По итогам интернет-голосования 30 мая в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вновь вошел Евгений Карась из ультраправой организации "С14". Кроме него, в совет были избраны еще 14 человек.

Об этом сообщала "Страна".

Однако итоги голосования могут оказаться сфальсифицированными. А независимость Совета НАБУ может оказаться мнимой. Об этом свидетельствуют итоги голосования за отдельных кандидатов, а также тесные связи между членами нового Совета.

В итогах голосования в Совет при НАБУ разбиралась "Страна".

Главный признак возможных фальсификаций – огромный разрыв между двумя группами кандидатов. Согласно итогам голосования, разрыв между группой из 14 лидеров голосования и кандидатом, занявшим 15 место, составляет более двух раз:

Источник: strana.ua

Согласно условиям голосования, любой желающий мог выбрать до 15 (из 46) кандидатов. Для голосования надо было указать лишь адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

В результате такой простейшей схемы голосовать можно было любое количество раз. Благо, в Украине создать множество е-мейлов и приобрести множество сим-карточек мобильной связи не составляет труда.

"Страна" обнаружила минимум четыре случая, когда голосование за кандидатов в Совет НАБУ проводилось с одних и тех же ай-пи адресов в интернете. Причем каждый раз голосовавшие указывали разные адреса электронной почты и номера телефонов. Сведения взяты из протокола голосования, размещенного на сайте НАБУ:



Источник: voting.nabu.gov.ua

На скрине видно, что с айпи-адреса "83.218.236.22" дважды проводилось голосование за кандидатов с номерами 1,4,12,15,16,18,22,24,25,28,32,34,35,42. Это именно та группа из 14 кандидатов, которые более чем вдвое опередили всех остальных соперников.

Эти кандидаты, как выяснила "Страна", тесно связанны друг с другом через сеть общественных организаций.

Откуда пришли кандидаты

К опубликованным на сайте НАБУ результатам голосования мы из другого источника добавили названия организаций, которые выдвинули лидеров голосования. И оказалось, что 15 человек, прошедших в Совет НАБУ, представляют всего 7 общественных организаций:

Источник: strana.ua

Как видим, членами Совета при НАБУ стали выдвиженцы двух "ветеранских" организаций "Движение ветеранов Украины" (в том числе вождь ультраправой группировки "С-14" Евгений Карась, тесно связанный во времена Порошенко с СБУ) и "Ветеранское братство". Еще двое прошли от пропорошенковской "Демократической сокиры орды".

И еще семеро нових членов Совета при НАБУ были выдвинуты от ранее неизвестных общественных организаций с похожими названиями – "Астартес", "Ксенос" и "Сороритас".

Эти странные названия объединяет то, что их носят разные кланы и расы из компьютерной игры "Космический десант". Похоже, закулисные организаторы выборов в новый Совет при НАБУ являются поклонниками этой компьютерной игры.

О тесной связи этих организаций, которые провели своих кандидатов в Совет НАБУ, свидетельствуют множество фактов.

"Страна" собрала самые яркие из них.

Слуга двух ОО

Самый яркий пример наличия тесных связей между якобы различными общественными организациями (ОО), которые провели своих кандидатов в Совет при НАБУ, – Антон Колумбет, который прошел в Совет НАБУ от ОО с "игровым" названием "Астартес".

Как выяснила "Страна", этот "активист" был еще секретарем собрания в другой организации – "Движения ветеранов Украины". От него кандидатами в Совет НАБУ были выдвинуты вождь ультраправой "С-14" Евгений Карась, а также Сергей Артемов.

Это указано в протоколе собрания "Движения ветеранов Украины", который опубликован на сайте НАБУ. "Страна" публикует фрагменты протокола, где указано, что Антон Колумбет был секретарем данного собрания и даже подписал протокол:

Источник: nabu.gov.ua

На следующий день 16 мая Антон Колумбет поучаствовал в собрании ОО "Астартес", которая провела в Совет НАБУ троих своих кандидатов. Подпись Антона Колумбета тоже имеется на протоколе собрания.

