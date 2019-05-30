Во вторник на пресс-конференции экс-главы генштаба ВСУ времен Януковича прозвучала сенсация. В уголовном деле, по которому генерал-полковника Владимира Заману обвиняют в госизмене, имеется экспертиза Генпрокуратуры.

В ней признано незаконным использование вооруженных сил в антитеррористической операции (АТО).

"Страна" разобралась в подробностях данного дела.

Что сказал адвокат генерала

Сенсацию озвучил адвокат экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов.

Он заявил на пресс-конференции, что в экспертизе по уголовному производству его клиента сделан вывод, что согласно статье 17 Конституции Украины Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.

"То, о чем говорила российская пропаганда неоднократно, о том, что наши вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким вот преступлениям, никто не обращает внимания", - заявил адвокат генерала Олег Животов.

Адвокат добавил, что теперь есть официальный документ, на который можно сослаться для того, чтобы предъявить обвинения любому военнослужащему, принимавшему участие в антитеррористической операции на Донбассе:

Источник: youtube.com

"Экспертизу отменить и отозвать нельзя, то есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который участвовал в АТО", - заявил адвокат.

Скандальное заявление прозвучало на пресс-конференции на тему "Так кто же сдал наш Крым?", которую генерал Замана вместе со своими адвокатами дал 28 мая после освобождения из-под стражи. Видео пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.

"Страна" убедилась, что статья 17 Конституции Украины четко запрещает Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям быть использованными для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Видимо, на этой норме и базируются выводы экспертизы по делу генерала Заманы.

"Страна" уже рассказывала о том, грозит ли участникам АТО Гаагский трибунал, и может ли украинским военным угрожать Международный уголовный суд.

Также "Страна" изучала, как Международный уголовный суд ведет расследование военных преступлений в Украине.

При чем здесь Турчинов

Сам генерал-полковник Владимир Замана видит причину преследований в том, что он прямо обвинял секретаря СНБО Александра Турчинова в сдаче Крыма. Генерал утверждал, что украинские власти намеренно отдали полуостров России, чтобы подыграть Вашингтону и настроить Европу против РФ.

Как сообщала "Страна", Владимир Замана предполагает, что его уголовное преследование связано с тем, что он является свидетелем того, как 1 марта 2014 года ВСУ начали операцию по разблокированию Крыма. Однако в тот же день им отдали приказ прекратить операцию.

Замана был участником заседания у Турчинова 1 марта 2014 года, в разгар аннексии полуострова. По словам генерала, Турчинов заявил ему лично, что воевать в Крыму никто не будет, поскольку этого не хочет Запад.

По его словам, он имел "жесткий разговор" с Турчиновым. "Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не бросим их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию", - сказал Замана.

В СНБО тогда резко отреагировали на слова экс-начальника Генштаба. Турчинов назвал слова Заманы ложью и заявил, что войска были приведены в полную боевую готовность. Более того - заседание СНБО, о котором рассказывал военный, якобы вообще не проводилось.

Замана также высказывал и более крамольные мысли. По его мнению, новая власть Украины послушалась Запада и не ответила на агрессию совсем не из боязни потерпеть поражение.

"Тогда мы попали в чужую игру. Западу было выгодно использовать сложившуюся в Крыму ситуацию для того, чтобы ввести санкции против России и ослабить ее", - считает генерал.

Также генерал пересказывал слухи о разговоре Турчинова с Путиным. "Якобы у Александра Турчинова в тот период была беседа по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По слухам, последний о чем-то его предупреждал. И, якобы, Турчинов струсил", - рассказал "Стране" Замана в 2017 году.

Подробнее о роли Александра Турчинова в деле о "потере Крыма" и начале АТО на Донбассе рассказывала "Страна" в материале "Комсомол, СБУ, сдача Крыма и АТО".

Что сказал генерал

На пресс-конференции генерал-полковник Замана пояснил журналистам, что его обвиняют в том, что перед аннексией Крыма он не принял решение о приведении Вооруженных Сил Украины в полную или повышенную боеготовность.

"Но я не имел на это права. Это должно быть политическое решение. Ведь если я начну приводить войска в боевую готовность, на Майдане люди не поймут, что происходит. Это дополнительная эскалация. Я команды такой не получал, оснований для таких действий у меня не было" - пояснил генерал.

Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций".

