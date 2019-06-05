Мэр Киева Виталий Кличко отправляет на парламентские выборы свою партию "Удар".

Не договорившись об объединении ни с переименованным в "Европейскую солидарность" Блоком Петра Порошенко, ни с "Украинской стратегией" премьер-министра Владимира Гройсмана, Кличко решил подставить плечо бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, чей "Рух новых сил" не может штурмовать Раду из-за проблем с регистрацией.

На первый взгляд этот союз выгоден обоим. У Кличко есть много денег от богатых друзей вроде столичного влиятельного предпринимателя Вадима Столара, но нет рейтинга (по опросам рейтинг "Удара" близок к нулю).

Кроме того, союз с ярым противником Порошенко Михо, поможет Кличко очистить свой имидж от греха "порохоботства", что хорошо с точки зрения подготовки к выборам мэра Киева (они по плану будут уже в следующем году).

У Саакашвили же потенциально может быть неплохой рейтинг (при должной раскрутке), но нет достаточно ресурсов для рывка.

В тоже время, для Михо есть имиджевые риски объединения с партией бывшего лидера БПП да и не факт, что этот альянс преодолеет 5% барьер.

К чему приведут эти процессы, анализирует "Страна".

Михо предложили стать лицом "Удара"

Переговоры Виталия Кличко с Михаилом Саакашвили состоялись поздним вечером в понедельник. Интересно, что, по данным "Страны", на них присутствовал и предшественник Саакашвили на посту губернатора Одесской области Игорь Палица, близкий соратник олигарха Игоря Коломойского, и фактический лидер "Укропа".

Во вторник детали объединения с Виталием Кличко утрясали прямо в здании киевской мэрии Михаил Саакашвили со своим соратником Давидом Сакварелидзе. А уже днем в кулуарах Рады некоторые депутаты уже обсуждали предстоящее объединение.

"Они договорились, что Саакашвили станет формальным главой партии "Удар", а взамен включит в список своих людей", - пояснил "Стране" один из нардепов.

Уже вечером во вторник мэр Киева Виталий Кличко в своем видеобращении заявил, что партия "Удар" будет участвовать в парламентских выборах. Возглавить партию "Удар" и повести ее на парламентские выборы он действительно предложил Саакашвили.

"Удар" идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал Кличко.

Действующее законодательство позволяет Саакашвили быть главой партии, но может ли он быть депутатом - вопрос спорный. Так как нет однозначной трактовки нормы о том, что кандидат в депутаты должен проживать в Украине в течение последних 5 лет.

"Мы обсуждали разные варианты. Например, что партию в Раду должен вести один из Кличко. Например, Владимир. Но он тоже не проживал в Украине в течение последних 5 лет. А Виталий хочет сосредоточится на выборах в Киеве, которые будут 25 октября 2020 года. У него сейчас проседает рейтинг, ему не нравится желание Зеленского разграничить функции и полномочия мэра Киева и главы столичной горгосадминистрации. Так выбор пал на Саакашвили, который может стать лицом партии", - говорит "Стране" один из нардепов от "Удара" в нынешнем созыве Верховной Рады.

Да и сам Виталий Кличко заверил, что он в Раду не пойдет и останется мэром Киева.

"У меня есть много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью. Так будет честно и правильно!", - заявил он.

Саакашвили решение не принял

В тоже время, состоится ли этот альянс - большой вопрос.

Сам Михаил Саакашвили на это предложение не ответил ни "да", ни "нет". На своей странице в Facebook и на YouTube он опубликовал обращение к сторонникам, в котором спрашивает их совет.

"Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто. И только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с Ударом при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов", - отмечает Саакашвили.

В видеообращении он также называет целый ряд условий, при котором такое объединение возможно.

В частности, он призывает почистить список объединенной политсилы от тех депутатов от "Удара", которые были в БПП и голосовали за инициативы Порошенко.

"Если идти вместе, то во-первых надо избавляться от всех этих людей, которые до последней минуты реально служили Порошенко. Второе - там есть какие-то люди, которые четко связаны с коррупцией. От них надо отмежеваться и добиваться, чтобы они попали в тюрьму. Это принципиальное условие для обновления и нового объединения", - заявил Саакашвили, намекая, вероятно, на Столара.

С другой стороны Кличко дает понять, что идти в парламент его команде все-таки нужно, чтоб подставить плечо Зеленскому.

Отметим, что под постом в ФБ к настоящему моменту уже почти 2000 комментариев, большинство из которых против объединения с "Ударом".

