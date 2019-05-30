Возвращение Саакашвили

Саакашвили вернулся. Не 1 апреля, как он обещал, а под самый конец весны, и не на собственный страх и риск, а благодаря указу Зеленского, но он все-таки совершил еще один камбэк.

И это возвращение получилось феерическим, хотя, естественно, не настолько ярким, каким был прорыв через границу. Все значимые политики в этот раз отстранились от Михо, не желая делиться с ним своим рейтингом. Но это было предсказуемо.

Менее предсказуемо то, какое место Саакашвили займет в Украине Зеленского. Сам он вчера рассказывал, что не собирается мстить Порошенко и вообще не собирается в активную политику. Но тогда зачем он здесь?

Сам Михо скромно рассказывает, что готов работать на любом посту. Однако его присутствие в вертикали госвласти - это как раз то, чем он запомнился не с самой лучшей стороны. Много пиара, много скандалов и мало реальной деятельности.

Запомнился с положительной стороны Саакашвили как оппозиционер. Он выступил в этой роли как раз в тот момент, когда вся страна с тревогой наблюдала за попыткой режима Порошенко установить диктатуру. И его МихоМайдан был одним из тех факторов, который не дал этой диктатуре осуществиться.

Сейчас о диктатуре Зеленского никто в здравом уме не говорит. Но в любом случае Саакашвили, раз он уже прибыл в Украину, лучше всего будет смотреться в роли критика власти - хоть конструктивного, хоть деструктивного.

Тем более, что опыт борьбы с двумя столпами новой системы власти - Игорем Коломойским и Арсеном Аваковым у Михо есть в избытке.

Зачем Порошенко украл серверы?

Главный скандал дня - похищение серверов и мониторов из ситуативной комнаты в Администрации президента. Об этом сообщил новоиспеченный секретарь СНБО Данилюк, который начал принимать дела и понял, что после выезда старой власти придется считать даже ложечки.

Новость имела эффект разорвавшейся бомбы, настолько сильной, что вряд ли сам Данилюк ожидал такой реакции. Причем масла в огонь подлила сама команда бывшего президента, которая начала неуклюже оправдываться.

Когда один и тот же Шимкив говорит в 2018-м, что оборудование для ситуативной комнаты оплачено из госбюджета, а в 2019-м повторяет вслед за Цеголко, что все это было арендовано у некоей частной фирмы, то поверят, ясное дело, не второму Шимкиву.

Больше того, второе объяснение имело еще и тот негативный эффект, что поставило вопрос о соблюдении секретности на оборудовании, арендованном у частной фирмы. И в результате из одной темы получилось две. Все получилось настолько плохо, что запаниковали даже порохоботы.

И было почему. История с серверами СНБО лучше всего остального доказала, что долгой жизни в политике у партии Порошенко не будет из-за патологической жадности ее генерального спонсора.

Если экс-президент не готов ради имиджа своей политсилы перед выборами отказаться от оборудования стоимостью в десятки тысяч долларов, то как долго он будет содержать партийную вертикаль по всей стране в отсутствие бюджетных потоков?

Если же экс-президент не понимал, как ударит по его имиджу подобная история, то ему просто нечего делать в политике. По крайней мере, в качестве партийного лидера.

"Сичеславье": накануне провала?

Верховная Рада вышла на финишную прямую в вопросе переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Вчера парламентский комитет по правовой политике одобрил для голосования в зале проекты изменений Конституции, согласно которым Кировоградская область должна стать Кропивницкой, а Днепропетровская - Сичеславской. Однако есть все основания полагать, что до финиша дойдут не все.

Кировоградскую область, скорее всего, переименуют. Хотя в самом облцентре многие до сих пор плюются от того, что стали кропивчанами или кропивничанами, - известно, что местные жители предпочитали быть елисаветградцами. Но, в конечном итоге, переименование области производится в соответствии с новым названием главного города, поэтому идеологических раздоров тут нет.

А вот с Днепропетровской областью все наоборот. В облцентре, в принципе, свыклись с переименованием в Днепр или даже Днипро - в конце концов, сами днепропетровцы свой город называли Днепром задолго до переименования. Однако с переименованием области вышла проблема.

Днепровцы логично хотят, чтобы их область называлась в соответствии с названием главного города - Днепровской. И значительная часть Рады тоже поддерживает этот вариант. Но первое чтение - хоть и с большими проблемами - смог пройти другой вариант - Сичеславская область. При этом шансов на такое переименование просто нет.