Здесь он назван председателем правления данной организации:

Источник: nabu.gov.ua

Интересно, что, хотя Антон Колумбет прошел в Совет НАБУ от организации "Астартес", в мотивационном письме, которое выложено на сайте НАБУ, он называет себя делегатом от "Движения ветеранов Украины":

Источник: nabu.gov.ua

В общем, из всей этой неразберихи с документами можно сделать вывод, что "Движение ветеранов Украины", от которой в Совет НАБУ прошел лидер ультраправой "С14" Евгений Карась, тесно связан с организацией "Астартес", которая делегировала в Совет НАБУ троих своих членов.

О себе Антон Колумбет сообщил в автобиографии, что он является заместителем директора киевского формирования по охране общественного порядка "Муніципальна варта" (в него также входят ультраправые из С14). А в качестве своего "ветеранского" опыта он указал службу деловодом при штабах с марта 2014 по март 2015 года:

Источник: nabu.gov.ua

Ошибочка вышла

Еще одна прямая связь между организациями, "выигравшими" выборы в совет НАБУ, прослеживается в одном из документов Сергея Артемова, которые были отсканированы и загружены на сайт НАБУ. Напомним, что он, вместе с вождем "С-14" Евгением Карасем, прошел в Совет НАБУ от "Движения ветеранов Украины".

Последняя страница декларации о доходах Сергея Артемова оказалась частью декларации другого человека. Ним оказался Виктор Трофименко, который тоже прошел в Совет НАБУ, но от совершенно другой организации – "Ветеранское братство":

Источник: nabu.gov.ua

Эту неразбериху можно объяснить достаточно просто. Видимо, документы кандидатов в Совет НАБУ готовились одновременно и в одном месте. И последний лист декларации Виктора Трофименко случайно был отсканирован вместе с документами Сергея Артемова.

Альфонс из "Демсокиры"

По результатам интернет-голосования в Совет НАБУ третье место занял кандидат от "Демократической сокиры орды" Анатолий Мазур. У него тоже "Страна" нашла проблемы с документами.

Как выяснила "Страна", Анатолий Мазур в прошлом году тоже избирался в Совет НАБУ. А его декларация о доходах за 2018 год по какой-то причине с точностью до гривны повторяет декларацию за 2017 год.

Из деклараций Анатолия Мазура следует, что его жена и в 2017, и в 2018 годах получала одинаковую зарплату – 112 346 грн и 60 тыс грн. в двух местах работы. И еще она подарила ему одинаковые суммы – по 50 тыс грн. каждый год:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще удивительно, что, согласно декларациям Анатолия Мазура, его жена не сообщила ему название организации, где она работает. Как видно на скрине выше, об этом "Член сім'ї не надав інформацію".

В декларациях лишь указан код в едином госреестре юридических лиц одного из мест работы супруги Мазура – 26609968.

Согласно данным одного из деловых справочников, данный код принадлежит представительству в Украине немецкой фирмы "Берингер Ингельхайм". Эта компания входит в топ-20 мировых фармацевтических компаний.

Получается, что член Совета НАБУ Анатолий Мазур не имел никаких собственных доходов, и лишь получал деньги в подарок от жены. При этом жена работала на одну из крупнейших мировых фармацевтических компаний.

При всем этом Анатолий Мазур просто скопировал данные своей декларации за 2018 год из декларации за 2017 год. Но его документы все равно были приняты конкурсной комиссией НАБУ.

Как указано на сайте фармацевтической компании "Берингер Ингельхайм", код представительства которой Анатолий Мазур "засветил" в декларации, компания имеет в Украине портфель "перспективных" разработок. Их действующие субстанции находятся на стадии разработки, а безопасность и эффективность еще не были установлены. Это может означать, что компания проводит в Украине испытания лекарственных препаратов.

