Станет ли переяславское убийство новой Врадиевкой?

Основной темой вчерашнего дня было убийство полицейскими пятилетнего малыша из Переяслав-Хмельницкого. Само преступление произошло раньше, но позавчера вечером раненный ребенок умер, и это вызвало шквал эмоций, захлестнувший соцсети.

С точки зрения формального правосудия вчера почти все было правильно. Двух подозреваемых полицейских взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Правда, прошла информация, что еще один человек, проходящий как свидетель, тоже стрелял "по банкам" с собутыльниками, однако ему никаких обвинений не предъявляют.

Да и с двумя обвиняемыми ситуация непонятная. Вполне вероятно, что их попытаются обелить (к примеру, переведя стрелки на 14-летнего сына одного из них). Но не исключено, что общественное мнение не позволит это сделать, и тогда приговор, наоборот, будет самым суровым. В этом заинтересовано руководство МВД и лично министр Аваков.

Для недавнего героя выборов переяславское убийство грозит стать его Врадиевкой. Авакова уже вызвали в Верховную Раду, на сайте президента создали петицию насчет его отставки, да и "Фейсбук" переполнен призывами об ответственности министра наравне с убийцами.

Но терять свой пост Авакову никак нельзя. Это сегодня, по сути, его единственный актив в политике – актив мощный, позволяющий быть почти на равных с президентом, но единственный.

Это понимают и враги министра внутренних дел, а потому следует ожидать, что переяславскую тему будут педалировать отдельные политсилы (в частности, Блок Порошенко).

С другой стороны, такое давление может привести к тому, что Аваков сдаст достаточно большие фигуры, которые несут моральную и организационную ответственность за преступление своих подчиненных. МВД стоит обедни.

Но его политические позиции сильно подточены. Вряд ли сейчас кто-то всерьез будет рассматривать вариант назначения его премьер-министром, хотя еще недавно об этом ходили очень настойчивые слухи.

С чем Зеленский поехал в Брюссель

Зеленский тем временем, дав команду провести "качественное расследование", отбыл в Брюссель, где начался его первый зарубежный визит.

Альтернативы этому маршруту не было: это Кучма, Ющенко и Янукович могли выбирать, куда отправиться в дебютную поездку – в Брюссель или Москву, однако с 2014 года московское направление для президентов закрыто. А конкретно для Зеленского закрыто еще и вашингтонское направление, поскольку его кадровой политикой недовольны в Белом доме.

Поэтому вчерашний перелет в столицу Бельгии и Евросоюза был вполне логичен. Нелогична программа, с которой Зеленский туда отправился.

Ведь в последние месяцы Порошенко было сразу несколько пунктов, вызвавших недовольство Евросоюза, – прежде всего, декриминализация ответственности за незаконное обогащение, которая свела на нет большинство антикоррупционных реформ последних лет.

И в принципе было бы логично (и приемлемо для всех избирателей Зе), если бы новый президент решил бы сосредоточится на этих антикоррупционных моментах.

Однако Зеленский сообщил, что его беседы с лидерами ЕС начнутся с вопроса "Как мы будем вместе давить на агрессора". То есть спустя всего день после возвращения Кучмы на переговорную площадку в Минске украинский президент уже не собирается договариваться с Россией – он хочет на нее давить.

Однако это не то, чего ждут многие избиратели Зеленского. Больше того, это даже не то, чего от него ждут в Брюсселе, где ключевым является вопрос о том, когда начнут выполняться Минские соглашения. Причем европейцы, в отличие от американца Волкера, отнюдь не убеждены в том, что Украина свою (политическую) часть соглашений выполнила и дело только за Россией.

Поэтому то, с чего хочет начать свою международную программу Зеленский, – просто глупость. И можно только удивляться тому, почему из всех вариантов публичного сопровождения первого визита выбран худший.

Почему Рада провалила закон об импичменте

Верховная Рада продолжает войну с президентом. Вчера депутаты завалили поданный Банковой законопроект об импичменте, отдав за внесение его в повестку дня все 110 голосов.

