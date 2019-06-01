"Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать, уж сколько Господь даст работать президентом или после президентских каденции или каденций, я сказал: для меня одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента от Украины".

Всего 3 месяца назад, в разгар избирательной кампании к выборам главы государства, тогда еще президент Украины Петр Порошенко рассказывал народу о своих амбициозных планах.

Мол, именно он приведет Украину в Европейский союз спустя 5 лет, а там и выторгует для себя кресло в Европарламенте. Но лидером "ЕС" Порошенко стал не дожидаясь истечения этих пяти лет, а едва только покинул президентство. "ЕС" - это "Европейская солидарность" - переименованная партия Порошенко. И ее главные посылы - привести Украину в Европейский союз и НАТО - сам экс-президент накануне озвучил на съезде своей политсилы. Несмотря на переименование и новые цветовые решения в оформлении символики партии, от плакатов и от речей на съезде веяло прежними лозунгами Порошенко "Армия. Мова. Вира". Поможет ли ребрендинг политсиле бывшего президента, анализирует "Страна".

Знакомые все лица

Партия Порошенко к досрочным выборам в парламент фактически уже прошла два этапа сборов - на первом, неделю назад, именуемом форумом "Общее дело громад", состоялось само переименование из "БПП "Солидарность" в "Европейскую солидарность". На втором этапе, накануне, произошел первый официальный смотр сил. Главный же этап съезда ЕС произойдет на следующей неделе, когда партия проведет праймериз и назовет кандидатов по спискам партии и по мажоритарным округам.

Но основной костяк политсилы уже примерно понятен - это те люди, которые вошли в президиум обновленной "ЕС" - это вице-спикер Рады Ирина Геращенко, депутат Мария Ионова, советник Порошенко Юрий Бирюков, политолог Сергей Таран, предложивший ребрендинг партии, журналист и пиарщик Виталий Гайдукевич, губернатор Львовской области Олег Синютка и еще один нардеп Максим Саврасов, ставший руководителем секретариата партии.

Бывший президент обещает обновить свою партию. Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Социологи прогнозируют, что обновленная партия Порошенко наберет порядка 8-9% голосов избирателей. Таким образом, по спискам в Раду Порошенко заведет 20-25 депутатов. И вышеперечисленные фамилии - это уже треть списка.

Многие соратники Порошенко уже определись с тем, что будут штурмовать Раду по мажоритарным округам. Например, накануне это подтвердил нардеп Сергей Березенко, который стал главой избирательного штаба "ЕС", сказав, что он пойдет в Раду по округу.

Остальные две трети списка будут проходить праймериз. В том числе, якобы, и сам Петр Порошенко, который еще не принял окончательное решение, идти в Раду в качестве депутата или остаться "над процессом".

"Порошенко утверждает, что в Раду зайдет минимум 30 депутатов и многие из них будут "новые лица". Но давайте считать реально - весь президиум, Степановна (Ирина Луценко, бывший представитель президента в Раде, жена генпрокурора. - Прим. Ред.), Джемилев, Парубий - это уже 10 человек. Теперь Парубий хочет привести нескольких своих - это уже половина списка. Кличко ходит туда-сюда. Это еще пара человек. Фриз, Ростик (Ростислав Павленко, бывший замглавы АП, идеолог и куратор процесса с выдачей Украине Томоса. - Прим. Ред.). Гончаренко упрашивает взять его в список, братья Барны. И кто остается? Два места для "представителей общественности"?" - говорит "Стране" один из нынешних нардепов от БПП, посетивший накануне съезд "ЕС".

То, что в списке действительно окажется спикер Рады Андрей Парубий, уже ни у кого не вызывает сомнения. Накануне он также присутствовал на съезде, хоть и опоздал на целый час. Интересно, что при его появлении Порошенко встал со своего места и обнял спикера. А самому спикеру дали слово на мероприятии, где он в привычной для себя манере пообещал, что не допустит реванша.

"Как в 2014 году на баррикадах мы стояли под флагом Европейского Союза ... так и сегодня стоим незыблемой стеной под флагами" Европейской солидарности", чтобы каждый знал наши задачи и нашу цель", - вещал Парубий на съезде "ЕС".

Под вопросом участие еще двух соратников Порошенко - вице-премьера Степана Кубива и бывшего генпрокурора Виталия Яремы. Оба были на съезде "ЕС".

