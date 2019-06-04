Поможет ли Кучма установить мир

Президент Зеленский совершил первое действие на направлении мирного урегулирования на Донбассе. До сих пор были только слова, причем подчас противоречивые. Вчера же Зеленский, по сути, разморозил минскую площадку переговоров, вернув туда в качестве представителя Украины экс-президента Кучму.

Назвать это большим прорывом нельзя – ведь мы всего лишь вернулись к состоянию до осени 2018 года, когда Леонид Данилович ушел. А 2018-й, как и предыдущие два года, не давали никаких надежд на то, что военный конфликт будет урегулирован.

Кучма ушел с поста украинского представителя в Минской группе потому, что ему надоело быть ширмой для режима Порошенко, который лишь имитировал минский процесс.

Поменялась ли реально ситуация сейчас?

"Я говорил, что не могу работать свадебным генералом", – эта фраза Кучмы на первый взгляд может трактоваться как то, что он получил обещания от Зеленского относительно достижения реальных результатов на переговорах в Минске.

Президент и сам объявил, что у него есть "конкретные предложения", причем с очерченными ближайшим будущим временными рамками.

В то же время до сих пор непонятно, что стоит за всеми этими движениями - искреннее ли желание Зеленского достичь прогресса в мирных переговорах или же чисто пиар - попытка побудить голосовать на выборах в Раду за "Слугу народа" избирателей юго-востока, которых могли разочаровать многие последние заявления Зеленского о том, например, что с Россией переговоров не будет.

В конечном счете вопрос будет ли на Донбассе мир или нет зависит не столько от личности переговорщика, сколько от того - насколько новая украинская власть (в отличие от предыдущей) будет готова выполнять политическую часть Минских соглашений (особый статус Донбасса и амнистия). И Зеленский, и его команда неоднократно заявляли, что выполнять ее не намерены.

А значит, пока не поменяется эта позиция, и мира тоже не будет.

А поменяется или нет позиция Зеленского во-многом зависит от итогов парламентских выборов в Раду. Если получат серьезный процент голосов партии, которые выступают за мирное урегулирование на Донбассе на основен выполнения политической части Минска (в первую очередь речь идет об "Оппозиционной платформе За жизнь", которая сейчас по рейтингам вторая), то значит шанс на участие ее в правящей коалиции, а значит - и шанс на мир, будет высоким.

К каким выборам примут Избирательный кодекс?

На этой неделе Верховная Рада начнет рассматривать во втором чтении Избирательный кодекс. И, по словам спикера Парубия, до конца летней сессии его примет.

В принципе, спикер сделал заурядное обещание, если не рассматривать его в контексте других событий. Но если рассматривать…

Конец летней сессии – это середина июля. А середина июля – это несколько дней до парламентских выборов, если они состоятся досрочно, или около ста дней до тех же выборов, если они состоятся в срок. То есть принятие Избирательного кодекса превращается в политический аргумент, который может быть использован либо перед выборами, либо уже в ближайшие дни.

В ближайшие дни – потому что уже сегодня Конституционный суд должен начать рассматривать представление депутатов "Народного фронта" насчет законности указа Зеленского о роспуске парламента.

И если слухи о том, что рассмотрение этого вопроса в КС может оказаться не формальностью, верны, то Избирательный кодекс вполне может стать одним из аргументов насчет того, почему выборы должны состояться осенью. Ведь открытые списки – это прогрессивно, а нынешняя смешанная система – это коррупция…

Если же выборы 21 июля не удастся сорвать, то принятие Избирательного кодекса за неделю до выборов станет аргументом в электоральной борьбе, где на одной стороне будут прогрессивные фракции Верховной Рады, а на другой – президент-ретроград.

Так или иначе, Избирательный кодекс из глобального документа превращается в инструмент тактической борьбы. Плюс в том, что это значительно увеличивает вероятность принятия кодекса. Однако объективно открытые списки – тоже не панацея от коррупции. Так как система, при которой можно голосовать не только за список, но и за конкретного участника (да еще и разбитая на 27 региональных округов) - это та же самая мажоритарка, при которой наибольший шанс на избрание в Раду получат кандидаты, которые смогут купить в своих регионах наибольшее число голосов.

Снос памятника Жукову: двоемыслие на Банковой

Воскресный скандал вокруг сноса бюста маршала Жукова в Харькове вчера вышел на центральный уровень. От имени президента его прокомментировала новый пресс-секретарь Мендель, оставив своим комментарием больше вопросов, чем ответов.

С одной стороны, Юлия признала, что в Украине в последние годы проводилась "непродуманная гуманитарная политика", что является безусловным прогрессом по сравнению с прежней позицией Банковой, которая считала свою гуманитарную политику образцовой.

