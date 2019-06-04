"Страшилки" о российской топливной блокаде начинают сбываться.

Напомним, что с 1 июня этого года РФ ограничила поставки в Украину сырой нефти и нефтепродуктов. Это стало своего рода "ответкой" на очередную порцию антироссийских санкций (в частности, в апреле Кабмин запретил поставки из России в нашу страну стеклянной тары).

Еще тогда эксперты предупреждали: Россия попытается по максимуму использовать "нефтяной рычаг", ведь по дизелю и автогазу Украина зависима от импорта на 60-70%.

Так и произошло. 31 мая, то есть, как раз накануне даты даты "Х", стало известно, что Минэкономразвития РФ согласовало на июнь поставки всего 65 тысяч тонн дизельного топлива и 32 тысячи тонн автогаза. Это на 30-50% ниже традиционных объемов импорта из этой страны, подсчитали эксперты специализированной площадки encorr. Больше всего отказов по своим заявкам получила компания "Лукойл", тогда как объемы государственной "Роснефти" почти не порезали.

Эту информацию "Стране" подтвердили и представители автозаправочных сетей, которых поставщики уже уведомили о сокращении отгрузок.

Но на этом сюрпризы не закончились. Параллельно с ограничениями импорта своих нефтепродуктов, Россия пересмотрела и правила транзита топлива. В частности, теперь поставщики вынуждены запрашивать разрешение на транзит в Минэкономразвития РФ ежемесячно, согласовывая объемы. Ранее такие разрешения выдавали таможенники, и обновлять их нужно было только раз в год, а о квотах речь вообще не шла.

В транзитную ловушку уже попал Казахстан. Ему не согласовали поставки в нашу страну сжиженного газа. А так как доля казахского ресурса в структуре украинского газового импорта достигает 30%, на рынке началась паника, и цены взлетели на треть, - рассказал "Стране" трейдер, владелец площадки Sintonec LPG Михаил Шубан.

И, как прогнозируют эксперты, это только начало - в ближайшее время подорожают все виды топлива: бензин, дизель и автогаз.

При этом руководитель НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что на ажиотаже неплохо зарабатывают спекулянты. Минимум, 1 гривна на каждом литре - явно "лишняя".

"Страна" разбиралась, будет ли дефицит бензина, дизеля и автогаза и как заправщики перепишут цены.

Золотые баки

Украинский рынок автотоплива начало лихорадить еще с апреля. Тогда уже стало известно о российских санкциях, но до их введения было еще далеко. Между тем, цены почти на все виды топлива подскочили сразу на 1-1,5 гривны.

Трейдеры поясняли подорожание проблемами с поставкой белорусских нефтепродуктов, которые в структуре нашего топливного импорта занимают до 30%.

Как уже писала "Страна", белорусские НПЗ остановились из-за технического сбоя - в систему попала "грязная" российская нефть. Объемы производства резко снизились, поэтому заводы урезали квоты для Украины. Позже украинский нефтепровод "Дружба" перекрыл на несколько дней прокачку российской нефти, ведь от нее отказалась не только Беларусь, но и Европа.

Но уже в начале мая белорусские поставщики возобновили объемы, что, впрочем, не сильно сказалось на ценах.

"По маю все обязательства белорусская сторона выполнила, на рынке дефицита ресурса не было, российские санкции еще не действовали, а доллар, хоть и подрос, но не намного. По всем прикидкам, топливо должно было подешеветь на 1 гривну за литр, Но этого не произошло", - говорит Геннадий Рябцев.

Более того, эксперты пугают водителей новыми цензовыми рекордами.

"Дизель подорожает в ближайшее время еще на по дизелю 2-3 гривны за литр, автогаз - на 2-2,5 гривны. Для пересмотра цен на бензин пока нет объективных причин, но не исключено, что некоторые сети тоже повысят ценник, для паритета", - пояснил "Стране" исполнительный директор UPK Group Александр Киримов.

То есть, если отталкиваться от сегодняшних расценок, то литр дизеля будет стоить почти 33 гривны, автогаза - 16-17 гривен. Ну, а ценник на бензин, очевидно, перепишут так, чтобы он был не сильно ниже, чем дизельный, но и не перекрывал продажи газа (при определенной цене на газ, порядка 17-18 гривен за литр, водители перестают его покупать и переходят на бензин, особенно если тот дешевеет).

При нынешнем курсе доллара в 27 гривен такие цены уже вполне европейские, а то и выше. Хотя по качеству нашим нефтепродуктам до европейских очень далеко.

В этот раз поводом переписать ценники стали российские нефтяные санкции. Формально РФ запретила поставки в Украину только сырой нефти, но она к нам в промышленных объемах и так давно не идет. Бензин из России мы также практически не импортируем. По дизелю и автогазу РФ поменяла систему спецразрешений: ранее их выдавала Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), а теперь квоты ежемесячно будет согласовывать Минэкономразвития.

Спасибо "Дружбе"

Неудобства новой схемы проявились уже на старте. На июнь квоты урезали на 30-50%. Минэкономразвития РФ согласовало поставку 65 тысяч тонн дизеля и 32 тысячи автогаза. При этом, государственной "Роснефти" выделили квоту по дизелю в 50 тысяч тонн, а по газу - 20 тысяч, то есть, она получит львиную долю импортного потока. "Лукойл" сможет завезти в Украину около 15 тысяч тонн дизеля и 12 тысяч тонн газа. И как раз заявки этой компании порезали больше всего, - говорит Рябцев.