"Я фактически единственный силовик времен Януковича, который остался на территории Украины, поэтому стал объектом преследования. Скорее всего, заказчики – президент и секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины, секретарем которого на тот момент был Александр Турчинов – ред.), с которым у меня личный конфликт и напряженные отношения, и он заинтересован в этом, чтобы бездеятельность во время аннексии Крыма переложить на других людей", - сказал генерал на пресс-конференции.

Экс-начальник Генштаба указал еще, что спустя пять лет по-прежнему неизвестно, почему тогдашний и.о. президента Александр Турчинов "сегодня говорит, что аннексия Крыма началась уже 20 февраля 2014 года, а до 27 февраля не был назначен ни министр обороны, ни начальник Генштаба".

Замана также утверждает, что в Генштабе 1 марта 2014 года была разработана и подготовлена операции по переброске личного состава на территорию Крыма для деблокировки воинских частей:

"Был подготовлен личный состав, загружен на самолеты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины, после чего летчики получили команду, развернулись и вернулись назад на аэродромы базирования", - сказал он.

По его мнению, в те дни, когда была захвачена Верховная Рада АРК, нужно было действовать максимально оперативно. "Было достаточно сил, чтобы применить их в Крыму. Я уверен, что Россия не хотела открытой конфронтации, и мы бы переломили эту ситуацию в свою пользу. Но не было желания и политической воли", - уверен бывший начальник Генштаба.

Источник: youtube.com

Как развивалось дело Заманы

Генерал-полковник Владимир Замана был задержан 25 февраля этого года сотрудниками военной прокуратуры. Расследование завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба. Заману подозревают в совершении преступления по статье 111 Уголовного кодекса "Госизмена". Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В тот же день Печерский районный суд Киева взял генерала под стражу. В суде адвокаты заявили, что дело против их подзащитного - "это месть Турчинова и попытка властей заткнуть ему рот накануне 5-летия аннексии, чтобы он не ходил по каналам и не рассказывал, как сдали Крым". Об этом сообщала "Страна".

Владимир Замана перед арестом дал интервью "Стране" прямо в зале суда. В нем он отверг все обвинения и объяснил, что показания против него давали люди, которые в свое время были уволены из Вооруженных сил за состояние в подчиненных им органах.

18 апреля Печерский суд Киева продлил генерал-полковнику Замане содержание под стражей до 17 июня. Решение было принято на четвертые сутки судебных заседаний:

Источник: facebook.com/nato.dvali.3

Однако 24 мая апелляционный суд Киева отменил это решение и освободил генерал-полковника Владимира Заману из-под стражи прямо в зале суда. Об этом сообщала "Страна".

Источник: facebook.com/Zamana.V

В распоряжении "Страны" оказался сокращенный текст определения суда об освобождении Владимира Заманы. Полная версия скоро должны быть обнародована в едином реестре судебных решений:

Источник: strana.ua

В чем военные прокуроры обвинили генерала

По делу Владимира Заманы прокуроры расследуют факты государственной измены должностными лицами Министерства обороны и Генштаба. По версии следствия, с 2010 года по 27 февраля 2014 года, в сговоре с другими высшими должностными лицами, они приняли ряд противоправных управленческих решений и осуществили незаконные действия по изменению в системе военного управления, в структуре ВСУ и в системе мобилизации. Это, по мнению правоохранителей, привело к снижению обороноспособности государства.

6 марта суд дал доступ прокурорам к решениям, протоколам и стенограммам заседаний СНБОУ по вопросам реформирования Вооруженных Сил за период 2012-2013 годов. Также следствию разрешили получить другие документы, в том числе переписку и журналы посещения помещения СНБОУ в период с 2012 по 20 февраля 2014 года.

18 марта Печерский суд более подробно расписал, в чем конкретно обвиняют генерала Заману. По версии следствия, количество и численность боевых частей были существенно уменьшены, а расформирование (переформирование) наиболее боеспособных частей привело к снижению боевого потенциала.

Следствие считает, что директивами министра обороны и начальника генштаба в 2012 году Вооруженные силы были сокращены на 4646 человек больше, чем предполагалось Законом "О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год". Были расформированы военные части боевого назначения, в том числе зенитные ракетные дивизионы.

Еще одной директивой была прекращена деятельность Воздушных Сил Украины, и спланировано разделение территории Украины на три зоны. В них должны были выполнять свои боевые задачи оперативные командования "Север", "Юг" и оперативный район "Крым".