Также пресс-секретарь Зеленского упомянула о том, о чем прежняя власть старалась умалчивать, – что Жуков и другие военачальники времен Великой Отечественной (или, в современной официальной терминологии, – времен борьбы с нацизмом) не подпадают под закон о декоммунизации, а потому снос бюста маршала является незаконным.

С другой стороны, практические советы от Мендель удручили. Сказав "а" насчет незаконности сноса, следовало признать, что городская власть Харькова поступает правильно, собираясь восстановить бюст (и вернуть на улицу города проспект Жукова). Однако представительница Банковой предложила городским властям находиться над схваткой, то есть не поддерживать ни тех, кто незаконно сносил, ни тех, кто хочет законно восстановить бюст.

И эта половинчатость, похоже, уже становится отличительной чертой администрации Зеленского. Которая в результате приведет к тому, что ни одно из его предвыборных обещаний выполнено не будет.

Появится ли в Ивано-Франковске памятник Шухевичу?

Тем временем разгорается скандал вокруг другого памятника. Посольство Польши сообщило, что от своего имени и от имени посольства Израиля отправило письмо мэру Ивано-Франковска с протестом по поводу решения об установке очередного памятника командиру УПА Шухевичу.

Письмо выдержано в очень жестком тоне – в нем Шухевич обвиняется в персональной ответственности за массовые убийства, изнасилования и пытки. Несомненно, что на него последует ответная реакция националистов, причем не только в виде фейсбучных заявлений, но и в виде пикетирования посольств.

Однако так же несомненно, что письмо ни к каким результатам не приведет. Потому что нужна ответная реакция не националистов, а власти.

Зеленский объявил себя приверженцев европейского курса. А европейский курс означает объективный подход прежде всего к собственной истории: если кто-то с точки зрения национальных процессов является героем, но при этом является преступником с общечеловеческой точки зрения, то таких героев прославлять нельзя.

Исходя из европейской логики, ни о каких памятниках Шухевичу не может быть и речи.

Однако, заявляя о приверженности европейскому курсу, Зеленский до сих пор не уволил с поста директора Института нацпамяти Вятровича – идеолога прославления Шухевича и УПА. И пока это увольнение не состоялось, надеяться на сдвиг идеологии украинского государства к общечеловеческим ценностям не стоит.

Филарет никогда не был патриархом?

В конфликте внутри Православной церкви Украины пройдена точка невозврата. До сих пор он выглядел как внутренняя борьба двух кланов во главе с митрополитом Епифанием и бывшим патриархом УПЦ КП Филаретом.

В этой борьбе уже было вылито много грязи, но основная суть сводилась к одному тезису: Порошенко, Епифаний и Филарет договорились обмануть Варфоломея, заключили тайную сделку, но теперь Филарета "кинули".

В таком варианте конфликт выглядел именно внутренним, поскольку Константинопольский патриархат оставался за скобками. Максимум, что позволял себе Филарет, – публично признать, что никакой независимости ПЦУ нет и что три пункта из томоса надо изъять. Однако личных нападок на самого патриарха не было – больше того, Варфоломей выглядел такой же жертвой, которую просто "кинули" на полгода раньше.

Однако вчера Константинопольский патриарх расставил все точки над "і", показав, на чьей он стороне. Точнее – против кого он. Варфоломей одним махом перечеркнул всю религиозную историю Украины последних трех десятилетий, заявив, что Киевского патриархата нет и никогда не было. А значит, не было никогда и Киевского патриарха.

То есть все, чем занимался Филарет, начиная с 1992 года, было не более чем гражданской просветительской деятельностью, и все, что совершалось "несуществующей" УПЦ КП в течение 26 лет, не имеет ничего общего с церковными обрядами.

Собственно, с точки зрения канонического Православия именно так все и есть. Об этом и 10, и 20 лет назад говорили представители УПЦ и РПЦ. Но от УПЦ Филарет, как известно, получил анафему, а вот Варфоломей, наоборот, вел с Филаретом переговоры и, в конце концов, даровал томос объединению церквей, в котором ключевую роль играл Киевский патриархат. А теперь Константинопольский патриарх объявляет, что даровал томос сетевому кружку любителей Православия.

Очевидно, что бывший (или не бывший) киевский патриарх такого выпада Варфоломею не простит, и ответ будет не менее жестким (ведь речь не только о личных оскорблениях, а о том, что Константинопольский патриарх лишает Филарета базы, на которой тот хочет восстановить свою власть). И похоже, что под такими ударами ПЦУ будет окончательно похоронена.