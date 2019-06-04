Когда президент Владимир Зеленский на брифинге в понедельник объявил, что Леонид Кучма возвращается в Минскую контактную группу по мирным переговорам на Донбассе, он сказал, что у Украины уже есть некий план, который будет предствлен на ближайшей встрече в Минске 5 июня.

“У нас нет многих лет на прекращение войны. Мы имеем конкретные предложения и новые решения. Хочу, чтобы все предложения были объединены с конкретными сроками выполнения того или иного пункта”, - заявил Зеленский. При этом он подчеркнул, что “никто не собирается торговать территорией и суверенитетом Украины”.

“Страна” спросила у экспертов, каким должен быть “план Зеленского”, чтобы он реально заработал.

Экс-спикер МИД Олег Волошин: “Мы можем только догадываться, что предложит президент Зеленский. Но я прогнозирую, что, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Какие могут быть “конкретные предложения” и “новые решения”? Мы же не проблему пробок в Киеве решаем, предлагая больше строить паркингов или закрывать центр для автомобилей по четным дням. Есть минские соглашения. Это же не некая абстрактная проблема, дескать, поэтому давайте изучим мировой опыт и выберем приемлемое решение. Есть конкретная сторона конфликта - Россия, которая, правда, таковой себя не признает. У Кремля - известная позиция, которая становится даже жестче, потому что там уже устали ждать наших шагов навстречу. Ничего ситуацию не изменит, кроме выполнения политической части минских соглашений. Избрание Зеленского ничего не поменяло в этом плане. Помните, была идея с миротворцами? Она фактически умерла. О ней никто не говорит. Я не понимаю, почему Кучма согласился вернуться. Мы можем предполагать, что как только пройдут парламентские выборы, Зеленский скажет-де, я обещал добиться мира и я буду делать все, чтобы воплотить минские соглашения. Возможно, Коломойский предложил Кучме: если ты восстановишь контакт с Москвой, мы все сделаем через пару месяцев. Однако если новая администрация президента продолжит политику старой, то результат будет такой же, как у Порошенко. Нужно просчитывать последствия своих действий. Если господин Зеленский считает, что встреча с генсеком НАТО Столтенбергом поспособствует миру на Донбассе, он глубоко ошибается (Зеленский встретился со Столтебергом во время сегодняшнего визита в Брюссель, где заявил, что курс Украины в НАТО остается неизменным - Прим.Ред.)”.

Политолог Руслан Бортник: “Я не исключаю, что после визита в Украину министров иностранных дел Германии и Франции наметились какие-то новые подходы к воплощению минских соглашений. Поэтому политический тяжеловес Кучма вернулся в переговорный процесс. Он же не в кресло свадебного генерала садится. Он пришел во второй раз явно не для того, чтобы переговоры “заморозились”, и не был тупик, за который он был как бы в ответе. Значит, ему нарисовали некие перспективы. Вероятно, ему сказали, что вот об этом и этом договорились, и Кучма сам верит, что это реально. О какой модели воплощения минских соглашений пойдет речь. Предположу, что будет возвращение к формуле Штайнмайера или к плану Мореля. Возможно, к модели не поэтапного процесса, как записано в минских соглашениях, а одновременного относительно наиболее сложных в выполнении пунктов, например, проведения выборов в неподконтрольных районах и передачи контроль над границей. Насколько это реальный замысел, станет понятно после встречи в “нормандском формате”. Однако если возвращение Кучмы связано с желанием Зеленского опереться в своей деятельности на кадры экс-президента Порошенко, то прогресс в отношении “Минска” менее возможен”.

Политолог Михаил Погребинский: “К заявлениям Зеленского нужно относиться осторожно. Пока он скорее в присущем ему актерском стиле изображает какие-то намерения. Его высказывания тоже отнести к какой-то игре, а не к какому-то реальному плану, в наличие которого у него я не верю. Единственное, что его оправдывает: он висит в воздухе, не имея существенной поддержки в той же Раде.

Но что может разблокировать переговорный процесс (но, конечно, не решить саму проблему) - это возможность обмена пленными по принципу “всех на всех”. Я считаю, это возможно, и, видимо, для этого новой администрации нужна авторитетная фигура Кучмы. В определенном смысле команда Зеленского хочет снять с себя ответственность, мол, доверять дело Медведчуку мы не хотим, потому что на нас спустят всех собак, а вот КУчма, который не наш, но с бэкграундом подойдет. Пусть возьмется и попытается что-то сделать. Не получится - мы не виноваты. Кучма теоретически может поехать не только в Минск, но и в Москву, где вести переговоры об обмене на каком-то более менее серьезном уровне. Теоретически здесь возможен результат, хотя вероятность его не велика”.

Эксперт-международник Антон Кучухидзе: “Если брать междунаррдный контекст, предпосылок к возобновлению конструктивного диалога о Донбассе пока не вижу. Запад, прежде всего США, взял в очередной раз курс на ужесточение санкций против РФ, непосредственно против проекта “Северный поток-2”. Учитывая такое давление Вашингтона, Москва может отреагировать тем, что заблокирует проведение встреч в “минском” и “нормандском” форматах, показывая, что они не бояться санкций.

По состоянию на сегодняшний день, понимая, что в Украине продолжается избирательная кампания, Россия будет не заинтересована дать какой-то приемлемый результат для президента Зеленского.

Тем более что новая власть в Украине заговорила о санкциях против РФ, и на это уже есть реакция Москвы: Киеву посоветовали прийти на переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Так что, международных предпосылок для решения проблемы просто нет, как минимум, до окончания досрочных выборов в Украине”.

Политолог Владимир Фесенко: “Свежих решений в вопросе Донбасса быть не может. Их просто не существует в природе. На столе уже почти все, что только можно было придумать. Поэтому когда Зеленский говорит о нечто новом, то он просто выдает свое незнание переговорного процесса с многочисленными наработками. Новое вполне может оказаться хорошо забытым старым. Насколько я понимаю, цель Зеленского сейчас - выполнить задачу минимум: добиться прекращения огня. Новое перемирие сыграет роль теста, насколько обе стороны готовы это обеспечить в действительности. Если удастся свести боевую активность к минимуму и постепенно выйти на полное прекращение, это само по себе стало бы достижением. Вторым приоритетом будут гуманитарные инициативы, например, обмен пленными и возвращение моряков, захваченных в ходе керченского инцидента. Мне кажется, украинская сторона может освободить неких людей. Однако, думаю, Зеленский ждет такого же жеста российской стороны, но гораздо более широкого - в количественном плане. Это стало бы демонстрацией, что стороны готовы к встречному движению. Задача Кучмы - показать Москве, что Киев готов к реальным переговорам, не к имитацией. Собственно, он на это намекнул, мол, иначе бы не вернулся в процесс. Но ждать согласия Зеленского на автономный статус Донбасса, прямые переговоры с Донецком и Луганском не стоит”.

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