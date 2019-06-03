На этой пленарной неделе Верховная Рада может приступить ко второму чтению проекта избирательного кодекса №3112-1 (сборника законов о выборах разного типа).

Процесс рассмотрения более 4500 поправок в сессионном зале, скорее всего, затянется до досрочных выборов в парламент, запланированных на 21 июля.

А это значит, что никакие другие законы депутаты рассматривать не смогут. Правда, еще до избирательного Кодекса Рада может принять законопроект о временных следственных комиссиях, который открывает дорогу к импичменту президента.

В деталях разбиралась "Страна".

Комиссия для импичмента

Председатель Рады Андрей Парубий спрогнозировал, что в четверг, 6 июня, парламент вернется к проекту кодекса законов о выборах, принятого в первом чтении еще 7 ноября 2017 года.

“Это самый масштабный проект закона из тех, что мы рассматривали во время своей каденции, и я очень рассчитываю, что мы сможем провести его максимально профессиональное, компетентное обсуждение”, - заявил Парубий на заседании согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов в понедельник, 3 июня.

Принять кодекс спикер надеется до конца девятой сессии работы Рады, пленарная часть которой заканчивается 12 июля.

Но предварительно в тот же день депутаты должны рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Рады №1098 авторства группы депутатов, в том числе Парубия и вице-спикера Оксаны Сыроид. В первом чтении его приняли 25 апреля.

“Это важный законопроект. Возможность создавать временные следственные комиссии - важная часть полномочий украинского парламента, а конкретнее - осуществление им контрольных функций. Кроме того, ВСК являются необходимым элементом реализации процедуры импичмента президента. Если таких комиссий нет, то и процедура невозможна”, - объясняет народный депутат Леонид Емец (“Народный фронт”) “Стране”.

В проекте о ВСК нюансы снятия главы государства с должности не описаны. Но депутат Емец утверждает, что в парламенте обсуждается идея добавить отдельным пунктом внесенный Администрацией президента законопроект об импичменте, детально описывающий все этапы. Впрочем, это не значит, что голоса под эту правку найдутся.

“Сам законопроект о комиссиях, думаю, пройдет. Насчет голосования за добавку об импичменте говорить сложно, ведь это пока только слух”, - комментирует депутат Емец “Стране”.

Подготовительную работу вокруг проекта о ВСК подтверждает изданию и бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат Игорь Попов.

“Собирают голоса на ВСК и на кодекс законов о выборах, планируемый на июль”, - говорит парламентарий “Стране”.

Ну а президентский законопроект об импичменте, как считает народный избранник, все же будет поставлен в повестку дня работы Рады, но он, вероятнее всего, “утонет” в парламентских комитетах, не дойдя до голосования этим созывом.

Кодекс поставит Раду на паузу

Избирательный кодекс сейчас нужнее депутатам, которые в массе своей занимаются кампанией по досрочным выборам и которым не до законотворчества.

“Заняться кодексом - вынужденная мера. Все равно посещаемость пленарных заседаний низкая. Опыт недавней президентской кампании показал: чтобы не позориться и не проваливать голосования, лучше очень долго рассматривать что-то во втором чтении, создавая видимость бурной деятельности”, - объясняет депутат Попов “Стране”.

Как прогнозирует народный депутат Елена Сотник (“Самопомощь”), на разбор более 4500 поправок к кодексу уйдет “недели три”. Занявшись этим проектом, парламент уже не сможет переключиться на другие темы. И не факт, что в итоге новый избирательный кодекс будет принят, учитывая неоднозначное отношение к нему народных избранников.

Напомним, что по нему ликвидируется мажоритарная система (что не нравится мажоритарщикам), и вводится система голосования по открытым партийным спискам. Причем эта норма не нравится многим сторонникам пропорциональной системы выборов. Так как открытые списки в предложенной версии (они разбиваютс на 27 региональных списков) по сути представляют собой скрытую мажоритарку. Так как голосуют не только за список, но и за конкретного его участника.

Впрочем, в любом случае, нынешние выборы будут проводиться по старым правилам (50% мажоритарки и 50% партсписков). А по новой системе - только следующие. Если избирательный кодекс вообще примут.

“Я подчеркиваю, что очень опасно входить в избирательный кодекс, если мы не понимаем, что на выходе мы будем иметь 226 голосов. Граждане нас не поймут абсолютно”, - заявила Сотник на заседании соглассовета.

Изменить такой ход событий можно по-разному. Так, народный депутат Виктор Чумак (внефракционный) предлагает без долгого обсуждения принять кодекс в подготовленной рабочей группой редакции. “Систему изменим, а следующий парламент дошлифует детали”, - настаивает Чумак на своей странице в Фейсбуке.

Правда, в комментариях к этому посту глава рабочей группы, систематизировавшей депутатские поправки к кодексу, Александр Черненко (“Блок Петра Порошенко”) напомнил, что заседания регулярно посещали до пяти депутатов. “Я только за то, чтобы Рада поддержала редакцию рабочей группы. Но если лидеры многих фракций прочитают, что поддержала рабочая группа, они точно такое поддерживать не будут”, - отметил Черненко.

Во время работы парламента восьмого созыва уже случалось затяжное второе чтение. Напомним, проект закона об украинизации депутаты начали рассматривать 28 февраля, а приняли только 25 апреля. При том что ко второму чтению были внесены 2082 поправки.

За многогранный законопроект о судебной реформе парламент взялся 7 сентября 2017 года, а принял в целом только 3 октября, рассмотрев 4384 поправки.

У нового избирательного кодекса есть шанс установить новый рекорд.