По мнению следствия, результатом такого реформирования могла стать "потеря Воздушных Сил как вида Вооруженных Сил Украины, и централизованной защиты воздушного пространства государства".

Также прокуроры обвиняют Заману в сокращении штата военкоматов. Это якобы негативно отразилось на боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Начальником генштаба ВСУ, который подписал вышеуказанные директивы, с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года был генерал Замана.

Уже после победы Майдана 22 февраля 2014 года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность до июня 2014 года.

Заману защищал новый секретарь СНБО Данилюк

После задержания Заманы экс-министр финансов Украины Александр Данилюк поддержал генерала и заявил, что обвинения в госизмене и развале армии беспочвенны и являются предвыборным пиаром.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский 28 мая назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Александр Данилюк 26 февраля сообщил в своем Facebook, что готов свидетельствовать в суде в пользу Заманы для "сбалансированности процесса":

"Мой опыт сотрудничества с Заманой, говорит о том, что этот человек не занимался развалом армии. Ему было очень не просто противодействовать пророссийским министрам обороны Лебедеву и Саламатину, не говоря о президенте Януковиче. Уверен, что именно их руками создавались условия для ослабления армии - в частности через сознательное сокращение финансирования. Я считаю, что обвинения являются просто пиаром перед выборами. И, похоже, что жизнь и достоинство Заманы стали заложниками политической игры. Он этого не заслуживает. Готов свидетельствовать в суде для сбалансированности процесса".

Данилюк также рассказал, что знает Владимира Заману с осени 2013 года. "Почти сразу после начала Майдана мы встретились тайно, обсудили риск привлечения армии для разгона акций протеста и рассуждали, как этого не допустить. Мы договорились вместе работать, чтобы этого избежать. Активную роль во втягивании армии начал играть министр Лебедев - чью пророссийскую ориентацию мы хорошо понимали. Он издал приказ провести в армейских частях обсуждение по ситуации в стране и обратиться к президенту Януковичу с призывом навести порядок. Мы выработали механизм противодействия, и я лично был свидетелем действий Заманы по недопущению выполнения этого преступного приказа. И именно его позиция не позволила втянуть армию в противостояние с собственным народом", - написал экс-министр:

Источник: facebook.com/o.danyliuk

Заману защитили Смешко и Марчук

Еще генерала Заману поддержал экс-начальник СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Он занял в первом туре президентских выборов шестое место с результатом 6,04 % голосов.

Игорь Смешко, вместе с экс-главой СБУ и экс-премьер-министром Евгением Марчуком и другими высокопоставленными экс-силовиками, потребовали прекратить политическое преследование Заманы и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые инициировали "фейковое" уголовное производство.

Источник: facebook.com/Zamana.V

На странице Игоря Смешко сообщалось, что Владимир Замана был задержан органами военной прокуратуры без составления протокола, обязательного в таких случаях. Также, с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса без участия защитника Владимиру Замане было вручено уведомление о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. А в доме генерала Заманы вопреки требованиям кодекса был проведен обыск без постановления следственного судьи.

Еще у Смешко обратили внимание на то, что Заману подозревают в совершении преступления по предварительному сговору с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. При этом самого Виктора Януковича 24 января 2019 года осудили за единоличное (то есть без соучастия) совершение аналогичного преступления:

Источник: facebook.com/smeshkoigor

О Владимире Замане мы рассказывали в материале "Турчинов сдал Крым, а Порошенко срывает выборы". Что говорил генерал Замана, которого обвинили в госизмене".

Также на допросе по делу о "госизмене Януковича" Владимир Замана заявлял, что в феврале 2014 года руководители Минобороны, СБУ и ГПУ пытались убедить его направить ВСУ на подавление Евромайдана. Об этом сообщала "Страна".

О карьере Владимира Заманы и о его роли в недопуске Вооруженных сил к разгону Майдана "Страна" подробно рассказывала в статье "Диверсант Януковича" и "мокрые штаны" лидеров Майдана. За что на самом деле арестовали экс-главу Генштаба Заману".

В общем, генерал-полковник Владимир Замана является одним из военных, которые отказались проводить силовую зачистку Майдана. По сути, он помог прийти к власти тем, кто сейчас пытается его посадить.