Отменит ли КС выборы?

Конституционный суд решил 4 июня рассмотреть законность указа президента Зеленского о досрочных выборах парламента. С точки зрения законности действий самого КС в этом вчерашнем объявлении все нормально: представление срочное, оно касается событий, которые уже происходят, поэтому можно только приветствовать оперативность суда, который привык рассматривать все резонансное годами.

Однако в этой оперативности может быть заложена бомба для Зеленского.

Как уже многократно говорилось, формальный повод для признания указа неконституционным есть. Да, коалиции БПП и "Народного фронта" в реальности никогда не существовало, но формально ее роспуск был объявлен лишь в мае 2019 года. А КС - это суд, который руководствуется как раз формальностями, а не реалиями.

Другое дело, что формальности всегда можно трактовать двояко. Уже само понятие "коалиция" дважды трактовалось по-разному - и как объединение фракций, в которых должно быть 226 депутатов, и как объединение фракций, в котором должно быть 226 депутатов. Разница в две буквы, но все переворачивается с головы на ноги и наоборот.

Так что вердикт КС зависит не от того, что заявил или не заявил Парубий, а от того, что решат люди, влияющие или способные влиять на судей. До сих пор уверенность в том, что выборы состоятся, основывалась на том, что досрочные выборы нужны Порошенко. Однако, во-первых, никто точно не знает, нужны ли они бывшему президенту, а во-вторых, кто сказал, что КС все еще сохраняет лояльность расхитителю серверов?

В ситуации, когда власть слаба, все решают деньги. А деньги сейчас находятся в руках Гройсмана, и Гройсману досрочные выборы не нужны. Как и "Народному фронту", который контролирует часть судей КС. Так что оперативность, с которой судьи решили почитать представление от "НФ", может означать нечто большее, чем просто вспыхнувшую вдруг работоспособность.

Уволит ли Рада Климкина?

Еще позавчера лидер "Слуги народа" Разумков рассказывал, что представление на отставку генпрокурора Луценко вносить в Верховную Раду нет смысла, потому что там все равно нет голосов для увольнения.

А уже вчера от имени президента Зеленского в парламент были внесены представления на увольнение министра иностранных дел, министра обороны и главы СБУ. И представление на Луценко вроде бы тоже не за горами.

Означает ли это, что 226 голосов за отставку министров и силовых руководителей вдруг нашлись? Безусловно, нет. Хотя парламент, будь на то добрая воля Порошенко и Яценюка, мог бы дать президенту возможность хотя бы поменять главу МИДа - ведь все равно это квота Зеленского, и ему, в конце концов, вести переговоры в "нормандской четверке". Но доброй воли нет и не будет.

Большинство Верховной Рады не настроено помогать президенту ничем. Для кого-то это предвыборная стратегия - показать Зеленского беспомощным и убедить избирателей, что они ошиблись в выборе. А кого-то новый гарант просто обидел досрочным роспуском парламента. Так что 226 не будет даже за отставку Климкина, не говоря уже о руководстве СБУ и Генпрокуратуры.

Зачем же тогда Зеленский подал представления? И здесь на первом плане - выборы. Президенту нужно отбить обвинения в собственной беспомощности перевести стрелки на оппонентов, которые вставляют палки в колеса, не давая ему провести нужные назначения.

С горем пополам такое объяснение сгодится, однако оно все равно не отменяет того факта, что Зеленский выглядит слабым президентом. Ведь удавалось же Голобородько в "Слуге народа" провести всех своих друзей на нужные должности, даже не распуская парламент…

Гройсман не дал себя уйти

Отставка премьера Гройсмана, многократно разрекламированная ним самим, провалилась. Верховная Рада "не смогла" набрать необходимые 226 голосов, чтобы уволить главу правительства вместе со всем Кабмином. А сам Гройсман произнес прочувствованную речь о том, как он не привык избегать ответственности.

Все это изначально было шоу. Реальная отставка премьера вместе с правительством происходит только в одном случае - если коалиция избирает новый Кабмин. Но такой поворот событий был невозможен, поскольку всем понятно, что в нынешней Верховной Раде, избранной президентом Порошенко под себя, не может быть никакой другой коалиции, кроме как с участием БПП. А коалиция с участием БПП в пользу Зеленского невозможна.

Гройсман подавал в отставку, зная, что у него есть только два варианта - либо тот, который в итоге и произошел, либо 226 голосов - и руководство правительством в статусе "и. о.". Впрочем, в реальности даже второго варианта не было, поскольку его не хотел сам премьер.