Но парадокс в том, что это как раз тот случай, когда согласиться с Зеленским означало потенциально нанести ему больший вред, чем пойти на конфликт. Ведь закон об импичменте – это то, что не удавалось провести через парламент в течение четверти века, поскольку все президенты считали, что это подкоп под них.

Возможно, часть депутатов и в этот раз считала, что как раз проголосовать за внесение законопроекта в повестку дня будет означать потенциальный конфликт с Банковой в будущем. Потому что никак иначе нельзя объяснить тот факт, что "за" в этот раз голосовала часть людей Порошенко, но при этом полностью проигнорировала голосование группа "Видродження".

Да и в остальных фракциях никакой определенности не было. За внесение в повестку дня проекта от Зеленского проголосовала треть "Народного фронта", треть "Батькивщины" и – неожиданно – почти вся фракция радикалов Ляшко.

На Банковой к своему очередному провалу в парламенте отнеслись спокойно, использовав его как повод нанести еще один удар по Верховной Раде. И это как раз тот случай, когда Зеленскому расстраиваться действительно нечего, поскольку Рада сама себя высекла.

За что американские демократы обиделись на Зеленского

Куда больше проблем президенту доставило позавчерашнее назначение журналистки Мендель его пресс-секретарем.

Скандал неожиданно возник в Штатах, поскольку оказалось, что Юлия является автором нашумевшего материала в "Нью-Йорк Таймс" о том, как в Украине зарабатывал сын бывшего вице-президента США Байдена и как украинский генпрокурор Луценко прикрывал эти заработки.

Скандал получился тем более неприятным для президента Украины, что на него вполне естественно ополчились демократы, – ведь сегодня Байден является фаворитом президентской гонки от этой партии. А у Зеленского уже не заладились отношения с республиканской администрацией Трампа, где недовольны влиянием на нового президента Коломойского.

В общем, еще фактически не начав никакой политики в отношении США, Зеленский уже оказался меж двух огней. Хотя скандал вокруг Мандель на самом деле высосан из пальца – ведь если журналист писал о коррупции, затрагивающей Байдена, это еще не значит, что его взяли на Банковую именно из-за этого.

Но объяснить такие вещи обиженным демократам вряд ли получится.

ПАСЕ начала возвращать Россию

ПАСЕ начала процесс возвращения России в свои ряды. Чтобы не так бросался в глаза акцент на России, в Ассамблею также хотят вернуть делегацию Боснии и Герцеговины, однако понятно, что ключевым является именно вопрос российской делегации. Точнее даже – вопрос взноса за участие этой делегации в ПАСЕ.

Украинский МИД, естественно, выступил против проекта резолюции с такими последствиями и пригрозил "пересмотром отношения" к Парламентской ассамблее. Однако "эффект" от таких угроз заранее предсказуем.

Хотя проект резолюции еще не принят, в результате голосования никто не сомневается даже в украинском МИДе. И это вполне логично, поскольку международная политика – вещь прагматичная и эмоций не терпит.

Санкции эффективны тогда, когда они бьют по тем, против кого применяются. Отсутствие российской делегации в ПАСЕ с 2014 года привело только к тому, что с россиян сняли любую ответственность за выполнение принятых Ассамблеей резолюций, а в последние годы – еще и к экономии средств, которые Россия платила в качестве взноса в Совет Европы. Так что в результате санкции ударили только по самому Совету Европы.

Украинская власть, если она не хотела возвращения россиян в ПАСЕ, могла принять меры, которые стимулировали бы членов Ассамблеи оказаться на ее стороне. В данном случае рецепт прост – заплатить Совету Европы, помимо своего взноса, еще и российский. А если нет денег, то лучше вообще не выступать, чтобы не раздражать остальных.

В данной ситуации радует только одно: нынешнее руководство МИДа доживает свои последние месяцы, а потому не успеет сделать так, чтобы Украину в Совете Европы стали ненавидеть. Однако все еще неизвестно, кто придет на смену Климкину…