По его словам, на самом деле сокращение российского импорта могло быть и более существенным, но "Роснефти" сейчас очень нужны деньги.

"Компания сильно пострадала от истории с "грязной нефтью". И теперь, чтобы выполнить финансовый план, ей нужно наращивать отгрузки, и, желательно, продавать свою продукцию подороже", - говорит Рябцев.

По его словам, скорее всего, россияне будут работать на нашем рынке по "хитрой" схеме.

"Они запустили информацию о снижении квот, чтобы посеять панику и взвинтить цены. Не исключаю, что будут даже замораживать поставки на 1-7 дней, чтобы поддерживать высокие ценники. А так как цены у нас растут быстро, а снижаются медленно, это позволит продавать ресурс дорого. Расчет правильный: Украина сильно зависима от российских нефтепродуктов, поэтому неопределенность с поставками способна запустить панические настроения", - говорит Рябцев.

По его словам, такие "ценовые качели" будут наблюдаться все лето. При этом реального дефицита топлива не предвидится.

"Минэкономразвития согласовывает квоты не на месяц вперед, а в текущем режиме. То есть, можно постоянно подавать заявки и получать разрешения на импорт. Но почему-то все уже готовятся к дефициту, хотя июнь только начался", - добавил эксперт.

По данным А-95 цены на дизель в опте пошли вверх и составили на 4 июня 27140 гривен за тонну. В рознице ДТ пока не подорожало и продается по 29,83 гривны за литр.

Цены на бензин почти не меняются - 33360 гривен за тонну в опте и 30,32 гривны за литр в рознице.

Но все может измениться в любой момент, так как, по словам Рябцева, большинство сетей не имеют страхового запаса топлива (по расчетам экспертов, он должен составлять 10% от объемов реализации), то есть, работают с колес. Поэтому даже незначительное проседание импорта тут же ударит по ценам.

Газовая ловушка

Кардинально иная ситуация с газом. Он уже подорожал на 30% и продолжает расти в цене. По данным UPECO, 29 мая газ продавали уже по 24-24,9 тысяч гривен за тонну, что на 5,6 тысяч дороже, чем 22 мая. Эта тенденция докатилась и до розницы. Газ на заправках за последние дни подскочил в цене на треть, и рост цен продолжается. За 3-4 июня к ценнику добавили еще 10-30 копеек, до 13,53 гривен за литр. По словам Михаила Шубана, уже в ближайшее время ценник поднимется до 15-16 гривен.

"Многие казахские поставщики не могут получить разрешения на транзит. Вначале они просто перезванивали, говорили о проблемах с доставкой, что все вагоны с пропан-бутаном остановились, и Россия их не пускает. Потом через пару дней пришли официальные письма, после чего на рынке началась паника и цены взлетели. На данный момент проблема не решена", - рассказал "Стране" Михаил Шубан. В июне на цены будет влиять еще и сокращение российских поставок.

При этом трейдеры уверяют: дефицита газа в Украине пока нет.

Беларусь готова отгружать нам больше газа, плюс активизировались морские поставки. "Но там цена будет выше, так как более дорогая логистика", предупреждает Александр Киримов.

"Украина зависима от российского, казахского и реэкспортного белорусского газа больше чем на 70%. Так что Россия будет использовать этот рычаг и как способ политического давления", - считает Киримов.

Заправка от Зеленского

Тему нефтепродуктов обсуждали не недавнем энергетическом СНБО, которые состоялось в прошлую пятницу.

Как стало известно "Стране" президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать меры по диверсификации зависимости от российского импорта. Что предпримет правительство - пока неизвестно. Глава СНБО Александр Данилюк анонсировал "итоговые решения" по пятничному заседанию "в течение двух недель".

"Нужно обязать трейдеров формировать страховые запасы топлива, создать государственный стабилизационный запас, который можно было бы использовать для товарных интервенций, а также разблокировать проект о минимальных запасах в Госрезерве, которые никак не может пройти согласование в Кабмине", - считает Рябцев.

По словам экспертов, стоило бы поменять схему закупок нефтепродуктов для госкомпаний и армии - чтобы они шли не через фирмы -прокладки, а напрямую от производителей.

Плюс - развитие альтернативных каналов поставок, о которых говорят уже не первый год. Хотя тут все не так просто, как кажется на первый взгляд.

"На самом деле поставки из Польши, Туркменистана, Индии, Израиля, Греции уже идут. Но проблема в цене - из-за логистики этот ресурс дороже российского и белорусского. Поэтому их подключают на пике цен", - говорит Александр Киримов.

Пока власти будут решать, что делать, продавцы попытаются извлечь максимальную выгоду из ситуации. Тем более, что с 1 июля начинается лицензирование торговли нефтепродуктами, и, как ожидает Александр Киримов, доля теневого рынка заметно снизится. Сейчас она составляет более 50% и частично сдерживает общий рост цен, так как заправки, которые работают в обход налоговой, продают более дешевое топливо.