязали" практически одновременно с тем, как в Дарницком районе Киева был задержан Тимур Дзортов. То есть, в ночь с 10 на 11 апреля - через неделю после взрыва на Вильямса. И вплоть до этого дня (а точнее, ночи) Константин никак не фигурировал в скандальном деле.

Историю своего клиента Петрова адвокат Александр Шира описывает так: "Как в этом деле образовался Константин? Был Дзортов, который после самоподрыва Комаричева изолировался и скрывался. Далее произошло следующее - он с кем-то связался, и эти люди через своих друзей или знакомых, там прямо "цыганская почта" была, позвонили Петрову. Он курьер, зарабатывает на таком оказании услуг. Это было ночью 10 апреля, спросили - можешь купить еду, выпивку и достать телефон для одного человека? Пообещали 500 долларов сверху, Костя и согласился. Он купил трубку, бутылку виски и две пиццы, приехал по названному ему адресу. Абсолютно не понимал, к кому едет, сам был выпивши, и трижды перепутал парадное. Когда позвонил, его настойчиво пригласили подняться. Там уже были оперативные сотрудники СБУ, которые подкинули ему в карман гранату и избили. Били так серьезно, что ИТТ на Косогорном, после направления Петрова к ним, направили его на медицинское освидетельствование... Сейчас говорят, что все взвесили и разобрались. Пытаются придумать небылицы и предлагают сделку, чтобы прикрыть свой непрофессионализм и избежать наказания за излишнее применение силы. Но куда девать нанесенные побои и гранату? Они нарушили все, что могли".

Выяснить судьбу шестого подозреваемого в пособничеству терроризму, а также идентифицировать его личность, на момент подготовки этого материала "Стране" не удалось.

Из ранее обнародованных в судебном реестре (а позднее - закрытых от общего доступа) материалов следует, что это некий сотрудник фискальной службы Киева. Якобы он, по просьбе своего кума, передал "киргизам" Дзортову и Комаричеву сведения из базы "Безопасный город" по авто украинского разведчика. И тем самым - помог диверсантам в слежке и последующей попытке ликвидации Буданова.

Докладывая об этом общественности, Матиос даже озвучил установленные следствием "расценки" на получение информации из закрытых баз данных.

"Это делали и продавали украинцы сознательно, понимая, что эта информация может попасть к террористическим и диверсионным группам. Доступ к базе видеонаблюдения города Киева "Безопасный город" - 200-250 грн за один автомобиль; доступ к базе МВД, Нацполиции - 250-700 грн; доступ к базе пересечения границы - 600-800 грн за человека; доступ к базе автотранспорта (передвижения по городу, парковки, административные протоколы, задержания и остановки транспорта) - 500 грн; детализация звонков с привязкой к месту (это можно делать только по решению суда и только правоохранительным органами) - 4-7 тыс грн за полгода; информация о полученных доходах из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн", - рассказал главный военный прокурор.

Со слов Матиоса, именно путем получения информации из внутриведомственных баз, "киргизы-подрывники" и узнали, за кем им следует следить с целью последующего убийства.

Но эти данные не находят своего подтверждения: автомобильные номера "Шевроле Эванда", под которое закладывал взрывчатку Комаричев, вообще не состоят на учете в украинских реестрах (это номера прикрытия). А стало быть, выйти через них на Буданова было невозможно.

Во-вторых, сам автомобиль, который планировал взорвать террорист, не принадлежит майору. Как заявил сам разведчик, будучи допрошен под "легендой" военнослужащего в/ч А0122 Вадима Ващенко, хозяином взлетевшего на воздух на парковке "Ашана" автомобиля вляется коллега Буданова. А сам он лишь периодически берет его в пользование. Якобы на следующее утро он планировать отвезти своего кота к ветеринару, и для этого попросил коллегу передать ему "колеса". Но отправился не к себе домой! И приехал на улицу Вильямса, где планировал переночевать у знакомого. Вспомнить ни его установочные данные, равно как и адрес ночлега, разведчик не смог.

Буданов-Ващенко также показал, что накануне подрыва не получал каких-либо угроз.

Предоставить мобильник Буданов-Ващенко следствию не смог... И параллельно указал, что в 2017 году он завязал отношения с некоей девушкой, и вскоре после этого - обнаружил за ними слежку. Якобы "разведчика" и его избранницу "пас" короткостриженый мужчина 45-50 лет ростом 180-185 см спортивного телосложения. А в ночь, предшествующую взрыву в Голосеевском районе, около "Ашана" обнаружил за собой некоего бородача (очевидно, речь идет о Дзортове) и еще одного неизвестного мужчину (скорее всего, Комаричева). Майор заявил следователю, что "оторвался" от их преследования, проследовав через задний выход супермаркета "Лоток", после чего отправился спать.

И уже ночью проснулся, услышав взрыв машины, на которой он приехал...

"Безотносительно всего - мне так никто и не смог связно объяснить, как эти подрывники вообще нашли этого разведчика? Как они за ним могли следить, если он передвигался на разном транспорте? Вся эта история - повторение той фантастики, которую нам скармливали в так называемом деле об убийстве Аркадия Бабченко, - комментирует "Стране" ситуацию адвокат Сергей Комлев. - Расценивая те материалы, которые видел по делу, могу сказать - украинцам в очередной раз подсунули иллюзию существования угрозы массового терроризма. Как по мне, это все исключительно манипуляция и маразм информационных вампиров, которые регулярно хотят находиться в центре внимания и доказывать свою важность. Подобным образом создавался пять лет миф о готовящемся вооруженном вторжении российских войск в Украину, о героях из спецслужб, которых ФСБ взрывает и убивает... Самое печальное, что жертвами этой, на самом деле гибридной войны, являются все украинцы. Нашему обществу регулярно скармливают весь этот бред. Зачем приехали эти подрывники? Да черт его знает, они сейчас расскажут только то, что от них потребуют в военной прокуратуре... А параллельно все люди, которых "закрыли" из-за дебилизма, я другого слова не подберу, силовиков, будут сидеть".

В настоящее время все ранее арестованные подозреваемые в терроризме по следам взрыва на Академика Вильямса, за исключением Илоны Богук, находятся под стражей. Расследование громкого во всех отношениях дела продолжается.