В феврале, во время предвыборной истерии, "Сичеславье" набрало всего 240 голосов при необходимых трехсот. И даже поддерживавший на тот момент Порошенко мэр Днепра Филатов подвел итог одной фразой: "Все равно у них ничего не выйдет".

Теперь вероятность даже 240 голосов выглядит сомнительной. Поскольку практически вся область (самая крупная в стране!) выступает против того, чтобы превращаться в сичеславцев, то с ее мнением будут вынуждены считаться все, кто рассчитывает на голоса днепропетровцев. А это и половина БПП, и "Батькивщина", не говоря уже о юго-восточной оппозиции, которая вообще против переименований.

Больше того, как известно, новый президент тоже из Днепропетровской области, и он тоже явно не захочет ей названия Сичеславской - хотя бы потому, что после такого его в родной Кривой Рог не пустят. А это значит, что все колеблющиеся депутаты тоже будут против.

Так что проект "Сичеславье" можно хоронить, поскольку в этой Раде у него шансов уже нет, а в следующей тем более не будет.

Почему Луценко остается генпрокурором?

Не успел Луценко высказать пожелание остаться на посту генпрокурора до избрания парламента, как вчера о том же заявили в команде Зеленского. Новый лидер партии "Слуга народа" и главный идеолог Зе-команды во время предвыборной гонки Разумков заявил, что вносить в Верховную Раду представление на снятие генпрокурора сейчас бессмысленно, так как парламент проваливает все, что предлагает президент.

Определенная логика в этом есть, однако заявление Разумкова выглядело странно на фоне того, что Зеленский в тот же день внес в Раду проект закона об импичменте. Понятно, этот проект из совсем другой категории, но если парламент проваливает все, то и предлагать ему не нужно ничего. Как, собственно, президент и обещал.

А поскольку налицо двойные стандарты, то не удивительно, что вслед за заявлением Разумкова появились комментарии относительно того, что Зеленский наступил на горло собственному обещанию и выполняет пожелание Коломойского, который, как известно, сказал, что генпрокурор Луценко никому не мешает.

А эти слова олигарха, в свою очередь, были восприняты как публичное выражение непубличной договоренности с Луценко, о которой стали говорить сразу после окончания президентских выборов.

Так что с точки зрения имиджа нового президента и его партии история с сохранением генпрокурора в должности выглядит плохо. С этой точки зрения, наоборот, нужно было ухватиться за критику со стороны европейского эмиссара Ланчинскаса и тут же внести представление об отставке Луценко. И пусть парламент даже провалил бы его, виноваты в этом случае были бы уже депутаты, а не президент.

Пока же все выглядит так, что Зеленский втянут в договорняк с представителем старой власти - то есть именно в то, чего не хотят видеть его избиратели.

Полбюджета - в долг

Ситуация с бюджетом Украины, как выяснилось вчера, намного хуже, чем представлялось в самых плохих прогнозах. Как сообщил Минфин, за первые четыре месяца 2019 года доходы общего фонда госбюджета составили 282 миллиарда гривен, из них 158,5 миллиардов власть одолжила.

Это даже не кризис, это - катастрофа. В течение трех предвыборных месяцев режим Порошенко раздавал подарки в виде монетизации субсидий, адресной помощи и других льгот, рассказывая о небывалых доходах, возникших благодаря мудрому руководству. А мудрое руководство тем временем просто одалживало деньги под эти программы.

Причем основным источником финансирования оказались не зарубежные кредиторы - из-за бугра прибыло только 26 миллиардов. 132 миллиарда были одолжены внутри страны - через продажу гривневых облигаций. Причем, как говорят финансисты, значительную часть этих облигаций тоже покупают иностранцы, прельстившись небывалыми для Запада ставками доходов - от 16 до 20%. То есть даже с учетом ожидаемой инфляции ОВГЗ дадут до 10% прибыли.

Но возникает резонный вопрос: кто и за счет чего будет отдавать всю эту прибыль? Одолженные за четыре месяца 132 миллиарда превратятся в 160, и отдать их нужно будет в ближайшие 3-12 месяцев.

В 2010-м подобные сроки погашения с подобными процентами Тимошенко оставила Азарову, и тот отхаркивался в течение всего года. Однако сегодня ни в старой, ни в новой власти нет никого с опытом Азарова. И потому представить, как будет выпутываться из ситуации новое правительство, просто невозможно.