А вот нардеп от БПП Ирина Луценко уже рассказала, что точно не будет баллотироваться по мажоритарному округу. Накануне она вступила в партию "Европейская солидарность". "Я являюсь членом команды Порошенко. До этого я не была членом партии. Вчера приехала, написала заявление. Для меня это принципиально... Не готова идти на мажоритарный округ. Для того, чтобы там работать, нужно работать с людьми не 2 месяца, а год, 2-2", - рассказала Луценко журналистам, добавив, что будет проходить праймериз наравне со всеми.

Список кандидатов на праймериз в "ЕС" ежедневно обновляется на сайте "Общего дела громад". На момент публикации там уже порядка 150 претендентов. Среди них - нынешние депутаты (Артюшенко, Бригинец, Гончаренко, Березенко, Герасимов, Рычкова), губернаторы (например, Тернопольской области Степан Барна), действующие и экс-чиновники (например, бывшая глава Голосеевского района Киева Наталья Бондарь). Есть и волонтеры (Уляна Дидыч, София Федина, Динара Габибуллаева), участники АТО (Александр Погребиський) и эксперты (Борис Кушнирук, Александр Палий). Заметили на съезде и бывшего военнопленного, религиоведа Игоря Козловского, хоть пока его имени и нет в списке кандидатов на праймериз.

"Будет проходить праймериз и тогда мы действительно увидим, кого поддерживает общество и кто достоен представлять "Европейскую солидарность" на выборах в Верховную Раду", - пояснил "Стране" нардеп от БПП Александр Бригинец.

Голосование по этим кандидатурам пройдет 4 июня, а кандидатов от "ЕС" как по списку, так и по округам назовут 6 июня.

При этом переговоры с Кличко о вхождение его в список сейчас буксуют. Главная причина - трудности с согласованием числа мест, которые отдадут УДАРу в проходной части списка. Порошенко хочет минимизировать число "пришельцев" от мэра Киева, учитывая, что проходная часть не более 30 человек.

В отрыв от конкурентов

Выступление Петра Порошенко на съезде его обновленной партии напоминало все те длинные речи, которыми он потчевал украинский народ, будучи на своей президентской должности.

Не упустил он и шансы потроллить нового президента Владимира Зеленского.

"Достопочтенный господин председатель, уважаемые народные депутаты, министры, дорогие делегаты, гости съезда, высокодостойные единомышленники... Хотя, правда, новый протокол рекомендует обращаться "чуваки и чувихи" (и эти слова вызвали в зале смех и бурные аплодисменты - Прим.Ред.). Но я настаиваю: высокодостойные дамы и господа, - обратился экс-президент.

"Большая честь для меня - возглавить политическую силу, которая 5 лет не побоялась взять на себя чрезвычайно тяжелый крест, большую ответственность за будущее страны, оказавшейся на краю бездны, - сказал Порошенко. - За прошедшие 5 лет было сделано больше, чем за четверть века до нас. Есть проблема: большинству избирателей, к сожалению, объяснить это мы не смогли. Но факт остается фактом", - сказал Порошенко.

В контексте своих достижений на президентской должности говорил о безвизе, о Томосе, и об армии. По его словам, партия "ЕС" идет на выборы, чтобы представлять интересы проевропейских избирателей.

Интересно, что Порошенко несколько раз подчеркнув, что "ЕС" - это единственная политсила, у которой такая цель, в отличие от других патриотично настроенных партий, где "эта стратегическая цель не замалчивается или упоминается через запятую". В этих словах сквозило сравнение с другими политсилами, у которых общий электорат с партией Порошенко. Например, политсила Святослава Вакарчука "Голос".

"Появление на поле, по которому топчется Порошенко, партии "Голос" Вакарчука в любом случае переполовинит его избирателей, у них идентичные лозунги, один и тот же электорат, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Но в отличие от Вакарчука, который еще ничего не украл, проблема Порошенко в том, что он - это он полностью тот же, каким был все это время. Можно переименовать партию, позвать в нее трех атошников и двух волонтеров, но это только эмуляция обновления. В конечном итоге, он снова идет в политику со всеми теми людьми, благодаря которым пять лет набивал свои карманы. Как говорил Авраам Линкольн, можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех".