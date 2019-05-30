Парламент не смог уволить премьер-министр Владимира Гройсмана, который 23 мая написал заявление об отставке.

Таким образом, Кабинет министров остается работать до формирования нового коалиционного правительства, что вероятнее всего произойдет только в августе-сентябре после досрочных выборов.

Как Рада голосовала за отставку Гройсмана и какие у него политические перспективы, анализирует "Страна".

Сохранит должность до осени

В день рассмотрения Верховной Радой вопроса о своей отставке премьер-министр Владимир Гройсман появился под куполом задолго до начала пленарного заседания. Минуя журналистов он отправился на встречу с фракцией именного блока Петра Порошенко, которую нынче повсеместно именуют фракцией "Европейской солидарности" - такой ребрендинг политсила бывшего президента провела в преддверии досрочных выборов.

По итогам заседания решили единогласно - голосовать против отставки, рассказал журналистам депутат от БПП, один из ближайших соратников бывшего президента Игорь Кононенко.

"Владимир Гройсман фракцию ни о чем не просил, он исключительно проинформировал о своем заявлении и о его личной мотивации, почему он это сделал. Фракция приняла решение, что мы это заявление и это постановление поддерживать не будем... Страна на 4 месяца может стать неуправляемой. Это опасно для страны, поэтому фракция, учитывая это, приняла такое решение. И в зале мы за это голосовать не будем", - объяснил Кононенко решение фракции.

Не поддерживать отставку премьера пообещали и в "Народном фронте".

Еще накануне в НФ уверяли, что во фракции идут дискуссии - часть депутатов предлагала оставить страну на Зеленского, другая часть говорила, что будучи премьером, у самого Гройсмана выше возможности сохраниться в политике. Официальной же причиной для неголосования за отставку в НФ назвали угрожающий стране финансовый кризис.

"Сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом. Это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться", - пояснила позицию "Народного фронта" нардеп от этой фракции Виктория Сюмар.

В целом, бывшая коалиция БПП-НФ, как сообщают источники в обоих фракциях, посчитала, что более безопасно оставить все как есть и не втягиваться в борьбу за назначение и.о. премьера, которая может нарушить баланс сил внутри правительства, а значит и ослабить обе фракции перед лицом борьбы с новым президентом.

Кроме того, провал отставки Гройсмана - еще один сигнал всей вертикали власти, что Зеленский пока еще не полноправный президент (впрочем Зе, вероятно, из этого извелечет для себя немалую пиар-выгоду).

Еще раньше отреклись от голосования за отставку премьера парламентские мажоритарщики. Ни для кого не секрет, что Владимир Гройсман, в отличие от своих предшественников, сохранял хорошие личные контакты со многими депутатами с мажоритарных округов, всегда вовремя реагируя на их просьбы о распределении статей соцэкономразвития.

Таким образом, даже при всем желании отправить Гройсмана на политическую пенсию, оппозиционные меньшевики не смогли бы собрать голоса.

В итоге отставку Гройсмана поддержало всего 97 депутатов - семеро членов фракции БПП, двое фронтовиков, 19 членов "Оппозиционного блока", 14 радикалов, 12 членов "Самопомощи", 9 от "Батькивщины", 3 члена "Видродження" и 31 внефракционный депутат, в том числе представляющие партии "Свобода", "Укроп" и "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Владимир Борисович, таким образом, члены Верховной Рады вас призывают и дальше работать ради развития Украины", - торжественно произнес спикер Андрей Парубий по результатам провального голосования.

Сам премьер поблагодарил Раду за решение, добавив, что его заявление об отставке было "не эмоцией, а позицией".

"Вы думаете, я не понимаю, насколько сложные вопросы сегодня в нашей стране? ... Или вы думаете, что легко быть премьер-министром коалиционного правительства, которому нужно находить консенсусные решения, которые обеспечивают стабильность? Или легко сегодня обслуживать государственный долг, из которого только в этом году мы должны вернуть 417 млрд грн - треть госбюджета... Послушайте, сколько можно плодить этой ненависти? Некоторые выступления - абсолютно искусственные. Мы же знаем с вами друг друга, что вы позиционируете, и некоторые перед телекамерами хотят выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Что вы сегодня рассказываете?", - сказал Гройсман, убедительно показывая пальцами в сессионный зал.

"Я премьер-министр только три года. А некоторые из вас - во власти десятилетия и я сегодня борюсь с тем, что вы натворили".

"Для меня Украина - не только место на карте", - процитировал премьер лозунг с рекламных бордов правительства, которых становится все больше на украинских улицах.

Переговоры с Порошенко провалились

Но дальнейшая судьба самого премьера пока понятна только до момента формирования нового коалиционного правительства. Штурмовать Раду на досрочных выборах он собирается сам со своей партией "Украинская стратегия", первый съезд которой произойдет на следующей неделе.

Последние рейтинги политсил пока не сулят партии премьера политического будущего, а переговоры об объединении с другими политсилами так ничем и не закончились.

Интересно, что в "Европейской солидарности" рассказывают "Стране", что переговоры об объединении с ними провалил сам Гройсман.

"Порошенко предлагал Гройсману идти вместе на выборы. Такое же предложение Порошенко делал Кличко. И что происходит. Оба сперва согласились, а когда дело дошло до обсуждения квот, отказались. Социология дает нам 20, в лучшем случае 25 мест по спискам. Какие могут быть квоты на такое количество? А они хотели получить гарантии, что каждый заводит хотя бы по 5 человек. С другой стороны, Парубий уже точно идет с нами и он смог договориться о своих людях как по списку, так и по мажоритарке. Теперь Кличко приходит и говорит, что согласен на условия Порошенко, а Гройсман все-равно захотел идти сам. Ну скатертью дорога", - говорит "Стране" один из нардепов из БПП.

"Гройсман пытается сохранить лицо и политические перспективы, и этим было продиктовано его желание написать заявление об отставке. Самостоятельно Гройсман и его политическая сила, находясь в том же сегменте, что и "Европейская солидарность" Порошенко, не имеют политического будущего. Но выйти из зоны однопроцентной поддержки он мог бы или за счет громкой отставки или при удачном политическом союзе, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - С "ЕС" они разошлись. Органично выглядит объединение с Кличко, бывший мэр Винницы и действующий мэр Киева могли бы договориться ресурсно и идеологически, но раз Кличко примкнул с Порошенко, то политические перспективы Гройсмана становятся еще более туманны".

Уволят ли глав МИД, СБУ и Минобороны?

Впрочем, низкая активность парламентариев по кадровым вопросам играет и против президента Владимира Зеленского.

В четверг, 30 мая, он наконец-то внес в Раду представления по увольнению глав МИД, СБУ и Минобороны.

Однако, процедура рассмотрения этих вопросов предполагает, что они пройдут вердикт комитетов, а только после этого будут выноситься в зал. Для увольнения Климкина профильным является комитет по вопросам иностранных дел, для увольнения Грицака и Полторака - по вопросам нацбезопасности и обороны.

Ближайшие плановые заседания комитетов намечены на 5 июня, таким образом, к кадровым предложениям Зеленского депутаты приступят не раньше 6 июня.

Впрочем, будут ли голоса за отставку этих министров - большой вопрос. Также как и относительно генпрокурора Юрия Луценко, представление по которому у президента обещают внести в ближайшие дни.

Отметим, что ранее руководитель партии Слуга народа Разумков заявлял, что представление на увольнение Луценко подаваться не будет потому что до выборов все равно за это в Раде голоса не наберутся.

Однако это заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе, появились версии, что на Зеленского надавил Коломойский, который ранее говорил, что Луценко менять не надо. И, видимо, чтоб сбить эту волну Зеленский и внесет представление на увольнение.

Впрочем, пока голоса за увольнение генпрокурора не просматриваются.

Причем не только из-за того, что Рада не хочет принимать ничего из того, что предлагает Зеленский, но и потому, что непонятно - кого президент будет вносить на эти должности.