Дважды член правления по имени Татьяна

Общественная организация "Демократическая сокира орды" провела в Совет НАБУ еще одного своего кандидата – Максима Дижечко. В протоколе собрания этой организации, который размещен на сайте НАБУ, вместе с Дижечко и Мазуром в качестве члена правления фигурирует еще Татьяна Локацкая:

Источник: nabu.gov.ua

Оказывается член правления "Демократической сокиры орды" Татьяна Локацкая тоже прошла в Совет НАБУ. Но еще от одной организации, с "игровым" названием "Сороритас".

Согласно опубликованному на сайте НАБУ протоколу, Татьяна Локацкая является членом правления ОО "Сороритас", от которой она была выдвинута в члены Совета НАБУ:

Источник: nabu.gov.ua

Получается, что "Демсокира орды", выдвинувшая в Совет НАБУ двоих кандидатов, и "Сороритас" с одним кандидатом, также тесно связаны между собой.

Вождь "С14" Карась живет на пособие от Кличко

Интересные факты обнаружились в документах, которые подал глава ультраправой организации "С14" Евгений Карась.

Он показал в своей декларации за 2018 год доходы всего в 33 тысяч гривен (отметим, что это даже меньше годового размера минимальной зарплаты в Украине). Причем две третьи этой суммы он получил в качестве благотворительной помощи. Это социальные выплаты для ветеранов АТО от Киевской городской администрации. Последнюю, напомним, возглавляет киевский мер Виталий Кличко:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще 10,5 тысяч Карась задекларировал как доходы от некоей "независимой профессиональной деятельности". Какую "профессиональную деятельность" может вести уличный активист – можно только догадываться.

В своей автобиографии Евгений Карась сообщил, что является руководителем "Союза ветеранов войны с Россией". Проводит лагеря и семинары по национально-патриотическому воспитанию вместе с Министерством молодежи и спорта.

В прошлом году Евгений Карась также был избран членом Совета НАБУ. Там он принимал участие в работе кадровых комиссий НАБУ и заседаниях Комитета по предотвращению коррупции Верховной Рады:

Источник: nabu.gov.ua

Интересно, что документы, которые подал Евгений Карась в качестве кандидата в Совет НАБУ, не оформлены как следует. Его "живая" подпись имеется только на заявлении об участии в конкурсе. А автобиографию и мотивационное письмо Евгений Карась подписать позабыл.

Но, несмотря на эти очевидные нарушения, конкурсная комиссия почему-то допустила Евгения Карася к участию в конкурсе в Совет НАБУ. Напомним, что в сомнительном интернет-голосовании он занял второе место.

Как "Демсокиру" в декларациях прятали

Еще одна организация с "игровым" названием "Ксенос" провела с Совет НАБУ троих представителей – Александра Карпюка, Богдана Помазана и Марка Савчука. Как выяснила "Страна", Александр Карпюк подал не в полном объеме документы для участия в конкурсе.

Поданный ним скан декларации о доходах и имуществе, который размещен на сайте НАБУ, почему-то обрывается на сведениях о киевской квартире. Затем сразу же идет мотивационное письмо, где говорится о том, почему он, как "свідомий громадянин", хочет участвовать в выборах в Совет НАБУ:

Источник: nabu.gov.ua

Однако если посмотреть декларацию Александра Карпюка в полном объеме на сайте НАЗК, то можно увидеть, что именно он не захотел обнародовать в документах, опубликованных НАБУ. Оказывается, Карпюк, как глава общественной организации "Ксенос", одновременно является членом организации "Демократическая сокира":

Источник: public.nazk.gov.ua

Аналогичную ошибку с оформлением документов совершил Богдан Кузьмич – представитель другой общественной организации с "игровым" названием "Астартес". У него опубликованная на сайте НАБУ декларация обрывается на сведениях о членах семьи:

Источник: nabu.gov.ua

Одинаковые ошибки при оформлении документов от двух разных организаций могут свидетельствовать только об одном: документы готовились в спешке, и одними и теми же людьми.

