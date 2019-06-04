Во вторник, 4 июня, Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрела вопрос об определении формы производства по делу относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Приняли решение уйти в устное производство и первое заседание назначено на следующую неделю, 11 июня. Причем дело принято к рассмотрению как безотлагательное. То есть решение должно быть вынесено в течение месяца от дня принятия к рассмотрению (то есть, до конца июня). Другими словами, вердикт будет уже до 21 июля.

И если он будет отрицательным, то досрочных выборов не будет.

Представление относительно конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов в Конституционный суд направили 62 депутата от фракции "Народный фронт". Рейтинг политсилы составляет менее 1% поддержки избирателей, поэтому депутаты всерьез настроены отменить досрочные выборы через суд.

И такая вероятность есть. Как уже писала "Страна", Конституционным судом сейчас управляют две группы. Одна ориентирована на уходящую власть – БПП и "Народный фронт". Вторая – это судьи, назначенные еще при Януковиче (так называемые "стародонецкие"), которых пытаются материальными стимулами сманить на свою сторону в этом вопросе "фронтовики". На чьей стороне окажется правосудие, анализирует "Страна".

Решат быстро

То, что обращение депутатов принято к рассмотрению как безотлагательное открывает возможость ускорить процесс.

"Несколько недель - и решение может быть готово, - рассказывает "Стране" один из авторитетных судей Конституционного суда в отставке, попросивший об анонимности. - Каким будет решение? Таким, куда ветер подует".

Напомним, что в своем обращении депутаты "Народного фронта" утверждают, что Зеленский превысил свои полномочия, когда подписал указ о роспуске парламента на следующий день после инаугурации, несмотря на то, что за несколько дней до этого из коалиции вышла фракция "Народного фронта", тем самым дав парламенту 30 дней на формирование новой коалиции.

"Коалиция фракций "Европейская Украина" была сформирована согласно действующему законодательству. Она прекратила свою деятельность после заявления фракции "Народного фронта" 17 мая 2019 года. С этого дня начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, предусмотренный Конституцией, и в это время нельзя распускать Верховную Раду", - говорит "Стране" нардеп от НФ Андрей Тетерук.

Главным аргументом для роспуска парламента президент Владимир Зеленский называет очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Юридическими мотивами для досрочных выборов он считает отсутствие коалиции фактически с 2016 года, когда из состава коалиции "Европейская Украина" вышли три фракции - "Батькивщина", "Самопомощь" и Радикальная партия, после чего в коалиции остались БПП и "Народный фронт", в суммарном количестве 215 депутатов.

И сейчас всего 10 голосов судей Конституционного суда отделяют Украину от отмены досрочных выборов и переноса избирательного процесса на осень - очередные выборы в парламент должны были состояться 27 октября.

"Страна" уже писала, что минимум 5-6 судей готовы поддержать позицию против досрочных выборов. Это те судьи, которых завели в Конституционный суд "Народный фронт" и БПП за последние годы. Полномочия части из них истекут к 2027 году. То есть, они гарантированно переживут и каденцию нынешнего президента и еще два парламентских созыва после ухода своих покровителей.

Добирают голоса противники Зеленского за счет так называемых "стародонецких" судей, назначенных в КС еще во времена Януковича. Об этих судьях уже давно сложилось мнение, что они ориентируются исключительно на материальные стимулы.

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала уйдет со своей должности в сентябре. Скрин: 112 канал

О том, что КС может отменить досрочные выборы, накануне заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Согласительного совета в Раде в понедельник.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент. Три года коалиции в парламенте не существует, три года нарушалась Конституция... Через Конституционный суд, который частично был сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени", - сказала она.

То есть, теоретически признание Конституционным судом неконституционности роспуска Рады вполне вероятно. Но тут играет свою роль и то, какую какую позицию в этом вопросе займет бывший президент Петр Порошенко. С одной стороны, его прельщает в очередной раз "прокатить" Зеленского, показав, что он ни на что не влияет.

С другой стороны, он сам уже вложился в избирательную кампанию. Так, его штабы не сворачивали свою работу после президентских выборов. Был проведен ребрендинг партии, она получила название "Европейская солидарность", 4 июня состоится всеукраинский праймериз для определения списка "ЕС" и кандидатов от "ЕС" по мажоритарным округам. Да и нынешние представители округов уже вовсю нацелены на досрочные выборы и активно возобновили окучивание избирателей гречкой.