"Миша еще не определился, он ищет лучший вариант для себя. Ну и до 10 июня еще есть время", - говорит "Стране" один из ближайших соратников Саакашвили.

Напомним, что именно 10 июня заканчивается выдвижение кандидатов партиями, и к этому сроку Михаилу Саакашвили нужно решить, принимать ли предложение Кличко.

При этом, в "Ударе" рассчитывают провести съезд не позже воскресенья, 9 июня, поэтому хотели бы услышать конкретику от Саакашвили быстрее.

Народный депутат от БПП, который в прошлом созыве Рады входил вместе с Кличко во фракцию "Удара", расценивает комбинацию с Саакашвили как удачную. "Это хороший ход и, возможно, единственный шанс для Кличко вывести самолет УДАРа из штопора", - комментирует он.

Депутат от "Удара" Игорь Побер считает, что в любом случае, с Саакашвили или без, но у "Удара" есть шансы пройти в Раду.

"Я как бывший военный и партийный человек, который прошел по списку "Удара", не обсуждаю, что предложил лидер. Нам нужно будет поработать, неизвестно, состоятся ли выборы 21 июля, или будут перенесены, если хорошо поработать, думаю, у нас будет шанс зайти в Верховную Раду, - говорит он "Стране". - Съезд будет или в субботу, или воскресенье, еще нет окончательного решения".

В тоже время, социологи не дают партии Кличко ни единого шанса на успех. По последним замерам группы "Рейтинг" у "Удара" сейчас 0,3%.

Ставка на округа

Объединение с Саакашвили было последней надеждой для партии киевского мэра. Предыдущие недели были не особо удачными для Кличко. Он провалил переговоры с Юлией Тимошенко и не смог договориться о квотах в переименованной партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

До недавнего времени сам Кличко оставался главой БПП, хоть и написал заявление о сложении с себя полномочий еще весной 2016-го года. С этой должности его уволили всего полторы недели назад. Но все же большинство соратников Кличко верили, что он сможет договориться с Порошенко. Например, об этом символизировало то, что Глава партии "Удар" Оксана Продан написала заявление о сложении полномочий, подала документы в Минюст, и даже состоялся съезд, который поддержал ее решение.

"Однако Оксане сказали, что она поспешила. Это был намек, что объединения с Порошенко не будет", - говорит источник во внутрифракционной группе "Удар".

"При барьере в 5% "Удар" имеет крайне низкие шансы попасть в Раду. С этим объединением они возрастут. Кроме того, Саакашвили для Кличко выгоден, как хедлайнер партии, как уличный и партийный боец, кому нет равных. Важно и то, что Саакашвили будет атаковать Порошенко, вытеснять его во внутреннюю и внешнюю изоляцию. Поэтому пройдет или нет "Удар" по спискам - это вопрос спорный, но то, что шансы пройти у Порошенко снизятся, это факт", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Между тем, Кличко делает ставку не только на партсписок. Под брендом "Удара" он рассчитывает завести в Раду еще с десяток своих соратников по мажоритарным округам столицы.

"В Киеве и окрестностях 13 округов, во всех Кличко и его спонсоры рассчитывает победить. Сейчас Кличко превращается в открытое акционерное общество, он открыт для финансирования, в обмен на которое гарантирует свою поддержку в столице", - отмечает Бортник.

Кстати, присутствие на встрече Кличко и Саакашвили близкого соратника Коломойского породило слухи о том, что к этому объединению может присоединиться и "Укроп". Но в самом "Укропе" "Страну" уверили, что об этом речь пока не идет.

"Палице нужны были заверения, что после выборов "Удар" поддержит Владимира Зеленского, в обмен на это "Удару" пообещали медийную поддержку и всякое содействие на выборах", - говорят "Стране" в окружении киевского мэра.

Правда, судя по резко негативной в отношении Кличко политике телеканала 1+1, который принадлежит Игорю Коломойскому, не похоже на то, что у олигарха намерены как-то информационно поддерживать мэра. Тем более, что в политических кругах столицы активно ходят слухи о намерениях идти в мэры гедиректора телеканала Александра Ткаченко.

Нардеп Игорь Побер в разговоре со "Страной" отмечает, что с "Укропом" продолжаются переговоры. "Виталий остается фактическим лидером партии, которая носит его имя, он имеет право выходить с инициативами, я думаю это давно обсуждалось (сотрудничество с другими партиями - Прим.Ред.) и я думаю, это решение правильное".