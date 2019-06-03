В Украине разгоняется валютный ажиотаж. На прошлой неделе доллар подорожал на 70 копеек, "пробив" в обменниках психологическую планку в 27 гривен за доллар. А сегодня он перешагнул эту отметку и на межбанке.

Эксперты говорят: в этом году доллар начал дорожать раньше срока. Обычно девальвация гривны начинается ближе к осени. Летом же национальная валюта, наоборот, укрепляется. Дескать, если "валютные качели" начались уже сейчас, то что же будет дальше.

Скептики рисуют самые мрачные картины, проча доллару подорожание почти на 3 гривны - до 29,5 гривен и даже выше. И говорят, что всему виной недавние заявления о дефолте.

"Гривна необычно рано, еще до наступления лета, начала путь девальвации. Причиной этого стало интервью Коломойского FT, в котором он призвал украинские власти объявить дефолт по международным долгам, включая кредиты МВФ. Иностранцы и население Украины, ранее покупавшие ОВГЗ, сразу приостановили эти покупки. Учитывая растущее долговое давление, без рефинансирования самых долгов Украине придется надеяться на валютные резервы НБУ. В принципе их достаточно и дефолт в современных условиях буде выглядеть "натянутой необходимостью". Однако впереди еще и парламентские выборы, и обновление Кабмина. А затем другие политические сложности. И Украине понадобится или поддержка МВФ, или проведение быстрых и решительных реформ. Если отбросить политику, то гривна все еще имеет шансы удержаться до середины августа в пределах 26,2-27 гривен за доллар. Однако с учетом политических и долговых рисков, я рекомендую уже занимать более осторожные позиции относительно гривневых активов", - написал на своей странице в Facebook управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

Впрочем, экономист Виктор Скаршевский уверен, что есть и другие факторы, которые не дадут валютному рынку успокоиться, даже если тема дефолта больше не будет подниматься.

"Страна" разбиралась почему растет курс доллара и что с ним будет дальше.

27 и выше

Прошлая неделя стала для гривны "черной" - буквально каждый день курс национальной валюты проседал, а, по состоянию на четверг, 30 мая, она потеряла в цене до 70 копеек.

Правда, в пятницу гривна немного отыграла позиции. А на 3 июня Нацбанк усилил официальный курс гривны еще на 2 копейки - до 26,85 гривны за доллар. Евро при этом подорожал на те же 2 копейки - до 29,94 гривен.

Но на межбанке и доллар, и евро в понедельник, 3 июня, пошли вверх: американская валюта продавалась по 26,92 гривны, а к концу дня достигла отметки в 27,08 гривен.

Правда, на курсе в обмеках рост межбанка пока не сильно сказался.

"Это подтверждает, что среди населения панических настроений пока нет, и люди не кинулись скупать доллары. Впрочем, вполне возможно, что причина такого спокойствия - отсутствие "лишней" гривны. Приобретать валюту многим попросту не за что", - отмечает экономист Виктор Скаршевский.

По данным "Минфина", доллар покупают в среднем по 26,6, а продают - по 26,95 гривен, а это на 5-9 копеек дешевле, чем в последний день мая. Евро можно сдать по 29,6, а купить - по 30,1 гривен (с 31 мая его курс не изменился).

"Заметного изменения обменного курса на самом деле нет - сейчас он находится на уровне середины апреля", - пояснил "Стране" экономист, главный эксперт "Нацбанка Андрей Блинов. По его словам, курс двигался вниз из-за локальных изменений баланса спроса и предложения, а также НДС-выплат.

"Сейчас будем топтаться в районе 27 гривен за доллар", - считает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин. "Скачки курса будут наблюдаться все лето, а с осени рост еще больше усилится", - уверен экономист Алексей Кущ.

Не хватает доллара

Показательно, что гривна спокойно пережила президентские выборы, роспуск парламента, заявление об отставке премьер-министра и крупные выплаты по внешним долгам (1 млрд долларов в мае). Все это время курс доллара или снижался или оставался стабильным. И пошел вверх в аккурат после того, как начались активные разговоры о возможном дефолте Украины и отказе платить по долгам МВФ и другим международным кредиторам.

Впрочем, Виктор Скаршевский считает, "фактор Коломойского" лишь подстегнул валютный рынок.

На самом деле причин ажиотажа несколько.

"Во-первых, возник банальный дефицит доллара. В прошлый понедельник в США был выходной, поэтому ко вторнику-среде спрос на американскую валюту сильно вырос, чем воспользовались спекулянты. Во-вторых, видя раскачку курса, экспортеры решили попридержать валюту и не спешили продавать доллары. Благо, мартовской нововведение Нацбанка позволяет им это делать - обязательная норма продажи валютной выручки снижена с 50% до 30%. Плюс - неравномерно идут выплаты экспортного НДС. На 3-4 последних дня мая пришлось больше половины выплат. То есть, у компаний скопилось много гривны, и они не только не продают валютную выручку, но еще и не против прикупить доллар", - пояснил "Стране" Виктор Скаршевский.

В то же время импортеры, наоборот, в конце мая закрывали сделки и поэтому спешно скупали валюту, что только усилило дефицит.