Нищий дизайнер со 100 тысячами наличных

У выдвиженца "Астартеса" Михаила Бурмистренко картина еще хуже: размещенный на сайте НАБУ скан его декларации обрывается на должности, на которую он претендует. И этому тоже есть объяснение: в полной версии декларации, размещенной на сайте НАПК, Михаил Бурмистренко указал, что является членом общественной организации "Ветеранское братство":

Источник: public.nazk.gov.ua

"Ветеранское братство", напомним, провело в Совет НАБУ троих своих выдвиженцев. Видимо, чтобы не афишировать связь "Братства" с "Астартесом", декларация Михаила Бурмистренко на сайте НАБУ оказалась "обрезанной".

У Михаила Бурмистренко есть еще одна проблема с декларацией. Он в ней вообще не указал ни копейки дохода за 2018 год. Также, согласно его декларации, у него отсутствуют движимое и недвижимое имущество, а также члены семьи. Единственный актив, "засвеченный" в его декларации – это наличность в сумме 100 тыс. грн.

Правда, отсутствие доходов как-то не согласуется с тем, что в качестве текущего места работы Михаил Бурмистренко указал должность дизайнера у ФОП Балановского В.В.:

Источник: public.nazk.gov.ua

Вдруг, откуда ни возьмись, появились три ОО

"Страна" обнаружила, что все три общественные организация с "игровыми" названиями ("Ксенос", "Астарес" и "Сороритас"), которые провели в Совет НАБУ сразу семерых представителей, были созданы непосредственно перед голосованием. "Ксенос" зарегистрирован в госреестре юридических лиц 10 мая, а "Астарес" и "Сороритас" – 11 мая 2019 года.

Более того: документы на регистрацию по всем трем организациям были поданы в один день – 8 мая 2019 года. Это указано в бланках описей документов, поданных для государственной регистрации трех ОО.

Ну и самое пикантное: документы для регистрации ОО "Астартес" и "Сороритас" были поданы вообще одним и тем же человеком – Павлюченко О.С.:

Источник: nabu.gov.ua

Источник: nabu.gov.ua

Получается удивительный результат. Всего за две недели после даты регистрации три новые общественных организации со странными "игровыми" названиями оформили все необходимые документы, и сагитировали больше 14 тысяч сторонников проголосовать за их представителей в Совет НАБУ.

Возможно, разгадка в том, что у всех троих новых общественных организаций в госреестре указан один и тот же номер телефона: +380975076257.

Этот же телефон указан в госреестре юридических лиц как контактный для общественной организации "Демократическая сокира орды". Она, напомним, провела в Совет НАБУ двоих представителей – Максима Дижечко и Анатолия Мазура.

И этот же телефон глава "Демократической сокиры орды" Максим Дижечко еще в 2014 году указывал в своих объявлениях о помощи волонтерам и АТОшникам:

Источник: livejournal.com

В общем, вывод однозначен: на интернет-выборах в Совет НАБУ был разыгран настоящий спектакль. Зрителей пытались убедить, что контролировать НАБУ будут представители множества общественных организаций.

На самом деле, все эти организации тесно связаны друг с другом. А в результате сомнительного интернет-голосования контролировать НАБУ будет узкая группа "побратимов", представляющих порохоботскую "Демсокиру" и ультраправую "С14", которую в СМИ также связывали с Порошенко и прежним руководством СБУ.

То есть, фактически, деятели, связанные с экс-президентом путем фальсификаций голосования взяли под свой полный контроль Совет НАБУ.

Что это будет означать для работы Антикоррупционного бюро?

Члены совета общественного контроля НАБУ участвуют в работе кадровых комиссий. Соответственно, они могут прямо влиять на решения о приеме на работу сотрудников Бюро. В целом, основная задача Совета - гражданский контроль за деятельностью НАБУ. То есть Совет может давать свои оценки работе руководства антикоррупционного органа и, таким образом, влиять на его работу.

Отметим также, что многие соратники Порошенко и сам экс-президент сейчас являются фигурантами уголовных дел, которые ведут САП и НАБУ.

Напомним, что в 2018 году в Совет общественного контроля при НАБУ вошли Карась из С-14 и трое активистов из "Демократической Сокиры Орды".

Согласно данным журналистского расследования, СБУ прямо руководит националистами из С14.