Если бы Гройсман действительно хотел поменять полноценный статус главы Кабмина на статус "и. о.", то мог бы на встречах с фракциями БПП и "Народного фронта" попросить отдать голоса за его отставку. И те проголосовали бы, если бы поняли, зачем это нужно Гройсману.

Но премьеру нужно было именно показать, что он незаменим. В этом статусе он намерен провести оставшиеся три месяца, регулируя бюджетные потоки в нужных направлениях и изображая лояльность Зеленскому. Это его фишка к парламентским выборам - профессионал, умеющий работать со всеми. На фоне президента-любителя, умеющего лишь конфликтовать.

Шоу удалось, и теперь Гройсман полностью уйдет в предвыборную кампанию, намереваясь пожать плоды построенного им имиджа. Однако вряд ли на это купятся многие.

"ЕС" имени Березенко

Пока партия премьера Гройсмана все еще выглядит проекцией, оставленный им Блок Порошенко уже разворачивает штабы. Точнее, не Блок Порошенко, а "Европейская солидарность", членский билет которой вчера получил Порошенко.

Впрочем, вчерашняя новость о центральном штабе партии не порадовала никого.

Даже в среде порохоботов вызвало панику то, что руководить этим штабом будет нардеп Березенко - тот самый, который приобрел скандальную известность как координатор "Сетки" - системы подкупа избирателей.

Такое назначение стало негативным контрастом к предыдущим заявлениям о том, что в "ЕС" будут собирать новые силы, оставив за бортом весь негатив последних пяти лет. В связи с этим из партии ушел Грановский, а Кононенко тихо отправился на окучивание мажоритарного округа. Однако "новая сила" в лице Березенко разрушила все эти пиар-построения.

Кстати, по неофициальной информации, победа Березенко одновременно стала поражением бывшего замглавы Администрации президента Ковальчука, который в последние пять лет тоже занимался не совсем честным партстроительством (вроде создания партии-сателлита "Наш край"), однако такого негативного имиджа, как у Березенко, все-таки не имеет. И для самой партии было бы лучше, чтобы "новым" было лицо Ковальчука, а не его конкурента.

Но Порошенко свой выбор сделал. И этот выбор еще раз показал, что в постпорошенковской реальности бывшему президенту делать нечего. Потому что если "Сетка" Березенко мало что поймала на президентских выборах, то на парламентских ее вообще вытащат пустой.

Венграм - послабление, русским - дискриминацию

Единственным вчерашним голосованием Верховной Рады по серьезному вопросу, оказавшееся результативным, было принятие в первом чтении закона о среднем образовании. И это голосование показало, что парламент, в котором принимаются подобные законопроекты, действительно нужно распускать. И можно только сожалеть, что не нашлось человека, который сделал бы это еще в 2015 году.

Проголосованный в первом чтении закон о среднем образовании - это логическое продолжение скандального закона об образовании, принятого в 2017 году. Но с одной существенной поправкой - теперь так называемые "языки Евросоюза" поставлены в привилегированное положение по отношению к остальным языкам нацменьшинств. Если для учеников с родным "языком ЕС" в 5-11 классах предусмотрена норма обучения на украинском от 20 до 60% по возрастанию к концу школы, то для русскоязычных (а также молдаво- и белоруссоязычных) детей с 5 класса вводится 80%-я квота.

Для чего это сделано, понятно. Самое большое сопротивление закону об образовании устроили венгры, и вот теперь их дети получили льготу, которая должна успокоить Будапешт.

Глупость в том, что само принятие закона об образовании в 2017-м мотивировали тем, что украинский язык плохо знают дети из венгерских школ на Закарпатье. Однако теперь им разрешено и дальше плохо знать украинский, в то время как русскоязычных детей практически лишают обучения на родном языке. Впрочем, понятно, что это и было реальной целью современных украинизаторов.

Вероятность того, что закон о среднем образовании проголосуют во втором чтении в этом парламенте, не так уж и велика. Если оппозиция завалит его поправками, то полтора месяца протянуть можно.

А дальше уже все зависит от того, кого русскоязычные граждане выберут в следующий парламент. Ведь партий, реально готовых защищать их права, совсем немного.

И если в новый парламент пройдт достаточное число депутатов, которые выступают против украинизации, то проблему можно будет решить достаточно просто - во втором чтении в этом законе поменять квоты и отвести для всех национальных меньшинтв квоту минимум в 80% для обучения на родном языке.