И это при том, что Нацбанк попытался удержать курс - он выходил на межбанк с валютными аукционами. "На спасение курса Нацбанк бросил 43 млн долларов, но, как видно, это ситуацию не спасло. В дальнейшем регулятор не будет сильно активничать, распродавая доллары, ведь осенью нам предстоят крупные выплаты по внешним долгам - порядка 1,5 млрд долларов", - говорит Алексей Кущ.

Валютный пузырь

Одной из главных причин валютной лихорадки эксперты называют и массовый исход иностранных держателей наших ОВГЗ.

В этом году они скупали украинские долговые бумаги более чем активно. Собственно, эти деньги помогали поддерживать стабильный курс гривны.

Иностранных покупателей привлекла рекордная доходность ОВГЗ: Минфин предложил 20% годовых плюс за счет укрепления гривны можно было получить еще 10-12% сверху. Ведь покупатели заходили в ОВГЗ при долларе по 28 гривен, а выходят - по 26,- отмечает Виктор Скаршевский.

Но торги 28 мая оказались провальными.

Минфину даже пришлось повышать доходность ОВГЗ (для 3-месячных бумаг).

Так, спрос на трехмесячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн гривен, двухлетних – в 16 раз, до 29 млн грн. При этом аналитики, наоборот, ожидали притока инвесторов в связи с началом работы с международным депозитарием Clearstream.

Но все изменило "то самое" интервью Коломойского.

"Триггер ослабления гривны - это, конечно, активное обсуждение дефолта и опасения инвесторов украинских бумаг. Доходность по ОВГЗ и евробондам подскочила после "знаменитого" интервью. По факту рынок ждал разворот, готовился к нему, и не хватало только толчка", - говорит Шевчишин

С ним согласен и аналитик Concorde Capital Александр Паращий:

"Безусловно, активные разговоры о дефолте не могли добавить гривне позитива. В том числе, заметно упал спрос на ОВГЗ среди нерезидентов, что могло повлиять на курс".

Алексей Кущ говорит, что построенная Минфином "пирамида", когда курсовая стабильность обеспечивалась привлечением все новых и новых покупателей ОВГЗ под рекордные проценты, рано или поздно должна была рухнуть.

"Очевидно, таким "порогом" для рынка стала нынешняя доля держателей ОВГЗ - порядка 40 млрд гривен. Это та планка, при которой "пирамида" начала опрокидываться. Теперь нерезиденты будут массово выходить из наших бумаг, поэтому гривна очень быстро опуститься ниже 27 гривен за доллар", - считает он.

Виктор Скаршевский считает, что держатели ОВГЗ не столько испугались слов Коломойского, сколько включили трезвый расчет. "Они прикинули, что к осени гривна всегда начинает обесцениваться. Поэтому те, кто покупал 3-х месячные облигации, начали избавляться от них уже сейчас", - пояснил он.

Сейчас все - и инвесторы, и и бизнес, постараются уходить в доллар, чтобы не терять на скачущем курсе, - говорит Кущ.

По словам Алексея Куща, летом валютный рынок будет лихорадить. Доллар то подскочит на несколько копеек, то опять подешевеет. А это - идеальная ситуация для спекулянтов, которые попытаются извлечь максимум выгоды из происходящего.

При этом бизнес остается на удивление спокойным.

"Мы ориентируемся на курсовой прогноз, заложенный в бюджете - 29,4 гривны за доллар. Поэтому, если в мае доллар снизился до 26,3 гривны, то, очевидно, будут даже какие-то месяцы, когда он подскочит до 30. Цены никто не меняет - просто на спаде курса даем оптовикам немного большие скидки. Точно также никто не выводит деньги в валюту. Вместо этого - ускорили оборот средств. Стараемся на счетах их долго не держать и сразу же пускать в оборот, закупать сырье, оплачивать контракты и пр", - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Что будет дальше

Новый виток девальвации начнется с осени, и тогда гривна очень быстро снизится до 28 гривен за доллар, - считает Алексей Кущ.

Как раз на сентябрь Украине предстоят очередные крупные выплаты по внешним долгам - порядка 1,5 млрд гривен. Под эти платежи Минфин может выйти на внешние рынки и одолжить 1,5-2 млрд. Нацбанк, скорее всего, не будет растрачивать золотовалютные резервы на тушение валютных пожаров. И это также добавит к цене доллара еще несколько копеек. "Майские выплаты на курсе доллара не сказались, так как Нацбанк перечислил в бюджет 47 млрд гривен - свой годовой план", - добавил Скаршевский.

Поэтому, по словам Скаршевского, к концу года курс снизится до 29,4 гривен за доллар, как, собственно, и прописано в бюджете на этот год. С ним согласен и Александр Параший. "К концу года, скорее всего, мы увидим курс доллара на уровне 29-29,5 гривен", - считает он

Впрочем, ситуация может ухудшиться как из-за внутренних (политическая нестабильность в стране, отказ в кредите МВФ), так и из-за внешних (мировой кризис, обвал цен на сырьевом рынке, прекращение транзита газа через Украину с нового года) причин. А в этом случае прогнозировать каким будет курс практически невозможно, - подытожил Кущ.