"Судьям нет резона брать негатив на себя"

Самому Зеленскому выгодно проводить выборы как можно скорее. На волне своего успеха в июле он может завести в парламент минимум 130 списочников. К осени его рейтинги будут неминуемо снижаться, и достигнуть такого успеха он уже не сможет. С другой стороны, к осени он сможет протянуть через Раду закон об отмене мажоритарки и переход на голосование только по партийным спискам (открытым или закрытым). Тем более, что избирательный кодекс, отменяющий мажоритарку, планирует поставить на рассмотрение спикер Рады Андрей Парубий. Депутаты будут принимать этот документ в соответствие с процедурой, рассматривая каждую из более 4 тысяч поправок, то есть весь июнь и июль. А проголосовать за него обещали представители практически всех фракций и групп парламента.

По причине грядущей отмены мажоритарной составляющей, нынешние представители округов нацелены скорее на досрочные выборы, чем на очередные, но по новому закону.

"Я бы советовал президенту Зеленскому провести координационный совет по вопросам подготовки к выборам. Можно транслировать в прямом эфире, все равно потом придется печатать стенограмму. Спросить Главу Конституционного суда, готов ли КС принять решение по конституционного указа к середине июля. Спросить главу ЦИК - успевает ли комиссия изготовить бюллетени. Спросить главу Верховной Рады - будет ли эта Рада менять закон о госзакупках. Очевидно, что нет. Спросить министра экономики - можно ли провести закупки без смены закона. И подвести резюме встречи - если нереально проводить выборы 21 июля, то придется вносить изменения в указ? Если все завалится за неделю до выборов, то переигрывать будет дороже" - советует главе государства Игорь Попов, многолетний Глава комитета избирателей Украины, а ныне народный депутат.

Мол, в таком случае общество будет знать, какие планы у Конституционного суда, и насколько вероятно, что выборы снесут на осень.

Другие политики говорят о том, что судьи Конституционного суда должны принимать правовое решение, а не действовать в угоду тем, кому обязаны своими креслами в КС.

"Конституционный суд по своей конституционной юрисдикции не уполномочен приостанавливать акты президента. У них есть три пути - вынесение решения в поддержку конституционного обращения, не согласиться с этим обращением, или же прекратить производство по делу. Полномочия приостановить или отменить указ президента у КС нет. Но, как и во многих решениях КС, в этом вопросе есть политическая составляющая", - говорит "Стране" судья Конституционного суда в отставке, депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко.

Он напомнил "Стране", что в 2002 году КС уже рассматривал обращение во время избирательного процесса, которое также могло отразиться на течении кампании, но в итоге КС решил прекратить производство по делу.

"Я вам скажу, что находясь во время избирательного процесса Конституционный суд сам становится субъектом избирательного процесса, а это недопустимо", - говорит Нимченко.

"Сегодня судьям нет резона брать негатив на себя и отменять выборы, процесс которых уже целиком запущен. Возможно, с юридической точки зрения сама процедура роспуска парламента не была идеальной, и зацепиться есть за что. Но сами досрочные выборы - это часть договоренностей как внутри политической системы, так и с западными игроками. Обратите внимание на высказывания министра из США, Рика Перри, который заявил, что США с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом и с новым парламентом. Никто не выступил против досрочных выборов, все хотят, чтобы эти выборы были в рамках законности. Их готов проводить ЦИК. Их ждет подавляющее большинство населения. То есть, их отмена маловероятна", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Впрочем, источник "Страны" в судейских кругах полагает, что судьи могут вынести и решение в пользу отмены выборов.

"Дело в том, что у тех групп, которые сейчас фактически управляют Конституционным судом после увольнения главы КСУ Станислава Шевчука, есть свой резон торопить события, - говорит собеседник "Страны". - Они хотят выставить свою позицию на этому Указу на торги. Кто им больше даст? От Народного фронта они могут ожидать материальных стимулов, чтоб проголосовать за признания роспуска Рады неконституционным, а от Зеленского - решения разного рода вопросов. Например, не содействовать восстановлению Станислава Шевчука в должности главы КСУ (Шевчук сейчас оспаривает свое увольнение в Окружном административном суде Киева - Прим.Ред.). Это прямой шантаж. Но поддастся ли на него Зе-команда - большой вопрос. Ведь едиственное, что точно, без всяких дополнительных условий, предотвратит возможность принятия КСУ решения о признании Указа неконституционным - это восстановление на посту главы Конституционного суда Станислава Шевчука, который как раз и потерял свою должность из-за того, что бросил вызов команде Порошенко и "Народного фронта" и потому при нем КСУ точно не будет играть в игры уходящей власти. И если Шевчук вновь станет главой Конституционного суда, то на этом шантаж и прекратится".

Первое рассмотрение дела Станислава Шевчука намечено на 11 июня. Как раз на тот же день, когда будет слушания по признанию неконституционным указа о роспуске Рады.